Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Powerbank tavsiyesi arayanlara en iyi powerbank modelleri (2023)

    Powerbankler günümüzün en önemli teknolojik ürünlerinden. Bizde bu tavsiye listemizde, 2023'ün en iyi powerbank marka ve modellerine fiyatlarıyla yer verdik.    
    Oy Ver

    Günümüzde kullandığımız teknolojik ürünlerin çoğunda bir batarya oluyor ve bu cihazları neredeyse her gün düzenli olarak şarj ediyoruz. Ancak bazı senaryolarda duvardaki prize erişim mümkün olmuyor ve bu durumda sizi kurtaracak çözümlerin en iyisi taşınabilir şarj aletleri oluyor. "En iyi powerbank hangisi?" diye arıyorsanız hazırladığımız powerbank tavsiye listesi size ilaç gibi gelecektir.İşte 2023 için en iyi markaların en çok tercih edilen modelleri ve fiyatları:

    En iyi powerbankler 2023 🔌
    Marka-Model 📜 Pil Kapasitesi 🔋 Fiyat 💲
    Apple MagSafe Battery Pack  1460mAh 2.070 TL
    Xiaomi Mi Ultra Compact 10000mAh 256 TL
    Baseus Bipow 20000mAh 793 TL
    Xiaomi Mi Power Bank 3 10000mAh 459 TL
    Redmi Power Bank 20000mAh 779 TL
    Anker PowerCore Select 20000mAh 1.099 TL
    Baseus Blade Power 100W 20000mAh 2.195 TL
    Anker PowerCore III Sense 10000mAh 1.099 TL
    Belkin BoostCharge 10.000mAh 10000mAh 399 TL
    Philips DLP1710CV/97 10000mAh 299 TL
    Deji Güneş Enerjili Powerbank 10000mAh 449 TL
    Bix PB301 30000mAh 1.429 TL
    Baseus Gan 2in1 Powerbank & Taşınabilir Şarj Aleti 10000mAh 1.251TL
    Baseus Adaman 20000mAh 1.626 TL

    Taşınabilir şarj cihazı & Powerbank fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Powerbank indirimleri için DonanımHaber Forum'u ziyaret edebilirsiniz.

    1️⃣ Apple MagSafe Battery Pack

    Apple MagSafe Battery Pack: iPhone powerbank Tam Boyutta Gör
    Apple MagSafe Battery Pack, iPhone için en iyi powerbank modelleri arasında gösteriliyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan MagSafe Battery Pack, dahili mıknatısları aracılığıyla iPhone 12 ve üstü modellerin arka tarafında yapışarak kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Ancak ürünün en büyük eksisi sıfırdan tam şarj yapacak kapasitesi olmaması. iPhone 14/12/12 Pro Max modelleri için MagSafe Battery Pack yüzde 40 ek şarj kapasitesi vadediyor. Bu oran daha Pro ve standart modellerde yüzde 60’a, mini modellerde yüzde 70’e çıkıyor.
    • Kompakt tasarım
    • iPhone modelleriyle tam entegre
    • Kablosuz şarj (7,5W)
    • 1460 mAh

    2️⃣ Xiaomi Mi Ultra Compact

    Xiaomi Mi Ultra Compact Powerbank Tam Boyutta Gör
    En kaliteli powerbank markaları arasında Xiaomi’nin Mi Ultra Compact power bank modeli, adından da anlaşılacağı üzere küçük yapısıyla ön plana çıkıyor. Ancak bu küçük, avuç içi kadar olan boyutu sizi şaşırtmasın zira ürünün kapasitesi tam 10.000 Mah. Bu kapasite ile Mi 10 Pro modeli 1,6 kez şarj edilebiliyor. iPhone SE2 ise 3 kez tamamen şarj edilebilir. Bunun yanında Xiaomi Mi Ultra Compact powerbank, 22,5W hızlı şarj desteğine sahip. Bünyesinde bulunan iki USB-A ve bir USB-C portu ile aynı anda 3 cihaz da şarj edilebiliyor. Eğer hangi powerbank almalı diyorsanız Xiaomi Mi Ultra Compact güzel bir tercih olabilir. Aynı zamanda powerbank fiyatları bakımından da bu cihaz yine yüksek tercih puanına sahip.
    • Kompakt tasarım
    • 10000 mAh
    • 22,5W hızlı şarj
    • Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
    • Düşük akımlı şarj desteği
    • Gerilim ve akım koruma

