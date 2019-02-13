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3ü1 | TAA ve Röportaj adam

3 ay
9,1b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Alternatif gerçeklikte 2si1 programı 3ü1'de TAA ve Röportajadam konuğumuz oluyor gıybetin, sohbetin dibine vuruyoruz. Adana Merkez, görmeli herkes sözleriyle birtiriyoruz.
TAA is Back sloganıyla geri dönen ve test ettiği ürünlerin içini de açıp gösteren  TAA ve her daim mağdur Röportajadam ile gıybetin, sohbetin zirvesinde bir söyleşi.

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ataince 3 ay en beğenilen
Youtube çukurunda iyi iş çıkarması çok doğal. Ama asla ve asla bir teknoloji sitesinde editör olabilecek kapasitede olduğunu düşünmüyorum.
3 Yanıt Yanıtla +19
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qoqoCAN 3 ay
ENİS'İN MUHABETTİNİ TEK GEÇERİM.
1 Yanıt Yanıtla +14
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hamza5806 3 ay ataince
Hocam sacma sapan herifler teknolojiden yuruyerek nerelere geldi benim 15 yasimdaki halim kadar bilgileri yok on binleri cukkaliyorlar
Webteknoyu da TAA ihya etti TAA olmasa zor gorurlerdi 2 milyonu ben en basindan beri takip ediyorum orayi acik ve net Türkiyenin en dandik teknoloji platformu
piyasadaki pek cok kisiden de orjinal ve guzel video yaptigini düşünüyorum
Ama senin fikrine de saygım var ultra bilgili hakikaten isi cozmus adam bir elin parmaklari kadar bile yok ülkemizde buna ragmen deli para kırıyorlar ah kafama tukureyim ben niye yapamiyorum ya :(
Kendimi övdum ama son olarak sunu söyleyeyim benden 1000 kat iyi bilen onlarca kisiyi forumdan bulurum bu da bir gercek
Hocam sacma sapan herifler teknolojiden yuruyerek nerelere geldi benim 15 yasimdaki halim kadar bilgileri yok on binleri cukkaliyorlarWebteknoyu da TAA ih...
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1 Avatar
oozgur16 3 ay
Webtekno eğlenceli ama içerik olarak çok yüzeysel
Yakın zamanda bir telefon aldım ve aldığım telefonu Erdi Özüağ,Teknoseyir,Volkan Manav ve Shiftdelete incelemelerini izledikten sonra aldım.Yani webteknonun yaptığı incelemeye bakmadım bile çünkü riske ettiğim paranın karşılığını verebilecek bir inceleme yapmazlar.
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yavuzuslu 3 ay
edep iyidir sizleri izleyen yaşlıtakipcilerde var hoş olmamış
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DH Misafiri 3 ay
kafam kazan gibi oldu beeeeeeeeeeeeeeeeeeehhhh
hepiniz aynı anda konuşup duruyonuz
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lj94 3 ay
çok iyi bölüm olmuş bu konseptteki en eğlenceli video diyebilirim.
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deoks 3 ay
Enisin gittiğine inanan safların varlığını şaşkınlıkla izliyorum. Hakkaten bu ülkede kinaye yapmayacaksın.
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_Türkolog_ 3 ay
Enis gitti mi şimdi? Enis bunlardan çok daha iyiydi onu söyleyeyim de.
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cronus75 3 ay
Ekin'i bir müddet izledim ama çok tekrarlıyor ve bir içerik yok, gelen bir müddet sonra gidiyor kanalından bence..
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DH Misafiri 3 ay
2si'de küfür ederek youtube'da yol alan arkadaş yanında ise diksiyonu güzel ve ürettiği içeriklerle izleyenlere bir şeyler katan mesut çevik. Gerçi Mahsun farklı bir şirinliğe sahip ve skeçleri bazen efsane olabiliyor. Ama diğer arkadaş için aynı şeyi söyleyemeyeceğim.
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DH Misafiri 3 ay
Bunlar kim la, yayıncılık anlayışı yerlerde.... konuşmalar faul ilk 5 dakikada videoyu kapattım.. Enise kurban olun siz en azından küfürlü konuşmuyor kendi çizgisi var.. yuh diyorum o kadar. bu program tutmaz
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DH Misafiri 3 ay
2si1'i geri istiyorum.
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