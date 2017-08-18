2si1 "Tenhalarda" Teknoloji ve Oyun Programı

Video Editörü
|bir ay geçti yine 2si1 yok. programı bitirdiler herhalde.
|Kayıp aranıyor
|birkaç haftadır yine çekilmiyor.
|tamamını izlemediğim ( hatta 10 saniye dayanabildiğim) ilk 2si1
|Ah gece gelme gündüz gel, tenhalarda menhalarda buluşalım :) :D
|essential phone turkce kutu acilisi youtube kanalimda olacak.
|Çocuk ne güzel konuşuyo la !
|Bu tarz acemice çekimler Donanımhaber'e yakışmamış.
Bence video çekme konusunda hemen düzenlemeye gitmelisiniz, daha prof olmalısınız, yada eleyin kötü videoaları. Yayınlamayın..
Şuda bir gerçek, REKLAMIN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ. Ama sizin kötü reklama ihtiyacınız yok.
|dün türk telekom aradı 10 tl verin akk nızı 150 gb yapalım dedi 16 mb e kadar adsl kullanıyorum 8 i zor görüyorum akk kalkmadı mı sen ne diyorsun dedim. bıdı bıdı etti. fiberle gel koçum bana dedim 12.yıldır üsküdar merkeze fiber döşenmez mi.
|Burak'a alıştık iyice. Kime alışsak yuvadan uçuyor. Umarım Burak uzunca bir süre burada kalır.
2si1 "Küsen aşıklar" Teknoloji ve Oyun programı olmalıydı başlık.
Editör Burak batırmış bölümü ama Gökhan'ın tripler süper..
2'de1 Küsenler olarak yeni formata geçin