820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek

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Lamborghini, şimdiye kadarki en güçlü modelinin üstü açık versiyonu yeni Sian Roadster’ı görücüye çıkardı. Üretimi yalnızca 19 adetle sınırlı kalacak Lamborghini Sian Roadster’ın her bir örneği şimdiden satıldı.

Tıpkı coupe versiyonda olduğu gibi kalbinde 6.5 litre V12 atmosferik motor bulunduran Sian Roadster’da 48 volt hafif hibrit desteğine de yer verilmiş. Şanzımana entegre edilen ve ekstra 33 beygir güç sağlayan elektrik motoru, geri sürüş ve park etme gibi düşük hız gerektiren durumlarda aracın yalnızca elektrikli olarak çalışmasına imkan veriyor. Söz konusu kombinasyon sayesinde toplamda 820 beygir güç açığa çıkarken, bu da maksimum sürati 350 km/s olan canavarın 0-100 km/s hızlanmasını yalnızca 2.9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

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Aracı oldukça güçlü gösteren arka bölümü ve altılı altıgen stop grubu gibi detaylarda Countach modelinden esintiler taşıyan yeni Sian Roadster’da aerodinamik kanatlar da bulunuyor. Profile entegre edilen arka kanat da hızlı sürüşlerde elektrikli olarak açılarak performansa katkıda bulunuyor. Bunun yanı sıra, Lamborghini patentinde olan aktif soğutma kapakları da ısıya duyarlı materyallerden yapılması sayesinde egzoz sisteminden gelen sıcaklığa reaksiyon göstererek kanatçıkların dönmelerini ve motoru soğutmasını sağlıyor.

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Elektrik desteğini arkasına alan Lamborghini Sian Roadster’ın en yenilikçi parçalarından biri de süper kapasitör. Aynı boyuttaki bir lityum iyon batarya ile kıyaslandığında üç kat daha güçlü olan bu teknoloji, bunun yanı sıra aynı güçteki bir bataryadan üç kat daha hafif olmasıyla öne çıkıyor. Lamborghini, süper kapasitör ve elektrik motorundan oluşan elektrik sisteminin yalnızca 34 kilogram ağırlığında olduğunu belirtiyor. Bu da Sian Roadster’ın 2.0 kg/hp gibi dikkat çekici bir ağırlık güç oranına sahip olmasını sağlamış.

Lamborghini Sian Roadster’daki süper kapasitörün lityum iyon bataryaya göre bir diğer avantajı da aynı güçle şarj edilip deşarj olabilmesi. Bu dikkat çekici özellik, Sian Roadster’daki enerji depolama sistemi her frenlemede tamamen şarj edilebiliyor. Depolanan enerji 130 km/s’e kadar olan hızlarda “power boost” olarak kullanılabiliyor ve Sian Roadster’ı bu sisteme sahip olmayan araçlardan yüzde 10 daha çevik bir araç haline getiriyor.

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