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    820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek

    6.5 litre V12 atmosferik motoru ve elektrik desteğiyle 820 beygir güce ulaşan bu üstü açık canavarın 19 örneği de şimdiden satıldı. İşte Lamborghini Sian Roadster'ın dikkat çeken özellikleri:
    4 sa.
    1,5b
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    18
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek
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    Lamborghini, şimdiye kadarki en güçlü modelinin üstü açık versiyonu yeni Sian Roadster’ı görücüye çıkardı. Üretimi yalnızca 19 adetle sınırlı kalacak Lamborghini Sian Roadster’ın her bir örneği şimdiden satıldı.

    Tıpkı coupe versiyonda olduğu gibi kalbinde 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunduran Sian Roadster’da 48 volt hafif hibrit desteğine de yer verilmiş. Şanzımana entegre edilen ve ekstra 33 beygir güç sağlayan elektrik motoru, geri sürüş ve park etme gibi düşük hız gerektiren durumlarda aracın yalnızca elektrikli olarak çalışmasına imkan veriyor. Söz konusu kombinasyon sayesinde toplamda 820 beygir güç açığa çıkarken, bu da maksimum sürati 350 km/s olan canavarın 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

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    Aracı oldukça güçlü gösteren arka bölümü ve altılı altıgen stop grubu gibi detaylarda Countach modelinden esintiler taşıyan yeni Sian Roadster’da aerodinamik kanatlar da bulunuyor. Profile entegre edilen arka kanat da hızlı sürüşlerde elektrikli olarak açılarak performansa katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, Lamborghini patentinde olan aktif soğutma kapakları da ısıya duyarlı materyallerden yapılması sayesinde egzoz sisteminden gelen sıcaklığa reaksiyon göstererek kanatçıkların dönmelerini ve motoru soğutmasını sağlıyor.

    820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek
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    Elektrik desteğini arkasına alan Lamborghini Sian Roadster’ın en yenilikçi parçalarından biri de süper kapasitör. Aynı boyuttaki bir lityum iyon batarya ile kıyaslandığında üç kat daha güçlü olan bu teknoloji, bunun yanı sıra aynı güçteki bir bataryadan üç kat daha hafif olmasıyla öne çıkıyor. Lamborghini, süper kapasitör ve elektrik motorundan oluşan elektrik sisteminin yalnızca 34 kilogram ağırlığında olduğunu belirtiyor. Bu da Sian Roadster’ın 2.0 kg/hp gibi dikkat çekici bir ağırlık güç oranına sahip olmasını sağlamış.

    Lamborghini Sian Roadster’daki süper kapasitörün lityum iyon bataryaya göre bir diğer avantajı da aynı güçle şarj edilip deşarj olabilmesi. Bu dikkat çekici özellik, Sian Roadster’daki enerji depolama sistemi her frenlemede tamamen şarj edilebiliyor. Depolanan enerji 130 km/s’e kadar olan hızlarda “power boost” olarak kullanılabiliyor ve Sian Roadster’ı bu sisteme sahip olmayan araçlardan yüzde 10 daha çevik bir araç haline getiriyor.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 10 dk.
    Bu aracı alabilen arkadaş ne harcayacağı benzini ne de ödeyeceği vergiyi düşünmez gençler boşa kendinizi yıpratıyorsunuz bunları dert edip
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    V4LKyR 35 dk.
    6,5 litre ATMOSFERİK V12. İşte bütün sır burada.

    Tabii bir de şu efsane Lamborghini tasarımı.
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    elLbufFer (selçuk dabak) 47 dk.
    Beğendim ,10bin ay taksit mümkünse alırım.
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    Fade to Black 55 dk.
    Coupe modeli daha güzel.
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    -MoDeStUs- 1 sa.
    Parası olan bile bu aracı alamayacak.Malum çekilişe katılacaklar.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    1 yıllık MTV'sine baktım 45.924 TL :)
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    Lınc (Hakan AkFidan) 1 sa. Spider_hip
    arabayı bi şekilde miras filan geldi aldın.hiç kullanmasan marşa bile basmasan aylık 3.827 tl devlete haraç vermek zorundasın :)
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa.
    Hakkaten beygir gibi yalnız.
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    Mr. Jingles 1 sa.
    NFS’de bol bol süreriz.
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 3 sa.
    Resmini bastırsam acaba bana kaça patlar...
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    MaDMaxiBo 2 sa. Guhong01
    benim yeni civic maceram geldi aklıma. http://www.artscow.com/photo-gifts/mousepad/large-mousepad-160sitesinden beğendiğim füme civic fotoğrafını bastırıp iki adet mousepad sipariş etmiştim. arabayı ancak 5 sene sonra ikinci el olarak alırım diyordum. kısmet oldu sıfır aldım. belli mi olur, gallardo bakarken...
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    MaDMaxiBo 3 sa.
    kovit-19 hatırası mı bu, niye 19 tane? araç şaheser resmen, tüm lambo modelleri gibi. bir gün kiralayıp binmek kısmet olur belki
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    AirSupport (SK ) 2 sa. MaDMaxiBo
    Niye 20 tane olsa alabilcen mi sanki? Boşver anca Wallpaper görürüz biz
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    1470 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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