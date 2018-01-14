2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri

2017'nin iz bırakan firmalarını ve oyunlarını sorduk sizler seçtiniz bize de sunmak düştü. 2si1'in ilk izleyici ödüllerini 2017 için dağıtıyoruz. Teknoloji ve Oyun konusunda iz bırakanlar bu videoda

2si1 izleyicilerinin seçtiği 2017'nin iz bırakan Teknoloji üreticileri ve oyunlarını açıklıyoruz. Oyun ekipmanlarından beyaz eşyaya, klavye kırdıranlardan en çok konuşulan oyunlara kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu.