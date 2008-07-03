Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1GB bellekli Sapphire Radeon HD 4850'nin detayları netleşti

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
10,1b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
ATi'nin Radeon HD 4800 serisi için özelleştirilmiş modeller ufukta göründü. Asus'dan sonra 1GB bellek ile donatılan bir diğer Radeon HD 4850 modeli de Sapphire'den geliyor. İlk bilgilerini geçtiğimiz günlerde sizler ile paylaştığımız kartın görselleri ve kesinleştiği ifade edilen teknik verileri sonuna elimize ulaştı. Kullandığı Mavi renkli baskılı devre ile AMD-ATi'nin referans tasarımından ayrılan Sapphire'in yeni modeli üzerinde 1GB GDDR3 bellek yer alıyor. Tek slot tasarıma sahip olan ekran kartı 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan RV770 Pro gpu'sunu kullanıyor ve 625MHz'lik gpu saat hızıyla geliyor. 256-bit bellek veri yolunu destekleyen ve 800x paralel işlem birimiyle donatılan ekran kartının bellekleri ise 1986MHz'de görev yapıyor. 1 TeraFLOP'luk işlem gücü ile dikkat çeken ekran kartı Crossfire X desteği de sunuyor. Yani 4'lü kuruluma izin veren 790FX yonga setli herhangi bir anakart üzerinde Sapphire Radeon HD 4850 1GB'ın 4 tanesini kullanabilmek mümkün. Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ve DirectX 10.1 desteği ile gelen kart Avrupa fiyat listelerine yaklaşık 190 Avro seviyesinden giriş yapmaya başladı.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mamad 11 yıl
Böyle bi karta 1 Gb bellek başta koyulmalıydı!!!


Ayrıca bu soğutma pek hoşuma gitmedi!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scaniaperest 11 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Böyle bi karta 1 Gb bellek başta koyulmalıydı!!!


Ayrıca bu soğutma pek hoşuma gitmedi!!!




Ulan,siz o kadar iyi biliyorsunuz da: ATi rekabet, ucuza mâl edip, daha ucuza satmak için üretmiş olamaz mı ? Düşünün, öyle yorum yazın.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ralfi07 11 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yalnız kartın görüntüsü super HABER İÇİN TEŞEKKÜRLER...



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasiKa 11 yıl
Sapphire yine yapmış yapacağını
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
Sapphire se at gitsin hiç düşünmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobo. 11 yıl
Bana kaLırsa sogutucudaki tek fark pLastiginin uzun ve mavi oLması. Onun dışında başka bişi oLdugunu sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 11 yıl
512mb 1280x1024 de bütün oyunlar içn yeterli olcaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Soğutmayı biraz daha geliştirselermiş keşke daha iri fan mesela
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PriMe 11 yıl
Soğutma görünüşte yeterli ancak oveclock durumunda sorun çıkaracak gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ralfi07 11 yıl

Orjinalden alıntı: *Furious*

Soğutmayı biraz daha geliştirselermiş keşke daha iri fan mesela

Bu kartın soğutmasnı çok merak ediyorum iyi bir overclock yaparsa 4870 almaya gerek yok çünkü arada cok ciddi bir fiyat farkı var siz ne dersiniz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10140 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim