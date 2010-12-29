Bu videomuzda geride bırakmamıza sayılı günler kalan 2010 yılının en dikkat çekici Android oyunlarını sizler için inceledik.Ücretsiz olarak indirilebilen oyunları seçerek hazırladığımız videomuzda bir

Bu videomuzda geride bırakmamıza sayılı günler kalan 2010 yılının en dikkat çekici Android oyunlarını sizler için inceledik.Ücretsiz olarak indirilebilen oyunları seçerek hazırladığımız videomuzda birbirinden güzel 10 Android oyunu sizleri bekliyor.

Typing Zombie

Dokunmatik klavyede hızlı olanlar ve hızlı olmak isteyenler, ekranda görünen kelimeleri daha hızlı ve doğru yazarak zombilerden kurtulmaya çalıştığınız Typing Zombie tam size göre.

Super KO Boxing 2

Android işletim sistemi için hazırlanmış olan en eğlenceli dövüş oyunlarından Super KO Boxing 2, 2010 yılına damgasını vuran oyunlar arasında yer alıyor.

Slice It

İlk bakışta Fruit Ninja oyununu andıran Slice It adlı oyunda karşınıza çıkan şekilleri istenilen parça sayısına belirlenmiş olan hamle sayısını kullanarak bölmeye çalışıyoruz.

Panzer Panic

Gerçek mermi yerine mürekkep saldırısı yapan sevimli tanklarıyla dikkat çeken Panzer Panic, 2010'un en iyi Android oyunları listesinde kendine bir yer buldu.

Mini Squadron

Mini Squadron, oyun içi müzikleri, grafikleri ve tasarımları oldukça güzel olan 50'den fazla uçak seçeneğine sahip güzel bir uçak savaş oyunu.

Mega Jump

Birbirinden sevimli yaratıkları etapların zirvesine ulaştırıp bir sonraki bölümlere geçmeye çalıştığımız Mega Jump'ta daha çok puan ve daha çok eğlence için bonusları kaçırmamaya gayret gösterin.

Leave Devil Alone

İnsanlar ve yaratıklar arasında bir savaş çıktı. Plants vs Zombies'i andıran oynanışıyla, grafikleriyle ve sesleriyle oldukça dikkat çekici olan Leave Devil Alone, 2010'da en çok indirilen Android oyunları arasında yer aldı.

Hungry Shark 2

Denizlerin en vahşi canlısı olan köpekbalığı, Hungry Shark 2'de de dehşet saçmaya devam ediyor. "Denizden babam çıksa yerim" diyenler, bu oyun tam size göre.

Guns N Glory

Vahşi Batı'da masum halka dehşet saçan bir çeteyi yönettiğimiz Guns 'n' Glory, etkileyici grafikleri, oynanışı ve sesleriyle dikkat çekiyor.

Angry Birds

Milyonlar kez indirildi, hazırlandığı her platformda en çok indirilenler listesinde yer aldı. Her yeni versiyonuyla tahtını sağlamlaştırdı. Bu sözler Angry Birds için. Kızgın kuşlarımız 2010'un en iyi Android oyunu olmaya hak kazandı.