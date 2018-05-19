2si1 | Kamu Spotu

Haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1, bu hafta da son 1 haftanın öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. WEB sitelerine getirilen yeni kamu spotu düzenlemesi ilk konumuz

Yayın akışı:



Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan yeni video

Rainbow Six: Siege artık Türkçe!

Call of Duty: Black Ops 4'ten yeni detaylar

YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor

Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor

PES 2019'un kapak yıldızı belli oldu: Philippe Coutinho

FIFA 19'da Avrupa kupaları lisanslı "Hollandalı spiker ağzından kaçırdı"

BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor

3 boyutlu yazıcıyla havasız bisiklet tekeri üretildi

Bethesda: E3 2018, bu zamana kadar yaptığımız en uzun konferans olacak

Sony'nin E3 2018'de göstereceği oyunlar belli oldu

İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı

Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu

Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor

STALKER 2 resmi olarak duyuruldu, 2021'de gelecek

Rage 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı

Days Gone'dan yeni oynanış videoları geldi

00:36 İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor 03:57 Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan yeni video 07:10 Rainbow Six: Siege artık Türkçe! 09:43 Call of Duty: Black Ops 4'ten yeni detaylar 12:41 YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor 16:25 Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor 22:23 PES 2019'un kapak yıldızı belli oldu: Philippe Coutinho 24:16 FIFA 19'da Avrupa kupaları lisanslı "Hollandalı spiker ağzından kaçırdı" 25:05 BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor 27:22 3 boyutlu yazıcıyla havasız bisiklet tekeri üretildi 31:09 Bethesda: E3 2018, bu zamana kadar yaptığımız en uzun konferans olacak 31:59 Sony'nin E3 2018'de göstereceği oyunlar belli oldu 34:19 İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı 36:29 Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu 38:09 Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor 40:47 STALKER 2 resmi olarak duyuruldu, 2021'de gelecek 41:49 Rage 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı 44:23 Days Gone'dan yeni oynanış videoları geldi