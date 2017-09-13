4.5G vs ADSL | 4.5G ile lagsız oyun oynanır mı? Trabzon ve İstanbul'da denedik!

Video Editörü
Bu videoda 4.5G ile Trabzon ve İstanbul'da hız testi yapıyor ve ADSL ile karşılaştırıyoruz. Eve Fiber ve ADSL almadan 4.5G ile bütün işimizi görmemiz mümkün mü? Multiplayer oyun dahil!
Evime fiber interneti geçtim ADSL bile bağlatamayınca çareyi 4.5G'de buldum. Bu videoda Trabzon ve İstanbul'da 4.5G hattımla ADSL ve Fiber internet olmadan yaşanabiliyor mu deneyimlerimi aktarıyorum.
Sadece internette gezmek ve dosya indirmekten söz etmiyorum. Gündelik kullanım testlerine multiplayer oyunlar dahil. Lag seviyesine varasıya merak edilen her şeyi aktarıyorum.
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ama esea oynarsanız pıng dusecektır
"75GB için 500 lira da isteseler özellikle ben vermek durumundayım, internet benim işimin bir parçası. Herkesin böyle hızlara ihtiyacı olmayabilir tabii."
Yazarın yorumu şaka gibi.
Keşke Turkcell reklamı olsaydı da 6 ayda internete 1100 küsür lira vermemiş olsaydım :D
Bu işin şakası tabii lakin 1 haftacık, ailemi görmeye gittiğim tatilimde zaman ayırıp sizlere, benim gibi altyapı mağduru olan kullanıcılara çözüm olabilecek bir şey sunmak isterken böyle bir yorum gelmesi gerçekten üzücü.
Ayrıca, bölgemde önce TT kullanıcısıydım, sonra Vodafone ve en sonunda pahalı da olsa Turkcell'e geçerek çözüme ulaştım; tekrardan kusura bakmayın ama hepsini aynı anda devam ettirecek bütçeye sahip değilim ve bu bir ayıp değil diye düşünüyorum, teessüf ederim.
İçerisinde bulunduğum altyapı mağduriyetinden de, halimden de anlamadığınız ortada; umarım bir gün siz de yeni bir eve taşınırsınız da 9-10 ay boyunca eve internet altyapısı çektiremezsiniz
Merhabalar,
evet, öyle oldu maalesef, Note 8 akşamı 8GB civarı tükettim :D
Her şeye para gözüyle bakmamak lazım, tatildeyken "Buraya gelmişken ofistekinden farklı ne yapabilirim?" diye düşünüp ortaya çıkardığım bir çalışma oldu 4.5G çalışması; kendim deneyimlediğim, beğendiğim, ayrıca benim gibi mağduriyet yaşayanların da faydalanmasını istedim bu hizmetten açıkçası, amacına ulaştı diye de düşünüyorum.
Hocam merhaba, çeşitli sebeplerden ben de 4.5g ile PS4 te Fifa oynamak durumunda kalicam.
Size bir kaç sorum var;
Neden 4.5 G modem kullanmiyorsunuz? (Vinn wifi gibi)
4.5g modem kullansaniz baglantiniz daha stabil ve guclu olmaz mi?
Gunde ortalama kac saat oyniyoe kac online mac yapiyorsunuzda 300-400mb kotadan yiyor?
Hangi operatoru kullaniyorsuniz ve istanbul dan mi baglaniyorsunuz?
Sadece 4g modunda alırsanız cihazı h+ konumuna geçmez. Volte açık değilse çağrı da gelmez ama.
ama hala daha 4g paketleri çok pahalı bence...
Bu arada video bildigin turkcell reklamı olmuş.
Umarım en kısa sürede 3 operatörün de aynı noktalarda karşılaştırmalı videolarını görürüz.Öylesi daha gerçekçi olurdu