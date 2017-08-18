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2si1 "Tenhalarda" Teknoloji ve Oyun Programı

2 yıl
7,6b
1
2si1
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Burak Şolt
Video Editörü
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2si1'in yeni bölümünde teknoloji ve oyun dünyasından son gelişmeleri, son hızda sizlere aktarıyoruz.

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FoxyDogy 2 yıl en beğenilen
Gökhan Burağa küsmüş, Burak ta onun kalbini kazanmaya çalışıyor.
2si1 "Küsen aşıklar" Teknoloji ve Oyun programı olmalıydı başlık.
2 Yanıt Yanıtla +17
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derepaca 2 yıl
Şuan tamamını izledim, olum bu nasıl bi bölüm ya... Yarıldım


Editör Burak batırmış bölümü ama Gökhan'ın tripler süper..


2'de1 Küsenler olarak yeni formata geçin
Şuan tamamını izledim, olum bu nasıl bi bölüm ya... YarıldımEditör Burak batırmış bölümü ama Gökhan'ın tripler süper..
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thorismund 2 yıl
Gökhanın acilen kendine çeki düzen vermesi gerekiyor o nasıl bir oturuş yaptığın işe saygın yoksa üyelere saygın olsun...
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X-FI 2 yıl
bir ay geçti yine 2si1 yok. programı bitirdiler herhalde.
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Nınja 2 yıl
Kayıp aranıyor
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X-FI 2 yıl
birkaç haftadır yine çekilmiyor.
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WoXeD 2 yıl
tamamını izlemediğim ( hatta 10 saniye dayanabildiğim) ilk 2si1
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Hayalci 2 yıl
Ah gece gelme gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım :) :D
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teknokaptan 2 yıl
essential phone turkce kutu acilisi youtube kanalimda olacak.
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kenan_0 2 yıl
Çocuk ne güzel konuşuyo la !
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DH Misafiri 2 yıl
Bu tarz acemice çekimler Donanımhaber'e yakışmamış.
Bence video çekme konusunda hemen düzenlemeye gitmelisiniz, daha prof olmalısınız, yada eleyin kötü videoaları. Yayınlamayın..
Şuda bir gerçek, REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ. Ama sizin kötü reklama ihtiyacınız yok.
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DH Misafiri 2 yıl
dün türk telekom aradı 10 tl verin akk nızı 150 gb yapalım dedi 16 mb e kadar adsl kullanıyorum 8 i zor görüyorum akk kalkmadı mı sen ne diyorsun dedim. bıdı bıdı etti. fiberle gel koçum bana dedim 12.yıldır üsküdar merkeze fiber döşenmez mi.
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AC_Hawker 2 yıl
Burak'a alıştık iyice. Kime alışsak yuvadan uçuyor. Umarım Burak uzunca bir süre burada kalır.
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