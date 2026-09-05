Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Günümüzde kullandığımız teknolojik ürünlerin çoğunda bir batarya oluyor ve bu cihazları neredeyse her gün düzenli olarak şarj ediyoruz. Ancak bazı senaryolarda duvardaki prize erişim mümkün olmuyor ve bu durumda sizi kurtaracak çözümlerin en iyisi taşınabilir şarj aletleri oluyor. "En iyi powerbank hangisi?" diye arıyorsanız hazırladığımız powerbank tavsiye listesi size ilaç gibi gelecektir.İşte 2026 için en iyi markaların en çok tercih edilen power bank modelleri ve fiyatları:

Power bank yorumları dikkate alındığında; en iyi powerbank markaları sıralamasında Baseus, Xiaomi, Anker, Belkin ve Ugreen öne çıkıyor. Kablolu ve kablosuz Magsafe powerbank tavsiyesi olarak ise; Xiaomi 33W, Belkin BoostCharge, Anker MagGo ve Ugreen 145W modelleri, iPhone ve Android telefonları güvenli ve hızlı şarj etmeleriyle tavsiye ediliyor.

Taşınabilir şarj cihazı & Powerbank fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Powerbank indirimleri için DonanımHaber Forum'u ziyaret edebilirsiniz.

1️⃣ Belkin BoostCharge Power Bank Tam Boyutta Gör Belkin BoostCharge Power Bank 20K, 20000 mAh powerbank modeli arayanlara tavsiyemizdir. Akıllı telefon, tablet, kablosuz kulaklık ve diğer USB‑C cihazlarınızı şarj edebileceğiniz bu power bank, 30 W USB Power Delivery hızlı şarj desteği sunuyor. Gövdeye entegre USB‑C kablo sayesinde ayrıca şarj kablosu taşımanıza gerek kalmıyor. Dahili USB-C kablo, USB-A ve USB-C portu, üç cihazı aynı anda şarj etmenize olanak tanıyor. Pass-through şarj özelliğiyle powerbank şarj olurken bağlı cihazı da şarj edebiliyor. LED pil göstergesi kalan pil seviyesini kolayca takip etmenizi sağlarken kompakt tasarım power banki çantada veya cepte taşımayı kolaylaştırıyor. 20.000 mAh batarya kapasitesi

30W USB‑C PD hızlı şarj

Entegre USB‑C kablo

Üç cihazı aynı anda şarj edebilme

Pass-through şarj desteği

LED pil seviyesi göstergesi

Kompakt ve hafif tasarım

Geniş USB‑C cihaz uyumluluğu Belkin BoostCharge 20000 mAh Power Bank Yorumları 💬 ✍🏻 Seyahat esnasında tam bir kurtarıcı ekipman. 8 günlük yurt dışı turunda 3 kişi şarj konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamamızı sağladı. İyi ki almışız dedirtti. Performansına göre gayet makul bir fiyat. Daha önce kullandığım düşük kapasiteli 10K powerbanklerin kafamdaki olumsuz imajını yok etti. Telefonları geçtim digital fotoğraf makinelerini de şarj ettik. Tavsiye ediyorum. Oldukça hızlı şarj ediyor. ✍🏻 Aldığım en iyi powerbanklerden. Özellikle entegre kablosu ile cihazları hızlı şarj ediyor. 20K olduğundan biraz büyük ve ağır, yani sürekli yanınızda taşımak için değil. Ben çok sayıda farklı cihaz ile kullandım. Sorun yaşamadım. Alalı da bayağı oldu. Tavsiye ederim.

