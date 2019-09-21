2si1 | Türkiye'de en hızlı internet kimde?

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz.
2si1'in bu bölümünde, yapılan araştırmalar ve ortaya konulan verilen ışığında operatörlerin kullanıcılara sunduğu internet hızları ve bağlantı kalitelerini değerlendiriyoruz.
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türkiye'deki en hızlı internet kimdeymiş?
bundan bana ne?
benim evime gelip ölçtünüz mü? sokaktaki portların yoğunluğu, binadaki kablolamanın kalitesini baktınız mı?
kimin ne kadar hızlı olduğu kimsenin umurunda değil. adamın evindeki internet önemli.
en hızlı kim?
turknet
evde kaç alıyorum?
10 mbit
eee bana ne hızından?
ayıp ya...