2si1 "Overlockcu" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde AMD'nin yeni ekran kartı teknolojileri, Microsoft'un oyun alanındaki son hamleleri, The Division'ın başarısı, yeni Nexus cihazlar ve fazlası sizleri bekliyor.
Keyifli bir hafta sonu öncesi 2si1 iyi gider. Teknoloji ve Oyun dünyasındaki son 1 haftayı ekranlarınıza taşıyoruz.
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mesut abi selamlar, bu video işleme muhabbetinde o kişinin muhakkak tercih ettiği nokta mac os x olmasıdır. final cut ın kalitesi belli. herkes bunu ister. burada mesele hackintosh kurmaktan geçiyor. doğru bileşenlerle pc nize mac kurarsanız kat kat ucuza çok uçuk bir bilgisayarınız olabilir ve rahat rahat da render alırsınız. ben de öyle yapıyorum ve 980ti ile render almak çok güzel hele ki mac üzerinde
Ülkemize girdiğinde artıyor anlamıyor musunuz ? Aslında diğer ülkeler ile aynı anda satılabilir ama satmıyorlar.
En basit ibretlik konuya değindiğimde anlayacaksınız: Doğalgaz ve benzin bizim üzerimizden Avrupaya gidiyor ama Avrupa'da 2 lira iken benzin bizde malumunuz peki nereye gidiyor bu paralar 550 kanı bozuğun cebine tabii ki her aldığının vergisi ceplerine iniyor her kullandığında ama fakir her zmaan fakir kalıyor.
Bunların dışında Bor gibi değerli madenlerimiz de kiralanıyor ülkelere 10-20 yıllığına sonuç olarak asgari ücret Avrupada 2000 dolar en düşük bizde 400 dolar aslında en ucuz olması gereken ülke biziz.
Bilgileri biraz daha süsleyip paylaştım . Çok beğendiler sana bir çay borcum olsun