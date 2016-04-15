2si1 "Sinyalsiz dönen" Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde yıldızlara gidiyor, en çok satan oyunlara bakıyor, robotları cepte taşıyıp arama yapıyor, Nintendo'nun yeni konsolunu konuşuyor coşuyor coşturuyoruz.

Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1 sizlerle.