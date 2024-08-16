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    Yurtdışında alışveriş hayal oldu tüm yollar yeniden (!) ona çıkıyor: Casio F-91W

    Temel ihtiyaçlar dışında kendinizi biraz şımartmak isteyip almaya niyetlendiğiniz hemen her şeyin fiyatı dünyadaki emsallerinin birkaç katı olunca eski dost yine imdada yetişmiş oldu.

    Bu yazının çıkış noktası aslında biraz farklı. DonanımHaber kullanıcıları yıllardan beri yurtdışından alışveriş yapmaya sıcak bakan ve nereden ne alacağını iyi bilen bir kitle olmuştur hep. Yurtdışından alışveriş sınırının sinir bozucu bir hal almasıyla birlikte forumda son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri de siparişlerin gelip gelmeyeceği oldu. Son günlerdeyse siparişlerin iptal edilmeye başladığını görmek beklenen sonu ayan beyan gözlerimizin önüne serdi.

    Casio F-91W hakkında her şey Tam Boyutta Gör

    Forumda yukardaki görseli görünce 30’lu yaşlarını devirmiş herkesin çocukluğunda ve ilk gençlik yıllarında hayatına dokunmuş eski dost saat koleksiyonerlerinin yurtdışından alışveriş noktasındaki tek seçeneği haline gelmiş oldu. Ne de olsa 30 Euro sınırına alınabilecek daha iyi bir seçenek yok. Ülkemizdeki fiyatlar da malum olunca Casio F-91W modelinin satış rakamını merak edip durumu mercek altına almak istedik. Bu arada hazır yeri gelmişken fiyatına da değinelim. Casio F-91W yurt dışında 10-18 dolar arası fiyatlara satılıyor. Ülkemizdeyse orjinal olduğunu tahmin ettiğimiz seçenekler bu yazıyı yayına hazırlarken 800 lira seviyesindeydi.

    Casio F-91W hakkında her şey Tam Boyutta Gör

    Casio F-91W 100 Milyon adetten fazla üretildi

    İlk olarak DonanımHaber’in yayın hayatına başlamasından 8 sene önce yani 1991 yılında piyasaya sürülen Casio F-91W, üretiminin üzerinden geçen uzun senelere rağmen tasarımında ve iç aksamında çok fazla değişikliğe uğramadan üretilmeye ve satılmaya devam ediyor. (Aslında ilk örnekler 1989 yılında çıkmış ancak 1991 yılında oluşturulan form bugüne kadar hayatına devam etmiş.)

    Tahminler Casio’nun yılda üç milyondan fazla ünite ürettiği yönünde. Tabi bunun yanında imitasyon modellerin sayısının da azımsanmayacak kadar çok olduğunu söylemek pek de zor değil. Yani Japon üretici bugüne kadar toplamda 100 milyonun üzerinde üretim gerçekleştirmiş. 90’lı yıllardaki popülaritesini de düşününce sayının çok daha yüksek olmasını bekleyebiliriz.

    Casio F-91W hakkında her şey Tam Boyutta Gör

    20 farklı model

    Bugüne kadar tasarım çok değişmemiş olsa da Casio 20’den fazla versiyonunu geliştirmiş. Genel olarak kasa ve tasarımın aynı kaldığı modeller ilk versiyondan farklı olarak yeşil renge ek mavi, turuncu, pembe, sarı gibi renklere sahip ekran ışığına sahip seçenekler, Japon pazarına özel kayış farklılıkları, paslanmaz çelik, altın gibi gövde seçeneklerine sahip seriler, kadınlara yönelik daha ince yapılı bir model, daha derin su geçirmezlik özelliklerine sahip W59 gibi ufak değişiklere sahip farklı seçenekler olarak piyasaya sürüldü.

    Sahtelerle mücadele

    Casio ürettiği modelin sahteleri ile mücadele etmek için ilk günden itibaren farklı yollara başvurmuş. Örneğin normal saat gösterme modundayken sağdaki düğmesine veya bazı modellerde cihazın üç düğmesine de aynı anda bastığınızda ekranda CASIo yazısını görebiliyorsanız saatiniz orijinal olabilir. (Eğer orjinalse aşağıdaki gibi bir görüntüyle karşılaşmanız gerekiyor.)

    Casio F-91W hakkında her şey Tam Boyutta Gör

    Tabi bunu taklit etmek de elbette zor değil ama iddialara göre piyasadaki imitasyon modellerin büyük çoğunluğu bu deneyde eleniyormuş. Onun dışında ekranın etrafındaki sabit yazı fontların tam tutturulamaması, ışığın fazla parlak veya sönük kalması, kolayca su geçirmesi gibi durumlar ayırt edicilik noktasında yardımcı olabilecek diğer unsurlar.

    Dayanıklılık

    Özellikle şartların zorlu olduğu Orta Doğu coğrafyasında Toyota Hilux, Casio F-91W ve Nokia 1100 ve türevleri bugün de dahil olmak üzere en çok tercih edilen 3 ürün kombosu olarak ün salmış durumda ki herhalde kimsenin bu üç ürüne de dayanıklılık noktasında itirazı olmayacaktır. Bir Casio F-91W’ini kıran, pilini değiştirmek zorunda kalan veya su aldığı için kullanamayan birine muhtemelen çok uç hikayeler dışında rastlamamışsınızdır.  Toyota Hilux’ın 20 milyon, Nokia’nın bahsi geçen modellerinin 250 milyon, Casio F-91W ve serisinin de 100 milyondan fazla satmasının temelinde yatan da aslında benzer. (NOT: Casio hiçbir zaman modelin satış rakamlarına dair bir bilgi paylaşmamış. Belirtilen rakamlar endüstriyel bilgilere göre derlenen tahmini rakamlar.)

    Casio F-91W için küçük bir Google aramasıyla bu yazının konusu olmayan daha onlarca hikaye bulabilirsiniz. Hazır 30 Euro sınırına mecbur kalıp tüm yollar ona çıkıyorken eski dostu yeniden anmış olduk.

    Casio F-91W hakkında bazı ilginç bilgiler:

    • Pili üreticisinin açıklamasına göre 7 yıldan uzun gider.
    • Günde 1 saniyeye kadar yanılma payı var. Bugün çok pahalı mekanik saatlerde 2 saniye makul kabul ediliyor.
    • ABD başkanı Barrack Obaman'ın Casio F-91W taktığı gençlik yıllarından fotoğrafları var. Son dönemde de Casio marka saat kullandığı görülen fotoğraflar var ancak gerçekliğinden emin olamadığımız için eklemedik.
    • Stranger Things dizisinde eski dosta rastlamıştık.

    Casio F-91W hakkında her şey Tam Boyutta Gör

    • İlginç ama farklı kasa renklerindeki retro tarzıyla halen bir moda ikonu konumunda.
    • Ekran ışığı gece gözünüzü almayacak kadar sönük, saati görebileceğiniz kadar yeterli parlaklıkta yanar. Ne fazla ne eksik.
    • Farklı ülkelerdeki Amazon mağazalarında en çok satanlar listelerinde üst sıralarda sık sık görülüyor. Ülkemizde de bedelli askerlik yapanlar başta olmak üzere tüm er ve erbaşların gözdesi. Bu nedenle listelerde kendisine sıkça rastlıyoruz.
    • Casio F-91W modelini aktivite takibi yapmak için ARM Cortex M0+ platformu üzerinde yeniden tasarlayan birçok açık kaynak kodlu proje var.

    Sizin Casio F-91W ile bir anınız var mı?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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