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    Amazon'dan Seçtiğimiz En İyi Beş Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı

    Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte aklımıza yatan dizüstü bilgisayar modellerinden bahsediyoruz.

    Amazon Prime Day indirimleri başladı. 29 Haziran'a kadar sürecek fırsatları takip ediyoruz. Bu içerikte aklımıza yatan dizüstü bilgisayar modellerinden bahsediyoruz.

    Amazon Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için kampanya sayfasını ziyaret edebilirsiniz: https://www.amazon.com.tr/primeday?tag=web-desktop-anasayfa-21

    Ürün Linkleri
    - Medion Signium 14 S1
    - Lenovo LOQ 15IRX10
    - ASUS TUF Gaming A16
    - MSI KATANA 17
    - Acer Nitro 18

    00:00 - Giriş
    00:13 - Medion Signium 14 S1
    00:56 - Lenovo LOQ 15IRX10
    01:49 - ASUS TUF Gaming A16
    02:37 - MSI KATANA 17
    03:25 - Acer Nitro 18
    04:10 - Kapanış
    04:21 - Kartlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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