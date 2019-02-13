3ü1 | TAA ve Röportaj adam

Alternatif gerçeklikte 2si1 programı 3ü1'de TAA ve Röportajadam konuğumuz oluyor gıybetin, sohbetin dibine vuruyoruz. Adana Merkez, görmeli herkes sözleriyle birtiriyoruz.

TAA is Back sloganıyla geri dönen ve test ettiği ürünlerin içini de açıp gösteren TAA ve her daim mağdur Röportajadam ile gıybetin, sohbetin zirvesinde bir söyleşi.