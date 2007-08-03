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512MB bellekli Radeon HD 2400 Pro AGP ortaya çıktı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
29,5b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
En azından şu an için DirectX 10 tarafında AMD-ATi'nin yoluna rakipsiz olarak devam edeceğini söyleyebilmek mümkün. Zira Nvidia'nın sessizliğinin aksine AMD-ATi Radeon HD 2400 ve 2600 serisinin AGP modellerini hazırladı bile. Yavaş yavaş piyasada görmeye başlayacağımız kartların ilk örnekleri de arka arkaya ortaya çıkmaya başladı. Her ne kadar Radeon HD 2400 Pro modeli özellikle oyuncular için ideal seçim olmasa da sahip olduğu bazı özel teknolojiler sayesinde AGP kullanıcılarına yeni bir alternatif sunabilir. Zira günümüzde hala kullanılabilir durumda olan AGP sistemlerin büyük bir bölümünün en önemli handikapı kullanılan eski nesil işlemcileri dolayısı ile düşük işlem gücü. Fakat AMD-ATi'nin Radeon HD 2400 ve Radeon HD 2600 modellerinde kullanıdğı UVD yani Universal Video Decoder teknolojisi özellikle yüksek çözünürlüklü video uygulamalarında işlemci üzerine binen yükü alarak akıcı video oynatımı konusunda önemli bir avantaj sağlamakta. Yani Radeon HD 2400 serisi ekran kartları ile en azından eski bilgisayarlar "video oynatıcı" olarak bile değerlendirilebilir. 512MB bellekli Radeon HD 2400 Pro tam boy PCB yapısına sahip. GDDR2 tipi bellek kullanan ekran kartının bellek saat frekansı 700MHz, gpu hızı ise 525MHz olarak belirlenmiş durumda. Üzerine aktif soğutma kullanan ekran kartı çift DVI ve HDTV destekli TV-Out çıkışlarına da sahip. 512MB GDDR2 belleğe sahip Radeon HD 2400 Pro modelinin yurt dışı satış fiyatının 90-100$ arası olacağı ifade ediliyor. Kartın performansı ve fiyatı tartışılabilir ama DirectX 10 tarafında çok az sayıda alternatifden biri olacağını bilmekte de fayda var.
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Ekrem71.5 10 ay
up :)
şimdiki işlemcilerin keş belleği kadar :D
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Senkimsinlo34 4 yıl Delikli Nane
Delikli Nane
up


Gt 630 Varken Bu Kart Alınmaz

Şaka Bir Yana Amacın Neydi ???
1 Yanıt Yanıtla
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sepidi 12 yıl
ne kadar 512 mb olsada pcı-expres gibi çalışmayacaktır.. hız olarak 256 mb bir pcı-expres ekrankartı bu ekran kartından dahada performanslı olacaktır. neden diye sororsanız bnm ekran kartım AGP. Bütün Seri leri denedim Nekadar iyi derselerde... kasma Yapıyor... PCI-Expres Gibisi yok . 16 x veriyolu nerde 8x veriyolu nerde...
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nadir 12 yıl
Bence 2600xt'lerin 256mb'lıkları çıktığında agp yeniden doğmuş olacak...

Ben bilgisayarımdan gayet memnunum, çünkü alırken eşek yüküyle para verdim;
ekonomik ömrü devam ediyor ve son oyunlar hariç ihtiyacımı gideremediği bir alan yok!
(nfs carbonda 1024x768 2xaa ve af açık 35 fps'nin altına inmiyor yetmez mi?)

Yeni nesil video işleyici özellikleri eski sayılacak pc'lere hayat katacak.
(Oturma odalarına yerleşecekler çünkü, HD LCD TV lerin tam yanına!)

DX10 kartları aldınız o kadar; kaç kişi 1 yıldır deli gibi dx10 oyunları oynuyor? Ortalık oyundan geçilmiyor gerçekten !!! (x850xt-pe AGP'nin performansında kaç kişinin pci-ex16 kartı var?)

Ya da dvdlerini durmadan divx'e ripliyor insanlar hergün, o 12sn.de süperpi alan işlemcileriyle; 2 gb ddr1066 ramlerle.

Bunların hepsi ticari oyunlar; bugün intel yarın amd : mühim olan satın aldığından azami faydayı sağlamak!

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Hayalci 12 yıl

Orjinalden alıntı: nadir

Bence 2600xt'lerin 256mb'lıkları çıktığında agp yeniden doğmuş olacak...

Ben bilgisayarımdan gayet memnunum, çünkü alırken eşek yüküyle para verdim;
ekonomik ömrü devam ediyor ve son oyunlar hariç ihtiyacımı gideremediği bir alan yok!
(nfs carbonda 1024x768 2xaa ve af açık 35 fps'nin altına inmiyor yetmez mi?)

Yeni nesil video işleyici özellikleri eski sayılacak pc'lere hayat katacak.
(Oturma odalarına yerleşecekler çünkü, HD LCD TV lerin tam yanına!)

DX10 kartları aldınız o kadar; kaç kişi 1 yıldır deli gibi dx10 oyunları oynuyor? Ortalık oyundan geçilmiyor gerçekten !!! (x850xt-pe AGP'nin performansında kaç kişinin pci-ex16 kartı var?)

Ya da dvdlerini durmadan divx'e ripliyor insanlar hergün, o 12sn.de süperpi alan işlemcileriyle; 2 gb ddr1066 ramlerle.

