1GB bellekli Sapphire Radeon HD 4850'nin detayları netleşti

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ATi'nin Radeon HD 4800 serisi için özelleştirilmiş modeller ufukta göründü. Asus'dan sonra 1GB bellek ile donatılan bir diğer Radeon HD 4850 modeli de Sapphire'den geliyor. İlk bilgilerini geçtiğimiz günlerde sizler ile paylaştığımız kartın görselleri ve kesinleştiği ifade edilen teknik verileri sonuna elimize ulaştı. Kullandığı Mavi renkli baskılı devre ile AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılan Sapphire'in yeni modeli üzerinde 1GB GDDR3 bellek yer alıyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanıyor ve 625MHz'lik gpu saat hızıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartının bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor. 1 TeraFLOP'luk işlem gücü ile dikkat çeken ekran kartı Crossfire X desteği de sunuyor. Yani 4'lü kuruluma izin veren 790FX yonga setli herhangi bir anakart üzerinde Sapphire Radeon HD 4850 1GB'ın 4 tanesini kullanabilmek mümkün. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ve DirectX 10.1 desteği ile gelen kart Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 190 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.