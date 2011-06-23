Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

1e1: Sony'nin 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D VPCF21Z1E video inceleme

7 yıl
108,9b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1e1, 2. sezon'un ilk bölümünde Sony'nin 2 boyutlu görüntüleri 3 boyutlu hale getirebilen 3 Boyutlu Dizüstü Bilgisayarı Vaio 3D ile karşınızdayız. Canlı renkler sunabilen parlak ekranı ve üst düzey donanım bileşenleriyle bakalım Sony Vaio 3D, bekleneni verebiliyor mu?


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BSC Misafiri 7 yıl en beğenilen
1 e 1 özlemişim hea görünece bi deşik oldum :D
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Conquistador 7 yıl
1e1'in geri dönmesine sevindim. Gözlükler süper durdu Mesut Abi'de.

Bu arada kısa saç sana çok yakışıyor Erdinç Abi.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leopard10 7 yıl
Heralde askerde Internet cafe var teknolojiden hic Geri kalmiyorsunuz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BSC Misafiri 7 yıl
3d film izleyemiyorum mkv. formatını playerı desteklemiyor .Nvidia 3d formatı yani wmv. izleniyor sadece film izlemek için ne yapmam gerekiyor bu bilgisayarda?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
civilbugra 7 yıl
yav arkadaş tamam güzel 3 boyut falan da ben 3 numara gözlük kullanıyorum şimdi onu cıkartıp 3d gözlüğü takarsam gene göremem yani ha takmışım ha takmamışım aynı olacak bu gözlüğü yapan yada düşünen adam bunu hiç düşünmemişmi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
i7'ler 8 çekirdek değil miydi Erdinç 4 demiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulsm 7 yıl
Tasarım sıfır ...
Gene olmamış Sony :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
santanio 7 yıl
erdinç iyi kilo vermişin :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crower74 7 yıl
inceleme her ne kadar başarılı ise cihaz da bir o kadar başarısız, hantal ve pahalı....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
78erhan78 7 yıl

santanio
erdinç iyi kilo vermişin :)

ERDİNÇ İYİKİL. O VERMİSSİN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl
Geri dönmüşler.Ama bir 6ay daha ara verecekler.İncelemeye gelince laptop bana uymaz pek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 7 yıl
gt540m ekran kartı aslında bakıldığında çok kötü bir kart değil ama 3d için yetersiz galiba 4000tl lik laptop içinde çok kötü ama :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scot 7 yıl
Videoya söylenecek bişey yok zaten üst düzey ;)
Erdinç bey e kısa saç daha çok yakışmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electrostatic 7 yıl
zengin oyuncağından başka bir şey değil.parasını doğru harcamak zorunda olan orta direk için bu fiyata macbook pro almak daha mantıklı olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aisiklilar 7 yıl
#erdinçsaçınıuzatmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GR33K 7 yıl
kendinden 3D li film izlerken laptop'unda 3d sini açınca, 6d mi izliyeceğiz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 7 yıl

GR33K

kendinden 3D li film izlerken laptop'unda 3d sini açınca, 6d mi izliyeceğiz ?


şu an ciddi misin ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TORU-NAGA 7 yıl

GR33K

kendinden 3D li film izlerken laptop'unda 3d sini açınca, 6d mi izliyeceğiz ?


Hayır çarpanı 9d eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
43:42
2si1 | Ne yaptın sen Turkcell?
22,9b izlenme · 5 ay
33:02
2si1 | Ne yıldı ama! Güle güle 2018
10,2b izlenme · 4 ay
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,5b izlenme · 3 ay
01:02:49
2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2
15,3b izlenme · 4 ay
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
11,8b izlenme · 5 ay
11:31
2si1 İzleyici Ödülleri Kategorileri 2018
10,6b izlenme · 5 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,6b izlenme · 3 hf.
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
565 izlenme · 9 sa. yeni video
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,3b izlenme · 5 ay
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17,1b izlenme · 5 ay
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
10:14
32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
10,9b izlenme · 4 ay
45:48
2si1 | Google Stadia özel bölüm
7b izlenme · 1 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim