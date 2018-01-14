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2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri

1 yıl
9,4b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2017'nin iz bırakan firmalarını ve oyunlarını sorduk sizler seçtiniz bize de sunmak düştü. 2si1'in ilk izleyici ödüllerini 2017 için dağıtıyoruz. Teknoloji ve Oyun konusunda iz bırakanlar bu videoda
2si1 izleyicilerinin seçtiği 2017'nin iz bırakan Teknoloji üreticileri ve oyunlarını açıklıyoruz. Oyun ekipmanlarından beyaz eşyaya, klavye kırdıranlardan en çok konuşulan oyunlara kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu. 

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Kefelon 1 yıl en beğenilen
Yılın en kötü playerı: Donanım Haber'e gidiyor, tebrikler
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LGR9 1 yıl
yılın en çok çöken sitesi: Donanımhaber
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alfo9403 1 yıl
Yılın en açılmayan videosu: 2si1 izleyici ödülleri :)
2 Yanıt Yanıtla +18
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musa_unsal2005 1 yıl
Beyaz eşya konusunda site bazında sonuçlar çıkmış. Türkiye genelinde arçelik in inanılmaz üstünlüğü vardır diye tahmin ediyorum.
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DH Misafiri 1 yıl
Yılın en başarılı platformu: PS4 (donanım oyun satışları, exc sayısı..)
Yılın en iyi grafikli oyunu: Horizon Zero Dawn Frozen Wilds Pro
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aytek66 1 yıl
Abi şu kamerayı ayarlayan kimse, arkayı fokuslayıp sizi bulanıklaştırmasın gözünüzü seveyim izlerken habire batıyor bana arkası niye bu kadar net adamlar hafif flu çıkıyor diye. neredeyse kendim netleme yapıcam kalkıp :/ istirham ediyorum.
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emir kustirika 1 yıl

Keşke Gigabyte anakart almasaydım.
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AC_Hawker 1 yıl
Bu ikilinin sinerjisi çok hoşuma gidiyor.
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MarlonJD 1 yıl
Çok büyük keyifle izledim. Enis bey gerçekten çok eğlenceli bir hava kattı programa
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Haplo 1 yıl
Keşke Gigabyte anakart almasaydım.
1 Yanıt Yanıtla +5
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K E N 1 yıl Haplo
Haplo
Keşke Gigabyte anakart almasaydım.


Neden? =(
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34sem 1 yıl
Çok güzel olmuş. Keyifle izledim. :)
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asdf_13 1 yıl
Operatör ile ilgili olan soru sıkıntılı. O soruya ne yanıt verirsek verelim olumlu olmak zorunda. Orada çıkan sonuç hangi operatör olursa olsun kimsenin parasının karşılığını aldığını düşünmüyorum.
Eğer soru "2017 yılında sizi en çok ***** operatör hangisiydi?" olsaydı. Daha gerçekçi bir cevap almış olurduk.
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tobepeople 1 yıl
Casper'ı trolllemek için yzmışlardır bence fazla takılmayın :)
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