    3️⃣ Baseus Bipow

    Baseus Bipow Powerbank Tam Boyutta Gör
    En iyi powerbank markaları arasında gösterilen Baseus, fiyat/performans ile ön plana çıkıyor. Baseus BiPow 20000 mAh powerbank modeli adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasiteye sahip. 20W hızlı şarj desteğiyle gelen powerbank ile aynı anda birden fazla cihazı şarj edilebiliyor. Dahili LED ekranı üzerinden şarj durumu kontrol edilebilirken ürün FCP, QC ve AFC hızlı şarj protokollerini destekliyor. 2 adet 18W USB çıkış, 1 adet 18W mikro USB giriş ve 1 adet 18/20W TYPE-C giriş/çıkış bağlantı noktasıyla gelen 2 adet 18W USB çıkış, 1 adet 18W mikro USB giriş ve 1 adet 18/20W TYPE-C giriş/çıkış bağlantı noktasına sahip olan Baseus Bipow en yüksek powerbank modellerinden birisi.
    • 20000 mAh
    • FCP, QC ve AFC hızlı şarj desteği
    • 20W’a kadar hızlı şarj
    • Dahili LED ekran
    • Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
    • Aşırı gerilim, akım ve ısınma koruması

    4️⃣ Xiaomi Mi Power Bank 3 10.000mAh

    Xiaomi Mi Power Bank 3 10.000mAh Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de en çok tercih edilen powerbank modellerinden olan Xiaomi 10.000mAh Mi Power Bank 3, kapasitesini adıyla belli ediyor. Ürün üzerinde dört adet port bulunuyor. Bu portların ikisi USB-A çıkış ve diğer ikisi Tpye-C ve mikro giriş konumunda. Aynı adan iki cihazı şarj edebilen ürün tek bağlantı noktası üzerinde 18W hızlı şarj desteği sunuyor.
    • 10000 mAh
    • 18W hızlı şarj
    • İnce tasarım
    • Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması
    • Aynı anda iki cihazı şar edebilme
    • LED ışıklı pil göstergesi

    5️⃣ Redmi Power Bank

    Redmi Power Bank Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin yan markası olan Redmi’nin 20000 mAh kapasiteli Redmi Fast Charge Power Bank modeli yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Redmi’ye göre bu ürün dört adet Mi 9 telefonunu tam şarj ettikten sonra bile bir miktar daha pil kapasitesi kalıyor. Ürün üzerinde, her biri maksimum 18 W çıkış gücüne sahip iki USB-A çıkış bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca USB-C ve Micro-USB olmak üzere her biri maksimum 18 W güce sahip iki giriş bağlantı noktası buluyor ki bunlar da powerbank’i şarj etmek için kullanılıyor. Yüksek kapasiteli powerbank önerisi arayışındaysanız Redmi Power Bank 20000mAh güzel bir tercih olacaktır.
    • 20000 mAh
    • 18W çift çıkışlı hızlı şarj
    • Aynı anda iki cihazı şarj edebilme
    • LED ışıklı pil göstergesi
    • Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması

