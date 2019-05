4.5G'ye geçtik, sıra Endüstri 4.0 hızını yakalamakta

5 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da düzenlenen Bilişim Zirvesi 2016’da, Kamuda Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, Eğitim Çözümleri, Girişimcilik ve İnovasyon gibi konular ele alındı. Kamu ve özel sektörde çalışan 1000’in üzerinde bilişim profesyonelini bir araya getiren etkinliğin açılış konuşması Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirdi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’nun da konuşmasıyla yer aldığı etkinlik, Ankara JW Marriot Otel’de düzenlendi.

Konuşmasında bilişim yatırımlarının önemine değinen Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Türkiye’deki fiber ağını 80 bin km’den 270 bin km’ye çıkardık ama bunu da yeterli görmüyoruz. İletişim ağlarını ve gelişen teknolojilerinin daha fazla kullanılacağını dikkate alarak bunun çok daha üzerine çıkarma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Geniş bant kullanımında 20 binden 49 milyona ulaştık. Dünya ortalamasının üzerinde, Avrupa Birliği ortalamasına yakın bir değere erişmiş gözüküyor. 1 Nisan’dan itibaren LTE yani yeni nesil 4.5 G haberleşme sistemini de vatandaşlarımızın hizmetine vermiş durumdayız. İnternet kullanıcı sayımız 10 yıl önce yüzde 6 civarında iken bugün yüzde 56 seviyesindeyiz. Bunu da yeterli görmüyoruz. İnternet servis sağlayıcılarının sayısı 8-10 kat civarında arttı. E-devlet kullanımı 2009 yılından bu yana yürürlükte olup yaklaşık 27.5 milyon vatandaşımız bilişim altyapısını kullanarak hizmet almaya devam ediyor.

Büyük oranda işletim sistemi kullanan Microsoft’unda aynı şekilde çözüm üretme, gerek siber güvenlik, gerek veri merkezleri, gerekse siber suçlarla mücadele konusunda birçok alanda bizlerle yapacağı işler olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda her türlü gayreti göstereceklerine yürekten inanıyorum.”

"Bilgi iletişim sektörüne yapılan bir birimlik yatırımın ülke büyümesine çarpan etkisiyle iki birim olarak yansıdığını ifade etmek isterim" diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Genel büyüme oranlarımıza baktığımızda yüzde 4 ama bilişim sektörü Türkiye’de her yıl en az yüzde 10 mertebesinde büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda gelecekte de çok büyük potansiyelin olduğunu belirtmek isterim.

Microsoft’un gerek ülkemizde gerek bölgede yaptığı çalışmaların sadece Türkiye değil bütün bölge açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda 79 ülkeyi kapsayan merkezin Türkiye’de başlatılmış olması bizim için önemlidir, anlamlıdır. Bunu yeni yatırım ve çözümlerle daha ileri bir noktaya taşıma imkanı var, fırsatı var. Bu fırsatı da Microsoft’un en iyi şekilde değerlendireceğine inanıyorum.”

"Endüstri4.0 'ı 4 koldan yakalamalıyız"

Konuşmasında sürdürülebilir ekonomi ve toplumsal refah için toplumların sürekli gelişmesi ve yenilik yaratması gerekliliğine değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Doğal kaynakların kullanımına dayanan üretim süreçlerinin günümüz ekonomisinde sürdürülebilir olmadığını görüyoruz” dedi. Kansu sözlerine şöyle devam etti:

“Geleceğin dünyasını bilgi tabanlı bir ekonomi inşa eden ülkeler kuracak. Ülke olarak kalkınma stratejimizin özünü de daha bilişim teknolojilerinin donanımlı, daha yenilikçi ve girişimci insanımız ve işletmelerimiz oluşturmalı. Bu bilinçle hareket eden 64. Hükümetimizin, ülkemizin orta-üst gelir grubu ülkeler arasından çıkıp, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmesi için bilim ve teknoloji ile inovasyon alanında yaptığı atılımları memnuniyetle izliyor ve destekliyoruz. Ülkemizin kalkınmasına daha fazla ivme sağlayacak yüksek katma değerli alanlara odaklanılırken, dünyada ve ülkemizde kamuda belli başlı kaygıların da mevcut olduğunu gözlemliyoruz.”

Dördüncü Sanayi Devrimi

Tarih boyunca dört büyük endüstriyel devrimin yaşandığını belirten Murat Kansu, bunların sırasıyla su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların icat edilmesiyle Birinci Devrim; Henry Ford'un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi İkinci Devrim; 1970'lerde sanayide bilgi teknolojilerinin hayata geçirilmesi ile Üçüncü Devrim olduğunun altını çizdi. “Halen devam eden Dördüncü Devrim’in ise bilişim teknolojileri ile endüstriyel üretimi bir araya getiriyor diyen Kansu, sözlerine şöyle devam etti: “ Makinelerin birbiri ile konuştuğu, her makinenin ve her üretimin bir veriye dönüştüğü bu süreç çok büyük ekonomik ve sosyal dönüşümlere gebe.

Bu sebeple Endüstri 4.0'ı 4 koldan birden yakalamalıyız. Dördüncü Endüstri Devrimi ile yakın dönemde yaşanacak geçişi yönetmek için planlı hamleler yapmak ve kalifiye iş gücü inşa etmeliyiz” dedi. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer bugünden harekete geçmezsek değişimi yönetme, şekillendirme ve öncülük etme fırsatını da kaçıracağız. Microsoft Türkiye olarak önümüzdeki dönemde daha kişileştirilmiş bir bilişim deneyimi yaşatarak, bireylere ve kurumlara iş süreçlerinde ve hayatlarında daha üretken olmalarına olanak sağlamak. Ve son olarak, tüm bu süreci akıllı bir bulut platformuna taşıyarak, teknolojiyi her an, her yerden, herkes için kesintisiz, hızlı ve erişilebilir kılmak için çalışacağız.”

Kamu dijital dönüşümü tartıştı

Etkinlikte gazeteci Şelale Kadak’ın moderatörlüğünde bir araya gelen Diyanet Vakfı Bilgi İşlem Daire Başkanı Mustafa Çekiç, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanı Hüzeyfe Yılmaz, KOSGEB Bilgi İşlem Daire Başkanı İsmail Şakalak ve TBMM Sistem Analist Yiğit Uslu ise kamuda dijital dönüşümü tartıştı.

