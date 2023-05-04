Günümüzde kullandığımız teknolojik ürünlerin çoğunda bir batarya oluyor ve bu cihazları neredeyse her gün düzenli olarak şarj ediyoruz. Ancak bazı senaryolarda duvardaki prize erişim mümkün olmuyor ve bu durumda sizi kurtaracak çözümlerin en iyisi taşınabilir şarj aletleri oluyor. "En iyi powerbank hangisi?" diye arıyorsanız hazırladığımız powerbank tavsiye listesi size ilaç gibi gelecektir.İşte 2023 için en iyi markaların en çok tercih edilen modelleri ve fiyatları:

Taşınabilir şarj cihazı & Powerbank fiyatları zaman içerisinde değişiklik gösterebilir. Powerbank indirimleri için DonanımHaber Forum'u ziyaret edebilirsiniz.

1️⃣ Apple MagSafe Battery Pack Tam Boyutta Gör Apple MagSafe Battery Pack, iPhone için en iyi powerbank modelleri arasında gösteriliyor. Kompakt bir tasarıma sahip olan MagSafe Battery Pack, dahili mıknatısları aracılığıyla iPhone 12 ve üstü modellerin arka tarafında yapışarak kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Ancak ürünün en büyük eksisi sıfırdan tam şarj yapacak kapasitesi olmaması. iPhone 14/12/12 Pro Max modelleri için MagSafe Battery Pack yüzde 40 ek şarj kapasitesi vadediyor. Bu oran daha Pro ve standart modellerde yüzde 60’a, mini modellerde yüzde 70’e çıkıyor. Kompakt tasarım

iPhone modelleriyle tam entegre

Kablosuz şarj (7,5W)

1460 mAh

2️⃣ Xiaomi Mi Ultra Compact Tam Boyutta Gör En kaliteli powerbank markaları arasında Xiaomi’nin Mi Ultra Compact power bank modeli, adından da anlaşılacağı üzere küçük yapısıyla ön plana çıkıyor. Ancak bu küçük, avuç içi kadar olan boyutu sizi şaşırtmasın zira ürünün kapasitesi tam 10.000 Mah. Bu kapasite ile Mi 10 Pro modeli 1,6 kez şarj edilebiliyor. iPhone SE2 ise 3 kez tamamen şarj edilebilir. Bunun yanında Xiaomi Mi Ultra Compact powerbank, 22,5W hızlı şarj desteğine sahip. Bünyesinde bulunan iki USB-A ve bir USB-C portu ile aynı anda 3 cihaz da şarj edilebiliyor. Eğer hangi powerbank almalı diyorsanız Xiaomi Mi Ultra Compact güzel bir tercih olabilir. Aynı zamanda powerbank fiyatları bakımından da bu cihaz yine yüksek tercih puanına sahip. Kompakt tasarım

10000 mAh

22,5W hızlı şarj

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

Düşük akımlı şarj desteği

Gerilim ve akım koruma

3️⃣ Baseus Bipow Tam Boyutta Gör En iyi powerbank markaları arasında gösterilen Baseus, fiyat/performans ile ön plana çıkıyor. Baseus BiPow 20000 mAh powerbank modeli adından da anlaşılacağı üzere 20000 mAh kapasiteye sahip. 20W hızlı şarj desteğiyle gelen powerbank ile aynı anda birden fazla cihazı şarj edilebiliyor. Dahili LED ekranı üzerinden şarj durumu kontrol edilebilirken ürün FCP, QC ve AFC hızlı şarj protokollerini destekliyor. 2 adet 18W USB çıkış, 1 adet 18W mikro USB giriş ve 1 adet 18/20W TYPE-C giriş/çıkış bağlantı noktasıyla gelen 2 adet 18W USB çıkış, 1 adet 18W mikro USB giriş ve 1 adet 18/20W TYPE-C giriş/çıkış bağlantı noktasına sahip olan Baseus Bipow en yüksek powerbank modellerinden birisi. 20000 mAh

FCP, QC ve AFC hızlı şarj desteği

20W’a kadar hızlı şarj

Dahili LED ekran

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

Aşırı gerilim, akım ve ısınma koruması

4️⃣ Xiaomi Mi Power Bank 3 10.000mAh Tam Boyutta Gör Türkiye’de en çok tercih edilen powerbank modellerinden olan Xiaomi 10.000mAh Mi Power Bank 3, kapasitesini adıyla belli ediyor. Ürün üzerinde dört adet port bulunuyor. Bu portların ikisi USB-A çıkış ve diğer ikisi Tpye-C ve mikro giriş konumunda. Aynı adan iki cihazı şarj edebilen ürün tek bağlantı noktası üzerinde 18W hızlı şarj desteği sunuyor. 10000 mAh

