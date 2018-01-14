2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri

Genel Yayın Yönetmeni
2017'nin iz bırakan firmalarını ve oyunlarını sorduk sizler seçtiniz bize de sunmak düştü. 2si1'in ilk izleyici ödüllerini 2017 için dağıtıyoruz. Teknoloji ve Oyun konusunda iz bırakanlar bu videoda
2si1 izleyicilerinin seçtiği 2017'nin iz bırakan Teknoloji üreticileri ve oyunlarını açıklıyoruz. Oyun ekipmanlarından beyaz eşyaya, klavye kırdıranlardan en çok konuşulan oyunlara kadar geniş bir yelpazede ödüller sahiplerini buldu.
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Yılın en iyi grafikli oyunu: Horizon Zero Dawn Frozen Wilds Pro
Keşke Gigabyte anakart almasaydım.
Neden? =(
Eğer soru "2017 yılında sizi en çok ***** operatör hangisiydi?" olsaydı. Daha gerçekçi bir cevap almış olurduk.