2si1 | Google'a soruşturma açıldı

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Google'a sektördeki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile Türkiye Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı. Google, suçlu bulunması halinde milyonlarca lira ceza ödeyebilir.
Yayın akışı:
01:41 Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!
06:43 Chrome artık klavyelerdeki medya oynatma tuşlarını destekliyor
09:07 The Division 2'nin yönetmeni, Death Stranding'in akıl alıcı olduğunu söyledi
11:12 Popüler Skyrim modu The Forgotten City kendi oyununa kavuşuyor
13:32 Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir
17:06 Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR tekniğiyle üretilmesine Bill Gates’den destek
19:48 Doom filmi için yeni bir video yayınlandı
23:07 Netflix'in yeni video oyun animesi Dragon's Dogma olabilir
24:41 Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı
28:49 Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II
31:24 Battlefield V'in battle royale modu Firestorm, 25 Mart'ta çıkış yapacak
33:28 Yeni bir Sniper Elite oyunu geliyor
34:23 Xbox One Wireless Display ile PC oyunlarını Xbox’a Stream etme şansı veriyor
38:51 Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi
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Ayrıca Mesut gördüğüm en gercük insanlardan birisin. fare de medya tuşu varmış.