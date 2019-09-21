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    2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde?

    4 gün
    2,8b
    4
    2si1
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz.
    2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz. 


    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    berkan07gs 4 gün en beğenilen
    Bu güzel türknet reklamı için teşekkürler bende bir reklam yapmak isterim türknet denen firmaya başvuru yaptım 45 gün boyunca eve internet bağlayamadılar kullanmadığım internet için de ücret aldılar sonrasında iptal isteğinde bulunduğumda bizden kaynaklı değil herhangi bir firmaya da geçseniz böyle olacak dedi aynı gün başka bir firmaya başvuru yaptım 2 gün içinde interneti bağladılar hazır bir şekilde teslim ettiler reklamın iyisi kötüsü olmaz türknet pişmanlıktır(istanbul'da olmayana).
    Bu güzel türknet reklamı için teşekkürler bende bir reklam yapmak isterim türknet denen firmaya başvuru yaptım 45 gün boyunca eve internet bağlayamadılar k...
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    2 Yanıt Yanıtla +25
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    deoks 4 gün
    En hızlı internet, cebinde en çok parası olanda. Aylık 1000 lira ateşlersen en kral interneti tüm servis sağlayıcılar veriyor.
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    defected 3 gün
    koskoca donanımhaber'in 3. sınıf dandik gazeteler gibi haber yapması çok komik değil mi ya?
    türkiye'deki en hızlı internet kimdeymiş?
    bundan bana ne?
    benim evime gelip ölçtünüz mü? sokaktaki portların yoğunluğu, binadaki kablolamanın kalitesini baktınız mı?
    kimin ne kadar hızlı olduğu kimsenin umurunda değil. adamın evindeki internet önemli.
    en hızlı kim?
    turknet
    evde kaç alıyorum?
    10 mbit
    eee bana ne hızından?
    ayıp ya...
    koskoca donanımhaber'in 3. sınıf dandik gazeteler gibi haber yapması çok komik değil mi ya? türkiye'deki en hızlı internet kimdeymiş? bundan bana ne?
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    musa_unsal2005 7 sa.
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    Charmlander 7 sa.
    Paran varsa :
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    Paran yoksa :
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    Nerevarine 9 sa.
    4 yıllık vodafone evde internet kullanıcısı olarak ilk 2 yıl güzel giderken sonraki iki yıl tamamen ızdıraplı geçti. Sıkıntı ne modem ne kabloydu. Adsl artık patlak noktasına gelmişti. Fiber yapacağız sizi dediler yaptıkları tek şey boş yapmak oldu. Risk budur diye Türknete geçeceğim dedim.
    Taahhüt bitmeden birkaç gün önce vodafone temsilci arayıp (bakın burası çokomelli) “hızınızda hiçbir düşüş yapmadan, fiyatınızda oynama yapmadan 64,90₺’ye kullanabileceksiniz.” Dedi.
    - beyfendi benim hızım 2 YILDIR 8 mbit 4 YILDIR 52₺ ödüyorum fiyatımda oynama yapmayacaksan ver 53₺ dedim tabii arkadaş g•• oldu. Hala bana güvenin size söz veriyorum diye saçmaladı. Dedim müdürünüzle konuştum 2 kez o çözemedi siz mi çözeceksiniz dedim. Lafı yiyince kapamak durumda kaldı telefonu. (Anlattığım zaman sinirim tavan yapıyor o derece
    )
    Neyse Türknet bağlattık port gelene kadar iyi kötü idare ettim şimdi 4K videoları takılmadan izleyebiliyorum. Tavsiye ederim.
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    adroid 20 sa.
    Konu internet hızı ile hava atmaya çalışan geri zekalılarla doluşmuş zamanında kullandıkları telefon modeli ile hava atanlar şimdi internet kapıştırmaya başlamış dh'yı rezil ettiniz rezil herifler.
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    abkhasian 2 gün
    Kimse kusurabakmasın da Turknetin yurt dışı bağlantı hızları iğrenç. Artık Turknet kullanmıyorum mutluyum. Hizmet alırken karşınızda muhattab bile yok. sorunlarınıza çözüm kesinlikle üretmeyen bir firma.
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    recep can 1097 3 gün yeni yorumcu
    En iyi internet en çok para verendedir. İnternete 3000 TL verirsin en kral interneti alırsın!!! :) :)
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    trumpet 3 gün
    En hizlisi kimde bilmem , benimki bana yetiyor .
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    1ses1 3 gün
    [URL=https://www.speedtest.net/result/8611298481][IMG]https://store.donanimhaber.com/30/ac/3d/30ac3db5f5812d1d4bcca37b3d67f34b.png[/IMG][/URL]
    Ama bağlantınız kesildimi muhattap bulmak imkansız. Macera yaşamak istiyenler.
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    nucLear 3 gün
    En hızlı TurkNet mi? Yalan.
    Alın size anlık Vodafone :)
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    al-ozaria 3 gün
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    DH'deki TürkNet haberlerine itibar etmeyeniz reklam amaçlıdır. Bu konularda hele Youtuberlara hiç bulaşmayınız. Steam'deki gibi bağımsız verileri dikkate alınız. >>> store.steampowered.com/...
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