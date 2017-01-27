Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

2si1 "Offline" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
37,2b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İnternet bağlı sibernetik insan beyni, Türkçe olmayacağı açıklanan Horizon Zero Dawn, yerli baz istasyonları, VPN servisleri ardındaki tehlike ve fazlası sizi bekliyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
redoracle 2 yıl en beğenilen
Türkçe altyazı için uğraşmamalarının sebebi normal.Mesut Çevik kendi söylemiş bir oyuna 120 tlden fazla vermek istemiyorum diye,öncesinde zenginlik geyiklerinide unutmayalım.
E şimdi oyun satışlarının doların 4 tl olmasıyla birlikte azalması çok normal,pekçok firma Tr'den çıkıyor artık,kimsenin güveni kalmamış durumda her kuruluş yatırım yapılmaz diye puan veriyor,adamlar niye kendilerini riske soksunlar.
Tek bir kişinin elinde yargı,hukuk olduğu zaman niye gelmek istesinki yabancı firmalar,yarın onlarada kayyum atanabilir sonuçta,bunun bir güvencesi yok.
O değilde gidişat çok kötü,yakında oyunu bırakın yeme-içme gibi mecburi ihtiyaçlarımızı bile zor karşılar hale geleceğiz bu gidişle, ama hala başkanlıktı,olmassa erken seçimdi diye uğraşılıyor bilime,çiftçiye,hayvancılığa,üretime bir şey yapılacağına saraya,araçlara,diyanete,vakıflara vs gereksiz yerlere nakit akıyor.
Türkçe altyazı için uğraşmamalarının sebebi normal.Mesut Çevik kendi söylemiş bir oyuna 120 tlden fazla vermek istemiyorum diye,öncesinde zenginlik geyiklerini...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkmavzeri 2 yıl
Mesut Hocam, bir şekilde 17 Ekim 2014'te de aynı gömleği giydiğini farkettim :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


donanimhaber.com/...

Mesut Bey'e yardım için hesabımız: TR2017..... :D
Mesut Hocam, bir şekilde 17 Ekim 2014'te de aynı gömleği giydiğini farkettim :donanimhaber.com...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheNewAtilla 2 yıl redoracle
Alt tarafı bi tr altyazı yapacaklar. Gelsin istanbulda ofis mi acsinlar dedik. Ekonomiden girmissin dış mihraktan cikmissin pes doğrusu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dark Poison 2 yıl
Erdi'nin programa katilmasi 10 numara oldu
her bolumu daha zevkle izliyorum.
Bu 8. Nesil konsollar ve ara modellerinin bence ana hedefi artik konsolda bir lanet gibi kalan 30fps olayindan kurtulmak olmaliydi.Ps4 ve X1 1080p60fps makineler olacak diye umut ederken buyuk hayal kirikliklariyla geldiler.Ara konsollarda dogal ya da upscale 4k cozunurluk ve yine 30 fps oynanis standart olacak.CoD asiri basarili olmasa online oyunlarda bile 30 fps oyun oynuyorduk konsollarda.Allah'tan CoD:Mw serisi cok rafine ve kaliteli bir deneyim icin 60 fps oyun oynamayi sart kostu da konsolda online oyunlarda 60 fps standart haline geldi.Bu 4k dayatmasi hicbir sey kazandirmayacak oyunculara.2k 60 fps lik donanimlar uretilse bence daha guzel olurdu.Ya da en azindan artik konsollarda da oyuncunun secimine gore grafik deneyimi degismeli.Ps4 de Nioh var yakinda cikacak.Onda ole bir secenek vardi.Cozunurluk mu yoksa yuksek fps mi onceligimiz olacak secebiliyorduk.
Ulkemize gelen oyunlarin artik hepsinin seslendirmeden gectim,altyazi destegiyle gelmesi lazim.Alim gucune oranla oyunlara harcadigimiz paralar cok fais seviylerde zaten, birde bu tip olumsuz haberler gormek moral bozucu oluyor.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmet4428 2 yıl
Çok değil 25 yıl sonra göreceğiz insanları o zaman bu mesajı okuduğunuzda artılarsınız.
Hedef 2045.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xparadox 2 yıl
keyifli ve hoş sohbet bir bölümdü emeğinize sağlık ghost recon wildlands için dördüncü lazım olursa ekleyin ( pcmodtr )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zağnos 2 yıl
Abi 150 yıla kadar hasta olmadan yaşamayı bulmayı geçip zehirsiz gıda nasıl yetiştirilir nasıl satılır bunu bulsunlar da topluca yaşam kalitemiz artsın.
Abi arada 3 kişi konuşuyorsunuz ne dediğiniz anlaşılmıyor.
Birde sayfayı yenileyince benim oturumu kapatıyor sitede bu neden oluyor (galiba html den oynatınca oluyor)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turker03 2 yıl
eğlenceliydi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.H.N 2 yıl
Abowww mesut ne geyik yaptın bu program.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
34sem 2 yıl
aselsandan bahsedince çok sevindim. Bir an olmuyor ama bir yerden başlamak gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lvlono 2 yıl
dengeli bir söyleşi. kıraathane gibiymiş, gömlekmiş falan feşmekan takılmayalım lütfen. adamlar herkesin anlayacağı dilden konuşuyor. başka yerden öğrenemediğiniz yahut öğrenemeyeceğiniz birçok şeyden bahsediliyor. daha ne olsun? illa; "idiyotlar da anlasın diye." mi demeleri lazım ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cossie 2 yıl
Otomotiv teknolojileri otomotiv markalarının teknolojileri değil BOSCH'un teknolojileri bence genelde. Tesla'nın otopilotu çıkmadan önceki Tesla otopilot gösterimi BOSCH tarafından yapılmıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-32D849E1C 2 yıl
Oldukça eğlenceli olmuş çok keyifle izledim, teşekkürlerimi sunuyorum.Şu vpn meselesinde iyi güldüm kimse vpn kullanıyorum demiyor :D
Bir de Mesut abi her videoda farklı pc mi kullanıyorsun bana mı öyle geliyor ? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
00:00
2017'nin En'lerini seçtik | 2si1 izleyici ödülleri
19,6b izlenme · 1 yıl
59:34
Bütün akıllı cihazlar tehlikede | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
17,6b izlenme · 1 yıl
01:15:28
Yurt dışı alış verişe vergi | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
34:04
2si1 "AMD RX Vega, GTX1080'den hızlı!" Teknoloji ve Oyun Programı
16,9b izlenme · 1 yıl
01:07:22
Yerli Otomobil ve Sony'den oyun şovu | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
12,3b izlenme · 1 yıl
58:06
En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,1b izlenme · 1 yıl
37:19
2si1 "Dörtlü" Teknoloji ve Oyun Programı
14,2b izlenme · 1 yıl
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
55:32
2si1 "36 Taksit" Teknoloji ve Oyun Programı
12,4b izlenme · 1 yıl
21:12
2si1 Yeni Nesil "Oyun" Programı
10,1b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
53:53
2si1 "65 inç 120Hz dev oyuncu monitörü" | Teknoloji ve Oyun Progamı
15,8b izlenme · 1 yıl
57:20
2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı
16b izlenme · 1 yıl
36:38
2si1 "16 Çekirdek 32 izlek" Teknoloji ve Oyun Programı
16,1b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim