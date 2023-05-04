- En iyi powerbankler 2023 🔌
- 1️⃣ Apple MagSafe Battery Pack
- 2️⃣ Xiaomi Mi Ultra Compact
- 3️⃣ Baseus Bipow
- 4️⃣ Xiaomi Mi Power Bank 3 10.000mAh
- 5️⃣ Redmi Power Bank
- 6️⃣ Anker PowerCore Select
- 7️⃣ Baseus Blade Power
- 8️⃣ Anker PowerCore III Sense
- 9️⃣ Belkin BoostCharge 10.000mAh
- 🔟 Philips 10.000 mAh USB power bank
- Powerbank alırken nelere dikkat edilmeli ❓
- Yorumlar
Günümüzde kullandığımız teknolojik ürünlerin çoğunda bir batarya oluyor ve bu cihazları neredeyse her gün düzenli olarak şarj ediyoruz. Ancak bazı senaryolarda duvardaki prize erişim mümkün olmuyor ve bu durumda sizi kurtaracak çözümlerin en iyisi taşınabilir şarj aletleri oluyor. "En iyi powerbank hangisi?" diye arıyorsanız hazırladığımız powerbank tavsiye listesi size ilaç gibi gelecektir.İşte 2023 için en iyi markaların en çok tercih edilen modelleri ve fiyatları:
|Marka-Model 📜
|Pil Kapasitesi 🔋
|Fiyat 💲
|Apple MagSafe Battery Pack
|1460mAh
|2.070 TL
|Xiaomi Mi Ultra Compact
|10000mAh
|256 TL
|Baseus Bipow
|20000mAh
|793 TL
|Xiaomi Mi Power Bank 3
|10000mAh
|459 TL
|Redmi Power Bank
|20000mAh
|779 TL
|Anker PowerCore Select
|20000mAh
|1.099 TL
|Baseus Blade Power 100W
|20000mAh
|2.195 TL
|Anker PowerCore III Sense
|10000mAh
|1.099 TL
|Belkin BoostCharge 10.000mAh
|10000mAh
|399 TL
|Philips DLP1710CV/97
|10000mAh
|299 TL
|Deji Güneş Enerjili Powerbank
|10000mAh
|449 TL
|Bix PB301
|30000mAh
|1.429 TL
|Baseus Gan 2in1 Powerbank & Taşınabilir Şarj Aleti
|10000mAh
|1.251TL
|Baseus Adaman
|20000mAh
|1.626 TL
Taşınabilir şarj cihazı & Powerbank fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Powerbank indirimleri için DonanımHaber Forum'u ziyaret edebilirsiniz.
1️⃣ Apple MagSafe Battery Pack
- Kompakt tasarım
- iPhone modelleriyle tam entegre
- Kablosuz şarj (7,5W)
- 1460 mAh
2️⃣ Xiaomi Mi Ultra Compact
- Kompakt tasarım
- 10000 mAh
- 22,5W hızlı şarj
- Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
- Düşük akımlı şarj desteği
- Gerilim ve akım koruma
3️⃣ Baseus Bipow
- 20000 mAh
- FCP, QC ve AFC hızlı şarj desteği
- 20W’a kadar hızlı şarj
- Dahili LED ekran
- Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
- Aşırı gerilim, akım ve ısınma koruması
4️⃣ Xiaomi Mi Power Bank 3 10.000mAh
- 10000 mAh
- 18W hızlı şarj
- İnce tasarım
- Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması
- Aynı anda iki cihazı şar edebilme
- LED ışıklı pil göstergesi
5️⃣ Redmi Power Bank
- 20000 mAh
- 18W çift çıkışlı hızlı şarj
- Aynı anda iki cihazı şarj edebilme
- LED ışıklı pil göstergesi
- Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması
6️⃣ Anker PowerCore Select
- 20000mAh
- PowerIQ 2.0 18W hızlı şarj desteği
- Aynı anda iki cihazı hızlı şarj edebilme
- 386 gr ağırlık
- Aşırı gerilim, akım, kısa devre ve sıcaklık koruması
7️⃣ Baseus Blade Power
- 20000 mAh
- 100W’a kadar hızlı şarj
- Dört port üzerinden hızlı şarj desteği
- Aynı anda dört cihazı şarj edebilme
- LED ekran
- 1.5 saatte şarj olabilme
- BPSII şarj teknolojisi ile cihazlar için otomatik voltaj ve akım
- 490 gr ve 18mm
8️⃣ Anker PowerCore III Sense
- 10000 mAh
- Kablolu veya kablosuz şarj
- Qi sertifikası ile 10W’a kadar kablosuz şarj
- PowerIQ 3.0 Kablo ile 18W hızlı şarj
- Aynı anda iki cihazı şarj edebilme (biri kablolu biri kablosuz)
9️⃣ Belkin BoostCharge 10.000mAh
- 10000 mAh
- 15W hızlı şarj desteği
- Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
- LED ışıklı pil göstergesi
- 222 gr hafif seviyede ağırlık
🔟 Philips 10.000 mAh USB power bank
- 10000mAh
- 10W şarj desteği
- LED ışıklı pil göstergesi
- Aşırı gerilim, akım, ve sıcaklık koruması
- Aynı anda iki cihazı şarj edebilme
Böylece en iyi powerbank öneri listemizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Verdiğimiz powerbank tavsiye listesinde en iyi powerbank markaları bulunuyor. Powerbank kullanıcı yorumları ile derlediğimiz listede en kaliteli powerbank modelleri de yine hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan oldu. Bunun yanında içeriği hazırlarken powerbank fiyatları da göz önünde tutuldu ve geniş bir yelpazede seçenekler sunuldu. Listemizde kablolu ve kablosuz şarj edebilen powerbank modelleri yer alıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar en iyi solar powerbank hangisi diye de soruyor fakat güneş enerjili modellerdeki verim oldukça düşük bir seviyede. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz fakat ihtiyaç ise Deji Güneş Enerjili Powerbank’e bakılabilir. En çok tercih edilen powerbank modellerinin olduğu içeriğimizde fiyatların ilerleyen dönemlerde değişkenli gösterebileceğini de belirtelim.
Powerbank alırken nelere dikkat edilmeli ❓
“En iyi powerbank kaç mAh olmalı?” diye soruyorsanız bunun en doğru cevabı ürünü hangi cihazlarda kullanacağınızda yatıyor. Eğer telefon veya akıllı saatler için kullanacaksanız 5000mAh ve üzeri powerbank modelleri yeterli olacaktır. Kapasite arttıkça powerbank fiyatları da artış göstermekte, bunu unutmamak gerek. Standart bir kullanıcı için 10000mAh kapasite yeterlidir diyebiliriz. Kapasite dışında güç giriş/çıkış değerleri de önemli. Alacağınız powerbank modelinin en az 2A olmasına dikkat ediniz. Bunun yanında şarj etme hızı da önemli. Akıllı telefonlarda artık 25W hızlı şarj standart hale gelmiş durumda. Bu değere yakın modeller hızlı şarj isteyenler için ideal diyebiliriz. Ve son olarak birden çok cihazı şarj edecekseniz alacağınız taşınabilir şarj cihazının port sayısına da dikkat etmek gerekir.
En İyi Powerbank Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1523Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah