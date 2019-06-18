Hummer, elektrikli SUV markası olarak geri dönebilir

General Motors, geride bıraktığımız 2010 yılında Hummer markasını sonlandırmıştı ancak efsanenin geri dönme olasılığı var. Şirketin yeniden Hummer markasını canlandırma niyetinde olduğu söyleniyor. Ancak haberin bundan sonraki kısmı daha da ilgi çekici.

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Bloomberg kaynaklı rapora göre, Hummer tamamen elektrikli bir SUV markası olarak yeniden canlanabilir. General Motors'un başta Jeep Wrangler olmak üzere diğer popüler arazi SUV'lerine rakip çıkarmak adına bu fikri düşündüğü bildiriliyor.

Rivian'a da rakip olacak

Hummer tamamen elektrikli olarak geri döndüğünde, son dönemin yükselen yıldızı Rivian'a da rakip olacak. Bildiğiniz üzere Amazon ve Ford gibi devlerden yatırım alan elektrikli araç şirketi Rivian, bugünlerde adından sıkça söz ettiriyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-17/gm-is-thinking-about-building-an-electric-hummer