    6️⃣ Anker PowerCore Select

    Anker PowerCore Select Tam Boyutta Gör
    Anker, olumlu powerbank kullanıcı yorumları ile kendisine bu listede yer buluyor. Anker PowerCore Select, 20000mAh yüksek kapasitesi ile akıllı telefon veya tabletinizi birkaç kez şarj etmek için ideal durumda. Üstündeki iki adet USB-A portundan 18W hızlı şarj çıkışı sunabilen cihaz 386gr ağırlığıyla da dikkat çekiyor. Anker’e göre PowerCore Select ile iPad mini’yi iki kez tam şarj edebilmek mümkün. Ürünün eksik tarafı ise şarj için Mikro-USB kullanıyor olması.
    • 20000mAh
    • PowerIQ 2.0 18W hızlı şarj desteği
    • Aynı anda iki cihazı hızlı şarj edebilme
    • 386 gr ağırlık
    • Aşırı gerilim, akım, kısa devre ve sıcaklık koruması

    7️⃣ Baseus Blade Power

    Baseus Blade Power Tam Boyutta Gör
    Listedeki en pahalı powerbank olan Baseus Blade Power, fiyatını açıkçası her açıdan hakkediyor diyebilirim. Zira sahip olduğu özellikler ve sundukları tamamıyla üst seviyeye ve her kullanım senaryosuna hitap ediyor. Baseus Blade Power, 20000 mAh seviyesinde bir kapasite ile geliyor. Bu kapasite ile laptop, tablet, saat ve telefonlar şarj edilebileceği gibi el konsolları da şarj edilebilir. Cihazda dört adet port bulunuyor ve hepsinden çıkış alınabiliyor. İki USB-A ve iki USB-C tipi orta sahip olan cihazın kendisi 65W hızlı şarj ile şarj olurken Type-C üzerinden 100W hızlı şarj çıkışı sunuyor. USB-A portları ise 30W hızlı şarj desteğine sahip. Dolayısıyla Baseus Blade Power, piyasadaki en hızlı şarj eden powerbank modellerinde birisi konumunda. Tüm bunların yanında cihazda dahili LED ekran da bulunuyor. Baseus Blade Power 20000 mAh en iyi powerbank modellerinden birisi diyebiliriz.
    • 20000 mAh
    • 100W’a kadar hızlı şarj
    • Dört port üzerinden hızlı şarj desteği
    • Aynı anda dört cihazı şarj edebilme
    • LED ekran
    • 1.5 saatte şarj olabilme
    • BPSII şarj teknolojisi ile cihazlar için otomatik voltaj ve akım
    • 490 gr ve 18mm

    8️⃣ Anker PowerCore III Sense

    Anker PowerCore III Sense Tam Boyutta Gör
    Anker’in bir diğer powerbank modeli PowerCore III Sense esasında esnek kullanımı ile ön plana çıkıyor. Sahip olduğu kablosuz şarj seçeneği ile çeşitli kullanım senaryosu sunuyor. Örneğin saatinizi kablosuz olarak şarj ederken telefonunuzu aynı anda kablo ile şarj etmek mümkün. Anker PowerCore III Sense, iPhone modelleri için 7,5W, Android telefonlar için 10W’a kadar kablosuz şarj hızı sunuyor. Öte yandan üründe USB C ve A tipi iki port bulunuyor. Cihaz USB-C üzerinden 18W seviyesinde kablolu şarj desteği de sunuyor. Fiyatı da göz önüne alındığında Anker PowerCore III Sense en iyi kablosuz powerbank modelleri arasında bulunuyor diyebiliriz.
    • 10000 mAh
    • Kablolu veya kablosuz şarj
    • Qi sertifikası ile 10W’a kadar kablosuz şarj
    • PowerIQ 3.0 Kablo ile 18W hızlı şarj
    • Aynı anda iki cihazı şarj edebilme (biri kablolu biri kablosuz)