2️⃣ Baseus Nomos 3'ü 1 arada MagSafe Power Bank Tam Boyutta Gör ​Baseus Nomos 3-in-1 10000mAh Power Bank, kablolu ve kablosuz şarj seçeneğini işlevsel tasarımda bir araya getiriyor. 10.000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde akıllı telefon, tablet, kablosuz kulaklık ve diğer mobil cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Power bank, Qi2 sertifikalı olmasıyla uyumlu cihazları 15W’a kadar kablosuz şarj edebiliyor. Telefona da oldukça güçlü tutunuyor. Gövdeye entegre çift yönlü USB‑C kablo, uyumlu cihazları 45 W’a kadar hızlı şarj edebiliyor. Aynı kablo power bank’i 30 W’a kadar güçle doldurmak için de kullanılabildiğinden ayrıca kablo taşıma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Ek USB‑C bağlantı noktası ve kablosuz şarj yüzeyiyle birlikte üç cihaz aynı anda şarj edilebiliyor. Birden fazla cihaz bağlandığında toplam şarj gücü cihazlar arasında paylaştırılıyor. Entegre katlanabilir stand, telefonu dikey veya yatay konumda kullanmayı kolaylaştırıyor. Şarj sırasında görüntülü görüşme yapabilir, video izleyebilir ya da bildirimlerinizi rahatça takip edebilirsiniz. Akıllı dijital ekran ise kalan pil seviyesini ve şarj durumunu gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Baseus powerbank, aşırı şarj, aşırı gerilim ve kısa devre gibi durumlara karşı geliştirilmiş güvenlik özellikleriyle cihazlarınızı korumaya da yardımcı oluyor. 10000 mAh powerbank önerisi isteyenlere Baseus Nomos 3-in-1 modelini tavsiye ederiz. 10.000 mAh batarya kapasitesi

Qi2 sertifikalı 15W manyetik kablosuz şarj

45W’a kadar kablolu hızlı şarj

30W’a kadar hızlı şarj girişi

Çift yönlü entegre USB‑C kablo

Ayrı USB‑C bağlantı noktası

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

Akıllı dijital pil ve şarj göstergesi

Dikey ve yatay kullanıma uygun katlanabilir stand

MagSafe ve Qi uyumlu cihaz desteği

Kompakt ve seyahat dostu tasarım Baseus Nomos 3'ü 1 arada MagSafe Power Bank Yorumları 💬 ✍🏻 S25 FE cihazım ile kullanmak için aldım. Kendi kablosuyla şarj hızı telefonun orijinal şarjıyla birebir aynı. Kablosuz da gayet hızlı. Kablosuz şarjın doğası gereği ısınıyor ama bu bir kusur değil çünkü her cihazda var. 10.000 mah kapasite yetiyor, üstünün boyutu çok büyük olur. Muadillerine göre en f/p ürün bu. Ekranından hem şarj yüzdesini hem şarj hızını gösteriyor. ✍🏻 Mıknatısı çok iyi tutuyor. 17w ile şarj ediyor. Üzerindeki dijital gösterge hem şarj miktarını hem de hızını gösteriyor. Fiyat/Performans ürünü.

3️⃣ Xiaomi 33W Power Bank Tam Boyutta Gör Xiaomi, kullanıcı yorumlarına göre piyasadaki en iyi powerbank markaları arasında. Xiaomi 33W Taşınabilir Şarj Cihazı 10000 mAh (Entegre Kablolu), yüksek kapasiteyi hızlı şarj ve kompakt tasarımla bir araya getirerek günlük şarj ihtiyacına pratik çözüm sunuyor. İki adet 5.000 mAh hücreden oluşan 10.000 mAh bataryası, akıllı telefon, tablet, kablosuz kulaklık ve diğer cihazları hareket halindeyken şarj etmenizi sağlıyor. 33 W’a kadar hızlı şarj çıkışı sunan powerbank, uyumlu Xiaomi telefonların yanı sıra Apple ve Android cihazlarla da kullanılabiliyor. PD 3.0, QC 3.0 ve Apple 2.4A gibi yaygın şarj protokollerini destekleyerek farklı cihazlara uygun güç aktarımı gerçekleştiriyor. Gövdeye entegre USB‑C kablo, hem bağlı cihazları hem de power banki şarj etmek için kullanılabiliyor. Taşıma askısına dönüşebilen bu kablo sayesinde yanınızda ayrıca şarj kablosu bulundurmanız gerekmiyor. USB‑C bağlantı noktası 30 W’a kadar giriş gücünü destekleyerek powerbankin daha kısa sürede doldurulmasına yardımcı oluyor. Yerleşik USB‑C kablo, çift yönlü USB‑C bağlantı noktası ve USB‑A çıkışı sayesinde üç cihaz aynı anda şarj edilebiliyor. Birden fazla çıkış kullanıldığında toplam güç 15 W ile sınırlanıyor ve bağlı cihazlar arasında paylaştırılıyor. Xiaomi powerbank, 80.9 × 65.9 × 26 mm boyutuyla elde kolayca taşınıyor, cebe de rahatça sığıyor. LED gösterge, kalan pil seviyesinin takip edilmesini sağlıyor. 36,5 Wh enerji kapasitesiyle uçak yolculuklarında taşımaya da uygun. Ayrıca akıllı sıcaklık kontrolü ile sıcaklık, kısa devre, aşırı akım, aşırı gerilim, aşırı şarj ve aşırı deşarj gibi durumlara karşı çok katmanlı koruma sunuyor. Xiaomi’nin kendinden kablolu powerbank modeli, piyasadaki en iyi seçeneklerden biri. 10.000 mAh batarya kapasitesi

