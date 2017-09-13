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4.5G vs ADSL | 4.5G ile lagsız oyun oynanır mı? Trabzon ve İstanbul'da denedik!

1 yıl
8,6b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda 4.5G ile Trabzon ve İstanbul'da hız testi yapıyor ve ADSL ile karşılaştırıyoruz. Eve Fiber ve ADSL almadan 4.5G ile bütün işimizi görmemiz mümkün mü? Multiplayer oyun dahil!
Evime fiber interneti geçtim ADSL bile bağlatamayınca çareyi 4.5G'de buldum. Bu videoda Trabzon ve İstanbul'da 4.5G hattımla ADSL ve Fiber internet olmadan yaşanabiliyor mu deneyimlerimi aktarıyorum.
Sadece internette gezmek ve dosya indirmekten söz etmiyorum. Gündelik kullanım testlerine multiplayer oyunlar dahil. Lag seviyesine varasıya merak edilen her şeyi aktarıyorum.
 

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Boragungoren 1 yıl en beğenilen
Reklam kokuyor, fiyat bilgisini duyamadım
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Tensi 1 yıl
Yalniz yasiyorsaniz ve 75 GB icin 200+ TL vermeyi normal goruyorsaniz alinabilir.
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HanSunHwa 1 yıl
SELLOUT
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HaYTo 11 ay
90-100 ping ile csgo oynanmaz
ama esea oynarsanız pıng dusecektır
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burak550 11 ay HaYTo
Ben turkcell kullanıcısıyım maximun gördüğüm ping 65 oda bazen oluyor bölgemdr 4.5 g güzel şu anda
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Acemi_Uyducu 11 ay
abicim 100 ping aliyorsun neresi iyi ? hangi iyi oyuncu 40 ustunde oynamak ister ?
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memedali01 1 yıl
OYUNHİZMETLERİNDEN UYGUN FİYATLA RP ALINIYOR TAVSİYE EDERİM
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celfenk 1 yıl
tamamen amatörce yapılmış turkcell reklamı. Donanımhabere kesinlikle yakışmamış. Bu gibi benchmark testleri eşit şartlar gözetilmeden yapılması rekabet hukukuna aykırı , kanunen yasaklanmış durumda ve BTK tarafından denetlenmekte. Param yok gibi basit yorumlar amatörlük ve rezillik seviyesini düşürmüyor , 200 TL lık paket kullanımını açıklamıyor. bulundugun lokasyon ve yoğunluğa bağlı olarak değişebilen bu hız testlerinin aynı anda ve eşit telefonlar ile yapılması gerekir. Benchmark testini yapan kişinin kötüleme gibi yorum yapmaması gerekir.
"75GB için 500 lira da isteseler özellikle ben vermek durumundayım, internet benim işimin bir parçası. Herkesin böyle hızlara ihtiyacı olmayabilir tabii."
Yazarın yorumu şaka gibi.
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burakesan 1 yıl celfenk
celfenk

tamamen amatörce yapılmış turkcell reklamı. Donanımhabere kesinlikle yakışmamış. Bu gibi benchmark testleri eşit şartlar gözetilmeden yapılması rekabet hukukuna aykırı , kanunen yasaklanmış durumda ve BTK tarafından denetlenmekte. Param yok gibi basit yorumlar amatörlük ve rezillik seviyesini düşürmüyor , 200 TL lık paket kullanımını açıklamıyor. bulundugun lokasyon ve yoğunluğa bağlı olarak değişebilen bu hız testlerinin aynı anda ve eşit telefonlar ile yapılması gerekir. Benchmark testini yapan kişinin kötüleme gibi yorum yapmaması gerekir.

"75GB için 500 lira da isteseler özellikle ben vermek durumundayım, internet benim işimin bir parçası. Herkesin böyle hızlara ihtiyacı olmayabilir tabii."

Yazarın yorumu şaka gibi.


Keşke Turkcell reklamı olsaydı da 6 ayda internete 1100 küsür lira vermemiş olsaydım :D

Bu işin şakası tabii lakin 1 haftacık, ailemi görmeye gittiğim tatilimde zaman ayırıp sizlere, benim gibi altyapı mağduru olan kullanıcılara çözüm olabilecek bir şey sunmak isterken böyle bir yorum gelmesi gerçekten üzücü.

Ayrıca, bölgemde önce TT kullanıcısıydım, sonra Vodafone ve en sonunda pahalı da olsa Turkcell'e geçerek çözüme ulaştım; tekrardan kusura bakmayın ama hepsini aynı anda devam ettirecek bütçeye sahip değilim ve bu bir ayıp değil diye düşünüyorum, teessüf ederim.

