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Hummer, elektrikli SUV markası olarak geri dönebilir

General Motors’un 2010 yılında ipini çektiği Hummer markası ile ilgili yeni gelişmeler var. Şirketin Hummer'ı elektrikli bir marka olarak yeniden canlandıracağı konuşuluyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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General Motors, geride bıraktığımız 2010 yılında Hummer markasını sonlandırmıştı ancak efsanenin geri dönme olasılığı var. Şirketin yeniden Hummer markasını canlandırma niyetinde olduğu söyleniyor. Ancak haberin bundan sonraki kısmı daha da ilgi çekici.
Ayrıca Bkz. "Vietnam'ın yerli otomobili Fadil, 16 bin 900 dolardan satışa sunuldu"
Bloomberg kaynaklı rapora göre, Hummer tamamen elektrikli bir SUV markası olarak yeniden canlanabilir. General Motors'un başta Jeep Wrangler olmak üzere diğer popüler arazi SUV'lerine rakip çıkarmak adına bu fikri düşündüğü bildiriliyor.

Rivian'a da rakip olacak

Hummer tamamen elektrikli olarak geri döndüğünde, son dönemin yükselen yıldızı Rivian'a da rakip olacak. Bildiğiniz üzere Amazon ve Ford gibi devlerden yatırım alan elektrikli araç şirketi Rivian, bugünlerde adından sıkça söz ettiriyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-17/gm-is-thinking-about-building-an-electric-hummer Yorum Yaz
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S.Vettel 4 gün en beğenilen
israfın gösterişin ikonu olan hummerında elektrikli suv olarak geri dönmeyi düşünmesi garip :D
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Sawyer258 4 gün
Hummer dediğin gürleyecek
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agent1453 3 gün
Mahalle elektriğini ile şarj olur tahmini.
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RickSanchezlol 3 gün yeni yorumcu
En nefret ettiğim araç firması hiçbir zıkkıma yaramayan araçlar üretir zenginlerde totosunu kaldırmak için satın alırdı umarım elektrikli arabalarıda böyle işe yaramaz bir şey olmaz...
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DH Misafiri 3 gün
Hummer dediğin aslan gibi gürleyecek ne o öyle sessiz sessiz Hummer mı olur
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tolgatelli 4 gün
Hummer Çinlilere satılmamış mıydı?
Çinliler den geri alıp, tekrar mı üretecek napacak..
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bariscetin5p 3 gün tolgatelli
Çin Hükümeti desteklemediği için satış iptal oldu sonra da GM Hummel'ı kapattı yani hiç satılmadı
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Sawyer258 4 gün
Hummer dediğin gürleyecek
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mert1907 4 gün
Elinin Hummer'ıyla bulaşmasın bu işlere artık.
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S.Vettel 4 gün en beğenilen
israfın gösterişin ikonu olan hummerında elektrikli suv olarak geri dönmeyi düşünmesi garip :D
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