2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon

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Ürün gamını yenilemeye devam eden Fransız üretici, bu sabaha yeni Peugeot 2008’in tanıtımıyla başladı. Büyük kardeşleri 3008 ve 5008’e benzer bir tasarım diline kavuşan yeni Peugeot 2008, ön yüzünde geçtiğimiz aylarda tanıtılan 208’den izler taşıyor.

Yeni Peugeot 2008, kaputun altında benzinli ve dizel olmak üzere zengin seçenekler sunmaya devam ediyor. Benzinli tarafta sırasıyla 100, 130 ve 155 beygir güç üreten üç farklı 1.2 PureTech üç silindirli motor tercih edilebiliyor. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenlere de 100 ve 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli motor sunuluyor. 100 beygirlik motorlar yalnızca manuel şanzımanla sunulurken, diğer ünitelerde EAT8 otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Yeni Peugeot e-2008 ile 310 km menzil

Yeni Peugeot 2008 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden biri de tamamen elektrikli bir versiyon oldu. e-2008 olarak adlandırılan araçta 50 kWh batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. Bataryanın 100 kW hızlı şarjı desteklemesi sayesinde 30 dakikada %80 dolum elde edilebiliyor. e-2008’in WLTP ölçümlerine göre 310 km menzile sahip olduğunu düşündüğümüzde, yarım saatte 250 km gibi bir menzil karşımıza çıkıyor. e-2008’in bataryaları zemine düz bir şekilde yerleştirildiği için bagaj hacmi ve yaşam alanından hiçbir şey kaybetmiyor.

Şirketin CMP platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot 2008’in uzunluğu 4.3 metre, genişliği 1.7 metre ve yüksekliği 1.54 metre. Bu değerlerle birlikte selefinden 14 cm daha uzun olduğunu ve 2.6 metreye yükseltilen aks mesafesiyle daha fazla diz mesafesi sunduğunu söylemek mümkün. Yeni Peugeot 2008’in bagaj hacmi de selefine kıyasla 10 litre daha yükseltilerek 434 litreye ulaşmış.

Yeni Peugeot 2008'in teknolojileri

Yeni Peugeot 2008’in iç yaşam alanında 208’e benzer bir yerleşim söz konusu. Konsolun merkezindeki dokunmatik bilgi-eğlence ekranı donanım seviyesine bağlı olarak 10 inç’e kadar çıkabiliyor ve sesli komutla kontrol edilebiliyor. Bunun yanı sıra Peugeot’nun 3D i-Cockpit sistemi, baş üstü göstergesi ve diğer modellerde de gördüğümüz küçük direksiyon dikkat çekiyor. yeni Peugeot 2008’in güvenlik teknolojileri arasında Park Yardımcısı, Otomatik Acil Durum Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Sürücü Dikkat Uyarısı, Trafik Levhalarını Algılama, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleyici gibi özellikler bulunuyor.

Active, Allure, GT Line ve GT donanım seviyeleriyle satılacak yeni Peugeot 2008’in fiyatı henüz açıklanmadı. Yeni Peugeot 2008’in önümüzdeki yılın başında satışa sunulması planlanıyor.

https://int-media.peugeot.com/en/new-suv-peugeot-2008-next-gen-suv