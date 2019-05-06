6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi"

Anker Powercore II Powerbank ve Powerline + şarj kablosunu inceliyoruz. Rakiplerinden ince yapısıyla Powercore II, garanti süresince birebir değişim vaadeden Powerline + kablo, detaylar videoda.

Anker, özellikle şarj adaptörleri, kabloları ve powerbank’leriyle bilinen, Amerika pazarında Apple’ın ve Samsung’un kendi orijinal aksesuarlarından da fazla satış yapabilen, ülkemizde de bu imajı sürdürebilen bir marka. Bu videoda PowerCore II Slim 10.000mAh, Quick Charge 3.0 destekli powerbank’ini ve Powerline serisi kablolarını inceleyeceğiz.



Vitrinli, görmek isteyeceğiniz detaylara vurgu yapılan bir kutusu var. İçerisinden ürünün kendisi, çıkış gücüyle uyumlu, 60CM’lik kısa bir Micro USB kablosu, gözenekli, güzel bir taşıma çantası ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor, 2 yıl garantili.



Tasarım. 13.7cm boyunda, 6.6cm eninde ve 1.5cm kalınlığındaki cihaz 210gram ağırlığında. Uzun zamandır kullandığım, benzer kapasitedeki 290gramlık Samsung Battery Pack’ten %30 civarı, Xiaomi’nin 3. nesil 245gramlık powerbank’inden de %15 civarı daha hafif, aynı zamanda en incelerinden de biri. Hafifliğin sırrı plastik malzemede, plastik diye kötü anlamına gelmiyor, gayet diri, içi dolu ve sert bir yapısı var. Ağır rakiplerinde alüminyum kullanılıyor, alüminyum elbette daha sağlam, daha hoş ve güvenli hissettiriyor ama çantaya atınca hem kendi, hem de etrafındakiler çok kolay çizilebiliyor. Mat gövdesi hiç çizilecek gibi değil ama ona rağmen bir kılıfı eklemeyi ihmal etmemişler.



Sağına kapasitesi, üstüne markası işlenmiş, istediğinizde görebiliyorsunuz, sırıtmıyorlar. Altı kauçukla kaplanmış, gayet tutucu bir yüzey. Hem koyduğunuz yüzeyde iyi tutunuyor, hem de telefonu koyacak bir yüzey görevi görmüş oluyor. Merak edebilirsiniz, çok ısınan bir powerbank değil arkadaşlar, telefonu üzerine koymakta bir sakınca yok. Dört kademeli batarya durum LED’i ve butonu da burada.



Altında portların giriş ve çıkış değerleri, üstünde portların kendileri var. Micro USB’den 5V ila 9V 2A bir adaptörle şarj ediyorsunuz. Kullandığınız adaptöre göre 4 saatte tamamlanabiliyor şarjı.



USB Tip A çıkışı Anker’in patentli teknolojisi PowerIQ 2.0 destekli. Özetle bağladığınız cihazın güç ihtiyacını, çekebileceği maksimum Volt’u Amper’i tespit edebilen bir yonga, alanında tek bir özellik değil, çoğu telefon adaptörü, powerbank de bunu yapabiliyor aslında.



9 ila 12 voltta 1.5A, 6 ila 9 voltta 2A ve 5 ila 6 voltta 3A’ya kadar, Watt birimiyle 18W’a kadar güç sağlayabiliyor. Yani Quick Charge 3.0 destekli telefonlarınızı da, kendi adaptörleriyle aynı sürede şarj edebilirsiniz. Kağıt üstündeki kapasitesi 10.000mAh/38.5Wh. Ben Samsung Galaxy S9+ ile yaptığım testlerde 29Wh elde ettim, 3500mAh bataryalı telefonumu 2 defa şarj etti, kalanı da %10 civarı şarj etti ve bitti. Sonuç olarak %75 civarı bir verimlilik elde ettim ki özellikle verimlilik anlamında başarılı Samsung powerbank’lerle kafa kafaya.



