2si1 | Kamu Spotu

Genel Yayın Yönetmeni
Haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1, bu hafta da son 1 haftanın öne çıkan gelişmelerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. WEB sitelerine getirilen yeni kamu spotu düzenlemesi ilk konumuz
Yayın akışı:
00:36 İnternet sitelerine ve oyunlara “kamu spotu” geliyor
03:57 Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan yeni video
07:10 Rainbow Six: Siege artık Türkçe!
09:43 Call of Duty: Black Ops 4'ten yeni detaylar
12:41 YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor
16:25 Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor
22:23 PES 2019'un kapak yıldızı belli oldu: Philippe Coutinho
24:16 FIFA 19'da Avrupa kupaları lisanslı "Hollandalı spiker ağzından kaçırdı"
25:05 BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor
27:22 3 boyutlu yazıcıyla havasız bisiklet tekeri üretildi
31:09 Bethesda: E3 2018, bu zamana kadar yaptığımız en uzun konferans olacak
31:59 Sony'nin E3 2018'de göstereceği oyunlar belli oldu
34:19 İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı
36:29 Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu
38:09 Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor
40:47 STALKER 2 resmi olarak duyuruldu, 2021'de gelecek
41:49 Rage 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
44:23 Days Gone'dan yeni oynanış videoları geldi
03:57 Boston Dynamics'in robotu Atlas'tan yeni video
07:10 Rainbow Six: Siege artık Türkçe!
09:43 Call of Duty: Black Ops 4'ten yeni detaylar
12:41 YouTube Red gidiyor YouTube Premium geliyor
16:25 Protokol imzalandı: Enerji Liseleri açılıyor
22:23 PES 2019'un kapak yıldızı belli oldu: Philippe Coutinho
24:16 FIFA 19'da Avrupa kupaları lisanslı "Hollandalı spiker ağzından kaçırdı"
25:05 BMW'nin elektrikli araçları için kablosuz şarj matı bu yaz geliyor
27:22 3 boyutlu yazıcıyla havasız bisiklet tekeri üretildi
31:09 Bethesda: E3 2018, bu zamana kadar yaptığımız en uzun konferans olacak
31:59 Sony'nin E3 2018'de göstereceği oyunlar belli oldu
34:19 İnsan vs. makine: DevBot sürücüsüz yarış aracı profesyonel driftçiye karşı
36:29 Türkçe Siri davasında mahkeme Apple’ı haklı buldu
38:09 Güney Kore'de bu yıl 10 Gbps internet hizmeti sunulmaya başlıyor
40:47 STALKER 2 resmi olarak duyuruldu, 2021'de gelecek
41:49 Rage 2'nin ilk oynanış videosu yayınlandı
44:23 Days Gone'dan yeni oynanış videoları geldi
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Tabi bizler bu değerlere alışık olmadığımızdan şaşırmış olabilirsiniz.