33 W’a kadar hızlı şarj çıkışı

30 W’a kadar hızlı şarj girişi

Çift yönlü entegre USB‑C kablo

USB‑C ve USB‑A bağlantı noktaları

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

PD 3.0, QC 3.0 ve Apple 2.4A desteği

LED pil seviyesi göstergesi

Akıllı sıcaklık kontrolü

Çok katmanlı güvenlik sistemi

Kompakt ve kolay taşınabilir tasarım

Uçak yolculuklarına uygun Xiaomi 33W Power Bank Yorumları 💬 ✍🏻 Şarja taktım, 28-30w gibi hızlarla şarj olmaya başladı. Ürün form faktörü kullanışlı, avuç içine sığıyor, kendi kablosuyla bağlayıp telefonun arkasına koyunca tek elle telefonu tutabiliyorsunuz. ✍🏻 Bir haftadır test ediyorum, 10 üzerinden 10. Telefonu çok hızlı şarj ediyor, şarj ettikten sonra da çok uzun süre dayanıyor. Seyahat için ve Google Haritalar'ı tüm gün sorunsuz kullanmak için çok kullanışlı. Çok ağır değil, taşıması rahat. Birçok şarj cihazı kullandım ama hiçbiri bunun gibi değildi. Şiddetle tavsiye ederim.

4️⃣ Anker Power Bank (20K, 87W, Dahili USB-C Kablolu) Tam Boyutta Gör Anker A1383 20.000 mAh, kendinden kablolu powerbank arayanlara tavsiye edeceğimiz bir model. Anker 20K 87W Dahili USB-C Kablolu Power Bank, yüksek kapasitesi ve güçlü şarj performansıyla telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihaz için taşınabilir enerji çözümü sunuyor. 20.000 mAh batarya kapasitesi, uzun yolculuklarda ve yoğun çalışma günlerinde cihazlarınızı birden fazla kez şarj edebilmenize yardımcı oluyor. Power bank, birden fazla bağlantı kullanıldığında toplam 87 W’a kadar çıkış sağlayabiliyor. Dahili USB‑C kablo ya da USB‑C bağlantı noktası üzerinden tek cihaza 65 W’a kadar güç aktararak uyumlu dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları hızlı şarj edebiliyor. USB‑A çıkışı ise 22.5 W’a kadar güç desteği sunuyor. Dahili USB‑C kablo sayesinde ayrıca kablo taşımanız gerekmiyor ve kullanılmadığında kolayca saklanabiliyor. 10.000’den fazla bükülmeye dayanacak şekilde test edilen yapısı, uzun süreli günlük kullanıma uygunluk sağlıyor. Entegre kablo, USB‑C bağlantı noktası ve USB‑A çıkışı üzerinden üç cihaz aynı anda şarj edilebiliyor. 65 W kapasiteli uygun bir adaptör kullanıldığında powerbank yaklaşık 1.5 saatte tamamen doluyor. Pil seviyesi ekranından powerbanki ne zaman şarj etmeniz gerektiğini görebiliyorsunuz. Anker powerbank, uçak yolculuklarında taşımaya uygun ancak seyahat öncesinde ilgili hava yolunun güncel kurallarını kontrol etmenizde fayda var. 20.000 mAh yüksek batarya kapasitesi