18W hızlı şarj

İnce tasarım

Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması

Aynı anda iki cihazı şar edebilme

LED ışıklı pil göstergesi

5️⃣ Redmi Power Bank Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin yan markası olan Redmi’nin 20000 mAh kapasiteli Redmi Fast Charge Power Bank modeli yüksek kapasitesiyle dikkat çekiyor. Redmi’ye göre bu ürün dört adet Mi 9 telefonunu tam şarj ettikten sonra bile bir miktar daha pil kapasitesi kalıyor. Ürün üzerinde, her biri maksimum 18 W çıkış gücüne sahip iki USB-A çıkış bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca USB-C ve Micro-USB olmak üzere her biri maksimum 18 W güce sahip iki giriş bağlantı noktası buluyor ki bunlar da powerbank’i şarj etmek için kullanılıyor. Yüksek kapasiteli powerbank önerisi arayışındaysanız Redmi Power Bank 20000mAh güzel bir tercih olacaktır. 20000 mAh

18W çift çıkışlı hızlı şarj

Aynı anda iki cihazı şarj edebilme

LED ışıklı pil göstergesi

Aşırı gerilim, akım ve sıcaklık koruması

6️⃣ Anker PowerCore Select Tam Boyutta Gör Anker, olumlu powerbank kullanıcı yorumları ile kendisine bu listede yer buluyor. Anker PowerCore Select, 20000mAh yüksek kapasitesi ile akıllı telefon veya tabletinizi birkaç kez şarj etmek için ideal durumda. Üstündeki iki adet USB-A portundan 18W hızlı şarj çıkışı sunabilen cihaz 386gr ağırlığıyla da dikkat çekiyor. Anker’e göre PowerCore Select ile iPad mini’yi iki kez tam şarj edebilmek mümkün. Ürünün eksik tarafı ise şarj için Mikro-USB kullanıyor olması. 20000mAh

PowerIQ 2.0 18W hızlı şarj desteği

Aynı anda iki cihazı hızlı şarj edebilme

386 gr ağırlık

Aşırı gerilim, akım, kısa devre ve sıcaklık koruması

7️⃣ Baseus Blade Power Tam Boyutta Gör Listedeki en pahalı powerbank olan Baseus Blade Power, fiyatını açıkçası her açıdan hakkediyor diyebilirim. Zira sahip olduğu özellikler ve sundukları tamamıyla üst seviyeye ve her kullanım senaryosuna hitap ediyor. Baseus Blade Power, 20000 mAh seviyesinde bir kapasite ile geliyor. Bu kapasite ile laptop, tablet, saat ve telefonlar şarj edilebileceği gibi el konsolları da şarj edilebilir. Cihazda dört adet port bulunuyor ve hepsinden çıkış alınabiliyor. İki USB-A ve iki USB-C tipi orta sahip olan cihazın kendisi 65W hızlı şarj ile şarj olurken Type-C üzerinden 100W hızlı şarj çıkışı sunuyor. USB-A portları ise 30W hızlı şarj desteğine sahip. Dolayısıyla Baseus Blade Power, piyasadaki en hızlı şarj eden powerbank modellerinde birisi konumunda. Tüm bunların yanında cihazda dahili LED ekran da bulunuyor. Baseus Blade Power 20000 mAh en iyi powerbank modellerinden birisi diyebiliriz. 20000 mAh

100W’a kadar hızlı şarj

Dört port üzerinden hızlı şarj desteği

Aynı anda dört cihazı şarj edebilme

LED ekran

1.5 saatte şarj olabilme

BPSII şarj teknolojisi ile cihazlar için otomatik voltaj ve akım

490 gr ve 18mm

8️⃣ Anker PowerCore III Sense Tam Boyutta Gör Anker’in bir diğer powerbank modeli PowerCore III Sense esasında esnek kullanımı ile ön plana çıkıyor. Sahip olduğu kablosuz şarj seçeneği ile çeşitli kullanım senaryosu sunuyor. Örneğin saatinizi kablosuz olarak şarj ederken telefonunuzu aynı anda kablo ile şarj etmek mümkün. Anker PowerCore III Sense, iPhone modelleri için 7,5W, Android telefonlar için 10W’a kadar kablosuz şarj hızı sunuyor. Öte yandan üründe USB C ve A tipi iki port bulunuyor. Cihaz USB-C üzerinden 18W seviyesinde kablolu şarj desteği de sunuyor. Fiyatı da göz önüne alındığında Anker PowerCore III Sense en iyi kablosuz powerbank modelleri arasında bulunuyor diyebiliriz. 10000 mAh

