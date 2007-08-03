512MB bellekli Radeon HD 2400 Pro AGP ortaya çıktı

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En azından şu an için DirectX 10 tarafında AMD-ATi'nin yoluna rakipsiz olarak devam edeceğini söyleyebilmek mümkün. Zira Nvidia'nın sessizliğinin aksine AMD-ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin AGP modellerini hazırladı bile. Yavaş yavaş piyasada görmeye başlayacağımız kartların ilk örnekleri de arka arkaya ortaya çıkmaya başladı. Her ne kadar Radeon HD 2400 Pro modeli özellikle oyuncular için ideal seçim olmasa da sahip olduğu bazı özel teknolojiler sayesinde AGP kullanıcılarına yeni bir alternatif sunabilir. Zira günümüzde hala kullanılabilir durumda olan AGP sistemlerin büyük bir bölümünün en önemli handikapı kullanılan eski nesil işlemcileri dolayısı ile düşük işlem gücü. Fakat AMD-ATi'nin Radeon HD 2400 ve Radeon HD 2600 modellerinde kullanıdğı UVD yani Universal Video Decoder teknolojisi özellikle yüksek çözünürlüklü video uygulamalarında işlemci üzerine binen yükü alarak akıcı video oynatımı konusunda önemli bir avantaj sağlamakta. Yani Radeon HD 2400 serisi ekran kartları ile en azından eski bilgisayarlar "video oynatıcı" olarak bile değerlendirilebilir.512MB bellekli Radeon HD 2400 Pro tam boy PCB yapısına sahip. GDDR2 tipi bellek kullanan ekran kartının bellek saat frekansı 700MHz, gpu hızı ise 525MHz olarak belirlenmiş durumda. Üzerine aktif soğutma kullanan ekran kartı çift DVI ve HDTV destekli TV-Out çıkışlarına da sahip. 512MB GDDR2 belleğe sahip Radeon HD 2400 Pro modelinin yurt dışı satış fiyatının 90-100$ arası olacağı ifade ediliyor. Kartın performansı ve fiyatı tartışılabilir ama DirectX 10 tarafında çok az sayıda alternatifden biri olacağını bilmekte de fayda var.