Toplam 87 W’a kadar güç

Tek USB‑C çıkışında 65 W’a kadar hızlı şarj

USB‑A üzerinden 22.5 W’a kadar çıkış

Çift yönlü dahili USB‑C kablo

Üç cihazı aynı anda şarj edebilme

Uyumlu laptop, tablet ve telefon desteği

65 W’a kadar hızlı şarj girişi

Uygun adaptörle yaklaşık 1,5 saatte tam dolum

Pil seviyesini gösteren ekran

10.000’den fazla bükülmeye dayanıklı kablo

Uçak yolculuklarına uygun kapasite Anker 20K, 87W Power Bank Yorumları 💬 ✍🏻 Altı aylık kullanımdan sonra, muhteşem bir performans sergiliyor ve çok hızlı şarj oluyor. Biraz ağır, ancak 5-6 şarj için yeterli güce sahip. Kablosu çok kısa ama kenara gizlendiği için çok kullanışlı; böylece sırt çantanızda veya çantanızda kabloların karışmasını önlüyor. Şiddetle tavsiye edilir. ✍🏻 Dahili USB-C kablosuna sahip Anker 20.000mAh Power Bank'i kullandıktan sonra mükemmel bir seçim olduğunu gördüm. Entegre kablo, en kullanışlı özelliklerinden biri çünkü; hem powerbanki hem de birçok Android cihazı ekstra kablo taşımadan şarj etmek için kullanılabiliyor. Apple cihazları için sertifikalı uyumlu bir kablo kullanılması öneriliyor çünkü; Apple cihazları birçok Android cihazdan farklı şarj özelliklerine ve güç yönetim sistemlerine sahip olabiliyor. Power bank hızlı ve güvenilir şarj sağlıyor ve daha küçük modellere göre biraz daha büyük ve ağır olmasına rağmen ekstra pil kapasitesiyle seyahat, iş ve prizden uzun süre uzak kalma durumlarında harika bir seçenek. Genel olarak, kullanışlılığı, performansı ve malzeme kalitesiyle son derece tavsiye edilebilir bir powerbank.

5️⃣ UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 145W Tam Boyutta Gör UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 145W, en güçlü powerbank modelleri arasında. UGREEN Nexode Power Bank 25000mAh 145W, yüksek kapasitesi ve güçlü USB‑C çıkışıyla telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar pek çok cihazı şarj etmek için geliştirilmiş. 25.000 mAh batarya kapasitesi; seyahatlerde, işte ve elektrik bağlantısına erişilemeyen ortamlarda uzun süreli enerji desteği sağlıyor. PD 3.1 hızlı şarj teknolojisine sahip USB‑C1 bağlantısı, tek başına kullanıldığında 140 W’a kadar çıkış sunuyor. Bu güç seviyesi MacBook Pro gibi yüksek enerji gerektiren uyumlu dizüstü bilgisayarların hızlı şarj edilmesine olanak tanıyor. Ugreen’in testlerine göre, powerbank 16 inç MacBook Pro’yu 30 dakikada %56’ya kadar şarj edebiliyor. İkinci USB‑C bağlantısı 65 W’a, USB‑A çıkışı ise 22.5 W’a kadar güç sağlayabiliyor. İki USB‑C bağlantısı birlikte kullanıldığında toplam çıkış 145 W’a ulaşarak bir dizüstü bilgisayar ile telefonu aynı anda hızlı şarj etmenizi mümkün kılıyor. Üç bağlantı noktası sayesinde aynı anda üç farklı cihaza enerji aktarılabiliyor; çoklu kullanımda güç, bağlantı düzenine göre cihazlar arasında paylaştırılıyor. Çift yönlü USB C1 bağlantısı, powerbankin 65 W’a kadar güçle şarj edilmesini sağlıyor. Uyumlu 65 W PD adaptör kullanıldığında 25.000 mAh kapasiteli batarya yaklaşık iki saatte doluyor. Powerbank şarj edilirken bağlı cihazlara güç aktarımını destekleyen yapısı da masaüstü kullanımında ek kolaylık sunuyor. Dijital LED ekrandan powerbankin kalan şarj seviyesini yüzde olarak görebiliyorsunuz. 90 Wh enerji kapasitesi genel uçuş sınırı olan 100 Wh’ın altında kaldığından uçak yolculukları için de uygun bir powerbank. MacBook, Dell XPS, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, Nintendo Switch, Steam Deck, drone ve diğer USB‑C cihazlarla uyumluluk sunan UGREEN Nexode, çok katmanlı güvenlik sistemiyle aşırı akım, aşırı gerilim, kısa devre ve sıcaklık gibi risklere karşı koruma sağlıyor. 25.000 mAh yüksek batarya kapasitesi

