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2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
42,7b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde AMD'nin yeni ekran kartı teknolojileri, Microsoft'un oyun alanındaki son hamleleri, The Division'ın başarısı, yeni Nexus cihazlar ve fazlası sizleri bekliyor.
Keyifli bir hafta sonu öncesi 2si1 iyi gider. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki son 1 haftayı ekranlarınıza taşıyoruz.

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Final Getsuga Tenshou 3 yıl en beğenilen
Bu arada Talha'ya toplanan pc'nin toplama videosu, testler, canlı yayınlar görmek isteriz.
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SecurityPayne 3 yıl
şu arkaplanı değiştirin artık kaç ay oldu
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kalpsiz56 3 yıl
Birbirinize şaka yapıcam derken birbirinizi kırmayın
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1 Avatar
Rustoocas 3 yıl
Talha Bey $50'ı duyunca sağa sola bakıp duruyor sonra birden "heeb" diyor ya , o bölüme kaç kere geri gelip güldüm ya :D
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trojannn 3 yıl
@speed-step
mesut abi selamlar, bu video işleme muhabbetinde o kişinin muhakkak tercih ettiği nokta mac os x olmasıdır. final cut ın kalitesi belli. herkes bunu ister. burada mesele hackintosh kurmaktan geçiyor. doğru bileşenlerle pc nize mac kurarsanız kat kat ucuza çok uçuk bir bilgisayarınız olabilir ve rahat rahat da render alırsınız. ben de öyle yapıyorum ve 980ti ile render almak çok güzel hele ki mac üzerinde
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mösyö liquid 3 yıl
Biri lütfen Mesut bey e konsol kullananların oyunları 60 dolara almadığını anlatsın artık ofiste, adam gelen eleştriyi anlamakta zorlanıyor artık. Her hangi bir spotçuda konsol oyunları 40 tl den başlıyor, yeni çıkanlar 150 ila 180 arası değişiyor, elindeki oyunları eğer arşivlemiyicek ise kişi elindeki güncel oyunu 20 tl artı para verip yeni oyunları alabiliyor. Biri uyarsın zengin olmayanlar nasıl konsol kullanıyor diye işin için çıkımıyor çünkü kendisi.
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tobepeople 3 yıl
'' Hikaru No Go '' adında bir anime var go öğrenmek isteyenler için çok kaliteli animelerden birisidir satranç benzeri bir oyunun bu kadar iyi anlatılması ve eğlendirebilmesi kolay değildir o yüzden tavsiyemdir.
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tobepeople 3 yıl
BSC Misafiri
Mesut Bey, konsollar bizim ülkemizde lüks olabilir, paramızın son yıllar aşırı değer kaybetmesi sebebiyle, ama Abd de konsol alan adam 2 oyun bir artı bir kolu ile 350 dolara, kampayalarla alabilyor. Oyun fiyatları da bizdeki gibi fahiş ve kafadan sallama seviyelere asla çıkmıyor.Belli dönemlerde, black friday vb, çok uygun fiyattan kutulu oyunlarda alabiliyor adamlar. Yani oradaki oyuncu tutup 2 yılda bir 2 tane oyunda iyi grafik göreyim diye konsolu habire güncellemekle uğraşıp, extra gereksiz masrafa girmez. Bu pazara yön veren abd li tüketicilerdir. Ülkemizde alayımız kazık yiyoruz konsol konusunda.Bi şeye de yön verme şöyle dursun, etki ettiğimiz yok.Bu konularda amerikalı tüketicilerin tutumu ve durumu önemli, bizim halimiz ortada zaten.

Ülkemize girdiğinde artıyor anlamıyor musunuz ? Aslında diğer ülkeler ile aynı anda satılabilir ama satmıyorlar.
En basit ibretlik konuya değindiğimde anlayacaksınız: Doğalgaz ve benzin bizim üzerimizden Avrupaya gidiyor ama Avrupa'da 2 lira iken benzin bizde malumunuz peki nereye gidiyor bu paralar 550 kanı bozuğun cebine tabii ki her aldığının vergisi ceplerine iniyor her kullandığında ama fakir her zmaan fakir kalıyor.
Bunların dışında Bor gibi değerli madenlerimiz de kiralanıyor ülkelere 10-20 yıllığına sonuç olarak asgari ücret Avrupada 2000 dolar en düşük bizde 400 dolar aslında en ucuz olması gereken ülke biziz.
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iso227 3 yıl
ben aslında konsollar hakkında şunu olmasını isterim.mesela bronze,silver ve gold diye 3 adet konsol çıkıcak.bronze 720p,silver 1080p,gold ise 2k ile full ayarlarda oynatıcak.ama bunun mesela 5 yıl garantisini vericekler.tabi bu fikir geliştirebilirnir.böyle bişey olsa süper olur.fikir microsoffta
satılıktır.buraya yazdım bak microsoft yaparsa hak yemesinler
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konix 3 yıl
Macbook ile yaptığınız yorumları dinledikten sonra yazma gereği duydum :) Ben de etrafımdakilere kullanıcı profillerine göre mac tavsiye ettiğim de oluyor, win tavsiye ettiğim de oluyor. Eğer mobil olması ilk koşulu olan ve mouse ile uğraşmak istemeyen teknoloji meraklılarına macbook air tavsiye ederim. O trackpad kullanışlılığı maalesef windowsa gelmiyor yıllardır. Jestlerin işletim sistemine yedirilmiş ve kullanışlılık açısından trackpad'ler arasında çok fark var. Ama mouse kullanacak ve mac e alışma zamanı uzun olacağı endişesine sahip birisi tabi ki macbook almasın.
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Speed-Step 3 yıl iso227
iso227

ben aslında konsollar hakkında şunu olmasını isterim.mesela bronze,silver ve gold diye 3 adet konsol çıkıcak.bronze 720p,silver 1080p,gold ise 2k ile full ayarlarda oynatıcak.ama bunun mesela 5 yıl garantisini vericekler.tabi bu fikir geliştirebilirnir.böyle bişey olsa süper olur.fikir microsoffta
satılıktır.buraya yazdım bak microsoft yaparsa hak yemesinler


Bilgileri biraz daha süsleyip paylaştım
. Çok beğendiler sana bir çay borcum olsun

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Keras 3 yıl
çok iyi bir bölüm. biraz uzun olması da güzel olmuş
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nibbleArt 3 yıl
Sanal gerçekliğin ileri ki evresi 2009 senesinde Bruce Willis'in baş rolünde oynadığı "Suretler" filmi gibi duruyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
Sakal sünnettir sıkıntı yapmayın bu kadar
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DH Misafiri 3 yıl
Bahsettiğiniz öğrenebilen yapay zeka olayının oyunlarda örneğini kısmende olsa görmek mümkün aslında, MGS Phantom Painde örneğin, sürekli head shot yapa yapa düşmanları indiriyorsunuz, bir süre sonra ilerleyen bölümlerde de düşmanların kafalarında çelik miğferler görmeye başlıyorsunuz, "yemezler artık hacı" der gibi oynanışa etki eden, oyun tarzınızı farklılaştırmaya yönlendiren bir yapı ortaya çıkıyor.
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