4K ve HDR sinema teknolojileri ile ülkemizdeki son durumu konuştuk

Haber Müdürü
Sony Cinema 4K etkinliği kapsamında Sony İş Geliştirme Müdürü Tim Potter ve Sony Professionals Türkiye Müdürü Murat Küçüksaraç ile Sony'nin ülkemizdeki sinema sektöründeki pozisyonunu değerlendirdik,
Sony Cinema 4K etkinliği kapsamında Sony İş Geliştirme Müdürü Tim Potter ve Sony Professionals Türkiye Müdürü Murat Küçüksaraç ile Sony'nin ülkemizdeki sinema sektöründeki pozisyonunu değerlendirdik, 4K ve HDR teknolojilerine geçişte Sony'nin çalışmalarını konuştuk.
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gelişmemiz lazım hindistan bile daha iyi temalı filmler yapıyor
bir tek mahsun kırmızı gülün yaptığı filmlere giderim diğerleri insanları güldürmek için bile küfüre başvuruyor....
örnk: 1453 fetih filmde pencere önündeki sahnede yağmurun etkisini efektlen vermişler öyle sırıtıyorki efektler su sıksan o doğallığı yakalarlardı bir de gelmiş geçmiş en çok harcanan parayla çekilen film...
Fetih 1453,yönetmenden kaybeden bir film oldukça özensiz gişeye yedirme amaçlı yapılmış. Lütfen o filmi listeye almayalım. Nuri Bilge Ceylan bahsedilen çizgide filmler çekmese de son iki filmi görsel olarak Türk filmlerinin üstünde bir tat sunuyor kabul etmek gerek, kendisi sony f65 ile yaptığını söyledi mesela Kış Uykusu'nun çekimlerini.