Bunların hepsi ticari oyunlar; bugün intel yarın amd : mühim olan satın aldığından azami faydayı sağlamak!




haklısın kardeşş, ne oldum delisi olmayalım.. ortalık oyun kaynıyor cidden.. ben şimdi 1999 yılında çıkmış oyunları oynuyorum. niye diye sornayın çünkü eskilerin etkisi var şimdi ise hergün oyun çıkıyor adam gibi bişey yok masesef.. en çok beklediğim oyunlardan biri ise STARCRAFT 2 ne oynardım bee.. hadi kolay gelsin sizlere .. ekran kartımı değiştirecem diyorum ama fırsat bulamadım 256 yeter bana .. etraf ekran kartıda kaynıyor farketdiyseniz...
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sparkie 12 yıl

Özelikle amd tabanlı agp sistemler mısır patlağı gibi patlamaya başladı. Benim anakartımö dahil tanıdığım ne kadar amd ci varsa (özellike Amd64 tabanı) hepsini ana kartı bir bir yanıyor. Ve yeniside yok. Ama hala agp ekran kartı sürülüyor piyasaya gerçekten ilginc. Allahtan hala garantisi devam eden sistemler patlıyorda paramızın bir kısmını geri alabiliyoruz.
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AburCubur 12 yıl

Orjinalden alıntı: sparkie


Özelikle amd tabanlı agp sistemler mısır patlağı gibi patlamaya başladı. Benim anakartımö dahil tanıdığım ne kadar amd ci varsa (özellike Amd64 tabanı) hepsini ana kartı bir bir yanıyor. Ve yeniside yok. Ama hala agp ekran kartı sürülüyor piyasaya gerçekten ilginc. Allahtan hala garantisi devam eden sistemler patlıyorda paramızın bir kısmını geri alabiliyoruz.


Sparkie arkadaşım, senin ve tanıdığın nekadar amd ci varsa özellikle 64 tabanlı hepsinin ana kartı bir yanıyor bir yanıyor olabilir, Fakat bu bir genelleme değil dimi? İşyerine kurdumuz yeni bir makina 3. gün cpu yakdı hemde içinde intel iki tane çekirdeği var, ben şimdi buradan o ürünü yerden yere vuramam dimi, elektronikdir şans işidir, Benim bir configurasyonum Amd 2.8 Athlon 64 bit ve çevremdekilerin bir çoğundada aynı sistem var, Gigabyte k8 board kullanıyorum ve hiç kimseden mısır patlağı gibi patlama sesleri duymadım.
Yeniside yok demişsin, kadıköyde halen görebiliyorum aynı boardu msi asus ve abit seçeneklerinide tedarik edebilirsin.

Arkadaşlar herkes ekran kartlarını oyun amaçlı almayabilir, insanlar tercihlerini kullanım amaçlarına göre yapar. Zaten bilgisayar tek bir amaç için düşünülseydi alternatifler neden olsunki, bir tekel mantığıyla kalıp halinde önümüze sürülürdü.
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komodor 12 yıl
hayatımda bööle firma görmedim allahtan bizle bir ilişkileri yok yoksa varya nvidia yerine markası somunlu vida olurdu kardeşim adam malı hazırlıyo ondan sonra nerde kıytırık gudubet firme var malı onların insafına bırakıyor bırakın allah aşkına bir tane deil 2 deil kaçlarcasanın fanları bozuluyo yazık hemde 8600gt gördüm bir tane biostar (biosıcar) bence :) fanın merkezi direk gpu ile aynı merkezde ne olcak sonra ısı fanın merkezindeki yağı kurutcak çünki fanın kanatları etrafına hava basarken merkez alev'ki buna şahidim. sonra fan sıkış dur ve yan ondan sonra 1 / 2 seneye kalmaz alırsın eline gidersin memleketine . şimdi ne derseniz deyin bakın amdati kartlara fan tasarımı nasıl kaç tane firma bu tasarıma sadık. ama nvidia nın allahı var bu pazarda olması gerektiği gibi davranıyor gelsin paralar ha gerisine sonra bakarız. malum 3 seneye kalmıyor teknolojiler ölüp yenileri doğuyor. sizden ricam bu yazdıklarımı dejenere edip başka alanlara çekmeyin performans testler daha bir sürü teknik detay.söylemek isteğimin özü şu amdati tasarım yönünden bence çok iyi ve akıllıca tasarlanan ürünlerin diğer firmalarca sunulmasındada rol oynaması çok güzel bence (bence rolü var) sizi bilmem . bizim sektörümüzde teknik bilgi gerekli olmasıda ii ama kalite bilincide olmalı dış kasa alırken bunu yapıyosak grafik kartı alırkende bu seceneğide kullanmalıyız diye düşünüyorum
herkesekolay gelsin
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cihansevencan 12 yıl
256 mb lik pci ex versiyonları 50 dolara satılırken hala agp kullanmakta inat etmenin bir anlamı yok artık.. agp li anakartları satıp pci ex e geçme zamanı geldi...
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hbasri 12 yıl
Bence agp ölüyor ama kapanışına tören hazırlıyorlar. Şu an anakart işlemci ekran kartı 3 lüsüne ve hatta ram 4lüsüne, ki asıl para eden bileşenlerden bahsediyorum, gereken bütçeyi ayıramayanlar için kısa vadeli çözümler oluşturuyolar. İdare etmek isteyenler ve dx10 arayanlar için bulunmaz fırsatlar. Ha bizim distribütörler getirirmi. Orasını Allah (c.c.) bilir.
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Death Time 12 yıl

Orjinalden alıntı: cihansevencan

256 mb lik pci ex versiyonları 50 dolara satılırken hala agp kullanmakta inat etmenin bir anlamı yok artık.. agp li anakartları satıp pci ex e geçme zamanı geldi...



arkadaşım iyi güzel de iş agp kartı değiştirmekler olmuyor ki. anakart değişecek bir, işlemci değişecek iki, ramlar de değişek üç. yani yeni sistem toplamak gerekiyor
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