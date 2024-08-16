Yurtdışında alışveriş hayal oldu tüm yollar yeniden (!) ona çıkıyor: Casio F-91W

Bu yazının çıkış noktası aslında biraz farklı. DonanımHaber kullanıcıları yıllardan beri yurtdışından alışveriş yapmaya sıcak bakan ve nereden ne alacağını iyi bilen bir kitle olmuştur hep. Yurtdışından alışveriş sınırının sinir bozucu bir hal almasıyla birlikte forumda son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de siparişlerin gelip gelmeyeceği oldu. Son günlerdeyse siparişlerin iptal edilmeye başladığını görmek beklenen sonu ayan beyan gözlerimizin önüne serdi.

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Forumda yukardaki görseli görünce 30’lu yaşlarını devirmiş herkesin çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında hayatına dokunmuş eski dost saat koleksiyonerlerinin yurtdışından alışveriş noktasındaki tek seçeneği haline gelmiş oldu. Ne de olsa 30 Euro sınırına alınabilecek daha iyi bir seçenek yok. Ülkemizdeki fiyatlar da malum olunca Casio F-91W modelinin satış rakamını merak edip durumu mercek altına almak istedik. Bu arada hazır yeri gelmişken fiyatına da değinelim. Casio F-91W yurt dışında 10-18 dolar arası fiyatlara satılıyor. Ülkemizdeyse orjinal olduğunu tahmin ettiğimiz seçenekler bu yazıyı yayına hazırlarken 800 lira seviyesindeydi.

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Casio F-91W 100 Milyon adetten fazla üretildi

İlk olarak DonanımHaber’in yayın hayatına başlamasından 8 sene önce yani 1991 yılında piyasaya sürülen Casio F-91W, üretiminin üzerinden geçen uzun senelere rağmen tasarımında ve iç aksamında çok fazla değişikliğe uğramadan üretilmeye ve satılmaya devam ediyor. (Aslında ilk örnekler 1989 yılında çıkmış ancak 1991 yılında oluşturulan form bugüne kadar hayatına devam etmiş.)

Tahminler Casio’nun yılda üç milyondan fazla ünite ürettiği yönünde. Tabi bunun yanında imitasyon modellerin sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylemek pek de zor değil. Yani Japon üretici bugüne kadar toplamda 100 milyonun üzerinde üretim gerçekleştirmiş. 90’lı yıllardaki popülaritesini de düşününce sayının çok daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

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20 farklı model

Bugüne kadar tasarım çok değişmemiş olsa da Casio 20’den fazla versiyonunu geliştirmiş. Genel olarak kasa ve tasarımın aynı kaldığı modeller ilk versiyondan farklı olarak yeşil renge ek mavi, turuncu, pembe, sarı gibi renklere sahip ekran ışığına sahip seçenekler, Japon pazarına özel kayış farklılıkları, paslanmaz çelik, altın gibi gövde seçeneklerine sahip seriler, kadınlara yönelik daha ince yapılı bir model, daha derin su geçirmezlik özelliklerine sahip W59 gibi ufak değişiklere sahip farklı seçenekler olarak piyasaya sürüldü.

Sahtelerle mücadele

Casio ürettiği modelin sahteleri ile mücadele etmek için ilk günden itibaren farklı yollara başvurmuş. Örneğin normal saat gösterme modundayken sağdaki düğmesine veya bazı modellerde cihazın üç düğmesine de aynı anda bastığınızda ekranda CASIo yazısını görebiliyorsanız saatiniz orijinal olabilir. (Eğer orjinalse aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşmanız gerekiyor.)

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Tabi bunu taklit etmek de elbette zor değil ama iddialara göre piyasadaki imitasyon modellerin büyük çoğunluğu bu deneyde eleniyormuş. Onun dışında ekranın etrafındaki sabit yazı fontların tam tutturulamaması, ışığın fazla parlak veya sönük kalması, kolayca su geçirmesi gibi durumlar ayırt edicilik noktasında yardımcı olabilecek diğer unsurlar.

Dayanıklılık

Özellikle şartların zorlu olduğu Orta Doğu coğrafyasında Toyota Hilux, Casio F-91W ve Nokia 1100 ve türevleri bugün de dahil olmak üzere en çok tercih edilen 3 ürün kombosu olarak ün salmış durumda ki herhalde kimsenin bu üç ürüne de dayanıklılık noktasında itirazı olmayacaktır. Bir Casio F-91W’ini kıran, pilini değiştirmek zorunda kalan veya su aldığı için kullanamayan birine muhtemelen çok uç hikayeler dışında rastlamamışsınızdır. Toyota Hilux’ın 20 milyon, Nokia’nın bahsi geçen modellerinin 250 milyon, Casio F-91W ve serisinin de 100 milyondan fazla satmasının temelinde yatan da aslında benzer. (NOT: Casio hiçbir zaman modelin satış rakamlarına dair bir bilgi paylaşmamış. Belirtilen rakamlar endüstriyel bilgilere göre derlenen tahmini rakamlar.)

Casio F-91W için küçük bir Google aramasıyla bu yazının konusu olmayan daha onlarca hikaye bulabilirsiniz. Hazır 30 Euro sınırına mecbur kalıp tüm yollar ona çıkıyorken eski dostu yeniden anmış olduk.

Casio F-91W hakkında bazı ilginç bilgiler:

Pili üreticisinin açıklamasına göre 7 yıldan uzun gider.

Günde 1 saniyeye kadar yanılma payı var. Bugün çok pahalı mekanik saatlerde 2 saniye makul kabul ediliyor.

ABD başkanı Barrack Obaman'ın Casio F-91W taktığı gençlik yıllarından fotoğrafları var. Son dönemde de Casio marka saat kullandığı görülen fotoğraflar var ancak gerçekliğinden emin olamadığımız için eklemedik.

Stranger Things dizisinde eski dosta rastlamıştık.

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İlginç ama farklı kasa renklerindeki retro tarzıyla halen bir moda ikonu konumunda.

Ekran ışığı gece gözünüzü almayacak kadar sönük, saati görebileceğiniz kadar yeterli parlaklıkta yanar. Ne fazla ne eksik.

Farklı ülkelerdeki Amazon mağazalarında en çok satanlar listelerinde üst sıralarda sık sık görülüyor. Ülkemizde de bedelli askerlik yapanlar başta olmak üzere tüm er ve erbaşların gözdesi. Bu nedenle listelerde kendisine sıkça rastlıyoruz.

Casio F-91W modelini aktivite takibi yapmak için ARM Cortex M0+ platformu üzerinde yeniden tasarlayan birçok açık kaynak kodlu proje var.

Sizin Casio F-91W ile bir anınız var mı?

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