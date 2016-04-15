2si1 "Sinyalsiz dönen" Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
|Bsc ve dhde talhanın yeri dolmaz. Alkan ilk gördüğumden beri samimiyetsiz sevimsiz geliyor bana. Konularada talha kadar hakim değil. Hep ezbere konusuyor ve yanlış konuşuyor. Bundan sonra 2si1 reytingi yarı yarıya düşer zaten bende bundan sonra 2si1 izlemem.
|:( talhasız... tatsız tuzsuz :(
|Talha yok ama yıllardır var olan avatarımda onu bu forumda taşıyacağım Talha başkadır.
|"Sinyalsiz dönen" den kasıt acaba Talha mı? BSC ve DH ın yolundan birden sapması olarak söyleyebilir miyiz?
|Talha reyizde gitti.Tadı tuzu kalmadı be.
|Erdinç, Ersin, Talha hepsi çok başarılıydı :(
ssbrutality
bu programı çok uzun zamandır takip ediyorum yanlış hatırlamıyorsam erdinç diye bir spikeri daha vardı oda ayrıldığı zaman herkes yorumlara yazmıştı 2si1 bitti artık filan diye hala devam ediyor 2-3 kere izlediğinde göz alışıyo 6-7 ayda izledikten sonra başka bir karakter gidiyor o seferde o olmadan program olmaz tarzı yorumlar geliyor :)
|Talha iyiki gitti. Şahsen yıllar sonra ilk kez bu kadar bilgi aldığım bir program izledim. Talha varken o saçmaladığında videoyu ileri sarmaktan hakikaten bıkmıştım. Her hafta eleştirdim talhayı hiç umrumda olmadı herifin. Kısacası iyiki kendin gittin talha bizi kendinden kurtardın teşekkürler.
|Talhayı göremeyince direk kapadım.2si1 artık bitti.Çok klasik olacak ama Talha hakkaten Bizden biriydi,Renkli ve Eğlenceliydi.Mesut Abinin esprileri de mükemmel fakat Talhasız Çok Eksik..
Uefa kupasını almış gs kadrosu gibi efsane kalacak Erdinç ersin talha.
Buarada 2si1 i tamamen muhabbet için izliyordum artık o da son buldu. Zaten içerik aynısi dönmeye başladı. Giriş free to play, gta vb oyunlar, mesut reyizin atara atar yorumları şakalar gülüşmeler duron haberleri mesut reyizin konsolları yerin dibine sokması akıllı arabalar şakalar bitti. Artık misyonunu tamamlamış bir program. İlk bölümden geçen haftaki bölüme kadar takip ettim elinize sağlık
Olan biten hiçbir şeyden haberiniz yokken insanların hayatları üzerine böyle yorumlar yapmayın lütfen. En azından saygınız olsun.