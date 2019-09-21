2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde?

2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz.

2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz.