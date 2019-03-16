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2si1 | Google'a soruşturma açıldı

2 ay
6,6b
2
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Google'a sektördeki hakim konumunu kötüye kullandığı gerekçesi ile Türkiye Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açıldı. Google, suçlu bulunması halinde milyonlarca lira ceza ödeyebilir.
Yayın akışı:

01:41 Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!
06:43 Chrome artık klavyelerdeki medya oynatma tuşlarını destekliyor
09:07 The Division 2'nin yönetmeni, Death Stranding'in akıl alıcı olduğunu söyledi
11:12 Popüler Skyrim modu The Forgotten City kendi oyununa kavuşuyor
13:32 Ahlak bilimciden uyarı: Gelişmiş yapay zekâ, ileride insanlardan intikam almaya çalışabilir
17:06 Laboratuvar ürünü etlerin CRISPR tekniğiyle üretilmesine Bill Gates’den destek
19:48 Doom filmi için yeni bir video yayınlandı
23:07 Netflix'in yeni video oyun animesi Dragon's Dogma olabilir
24:41 Ulaştırma Bakanlığı, Boeing 737 MAX uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı
28:49 Bugatti'den zengin çocuklarına 30 bin euroluk oyuncak: Bugatti Baby II
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38:51 Android uygulama yansıtma Windows Insider programına geldi
 

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kng09 2 ay
reklam yüklenmiyor. veya başka bir sorun var. yine youtube'a gidiyorum. düzeltin şunları artık
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venom.X 2 ay
Enis bey bi sonraki programa heralde yatarak katılcak
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overthinker 2 ay
mesut beeeyyyy
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Serkan_Yılmaz 2 ay
DIPS DIPS DIPS . bu videoyu unutmayacağım. bu sesi unutamıyorum. yardım edin.
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Mert1920 2 ay
Saçlar çıkmış şaka maka 😆
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soneday 2 ay
amazondan kazandğnz paralardan bi koltuk alaydınız
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keskin53 2 ay
Benim mouse 14 tuş var programlanabilir(Inca IMG-307) Ama ben hava atıyorum mu yoook
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dark_prince60 2 ay
Mesut'a corsairden paralar yatmış.
Ayrıca Mesut gördüğüm en gercük insanlardan birisin. fare de medya tuşu varmış.
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qoqoCAN 2 ay
MEZZZZZUUUUUTTTTTT
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dark_prince60 2 ay
Enis, yatağı yorganı sırtlanmış gelmiş.
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