İki USB‑C kullanımında toplam 145 W’a kadar çıkış

USB C1 üzerinden 140 W’a kadar PD 3.1 hızlı şarj

USB C2 üzerinden 65 W’a kadar çıkış

USB A üzerinden 22.5 W’a kadar çıkış

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

65 W’a kadar çift yönlü hızlı şarj girişi

Uygun adaptörle yaklaşık iki saatte tam dolum

Kalan pil yüzdesini gösteren dijital LED ekran

Dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve oyun konsolu desteği

90 Wh ile uçak yolculuklarına uygun kapasite

Çok katmanlı şarj güvenliği Ugreen 145W PD QC 3.0 LED Göstergeli Powerbank Yorumları 💬 ✍🏻 Benim için gayet yeterli. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum. MacBook M2 Pro’yu %11’den %90’lara 1 saat 15 dakika kadar sürede doldurdu. Bu sırada PC de açıktı. M1 Pro’yu kullanmadan şarj ettim, %100 doldurdu. PC şarj edince tek seferde tüm şarj bitiyor. iPhone’u da gayet güzel şarj ediyor, bir sorun yaşamadım. Yalnız cihazı şarj ederken veya powerbanki şarja taktığımda biraz ısınıyor. ✍🏻 Uzun süre araştırmalarım sonucu aldığım bir ürün. Pil kapasitesi ve şarj etme gücüyle birlikte en ideal powerbank. Baktığım birkaç farklı satıcıda ürünle ilgili farklı özellikler veriliyor. Muhtemelen iki farklı versiyonu mevcut. Bana gelen versiyon Samsung telefonlardaki Süper Hızlı Şarj 2.0 özelliğini destekliyor. 45W şarj adaptörüyle yaklaşık 2.5 saatte full şarj oluyor. Kutudan çıktığında %24 şarjı vardı. Full şarj etmeme rağmen gösterge %76’nın üzerine çıkmadı. Bunu optimize etmek için pili tamamen %0’a indirip ondan sonra %100'e şarj etmek gerekiyor. Malzeme kalitesinden bahsetmeye gerek yok, fiyatının hakkını sonuna kadar veren bir kalitede. Kutu içinden çıkan diğer ürünler de gayet kaliteli.

6️⃣ Samsung 20.000 mAh Süper Hızlı Powerbank Tam Boyutta Gör Powerbank yorumları göz önünde alındığında önerilebilecek bir model de Samsung 20.000 mAh Süper Hızlı Powerbank. Yüksek kapasitesi ve 45W’a varan şarj gücüyle hareket halindeyken telefon ve tabletlerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış. 20.000 mAh bataryası, uzun yolculuklarda ve yoğun kullanım günlerinde cihazlarınızı birden fazla kez şarj edebilmenizi sağlıyor. Samsung Süper Hızlı Şarj 2.0 teknolojisini destekleyen powerbank, tek cihaz bağlandığında 45 W’a kadar çıkış sağlayabiliyor. USB Power Delivery 3.0, PDO ve PPS desteği sayesinde uyumlu Samsung Galaxy modellerinin yanı sıra farklı markalara ait USB‑C cihazları da verimli şarj edebiliyor. Üç USB‑C bağlantı noktası, aynı anda üç cihaza enerji aktarılmasına olanak tanıyor. Telefon, tablet ve kablosuz kulaklık gibi farklı ürünleri tek powerbank üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Birden fazla cihaz bağlandığında toplam güç paylaşılıyor; 45 W Süper Hızlı Şarj performansı yalnızca tek cihaz şarj olduğunda mümkün oluyor. Powerbank de 45 W’a kadar hızlı şarj desteğinden yararlanıyor. Kutu içeriğinde bulunan USB‑C’den USB‑C’ye kablo, ürünü veya uyumlu cihazları şarj etmek için kullanılabiliyor. 20.000 mAh yüksek batarya kapasitesi

