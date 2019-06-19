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2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon

Bugün tanıtılan 2019 Peugeot 2008 yepyeni tasarım dili, yenilenen güvenlik teknolojileri ve e-2008 adı verilen 310 km menzile sahip tam elektrikli versiyonla geldi. İşte 2019 Peugeot 2008 özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Peugeot 2008 tanıtıldı: Yeni tasarım ve tam elektrikli versiyon
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Ürün gamını yenilemeye devam eden Fransız üretici, bu sabaha yeni Peugeot 2008’in tanıtımıyla başladı. Büyük kardeşleri 3008 ve 5008’e benzer bir tasarım diline kavuşan yeni Peugeot 2008, ön yüzünde geçtiğimiz aylarda tanıtılan 208’den izler taşıyor.

Yeni Peugeot 2008, kaputun altında benzinli ve dizel olmak üzere zengin seçenekler sunmaya devam ediyor. Benzinli tarafta sırasıyla 100, 130 ve 155 beygir güç üreten üç farklı 1.2 PureTech üç silindirli motor tercih edilebiliyor. Tercihini dizelden yana kullanmak isteyenlere de 100 ve 130 beygirlik 1.5 BlueHDI dört silindirli motor sunuluyor. 100 beygirlik motorlar yalnızca manuel şanzımanla sunulurken, diğer ünitelerde EAT8 otomatik şanzıman seçeneği de bulunuyor.

Yeni Peugeot e-2008 ile 310 km menzil

Yeni Peugeot 2008 ile birlikte gelen en büyük yeniliklerden biri de tamamen elektrikli bir versiyon oldu. e-2008 olarak adlandırılan araçta 50 kWh batarya paketi ve 136 beygirlik elektrik motoru bulunuyor. Bataryanın 100 kW hızlı şarjı desteklemesi sayesinde 30 dakikada %80 dolum elde edilebiliyor. e-2008’in WLTP ölçümlerine göre 310 km menzile sahip olduğunu düşündüğümüzde, yarım saatte 250 km gibi bir menzil karşımıza çıkıyor. e-2008’in bataryaları zemine düz bir şekilde yerleştirildiği için bagaj hacmi ve yaşam alanından hiçbir şey kaybetmiyor.

Şirketin CMP platformu üzerine inşa edilen yeni Peugeot 2008’in uzunluğu 4.3 metre, genişliği 1.7 metre ve yüksekliği 1.54 metre. Bu değerlerle birlikte selefinden 14 cm daha uzun olduğunu ve 2.6 metreye yükseltilen aks mesafesiyle daha fazla diz mesafesi sunduğunu söylemek mümkün. Yeni Peugeot 2008’in bagaj hacmi de selefine kıyasla 10 litre daha yükseltilerek 434 litreye ulaşmış.

Yeni Peugeot 2008'in teknolojileri

Yeni Peugeot 2008’in iç yaşam alanında 208’e benzer bir yerleşim söz konusu. Konsolun merkezindeki dokunmatik bilgi-eğlence ekranı donanım seviyesine bağlı olarak 10 inç’e kadar çıkabiliyor ve sesli komutla kontrol edilebiliyor. Bunun yanı sıra Peugeot’nun 3D i-Cockpit sistemi, baş üstü göstergesi ve diğer modellerde de gördüğümüz küçük direksiyon dikkat çekiyor. yeni Peugeot 2008’in güvenlik teknolojileri arasında Park Yardımcısı, Otomatik Acil Durum Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Sürücü Dikkat Uyarısı, Trafik Levhalarını Algılama, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleyici gibi özellikler bulunuyor.

Active, Allure, GT Line ve GT donanım seviyeleriyle satılacak yeni Peugeot 2008’in fiyatı henüz açıklanmadı. Yeni Peugeot 2008’in önümüzdeki yılın başında satışa sunulması planlanıyor.


https://int-media.peugeot.com/en/new-suv-peugeot-2008-next-gen-suv Yorum Yaz
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ALPEREN A. 5 gün
Hiç heyecanlanmıyoruz devletimiz sağolsun.
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hakankaran 5 gün
Pejo aştı kendini .
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RickSanchezlol 5 gün yeni yorumcu mihendisiz
İroni diye tahmin ediyorum yerli araç gelirse ki geleceği yok şu durumda 200k aşağısına satılamayacaktır. Süpürge üreticisi Dyson 18 ayda otomobilini tamamladı adamlar test ediyor şuan bizimkiler yıllardır araba çıkaracak şu konsorsiyumda oyalıyor milleti 2017 kasım ayında birleşen konsorsiyum şuana kadar sokaklarda prototipleri dolaştırıyor fabrika inşaatına başlamış olmalıydı Faraday Future dediğimiz firma ki şuan batmak üzere fakat ilk aracını 12 ayda geliştirmişti Türkiye'nin en büyük 5 şirketi ve para sıkıntısı olmayan şirketleri bir araba geliştiremiyorsa yazık halimize...
İroni diye tahmin ediyorum yerli araç gelirse ki geleceği yok şu durumda 200k aşağısına satılamayacaktır. Süpürge üreticisi Dyson 18 ayda otomobilini tamamladı...
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acbold 1 gün
3008 den sonra 308 yenilendiğinde hepsinin böyle olacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.
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garmen 2 gün
Bilim yuvası olan üniversitelerimiz şu haldeyken bize araba görsellerine bakmak bile fazla.
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Mendieta58 3 gün
Sanki çinli bi firma 3008 in çalmasını yapmış,görünce aklıma direk bu geldi
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medverdev 3 gün
kim ne derse desin benim için artık premium bir marka. Bu tasarım başka şekilde anlatılamaz
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MaDMaxiBo 3 gün
beklediğim gibi yeni 3008 in mini hali olmuş ve güzel de olmuş bence. özellikle arka tarafı çok iyi duruyor. fiyat olarak da 3008 den uygun olacağı için alınabilir bence.
bugün 3008 ile tucson yan yana dururken baktım da önden tucson güzel arka tarafından bakınca 3008. bi orta yolu bulamadılar.
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elmariacci 3 gün
Arac muazzam olmus. Kokpiti mukemmel. Diger araclara ornek olur insallah.
Fiyat yuksek olmaz insallah diyecem de dizel versiyonu 170k civariymis. Zor satar.
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tokatli6061 4 gün
Yine göçüme benzemiş bir fransız
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elcas 3 gün tokatli6061
çok güzelmiş.
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mokinto 4 gün
Elektrikli Almanya fiyatı 30 000 Euro civarı
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Gunpower-storm 3 gün mokinto
24.000 yaklaşık brüt fiyatı olsa özelliklerden 1-2 kısıp 20.000'e getirmeyi başarsalar %10 ötv 22.000 %18 26.000€ olsa 174.000 lira civarı oluyor. 3008'i bu fiyata bulursak mantığı olmaz.
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RickSanchezlol 3 gün yeni yorumcu mokinto
E-208 için fiyat o hocam bunun fiyatı açıklanmadı bence 35.000 euro ya satışa çıkar Almanya'da.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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maligezgin 4 gün
araç güzel olmuş gel beni al diyo
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manisa_tr 4 gün
dünya plug-in tam elektrikliye dönüyor, bizse daha lpg ayarını nasıl tuttururuz onla uğraşıyoz. siyasilerin de 5 babayiğidin de işleri güçleri alavera dalevera. masallarla milleti kandırıyorlar.
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