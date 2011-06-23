1e1: Sony'nin 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D VPCF21Z1E video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|3d film izleyemiyorum mkv. formatını playerı desteklemiyor .Nvidia 3d formatı yani wmv. izleniyor sadece film izlemek için ne yapmam gerekiyor bu bilgisayarda?
|yav arkadaş tamam güzel 3 boyut falan da ben 3 numara gözlük kullanıyorum şimdi onu cıkartıp 3d gözlüğü takarsam gene göremem yani ha takmışım ha takmamışım aynı olacak bu gözlüğü yapan yada düşünen adam bunu hiç düşünmemişmi acaba
|i7'ler 8 çekirdek değil miydi Erdinç 4 demiş :)
|Tasarım sıfır ...
Gene olmamış Sony :)
|erdinç iyi kilo vermişin :)
|inceleme her ne kadar başarılı ise cihaz da bir o kadar başarısız, hantal ve pahalı....
santanio
ERDİNÇ İYİKİL. O VERMİSSİN
|Geri dönmüşler.Ama bir 6ay daha ara verecekler.İncelemeye gelince laptop bana uymaz pek.
|gt540m ekran kartı aslında bakıldığında çok kötü bir kart değil ama 3d için yetersiz galiba 4000tl lik laptop içinde çok kötü ama :S
|Videoya söylenecek bişey yok zaten üst düzey ;)
Erdinç bey e kısa saç daha çok yakışmış :)
|zengin oyuncağından başka bir şey değil.parasını doğru harcamak zorunda olan orta direk için bu fiyata macbook pro almak daha mantıklı olur.
|#erdinçsaçınıuzatmasın
|kendinden 3D li film izlerken laptop'unda 3d sini açınca, 6d mi izliyeceğiz ?
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GR33K
şu an ciddi misin ?
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GR33K
Hayır çarpanı 9d eder
Bu arada kısa saç sana çok yakışıyor Erdinç Abi.