Tek cihazda 45 W’a kadar hızlı şarj

Samsung Süper Hızlı Şarj 2.0 desteği

USB Power Delivery 3.0 desteği

PDO ve PPS uyumluluğu

Üç adet USB‑C bağlantı noktası

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

Power bank için hızlı şarj desteği

Samsung ve uyumlu üçüncü taraf cihazlarla kullanım

Telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar desteği

30 cm USB‑C–USB‑C kablo

Modern bej tasarım Samsung 20.000 mAh Süper Hızlı Powerbank Yorumları 💬 ✍🏻 20.000 mAh kapasiteye sahip, 45W çıkış verebilen ve 3 tane Type C portu olan güncel bir powerbank. Bu özellikleri aynen ya da yakın olarak bünyesinde barındıran başka powerbank şu anda ben göremedim. Tek ve görece büyük bir powerbank alayım, gerekirse çantama atıp telefonuma hafta içi boyunca şarj desteği sağlasın, gerekirse bilgisayar şarj edeyim diyenler için ideal. Piyasada büyük kapasiteye sahip powerbanklerin bazıları hâlâ Micro USB portundan şarj oluyor, buna dikkat etmek lazım. Bu arada içinden çıkan kablo 100W şarj destekliyor, bu da gayet güzel. Acil durumda koca bir bilgisayar dahi bu kabloyla uygun adaptörle hızlı bir şekilde şarj edilebilir. Görece yüksek fiyatına karşın sunduğu özellikler bence iyi. Kesinlikle tavsiye ederim. ✍🏻 Ürün çok iyi. Tek giriş takılı iken istediğim gibi 45w hızlı çıkış veriyor. Aktarım hızı iki ve üç giriş birden takılınca doğal olarak bölünüyor. Girişlerin hepsi USB-C, bence olması gereken de bu. Geriye saplanıp kalmamak gerek, USB-A ne artık. Ağırlık ve boyut çok ideal. Bej renk çok hoş. Full şarjla S23+ telefonu %10'dan üç defa, Buds pro kulaklığı da bir kere tam şarj etti.

7️⃣ Anker MagGo 10.000 mAh Powerbank Tam Boyutta Gör Anker MagGo 10.000 mAh, magsafe powerbank tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model. Anker MagGo 10.000 mAh, magsafe powerbank tavsiyesi isteyenlere önereceğimiz bir model. Anker MagGo Power Bank (10K, Slim), 10.000 mAh kapasiteyi yalnızca 14.7 mm inceliğinde bir gövdede sunuyor. Qi2 sertifikalı manyetik kablosuz şarj özelliği sayesinde MagSafe uyumlu iPhone modellerine kolayca tutunuyor. Qi2 teknolojisi üzerinden 15 W’a kadar kablosuz şarj sunuyor. Güçlü manyetik bağlantısı, uyumlu manyetik kılıfların üzerinden de telefonu doğru şarj konumunda tutmaya yardımcı oluyor. USB‑C bağlantısı hem giriş hem de çıkış işlevi görüyor. Telefon, tablet ve diğer USB‑C cihazlara kabloyla 30 W’a kadar hızlı şarj sağlayabiliyor, power bankin kendisi de aynı bağlantı üzerinden 30 W’a kadar güçle dolduruluyor. Power bank yalnızca 200 gram ağırlığında. Mat UV yüzey, sağlam metal çerçeve ve ergonomik tasarım kaliteli kullanım hissi sunarken kaymayı ve parmak izi oluşumunu azaltmaya yardımcı oluyor. Aerogel ısı yalıtımı ve Wireless PowerIQ teknolojisi, şarj sırasında oluşan ısının kontrollü biçimde yönetilmesini sağlıyor. ActiveShield güvenlik sistemi ise sıcaklığı sürekli takip ederek daha dengeli ve güvenli şarj deneyimi sunuyor. LED gösterge kalan pil seviyesinin kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. 10.000 mAh batarya kapasitesi

