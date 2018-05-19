Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 | Kamu Spotu

1 yıl
5,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1, bu hafta da son 1 haftanın öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. WEB sitelerine getirilen yeni kamu spotu düzenlemesi ilk konumuz
Yayın akışı:
00:36 İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor
03:57 Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan yeni video
07:10 Rainbow Six: Siege artık Türkçe!
09:43 Call of Duty: Black Ops 4'ten yeni detaylar
12:41 YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor
16:25 Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor
22:23 PES 2019'un kapak yıldızı belli oldu: Philippe Coutinho
24:16 FIFA 19'da Avrupa kupaları lisanslı "Hollandalı spiker ağzından kaçırdı"
25:05 BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor
27:22 3 boyutlu yazıcıyla havasız bisiklet tekeri üretildi
31:09 Bethesda: E3 2018, bu zamana kadar yaptığımız en uzun konferans olacak
31:59 Sony'nin E3 2018'de göstereceği oyunlar belli oldu
34:19 İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı
36:29 Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu
38:09 Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor
40:47 STALKER 2 resmi olarak duyuruldu, 2021'de gelecek
41:49 Rage 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
44:23 Days Gone'dan yeni oynanış videoları geldi
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Serkan_Yılmaz 1 yıl en beğenilen
Kamu spotu olayı güzel ama Türk "yutubır"ların çoğu kamuya aykırı. O denge nasıl sağlanacak merak ediyorum.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zafercalskan 1 yıl
şu video player'ı bi düzeltmediniz çok sorunlu. beceremiyorsanız tüm videoları youtube yükleyin izleyemiyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 1 yıl
10 Gbps net sn de 1 GB indirme sağlar, 1 TB değil.
Tabi bizler bu değerlere alışık olmadığımızdan şaşırmış olabilirsiniz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
FightFor1 1 yıl
Şu an 35 yaş civarı olan ve zamanında meslek lisesine gitmiş olanlar bu ülkede hakkı yenmiş bir nesildir. Ben de onlardan biriyim. Öncelikle gitmeseydiniz diyecek olanlara örnek olarak durumumu anlatayım, sonra karar verin. Ortaokulda sayısal yeteneğimin farkına vardım ve ileride seçmek istediğim alana karar verdim. Amacım üniversiteye girişte o zamanlar puan adaletsizliği olmayan meslek lisesine giderek istediğim alanda erkenden bilgi sahibi olmak, sonrasında akademik olarak aynı alanda devam etmek istedim. Sonrasında puan adaletsizliğine rağmen elimden geleni yaptım ve sayısalda ham puanımla ülkede dereceye girdim. Buna rağmen istediğim mühendislik bölümüne değil öğretmenliğe gitmek zorunda kaldım. Bunları kendimi övmek için söylemiyorum, bunları gördüğüm, yaşadığım için tüm samimiyetimle söylüyorum. Nice potansiyeller, yok oldu gitti. Şu an farklı mı? Bence hayır, yine her sene sistemle oynayıp, yine farklı ideolojiler yüzünden potansiyelleri yok ediyorlar. Bu ülkede kafası çalışan insanları bırakın destek olmayı, köstek olmayın yeter diyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 1 yıl
Mesut Bey 18:48 de bahsettiğiniz kısım ile ilgili başıma gelen ve her gün lanet ettiğim durumu aktarayım.
Ben Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Bölümüne başladığımda okul bize bilgisayar mühendisliği için ek puan veriyordu. Benim okula giriş amacım da buydu. Sonra ilk dönemin ortalarında o zamanın siyasi yönetimi meslek liselerinin ek puanını kaldırdığı gibi sanki biz o işi öğrenerek suç işliyormuşuz gibi bir de puan kırdı. Yani düz lisede okuyan bizden yüksek çarpan puanıyla mühendislik fakültelerine gidebildi. Bizse seve seve en iyi fakülte olan öğretmenlik fakültelerine gidebildik.
Hatta bir canlı yayında birileri (hangi meslek grubunda olduğunu söylersem yanlış anlaşılacağım için yazmıyorum) "benim kızım anadolu lisesi okuyacak, diğeri meslek lisesi okuyup benim kızımın önüne mi geçecek? Buna izin vermeyeceğiz" dedi.
