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2010'un en iyi Android oyunları

8 yıl
113,5b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda geride bırakmamıza sayılı günler kalan 2010 yılının en dikkat çekici Android oyunlarını sizler için inceledik.Ücretsiz olarak indirilebilen oyunları seçerek hazırladığımız videomuzda bir

Bu videomuzda geride bırakmamıza sayılı günler kalan 2010 yılının en dikkat çekici Android oyunlarını sizler için inceledik.Ücretsiz olarak indirilebilen oyunları seçerek hazırladığımız videomuzda birbirinden güzel 10 Android oyunu sizleri bekliyor.

Typing Zombie

2010'un en iyi Android oyunları
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Dokunmatik klavyede hızlı olanlar ve hızlı olmak isteyenler, ekranda görünen kelimeleri daha hızlı ve doğru yazarak zombilerden kurtulmaya çalıştığınız Typing Zombie tam size göre.

Super KO Boxing 2

2010'un en iyi Android oyunları
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Android işletim sistemi için hazırlanmış olan en eğlenceli dövüş oyunlarından Super KO Boxing 2, 2010 yılına damgasını vuran oyunlar arasında yer alıyor.

Slice It

2010'un en iyi Android oyunları
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İlk bakışta Fruit Ninja oyununu andıran Slice It adlı oyunda karşınıza çıkan şekilleri istenilen parça sayısına belirlenmiş olan hamle sayısını kullanarak bölmeye çalışıyoruz.

2010'un en iyi Android oyunları
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Panzer Panic

2010'un en iyi Android oyunları
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Gerçek mermi yerine mürekkep saldırısı yapan sevimli tanklarıyla dikkat çeken Panzer Panic, 2010'un en iyi Android oyunları listesinde kendine bir yer buldu.

Mini Squadron

2010'un en iyi Android oyunları
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Mini Squadron, oyun içi müzikleri, grafikleri ve tasarımları oldukça güzel olan 50'den fazla uçak seçeneğine sahip güzel bir uçak savaş oyunu.

2010'un en iyi Android oyunları
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Mega Jump

2010'un en iyi Android oyunları
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Birbirinden sevimli yaratıkları etapların zirvesine ulaştırıp bir sonraki bölümlere geçmeye çalıştığımız Mega Jump'ta daha çok puan ve daha çok eğlence için bonusları kaçırmamaya gayret gösterin.

Leave Devil Alone

2010'un en iyi Android oyunları
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İnsanlar ve yaratıklar arasında bir savaş çıktı. Plants vs Zombies'i andıran oynanışıyla, grafikleriyle ve sesleriyle oldukça dikkat çekici olan Leave Devil Alone, 2010'da en çok indirilen Android oyunları arasında yer aldı.

Hungry Shark 2

2010'un en iyi Android oyunları
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Denizlerin en vahşi canlısı olan köpekbalığı, Hungry Shark 2'de de dehşet saçmaya devam ediyor. "Denizden babam çıksa yerim" diyenler, bu oyun tam size göre.

2010'un en iyi Android oyunları
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Guns N Glory

2010'un en iyi Android oyunları
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Vahşi Batı'da masum halka dehşet saçan bir çeteyi yönettiğimiz Guns 'n' Glory, etkileyici grafikleri, oynanışı ve sesleriyle dikkat çekiyor.

2010'un en iyi Android oyunları
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Angry Birds

2010'un en iyi Android oyunları
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Milyonlar kez indirildi, hazırlandığı her platformda en çok indirilenler listesinde yer aldı. Her yeni versiyonuyla tahtını sağlamlaştırdı. Bu sözler Angry Birds için. Kızgın kuşlarımız 2010'un en iyi Android oyunu olmaya hak kazandı.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
uniqpro 8 yıl
Ben Bankodu taratiyorum böle bi hata aliyorum
Bankort Tarayıcısı uygulaması ( Com.google.zxing.cliend.android) işlemi beklemedik bicimde durdu lütfen yeniden yükleyin ?? neden bu hatta sizce byler ?*
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uniqpro 8 yıl
Ben Bankodu taratiyorum böle bi hata aliyorum
Bankort Tarayıcısı uygulaması ( Com.google.zxing.cliend.android) işlemi beklemedik bicimde durdu lütfen yeniden yükleyin ?? neden bu hatta sizce byler ?*
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BluePage 8 yıl
ben beğenmedim şahsen
ipod ile ios oyunlaır oynuyordum şimdi ıpod u satıo androide geçtim gerçekten hayal kırıklığı angry birds tek avantaj
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kadirt 8 yıl
Parodi şahane olmuş.
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ErkanSYK 8 yıl
Ücretsiz oyunlardan bahsedilmiş. Nfs, Spider-man, Asphalt ve Gameloft oyunları ücretsiz değil.
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Master_Evil 8 yıl
parodi süper olmuş
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Bl00dyHell 8 yıl
SYK23

Ücretsiz oyunlardan bahsedilmiş. Nfs, Spider-man, Asphalt ve Gameloft oyunları ücretsiz değil.


MiniSquadron, Super KO Boxing 2, Guns N Glory ve Panzer Panic ücretli.

Yılmaz
Ben klişe senaryolu 3D oyunlardansa bu tür özgün oyunları daha çok seviyorum, eminim benim gibi düşünen bir çok kişi vardır.


Bu konuda haklısınız. 2D oyunlar bazen 3D oyunlardan daha zevkli olabiliyor. Ama EA Games'in çıkardığı yeni oyunlar pek aratmıyor 2D oyunları
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Rainbow6 8 yıl
neden sadece android oyunlari tanitildigini merak ettim dogrusu ... hep androidi goruyorum sanki tanitimlarda gecen birde ipad vardi galba
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Bl00dyHell 8 yıl
Bu oyunlar da güzel de EA ve Gameloft'un 3D oyunları yanında çok sönük kalıyorlar.
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Yılmaz 8 yıl

DoguK@N

Bu oyunlar da güzel de EA ve Gameloft'un 3D oyunları yanında çok sönük kalıyorlar.

Ben klişe senaryolu 3D oyunlardansa bu tür özgün oyunları daha çok seviyorum, eminim benim gibi düşünen bir çok kişi vardır.
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chatin_62 8 yıl
Videodaki oyunların resimleri ve barkodlarının mesaj içeriğinde tekrar edilmesi çok iyi olmuş. Elinize sağlık. Bu arada benim oyum sadece Angry Birds'e. :)
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dhgerenimo57 8 yıl
iide hani de nfs hani asphalt 5 hani spiderman?
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Inalough 8 yıl
hepsi birbirinden güzeldi teşekkürler
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Chidori 8 yıl
Parodi çok güzel olmuş
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olağan_şüpheli 8 yıl
gariban s60 lı nokiamdaki favori oyunlarımdan biri
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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