Qi2 sertifikalı manyetik kablosuz şarj

15 W’a kadar kablosuz çıkış

USB‑C üzerinden 30 W’a kadar kablolu hızlı şarj

USB‑C üzerinden 30 W’a kadar şarj girişi

MagSafe uyumlu iPhone 12–17 serisi desteği

Kablosuz şarj kutulu AirPods modelleriyle uyumluluk

14.7 mm kalınlığında ince tasarım

200 gram ağırlık

Sağlam metal çerçeve ve mat yüzey

Aerogel ısı yalıtımı

ActiveShield sıcaklık kontrol sistemi

LED pil seviyesi göstergesi

Kutu içeriğinde 60 cm USB‑C–USB‑C kablo Anker MagGo 10.000 mAh MagSafe Powerbank Yorumları 💬 ✍🏻 Bilindik Anker kalitesi. iPhone 16 Pro için satın aldım. Mıknatıs gücü Spigen MagSafe kılıfla kullanırken bile inanılmaz güçlü, asla ayrılmıyor. MagSafe şarja 1-2 sn sürüyor. iPhone bekleme modundayken, MagSafe ile şarj %20'den %80’e 75 dk sürüyor. Piyasadaki kablosuz şarjların en hızlısı. Isınmaya gelirsek, şarj sonu termal kamera ile ölçtüğümde iPhone 40 dereceye ulaşmış, powerbank ise 39 derecedeydi, asla 40 dereceyi aşmadı. Kablolu şarj ise tabii ki 2 kat daha hızlı ve daha az ısınma ile oluyor. Gün içinde toplamda iki kez %20-%80 şarj döngüsü sunarken powerbank % 25’lere düşüyor. Son 10 yılda sayısız Anker powerbank kullandım, asla bozulmayacağına emin olabilirsiniz. iPhone için en güvenli marka. ✍🏻 Çok ince ve hafif tasarımı sayesinde cepte veya sırt çantasında rahatsızlık vermiyor. Manyetik bağlantı noktası, iPhone'lara (14-17 arası) mükemmel uyum sağlıyor, böylece şaşırtıcı derecede iyi bir kararlılıkla kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. 15W kablosuz şarj hızı sunuyor ve güvenli; telefonu hareket ettirdiğinizde aşırı ısınma veya bağlantı kopması olmuyor. Ayrıca, 10000 mAh ile tam şarj ve yarım şarj için yeterli güce sahip oluyorsunuz, bu da seyahatlerde ya da evden uzakta uzun günlerde gönül rahatlığı sağlıyor. Bir diğer güçlü nokta ise, gerekirse kabloyla kullanıldığında da pilin iyi performans göstermesi ancak en çok beğendiğim şey, kablo arama zahmetini ortadan kaldıran manyetik kolaylık. Kısaca, ergonomik, güçlü ve kullanımı kolay manyetik power bank. MagSafe uyumlu iPhone'larla harika çalışıyor. Şiddetle tavsiye edilir.

8️⃣ Apple iPhone Air MagSafe Pil Tam Boyutta Gör iPhone Air MagSafe Battery, Apple tarafından yalnızca iPhone Air için geliştirilen ince ve hafif taşınabilir şarj cihazı. Telefonun arka yüzüne manyetik olarak hizalanıp sabitlenen aksesuar, kablo kullanmadan ek enerji sağlayarak iPhone Air’in zarif tasarımını ve rahat kullanımını koruyor. iPhone Air’e %65’e kadar ek şarj sağlayabilen MagSafe Pil, özellikle yoğun günlerde ve seyahatlerde telefonun kullanım süresini önemli ölçüde uzatıyor. Apple’ın verilerine göre iPhone Air’ın 27 saate kadar olan video oynatma süresi MagSafe Pil takıldığında 40 saate, 22 saate kadar olan internetten video izleme süresi ise 35 saate kadar çıkabiliyor. Gerçek kullanım süresi ekran parlaklığına, bağlantı koşullarına, kullanılan uygulamalara ve pil durumuna göre değişebiliyor. Akıllı enerji yönetimi, iPhone ile harici bataryayı birlikte değerlendirerek telefonu şarj etmek için en uygun zamanı otomatik olarak belirliyor. Bataryayı tamamen dolu iPhone Air’e takarak gün boyunca kullanabilir ya da telefonun şarjı azaldığında hızlı enerji desteği için sonradan takabilirsiniz. Hareket halindeyken 12 W’a kadar kablosuz şarj sunan pil, güçlü manyetik bağlantısı sayesinde telefonla doğru biçimde hizalanıyor. MagSafe Battery telefona takılıyken 20 W veya daha güçlü bir adaptöre bağlanırsa şarj hızı da yükseliyor. USB‑C bağlantısı yalnızca bataryayı şarj etmek için değil, düşük güç gerektiren AirPods gibi küçük aksesuarları kabloyla şarj etmek için de kullanılabiliyor. İnce ve hafif gövdesi cebe kolayca sığarken iPhone Air’e takılı olduğunda elde dengeli ve konforlu kullanım sunuyor. Yalnızca iPhone Air için özel tasarım

