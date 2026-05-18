    KGM Torres EVX Türkiye pazarında sansür iddiası: Eleştirel videolar kaldırılıyor mu?

    KGM Torres EVX Türkiye pazarında sansür iddiasıyla çalkalanıyor. Distribütör firmayla ilgili tüketici şikayetleri ve eleştirel videoların kaldırtıldığı iddiaları otomotiv gündeminde.

    KGM Torres EVX'te sansür krizi: Videoların kaldırıldığı iddiası
    Güney Koreli KGM'nin Türkiye temsilcisi Şahsuvaroğlu, daha önce elektrikli Torres EVX modelinde standart ısı pompası bulunmadığı gerekçesiyle açılan davalar ve bu durumu tescilleyen bilirkişi raporlarıyla gündeme gelmişti. Ancak son yaşanan gelişmeler şirketle ilgili iletişim problemlerinin bundan çok daha derin olduğunu gösteriyor.

    Her elektrikli otomobille olduğu gibi KGM Torres EVX modeliyle ilgili de Youtube ve sosyal medyada test veya gerçek kullanım içerikleri çekiliyor. Ancak Torres EVX ile ilgili eleştirilere karşı rahatsızlık duyan firmanın KVKK'ya rağmen videoya konu olan araç sahibine veya içerik üreticisine ulaşıp yasal süreç başlatılacağına dair bildirimlerde bulunduğu ve videoların kaldırılmasını talep ettiği öne sürülüyor.

    Şikayet edenin garantisi mi yanıyor?

    Yaşanan bu olaylar neticesinde bazı içerik üreticilerinin sorun yaşamamak adına içerikleri kaldırdığı, kaldırmayanların ise mahkeme gibi can sıkıcı süreçlerle uğraşmak zorunda kaldığı belirtiliyor. Üstelik kullanıcıların olumsuz yorumlarını kaldırmaları yönünde bildirimlerde bulunulduğu, aksi takdirde garanti süreciyle ilgili aksaklıklar yaşanabileceğine dair iddialar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

    Şikayetvar yanıtları tepki çekiyor

    Diğer yandan, Şikayetvar üzerinde KGM Torres EVX şikayetleri ve kullanıcı taleplerine karşı şirket tarafından verilen yanıtların kurumsal bir markadan beklenmeyecek üslupta olduğu iddia ediliyor. Araç sahiplerinin site üzerinden servis süreçleriyle ilgili yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiği, ancak buna karşılık distribütör firmanın bazı kullanıcıları "markayı kötülemekle" suçlayan sert yanıtlar verdiği dikkat çekiyor.

    KGM için en büyük ihracat pazarı: Türkiye

    Türkiye, Güney Koreli KGM'nin en büyük ihracat pazarı konumunda. Verilere bakıldığında Torres EVX'in nisan ayındaki ihracat rakamının 1830 adet olduğu görülüyor. Nisan ayında Türkiye'deki Torres EVX satışı ise 1604 adet. Yani Güney Kore dışında satılan araçların büyük çoğunluğu Türkiye'de alıcı buluyor. Bu denli kritik bir pazarda tüketicilerle yaşanan bu iletişim krizinin, KGM'nin Güney Kore'deki ana merkezine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

    Konuyla ilgili iddiaların odağındaki Şahsuvaroğlu'ndan resmi bir açıklama gelmesi halinde bu sayfada aynen yer vererek siz değerli okurlarımıza aktaracağız.

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Yıllardır Chery için denilmeyen kalmıyor.. Opel,peugeot,woswagen ve fiat için 10 yıllardır deniliyor hatta.. Eleştiri ye bu kadar tahammülsüz isen satma araba.....
