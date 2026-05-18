Sony, klasik PlayStation serilerini geri getirmeye hazırlanıyor: İşte planlanan oyunlar

Sony klasik PlayStation serilerini geri getirebilir
Sektör içinden gelen söylentilere göre Sony, özellikle nostaljik oyuncu kitlesi bulunan eski PlayStation markalarını yeniden canlandırmak istiyor. Bu yapımlar arasında Sly Cooper, Ape Escape ve MotorStorm gibi uzun süredir yeni oyunu çıkmayan seriler yer alıyor. Ancak Uncharted ve Bloodborne gibi daha güncel kabul edilen markaların bu kapsamda değerlendirilmediğini söyleyelim.
Kaçıranlar için son dönemde Sony'nin klasik oyun serilerine yönelik ilgisi giderek artıyor. Daha önce Infamous serisinin remake koleksiyonu alabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Şimdi ise benzer planların başka PlayStation markaları için de değerlendirildiği konuşuluyor. Özellikle Ape Escape serisinin adı son dönemde birden fazla kaynak tarafından anıldı.
VGC editörü Jordan Middler da Sony'nin klasik PlayStation oyunlarını geri getirmeyi planladığını ve Ape Escape’in bunlardan biri olduğunu öne sürdü. Öte yandan son ana oyununu 2013 yılında PS3 için alan Sly Cooper serisi, uzun süredir yeni bir yapımla karşımıza çıkmadı. MotorStorm serisinin sessizliği ise daha da eskiye dayanıyor. Ape Escape tarafında ise son ana oyun 2005 yılında piyasaya sürülmüştü.
Bu nedenle Sony'nin özellikle remake veya modern devam oyunlarıyla bu markaları yeniden canlandırması, PlayStation için sürpriz olmayabilir. Şimdilik resmi bir duyuru bulunmasa da söylentilerin giderek arttığını söyleyelim.