Manyetik MagSafe bağlantı

iPhone Air’e %65’e kadar ek şarj

12 W’a kadar kablosuz şarj

Akıllı ve otomatik enerji yönetimi

Video oynatma süresini 40 saate kadar çıkarabilme

İnternette video izleme süresini 35 saate kadar çıkarabilme

20 W veya daha güçlü adaptörle hızlandırılmış şarj

USB‑C bağlantı noktası

Küçük aksesuarları USB‑C üzerinden şarj edebilme

İnce, hafif ve cepte taşınabilir tasarım iPhone Air MagSafe Pil Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 iPhone Air kullanıyorsanız bu harika bir ürün. Şekli nedeniyle diğer telefonlarla uyumlu değil. Air'e mükemmel oturuyor ve diğer bazı MagSafe şarj cihazları gibi çok hantal olmasını engelliyor. Aldığımda indirimdeydi, bu yüzden kesinlikle parasına değer! Çok taşınabilir ve telefonunuza bağlıyken veya ayrı olarak şarj edebiliyor. ✍🏻 Bu MagSafe bataryayı çok beğendim. Kullanımı kolay ve iPhone’a hızlıca takılıyor. Kabloya gerek yok, bu da çok kullanışlı. Hafif ve günlük kullanım için mükemmel. Pilim azaldığında çok yardımcı oluyor.

En iyi hızlı şarj aleti önerileri 1 yıl önce eklendi

Böylece en iyi powerbank önerileri listemizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Verdiğimiz powerbank tavsiye listesinde en iyi powerbank markaları bulunuyor. Powerbank kullanıcı yorumları ile derlediğimiz listede en kaliteli powerbank modelleri de yine hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan oldu. Bunun yanında içeriği hazırlarken powerbank fiyatları da göz önünde tutuldu ve geniş bir yelpazede seçenekler sunuldu. Listemizde kablolu ve kablosuz şarj edebilen powerbank modelleri yer alıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar en iyi solar powerbank hangisi diye de soruyor fakat güneş enerjili modellerdeki verim oldukça düşük bir seviyede. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz fakat ihtiyaç ise Deji Güneş Enerjili Powerbank’e bakılabilir. En çok tercih edilen powerbank modellerinin olduğu içeriğimizde fiyatların ilerleyen dönemlerde değişkenli gösterebileceğini de belirtelim.

Powerbank alırken nelere dikkat edilmeli ❓ Tam Boyutta Gör Powerbank satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde: mAh değeri, şarj hızı, port sayısı ve güç giriş/çıkış değerleri. “En iyi powerbank kaç mAh olmalı?” diye soruyorsanız bunun en doğru cevabı ürünü hangi cihazlarda kullanacağınızda yatıyor. Eğer telefon veya akıllı saatler için kullanacaksanız 5000mAh ve üzeri powerbank modelleri yeterli olacaktır. Kapasite arttıkça powerbank fiyatları da artış göstermekte, bunu unutmamak gerek. Standart bir kullanıcı için 10000mAh kapasite yeterlidir diyebiliriz. Kapasite dışında güç giriş/çıkış değerleri de önemli. Alacağınız powerbank modelinin en az 2A olmasına dikkat ediniz. Bunun yanında şarj etme hızı da önemli. Akıllı telefonlarda artık 25W hızlı şarj standart hale gelmiş durumda. Bu değere yakın modeller hızlı şarj isteyenler için ideal diyebiliriz. Ve son olarak birden çok cihazı şarj edecekseniz alacağınız taşınabilir şarj cihazının port sayısına da dikkat etmek gerekir.

En İyi Powerbank Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1523

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