Ben ve benden çok daha iyi elektronik - bilgisayar bilenleri çok güzel harcadılar. Bir tek yazılım sektörüne aynısını yapamadılar zira firmalar diplomadan çok yapılan işe bakıyordu.
O yüzdendir 2000lerin başında bilgisayar ve bilişim alanında ülkemiz 5-10 senelik bir duraklama dönemi yaşamış yeni yeni kendine gelmeyi başaracak adımlar atmaya başlamıştır. Bu adımları da ben ve benim gibi mağdurlar belirli mevkilere gelip sesini yükseltmeye başlayınca kavuşabilmiştir.
Yaşlarımız yakın olduğu için siz de bilirsiniz o dönemleri diye tahmin ediyorum.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wakari_mayo 1 yıl
Güzel bölümdü keşke daha uzun olsaydı.

Enis bey göbek gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 1 yıl
Video bende sorunsuz Opera kullanıyorum. Güzel bölümdü teşekkürler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zafercalskan 1 yıl
şu video player'ı bi düzeltmediniz çok sorunlu. beceremiyorsanız tüm videoları youtube yükleyin izleyemiyoruz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
"yürü git lan ben senin yerine yaşarım" hahahsndxd efsane
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akasha_Ether 1 yıl
Benim mezun olduğum lise Kız Meslek Lisesi oldu :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 1 yıl
10 Gbps net sn de 1 GB indirme sağlar, 1 TB değil.
Tabi bizler bu değerlere alışık olmadığımızdan şaşırmış olabilirsiniz.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 1 yıl
hazır kamu spotu derken her proğramın 3 5 saniyesini çok düşük donanım ilanalrı ile isnanalrı dolandıran şahıuslara karşı uyaruya harcanaız harika olur.
iyi çalışmalar..
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuantum- 1 yıl
Mesut abi,
ben de bi meslek lisesi mezunuyum ve yaşadığımız sıkıntıyı gayet güzel anlatmışsın. Zamanında öğretmenlikten başka bir şey tercih edemediğimizden dolayı elektrik öğretmenliği okuyabildik en fazla. Zamanında yaşattıkları sorunları telafi etmek için bir kaç senedir devam eden mühendislik tamamlama fırsatı yarattılar bizler için. Ales'den 70 ve üzeri sayısal puan alanlar mühendislik tercihleri yapabiliyor ve bir çok dersten de muaf sayılıyor daha önce o dersleri alıp verdiği için.
Diğer bir konu olan yenilenebilir enerji yatırımında ülkemiz 2017 yi gerçekten güzel bir şekilde geride bıraktı. 2017 yılı güneş panelleri yatırımı konusunda ülkemiz en çok yatırım yapan 5. ülke oldu. Hala da hızla devam etmekte bu yatırımlar. Ben de güneş enerjisi sektöründe çalışmaktayım. 5mwlık bi tesisin işletme kısmında bakım - kontrol arıza tespit - tamir gibi işlerle ilgileniyorum. Bu konuyla ilgili sorunuz olursa eğer bildiğim kadarını anlatırım, elimden geldiğince yardımcı olmak isterim.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,9b izlenme · 1 gün
26:19
2si1 | Güldürmeyen yorumlar, sizden gelenler
9,8b izlenme · 11 ay
16:58
2si1 Özel: Sadece Muhabbet #1
12,3b izlenme · 12 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
38:13
Ekran kartı fiyatları artacak! | 2si1 "Sesi güzel" Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
37:26
Ne güldük ama! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
9b izlenme · 1 yıl
59:48
2si1 | Nvidia yolun sonuna geldi
15,3b izlenme · 1 yıl
01:03:14
Otomobilin mi var derdin var! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,6b izlenme · 1 yıl
49:58
İBB, Metrobüs gerçeğini kabul etti | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
01:01:41
2si1 | Xiaomi ve Gearbest Türkiye'de
32,7b izlenme · 11 ay
10:26
2si1 "Zihin Okuma mümkün mü?" | Teknoloji ve Oyun Programı
12,5b izlenme · 1 yıl
01:02:00
İsrailli ajanlar fotoğraflarınızı almış olabilir | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,4b izlenme · 1 yıl
01:02:50
Yapay Zeka gümbür gümbür geliyor | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
10,7b izlenme · 1 yıl
34:46
2si1'de unutamadıklarımız #2
8,1b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim