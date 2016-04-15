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2si1 "Sinyalsiz dönen" Teknoloji ve Oyun Programı

3 yıl
68,3b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde yıldızlara gidiyor, en çok satan oyunlara bakıyor, robotları cepte taşıyıp arama yapıyor, Nintendo'nun yeni konsolunu konuşuyor coşuyor coşturuyoruz.
Teknoloji ve Oyun dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz haftalık Teknoloji ve Oyun Programımız 2si1 sizlerle.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Her geçen gün, birer bireeer masadan eksiliyor dostlaaaar...
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cancan_burak 3 yıl
Bscnin temeli Erdinçti. Bsc ye hayat verirken ersin ve talha gibi çok sağlam iki adamı bscnin ayakları yaptı. Erdinç gitse bile bu ikili siteyi ayakta tuttu. Ancak ersinin askere gitmesi ile kan kaybı büyük ölçüde başladı. En büyük hatalardan biri gökhanın bir numaraya getirilmesiydi. Gökhan 10 saat simülasyon oynasın keyifle izlerim ancak 1 numara olacak kumaş yok malesef. Ersin 1 numarada gayet iyiydi. Talha 1 numara olsaydı yine aynı şeyi söylerdim. Talhada da yayın yönetmeni kumaş yok malesef. Ersinin tekrar dönmesi zoraki gibiydi. Hiçbir zaman eski ersin dönemedi. Ayrılık kaçınılmazdı şaşırtmadı. Ardından talhanın da kalmayacağı aşikardı. Kan kaybını oyun bölümüne mesut çeviği çekmeye çalışsalarda olmadı malesef.

Uefa kupasını almış gs kadrosu gibi efsane kalacak Erdinç ersin talha.

Buarada 2si1 i tamamen muhabbet için izliyordum artık o da son buldu. Zaten içerik aynısi dönmeye başladı. Giriş free to play, gta vb oyunlar, mesut reyizin atara atar yorumları şakalar gülüşmeler duron haberleri mesut reyizin konsolları yerin dibine sokması akıllı arabalar şakalar bitti. Artık misyonunu tamamlamış bir program. İlk bölümden geçen haftaki bölüme kadar takip ettim elinize sağlık
Bscnin temeli Erdinçti. Bsc ye hayat verirken ersin ve talha gibi çok sağlam iki adamı bscnin ayakları yaptı. Erdinç gitse bile bu ikili siteyi ayakta tuttu. ...
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Quirah 3 yıl mu5tafa
mu5tafa

Zerre üzülmedim şahsen. Alkan arkadaş baya sempatik ve işini iyi yapıyor.


Talha aynı sektörde devam edecekse para öncelik oldu demektir. Donanımhaber gibi bir kale dururken 2 günlük yapılanmalara kariyerini bağlamak çok saçma bence. Neyse herkesin kendi hayatı
.

Olan biten hiçbir şeyden haberiniz yokken insanların hayatları üzerine böyle yorumlar yapmayın lütfen. En azından saygınız olsun.
mu5tafaZerre üzülmedim şahsen. Alkan arkadaş baya sempatik ve işini iyi yapıyor.Talha aynı sektörde devam edec...
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Erkansins 3 yıl
Bsc ve dhde talhanın yeri dolmaz. Alkan ilk gördüğumden beri samimiyetsiz sevimsiz geliyor bana. Konularada talha kadar hakim değil. Hep ezbere konusuyor ve yanlış konuşuyor. Bundan sonra 2si1 reytingi yarı yarıya düşer zaten bende bundan sonra 2si1 izlemem.
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tricore 3 yıl
:( talhasız... tatsız tuzsuz :(
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EzoBride 3 yıl
Talha yok ama yıllardır var olan avatarımda onu bu forumda taşıyacağım
Talha başkadır.
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carlos1111 3 yıl
"Sinyalsiz dönen" den kasıt acaba Talha mı? BSC ve DH ın yolundan birden sapması olarak söyleyebilir miyiz?
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Niklaus1864 3 yıl
Talha reyizde gitti.Tadı tuzu kalmadı be.
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cihan85 3 yıl
orh01
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Grkwnxs 3 yıl
Erdinç, Ersin, Talha hepsi çok başarılıydı :(
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Konungariket Sverige 3 yıl
ssbrutality
Talhayı göremeyince direk kapadım.2si1 artık bitti.Çok klasik olacak ama Talha hakkaten Bizden biriydi,Renkli ve Eğlenceliydi.Mesut Abinin esprileri de mükemmel fakat Talhasız Çok Eksik..

bu programı çok uzun zamandır takip ediyorum yanlış hatırlamıyorsam erdinç diye bir spikeri daha vardı oda ayrıldığı zaman herkes yorumlara yazmıştı 2si1 bitti artık filan diye hala devam ediyor 2-3 kere izlediğinde göz alışıyo 6-7 ayda izledikten sonra başka bir karakter gidiyor o seferde o olmadan program olmaz tarzı yorumlar geliyor :)
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tavernac1 3 yıl
Talha iyiki gitti. Şahsen yıllar sonra ilk kez bu kadar bilgi aldığım bir program izledim. Talha varken o saçmaladığında videoyu ileri sarmaktan hakikaten bıkmıştım. Her hafta eleştirdim talhayı hiç umrumda olmadı herifin. Kısacası iyiki kendin gittin talha bizi kendinden kurtardın teşekkürler.
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ssbrutality 3 yıl
Talhayı göremeyince direk kapadım.2si1 artık bitti.Çok klasik olacak ama Talha hakkaten Bizden biriydi,Renkli ve Eğlenceliydi.Mesut Abinin esprileri de mükemmel fakat Talhasız Çok Eksik..
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