    9️⃣ Belkin BoostCharge 10.000mAh

    Belkin BoostCharge 10.000mAh Tam Boyutta Gör
    Belkin’in BoostCharge powerbank modelinde toplamda 10000mAh kapasite bulunuyor. Ürünün bünyesinde iki adet USB-A ve bir adet de USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut güncel üst seviye akıllı telefonları en az bir kere tam şarj edebilen Belkin BoostCharge, aynı anda portları aracılığıyla üç adede kadar cihazı şarj edebiliyor. Üç portun tamamında da 15W şarj desteği bulunuyor. Özellikleri ve fiyatı göz önüne alındığında Belkin BoostCharge powerbank tavsiye edilebilir bir cihaz.
    • 10000 mAh
    • 15W hızlı şarj desteği
    • Aynı anda üç cihazı şarj edebilme
    • LED ışıklı pil göstergesi
    • 222 gr hafif seviyede ağırlık

    🔟 Philips 10.000 mAh USB power bank

    Philips 10.000 mAh USB power bank Tam Boyutta Gör
    En uygun fiyatlı powerbank modelleri arasında olan Philips DLP1710CV/97, karmaşık adına nazaran yaptıklarıyla çok sadece. 10000mAh kapasite sunan cihazda toplamda dört adet port bulunuyor ancak bunların ikisi giriş ikisi çıkış verebiliyor. USB C ve Mikro USB portları giriş desteği sunarken USB A portları çıkış sunuyor. Bu portlarda 10W şarj çıkışı elde ediliyor.
    • 10000mAh
    • 10W şarj desteği
    • LED ışıklı pil göstergesi
    • Aşırı gerilim, akım, ve sıcaklık koruması
    • Aynı anda iki cihazı şarj edebilme

    Böylece en iyi powerbank öneri listemizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Verdiğimiz powerbank tavsiye listesinde en iyi powerbank markaları bulunuyor. Powerbank kullanıcı yorumları ile derlediğimiz listede en kaliteli powerbank modelleri de yine hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan oldu. Bunun yanında içeriği hazırlarken powerbank fiyatları da göz önünde tutuldu ve geniş bir yelpazede seçenekler sunuldu. Listemizde kablolu ve kablosuz şarj edebilen powerbank modelleri yer alıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar en iyi solar powerbank hangisi diye de soruyor fakat güneş enerjili modellerdeki verim oldukça düşük bir seviyede. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz fakat ihtiyaç ise Deji Güneş Enerjili Powerbank’e bakılabilir. En çok tercih edilen powerbank modellerinin olduğu içeriğimizde fiyatların ilerleyen dönemlerde değişkenli gösterebileceğini de belirtelim.

    Powerbank alırken nelere dikkat edilmeli ❓

    powerbank dikkat edilmesi gerekenler Tam Boyutta Gör
    Powerbank satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde: mAh değeri, şarj hızı, port sayısı ve güç giriş/çıkış değerleri.

    “En iyi powerbank kaç mAh olmalı?” diye soruyorsanız bunun en doğru cevabı ürünü hangi cihazlarda kullanacağınızda yatıyor. Eğer telefon veya akıllı saatler için kullanacaksanız 5000mAh ve üzeri powerbank modelleri yeterli olacaktır. Kapasite arttıkça powerbank fiyatları da artış göstermekte, bunu unutmamak gerek. Standart bir kullanıcı için 10000mAh kapasite yeterlidir diyebiliriz. Kapasite dışında güç giriş/çıkış değerleri de önemli. Alacağınız powerbank modelinin en az 2A olmasına dikkat ediniz. Bunun yanında şarj etme hızı da önemli. Akıllı telefonlarda artık 25W hızlı şarj standart hale gelmiş durumda. Bu değere yakın modeller hızlı şarj isteyenler için ideal diyebiliriz. Ve son olarak birden çok cihazı şarj edecekseniz alacağınız taşınabilir şarj cihazının port sayısına da dikkat etmek gerekir.

    En İyi Powerbank Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1523

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 3 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

    Profil resmi
    alfa-x 4 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stada şarj aleti sokulur mu monster fan ayarları dodi repacks güvenilir mi 3k ne demek ori and the blind forest türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız