4.5G vs ADSL | 4.5G ile lagsız oyun oynanır mı? Trabzon ve İstanbul'da denedik!

Bu videoda 4.5G ile Trabzon ve İstanbul'da hız testi yapıyor ve ADSL ile karşılaştırıyoruz. Eve Fiber ve ADSL almadan 4.5G ile bütün işimizi görmemiz mümkün mü? Multiplayer oyun dahil!

Evime fiber interneti geçtim ADSL bile bağlatamayınca çareyi 4.5G'de buldum. Bu videoda Trabzon ve İstanbul'da 4.5G hattımla ADSL ve Fiber internet olmadan yaşanabiliyor mu deneyimlerimi aktarıyorum.

Sadece internette gezmek ve dosya indirmekten söz etmiyorum. Gündelik kullanım testlerine multiplayer oyunlar dahil. Lag seviyesine varasıya merak edilen her şeyi aktarıyorum.