Kablolu veya kablosuz şarj

Qi sertifikası ile 10W’a kadar kablosuz şarj

PowerIQ 3.0 Kablo ile 18W hızlı şarj

Aynı anda iki cihazı şarj edebilme (biri kablolu biri kablosuz)

9️⃣ Belkin BoostCharge 10.000mAh Tam Boyutta Gör Belkin’in BoostCharge powerbank modelinde toplamda 10000mAh kapasite bulunuyor. Ürünün bünyesinde iki adet USB-A ve bir adet de USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Mevcut güncel üst seviye akıllı telefonları en az bir kere tam şarj edebilen Belkin BoostCharge, aynı anda portları aracılığıyla üç adede kadar cihazı şarj edebiliyor. Üç portun tamamında da 15W şarj desteği bulunuyor. Özellikleri ve fiyatı göz önüne alındığında Belkin BoostCharge powerbank tavsiye edilebilir bir cihaz. 10000 mAh

15W hızlı şarj desteği

Aynı anda üç cihazı şarj edebilme

LED ışıklı pil göstergesi

222 gr hafif seviyede ağırlık

🔟 Philips 10.000 mAh USB power bank Tam Boyutta Gör En uygun fiyatlı powerbank modelleri arasında olan Philips DLP1710CV/97, karmaşık adına nazaran yaptıklarıyla çok sadece. 10000mAh kapasite sunan cihazda toplamda dört adet port bulunuyor ancak bunların ikisi giriş ikisi çıkış verebiliyor. USB C ve Mikro USB portları giriş desteği sunarken USB A portları çıkış sunuyor. Bu portlarda 10W şarj çıkışı elde ediliyor. 10000mAh

10W şarj desteği

LED ışıklı pil göstergesi

Aşırı gerilim, akım, ve sıcaklık koruması

Aynı anda iki cihazı şarj edebilme

Böylece en iyi powerbank öneri listemizin sonuna doğru gelmiş oluyoruz. Verdiğimiz powerbank tavsiye listesinde en iyi powerbank markaları bulunuyor. Powerbank kullanıcı yorumları ile derlediğimiz listede en kaliteli powerbank modelleri de yine hassasiyet gösterdiğimiz alanlardan oldu. Bunun yanında içeriği hazırlarken powerbank fiyatları da göz önünde tutuldu ve geniş bir yelpazede seçenekler sunuldu. Listemizde kablolu ve kablosuz şarj edebilen powerbank modelleri yer alıyor. Öte yandan bazı kullanıcılar en iyi solar powerbank hangisi diye de soruyor fakat güneş enerjili modellerdeki verim oldukça düşük bir seviyede. O yüzden çok tavsiye etmiyoruz fakat ihtiyaç ise Deji Güneş Enerjili Powerbank’e bakılabilir. En çok tercih edilen powerbank modellerinin olduğu içeriğimizde fiyatların ilerleyen dönemlerde değişkenli gösterebileceğini de belirtelim.

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Powerbank alırken nelere dikkat edilmeli ❓ Tam Boyutta Gör Powerbank satın alırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde: mAh değeri, şarj hızı, port sayısı ve güç giriş/çıkış değerleri. “En iyi powerbank kaç mAh olmalı?” diye soruyorsanız bunun en doğru cevabı ürünü hangi cihazlarda kullanacağınızda yatıyor. Eğer telefon veya akıllı saatler için kullanacaksanız 5000mAh ve üzeri powerbank modelleri yeterli olacaktır. Kapasite arttıkça powerbank fiyatları da artış göstermekte, bunu unutmamak gerek. Standart bir kullanıcı için 10000mAh kapasite yeterlidir diyebiliriz. Kapasite dışında güç giriş/çıkış değerleri de önemli. Alacağınız powerbank modelinin en az 2A olmasına dikkat ediniz. Bunun yanında şarj etme hızı da önemli. Akıllı telefonlarda artık 25W hızlı şarj standart hale gelmiş durumda. Bu değere yakın modeller hızlı şarj isteyenler için ideal diyebiliriz. Ve son olarak birden çok cihazı şarj edecekseniz alacağınız taşınabilir şarj cihazının port sayısına da dikkat etmek gerekir.

En İyi Powerbank Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1523

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