Powerline serisi Micro USB ve Powerline+ serisi bir Lightning kablosu var elimizde. Lightning olanın vitrin tarzı bir kutusu var, ikisinde de temel özellikler belli, sunum güzel.



Powerline+ biraz daha özel bir kablo. Elimizdeki 90cm olanı, 1.8 metre olanı da var, 30cm olanı da. Üzeri sıkı bir naylon örgüyle kaplı, görünümü de hissiyatı da gayet hoş, hiç öyle tüylenecekmiş gibi değil. İçerisindeki kevlar fiber malzeme sayesinde hem dayanıklı hem de ekillendirdiğiniz gibi kalabilen, Anker’in de Heavy Duty, yani zor şartlara dayanıklı olarak güçlendirdiği bir kablo.

Powerline+ serisi 6000 ve üstü bükme ömrüne sahip ve aynı zamanda 80 kilodan fazla dirence dayanabiliyor. MFI, yani Apple tarafında da onaylanmış, sertifikalandırılmış bir ürün olduğu için uyumlu tüm Apple ürünleriyle kullanabiliyorsunuz. Misal veriyorum iPhone’unuza hızlı şarj adaptörü alırsanız bu kablo hızlı şarjı da destekliyor.



Apple’ın kendi kablolarını biliyorsunuzn, birleşme noktasından kırılmaz ama üzerindeki kaplama kalkar, parazit önleyici kaplama çıkar ortaya, beyaz kablo sarıya, yeşile döner, kötü bir görünüm oluşur. Bunda birleşme noktaları da bir o kadar güçlü, renk atacak bir yeri de yok. Powerline+ serisi Tip C ve Micro USB kablosu olduğunu da belirteyim.



Sadece Powerline serisi de Anker içerisinde giriş segmentini oluşturuyor, kaplı değil, Powerline+ gibi tank çekerim ben bununla dedirtmiyor ama normal bir kablodan daha kalın, hafif silikonlu yapısı daha diri. 5000 ve üstü büküm ömrüne sahip, ayrıca Anker’e göre standart bir kabloya kıyasla genel olarak 5 kat daha dayanıklı, bunu denemek için senelerce kullanmak lazım tabii lakin kalınlığı, verdiği sağlamlık hissiyatı gerekli mesajı veriyor, ben sağlamım diyor.



Yalnız hiçbir yerinde misal veriyorum “5V 2A desteklidir” gibisinden, desteklediği güç konusunda bir ibare bulamadım ama ben 5V 2.4A’ya kadar güç taşıyabildim.



Powercore II Slim, genel olarak rakiplerinden ince ve hafif, verimlilik anlamında kafa kafaya lakin 5 ila 6V’da 3A güç verebilmesiyle, hızlı şarj olabilmesiyle, çıkışta da Quick Charge 3.0 desteğiyle çoğu rakibinden ayrılıyor, çoğu rakibinden de bu yüzden pahalı, bence en önemli avantajı cebe girebilecek kadar ince olması. İnce olması sizin için bir şey ifade etmiyorsa Powercore+ var, daha uygun fiyatlı, aynı özelliklerde, sadece kısa ve kalın.



Powerline+ kablo harika, kılıfı belki çok lazımlı bir şey değil ama kaplı yapısı, sağlamlığı on numara, garanti süresince de başına bir şey gelirse Anker ile iletişime geçip ufak bir anket dolduruyorsunuz, yenisini ücretsiz alabiliyorsunuz, hatta Powerline II serisi ömür boyu garantili. Apple’ın kendi sitesinde satılan Lightning kablolarından çok daha kaliteli olduğu aşikar fiyat anlamında da daha uygun, her haliyle gayet mantıklı bir yatırım. Uzun lafın kısası, Powercore II Slim powerbank’te incelik gibi biraz daha belirgin ihtiyaçlara hitap eden bir çözüm, Powerline serisi kablolar ise kaliteliler, kullanılan malzemeyi, verdiği güven duygusunu beğendim ama Powerline II serisi ömür boyu garantiyle daha da iyi bir yatırım olabilir diye düşünüyorum.