DreameBot D10s Plus akıllı robot süpürge: “Fark yaratan bir deneyim!”

Dünyanın en büyük akıllı ev temizlik cihazları üreticilerinden biri olan Dreame Technology, kendi markasını taşıyan akıllı robot süpürgeleri ile ülkemizde de bir süredir dikkat çekmeyi başaran isimlerden. Bazı modelleri Xiaomi ekosistemi altında Mi Home uygulamasıyla da kullanılabilen markanın en etkileyici deneyime sahip modellerinden biri olan DremeBot D10s Plus, yazıyı yayına hazırladığımız sırada Mi Home uygulamasına eklenmemiş olsa da kendi uygulamasıyla çok daha üstün bir deneyim vadediyor.

Tam Boyutta Gör

Haritalama ve Gelişmiş AI Desteği

Öncelikle en temelden başlayalım. Karşımızda LDS’li bir akıllı robot süpürge var. Yani rotasını sadece önüne yerleştirilen kamera ve sensörler ile bulmuyor. Bu da cihazın daha iyi yön tayini yapmasını, daha hızlı rota çizmesini, düşük ışık koşullarında bile sorunsuz çalışabilmesini sağlıyor. Lidar cepte dursun zira akıllı robot süpürgeler lidar olmadan kesinlikle bir parça eksik kalıyor ancak parantez açmamız gereken bir diğer önemli konu da DremeBot D10s Plus’ın sahip olduğu gelişmiş AI teknolojisi. Bu sayede geleneksel bir ev içerisinde ortalıkta bulunabilecek nesneleri tanıyarak etrafından dolaşabilen, evde bir evcil hayvan varsa olası bir pisliği tanıyarak üzerinden geçmeyen, etraftaki kablolara takılmayan bir ürün var karşımızda.

Yukarıda bahsettiğimiz özellikler yeni nesil bir çok akıllı robot süpürgede yer almış olsa da markanın kendi teknolojisi olan AI destekli yapı, cihazın çok daha hızlı olmasını da sağlamış. Bizim bugüne kadar kullanıp deneme şansı bulduğumuz modeller içinde en hızlı haritalama yapan model olduğunu da açıkça belirtmeliyiz. Yaklaşık 120 metrekarelik 3 oda 1 salon büyüklüğündeki ve tüm odaları aktif kullanılan bir dairenin haritasını çıkarması 10dk’dan kısa sürdü. Bunun temelinde ise cihazın tüm köşeleri dolanmasına gerek kalmadan odanın içinde bir iki tur atmasının yeterli olmasını sağlayan teknolojisine borçlu. Bu konuda gerçekten etkilendik.

Bu arada evdeki objeleri tanıyarak, odaların 3D bir görünümünü uygulama içinden sunabiliyor olmasını da beğendiğimiz bir özellik olarak ifade edebiliriz.

Tam Boyutta Gör

Temizlik Performansı

DremeBot D10s Plus hem ıslak temizlik hem de süpürme yapabiliyor. Özellikle süpürme konusunda fark yaratan bir deneyim sunduğunun altını çizmekte yarar var. Cihaz otomatik boşaltma istasyonuna sahip. Bu sayede temizlik bitince veya toz haznesi dolunca gidip içindeki kiri boşaltabiliyor. İstasyona yerleştirilen toz torbası bir aydan uzun süre değişime gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Ürünün emiş gücü ise 5000Pa olarak ifade edilmiş. Bu yüksek emiş performansına karşın 65db seviyesinde kalabilen gürültü düzeyi gayet iyi. Dreame D10s Plus ana dövücü fırçası ise kauçuk olarak kutudan çıkıyor. Bu sayede çok daha kolay temizlenebilen bu kauçuk fırça, hem daha uzun ömürlü hem de birçok yüzeyde görece ağır toz taneciklerini cihazın içine daha iyi süpürüyor. Bu arada artık birçok modelde gördüğümüz üzere halı üzerine geldiğinde gücü artırma, sert zeminlerde belirlenen performansta çalışma gibi temel birçok özellik bu cihazda da yer alıyor.

4 farklı süpürme gücünde görev yapabilen DremeBot D10s Plus, dijital bir su akış kontrolcüsüne sahip. Bu sayede 235ml kapasiteli su deposunun su kullanım yoğunluğunu istediğiniz gibi kontrol edebiliyorsunuz. Temizlik esnasında su kullanım yoğunluğunu ve süpürme gücünü değiştirmeniz de mümkün.

Tam Boyutta Gör

Ön Kamera ile Evi İzleyebilme

DremeBot D10s Plus’ın ön kısmında bir kamera da yer alıyor. Bu kamera sadece nesne tanıma için değil uzaktan bağlanarak evi izleyebilmeniz için de kullanılabilir hale getirilmiş. Bu sayede evde olmadığınız zamanlarda robot süpürgenin görüş açısından evi izlemek veya siz yokken evcil hayvanınızı takip edebilmek eğlenceli bir özellik olmuş. Ayrıca cihaz hafızasına video veya fotoğraf kaydı da yapabiliyor. Sonrasında bu medyaları telefonunuza uygulama üzerinden kolayca indirebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Pil Performansı

Artık alıştığımız şekilde bu üründe de 5200mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya sürekli turbo temizlik modunda çalıştığında biraz hızlı tükeniyor olsa da şarj süresinin de gayet hızlı olduğunu söylemeliyiz. Biz yaptığımız kullanım testlerinde 120-150 metre karelik bir evi tek şarjda en yüksek temizlik modunda rahatlıkla temizleyebileceğini gördük. Markanın açıkladığı azami temizlik süresi ise 280 dakikaya kadar olarak ifade edilmiş. Gerçi zaten cihaz şarjı azalınca yeniden şarj olup sonrasında kaldığı yerden temizliğe devam edebiliyor. Bu haliyle fazlasıyla yeterli.

Ürünün kutusunun içinden 2 adet toz torbası, ana dövücü fırça ve temizlik bıçağı, su haznesi, toz boşaltma istasyonu, temizlik bezi gibi her türlü aksesuar çıkıyor.

Hali hazırda ülkemizde birçok noktada 12.999TL’lik fiyat etiketi ile birçok noktadan satışta olan DremeBot D10s Plus’ı burada yer alan bağlantıdan satın alabilirsiniz. Fiyatıyla sunduğu özelliklere baktığımızda an itibariyle bu noktada rakipsiz olduğunu açıkça söyleyebiliriz.

DremeBot D10s Plus’ı satın almak için tıklayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.