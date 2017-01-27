2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
| Erdi'nin programa katilmasi 10 numara oldu her bolumu daha zevkle izliyorum.
Bu 8. Nesil konsollar ve ara modellerinin bence ana hedefi artik konsolda bir lanet gibi kalan 30fps olayindan kurtulmak olmaliydi.Ps4 ve X1 1080p60fps makineler olacak diye umut ederken buyuk hayal kirikliklariyla geldiler.Ara konsollarda dogal ya da upscale 4k cozunurluk ve yine 30 fps oynanis standart olacak.CoD asiri basarili olmasa online oyunlarda bile 30 fps oyun oynuyorduk konsollarda.Allah'tan CoD:Mw serisi cok rafine ve kaliteli bir deneyim icin 60 fps oyun oynamayi sart kostu da konsolda online oyunlarda 60 fps standart haline geldi.Bu 4k dayatmasi hicbir sey kazandirmayacak oyunculara.2k 60 fps lik donanimlar uretilse bence daha guzel olurdu.Ya da en azindan artik konsollarda da oyuncunun secimine gore grafik deneyimi degismeli.Ps4 de Nioh var yakinda cikacak.Onda ole bir secenek vardi.Cozunurluk mu yoksa yuksek fps mi onceligimiz olacak secebiliyorduk.
Ulkemize gelen oyunlarin artik hepsinin seslendirmeden gectim,altyazi destegiyle gelmesi lazim.Alim gucune oranla oyunlara harcadigimiz paralar cok fais seviylerde zaten, birde bu tip olumsuz haberler gormek moral bozucu oluyor.
|Çok değil 25 yıl sonra göreceğiz insanları o zaman bu mesajı okuduğunuzda artılarsınız.
Hedef 2045.
|keyifli ve hoş sohbet bir bölümdü emeğinize sağlık ghost recon wildlands için dördüncü lazım olursa ekleyin ( pcmodtr )
|Abi 150 yıla kadar hasta olmadan yaşamayı bulmayı geçip zehirsiz gıda nasıl yetiştirilir nasıl satılır bunu bulsunlar da topluca yaşam kalitemiz artsın.
Abi arada 3 kişi konuşuyorsunuz ne dediğiniz anlaşılmıyor.
Birde sayfayı yenileyince benim oturumu kapatıyor sitede bu neden oluyor (galiba html den oynatınca oluyor)
|eğlenceliydi :)
|Abowww mesut ne geyik yaptın bu program.
|aselsandan bahsedince çok sevindim. Bir an olmuyor ama bir yerden başlamak gerek.
|dengeli bir söyleşi. kıraathane gibiymiş, gömlekmiş falan feşmekan takılmayalım lütfen. adamlar herkesin anlayacağı dilden konuşuyor. başka yerden öğrenemediğiniz yahut öğrenemeyeceğiniz birçok şeyden bahsediliyor. daha ne olsun? illa; "idiyotlar da anlasın diye." mi demeleri lazım ;)
|Otomotiv teknolojileri otomotiv markalarının teknolojileri değil BOSCH'un teknolojileri bence genelde. Tesla'nın otopilotu çıkmadan önceki Tesla otopilot gösterimi BOSCH tarafından yapılmıştı.
|Oldukça eğlenceli olmuş çok keyifle izledim, teşekkürlerimi sunuyorum.Şu vpn meselesinde iyi güldüm kimse vpn kullanıyorum demiyor :D
Bir de Mesut abi her videoda farklı pc mi kullanıyorsun bana mı öyle geliyor ? :D
E şimdi oyun satışlarının doların 4 tl olmasıyla birlikte azalması çok normal,pekçok firma Tr'den çıkıyor artık,kimsenin güveni kalmamış durumda her kuruluş yatırım yapılmaz diye puan veriyor,adamlar niye kendilerini riske soksunlar.
Tek bir kişinin elinde yargı,hukuk olduğu zaman niye gelmek istesinki yabancı firmalar,yarın onlarada kayyum atanabilir sonuçta,bunun bir güvencesi yok.
O değilde gidişat çok kötü,yakında oyunu bırakın yeme-içme gibi mecburi ihtiyaçlarımızı bile zor karşılar hale geleceğiz bu gidişle, ama hala başkanlıktı,olmassa erken seçimdi diye uğraşılıyor bilime,çiftçiye,hayvancılığa,üretime bir şey yapılacağına saraya,araçlara,diyanete,vakıflara vs gereksiz yerlere nakit akıyor.
donanimhaber.com/...
Mesut Bey'e yardım için hesabımız: TR2017..... :D