İçerisinde bulunduğum altyapı mağduriyetinden de, halimden de anlamadığınız ortada; umarım bir gün siz de yeni bir eve taşınırsınız da 9-10 ay boyunca eve internet altyapısı çektiremezsiniz
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Cossie 1 yıl
Mesut Süre canlı yayında hiçbir sponsorluk yok tamamen bireysel faturası ödenen hat ile yapıldı demişti. Keşke para verselerdi siteye faydası olurdu.
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burakesan 1 yıl Cossie
Cossie
Mesut Süre canlı yayında hiçbir sponsorluk yok tamamen bireysel faturası ödenen hat ile yapıldı demişti. Keşke para verselerdi siteye faydası olurdu.

Merhabalar,
evet, öyle oldu maalesef, Note 8 akşamı 8GB civarı tükettim :D
Her şeye para gözüyle bakmamak lazım, tatildeyken "Buraya gelmişken ofistekinden farklı ne yapabilirim?" diye düşünüp ortaya çıkardığım bir çalışma oldu 4.5G çalışması; kendim deneyimlediğim, beğendiğim, ayrıca benim gibi mağduriyet yaşayanların da faydalanmasını istedim bu hizmetten açıkçası, amacına ulaştı diye de düşünüyorum.
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Salih Reiz 1 yıl
Telefondan 4g ile kaç Ping alırız??
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emreci12 1 yıl
oyunhizmetlerinde rp fiyatları uygun sorunsuz güvenilir alabilirsiniz tavsiye ederim
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m398 1 yıl
Hocam gittiğin yerde haritalama neden yapmadın nperf veya benzer bir uygulamadan. Bencede diğer operatör kapsama testlerini Dr görmeden bir şey denmez fiyat konusu ayrı muamma o da çok önemli hız değil sadece
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eBRiHanceR 1 yıl
4 aydır altyapi olmadigindan 4.5 g ile ps4 de fifa oynuyorum gunluk ortalama 200-300mb arasi veri gidiyor. Herhangi bir lag gibi bir durum olmuyor. Tek sıkıntısı telefon geldiginde veri 4.5g den H a düşüyor bu sebepten oturu lag başlıyor.
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PVH 1 yıl eBRiHanceR
eBRiHanceR
4 aydır altyapi olmadigindan 4.5 g ile ps4 de fifa oynuyorum gunluk ortalama 200-300mb arasi veri gidiyor. Herhangi bir lag gibi bir durum olmuyor. Tek sıkıntısı telefon geldiginde veri 4.5g den H a düşüyor bu sebepten oturu lag başlıyor.

Hocam merhaba, çeşitli sebeplerden ben de 4.5g ile PS4 te Fifa oynamak durumunda kalicam.
Size bir kaç sorum var;
Neden 4.5 G modem kullanmiyorsunuz? (Vinn wifi gibi)
4.5g modem kullansaniz baglantiniz daha stabil ve guclu olmaz mi?
Gunde ortalama kac saat oyniyoe kac online mac yapiyorsunuzda 300-400mb kotadan yiyor?
Hangi operatoru kullaniyorsuniz ve istanbul dan mi baglaniyorsunuz?
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unununium 1 yıl eBRiHanceR
eBRiHanceR
4 aydır altyapi olmadigindan 4.5 g ile ps4 de fifa oynuyorum gunluk ortalama 200-300mb arasi veri gidiyor. Herhangi bir lag gibi bir durum olmuyor. Tek sıkıntısı telefon geldiginde veri 4.5g den H a düşüyor bu sebepten oturu lag başlıyor.

Sadece 4g modunda alırsanız cihazı h+ konumuna geçmez. Volte açık değilse çağrı da gelmez ama.
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yonex78 1 yıl
Şehir merkesinde hepsi iyi kırsal bölgede hepsi kötü.kırsal bölgelerde turkcell in üstünlügü gsm şebekesine eskiden yaptıgı yatırımlara dayanıyor.dag başındaki elektrigi ulaşımı linki olan baz istasyonuna 4.5g ekipmanı yerleştirmek kolay.
ama hala daha 4g paketleri çok pahalı bence...
Bu arada video bildigin turkcell reklamı olmuş.
Umarım en kısa sürede 3 operatörün de aynı noktalarda karşılaştırmalı videolarını görürüz.Öylesi daha gerçekçi olurdu
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