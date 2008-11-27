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55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 200 serisi için geri sayım başladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 200 serisi için geri sayım başladı
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Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 200 serisi yeni ekran kartları için geri sayım başladı. Gelen bilgilere göre bir süre önce yeni GPU'larının satışına başlayan Nvidia cephesinde firmanın iş ortakları muhtemelen Aralık ayının ilk günlerşyle birlikte GT200b GPU'lu GeForce GTX 200 serisi yeni modellerini kullanıma sunacak.

Nanometrik anlamda küçülme sağlayan yeni üretim teknolojisiyle GT200 GPU'sunun üretim maliyetlerini aşağı çekecek olan Nvidia, ayrıca yüksek performans segmentinde daha düşük güç tüketimine sahip çözümler ile rakip AMD-ATi'nin HD 4800 serisine karşı performans/watt başarımı daha yüksek çözümler ile çıkarak yıl sona ermeden yeniden potaya girmeyi hedefliyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Nvidia, 55nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte 192x paralel işlemcili GeForce GTX 260 modeliyle yollarını ayırıyor. 216x paralel işlemcili GeForce GTX 260 ve GTX 280 modelleriyle yoluna devam edecek olan firma, yeni üreitm teknolojisinin sağladığı termal avantaja rağmen muhtemelen hız arttırımına gitmeyecek.

Tabii firmanın referans modeller için hızlarda bir değişiklik yapmayacak olması partnerlerin sessiz kalacağı anlamına da gelmiyor. Zira mevcut GT200 GPU'sunu göre daha yüksek hız aşırtma performansıyla geleceği belirtilen GT200b GPU'lu GeForce GTX 200 serisi dahilinde çalışma frekansları fabrika çıkışı arttırılan ismi "OC" uzantılı modeller de hazırlanacaktır.

Aralık ayının ilk günleriyle birlikte satışa sunulacağı tahmin edilen 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 200 serisi için Nvidia'nın henüz resmi herhangi bir açıklama yapmadı.


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Promity 11 yıl
Boşuna beklemeyin 55nm 9800gtx+ lar 4850lerden ucuz değil 8800gts ler 260lira iken bu Nvidia dan ne bekliyorsunuz big bang mega bang ultra bang yapar durur artık fiyat düşürmeyi denese uğraşmaz böyle işlerle şe.sizler sallayın gitsin. 5800 serisine bişey kalmadı almayın boşuna o kartları.
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max975 11 yıl
ooo kasımda cıkıyordu şimdide aralığın ilk haftası bu bize gelene kadar 2009 a gireriz
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iktyas 11 yıl
ya gt300ler nerde kaldı ya
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Huzur_02 11 yıl
Eğer nvida aralık ayında çıkaracağı 55 nm. ürünlerde ATi'yi yakalıyamassa bu sefer işi gerçekden çok zor olur umarım başarılı bi ürün çıkarır ve rekabet iyiden iyiye kızışır bu da bizim ( son kullanıcının) işine yarar
Saygılar...
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Fettah34 11 yıl

Orjinalden alıntı: iktyas

ya gt300ler nerde kaldı ya



2009 ikinci çeyrek...
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