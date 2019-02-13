3ü1 | TAA ve Röportaj adam

Genel Yayın Yönetmeni
Alternatif gerçeklikte 2si1 programı 3ü1'de TAA ve Röportajadam konuğumuz oluyor gıybetin, sohbetin dibine vuruyoruz. Adana Merkez, görmeli herkes sözleriyle birtiriyoruz.
TAA is Back sloganıyla geri dönen ve test ettiği ürünlerin içini de açıp gösteren TAA ve her daim mağdur Röportajadam ile gıybetin, sohbetin zirvesinde bir söyleşi.
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Webteknoyu da TAA ihya etti TAA olmasa zor gorurlerdi 2 milyonu ben en basindan beri takip ediyorum orayi acik ve net Türkiyenin en dandik teknoloji platformu
piyasadaki pek cok kisiden de orjinal ve guzel video yaptigini düşünüyorum
Ama senin fikrine de saygım var ultra bilgili hakikaten isi cozmus adam bir elin parmaklari kadar bile yok ülkemizde buna ragmen deli para kırıyorlar ah kafama tukureyim ben niye yapamiyorum ya :(
Kendimi övdum ama son olarak sunu söyleyeyim benden 1000 kat iyi bilen onlarca kisiyi forumdan bulurum bu da bir gercek