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    Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross

    Japon üretici Toyota, Yaris'in ardından Corolla ismini de SUV dünyasıyla buluşturdu. Yeni Toyota Corolla Cross, ilk etapta Tayland'da ardından diğer pazarlarda satışa sunulacak.
    5 sa.
    3,5b
    17
    12
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross
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    Geçtiğimiz aylarda Yaris’le aynı platform üzerine yükselen Yaris Cross’u görücüye çıkaran Japon marka, bu kez de yeni Toyota Corolla Cross ile karşımızda.

    Yeni Toyota Corolla Cross ilk etapta Tayland’da, ilerleyen süreçte de kademeli olarak diğer pazarlarda satışa sunulacak. Yeni Corolla Cross, tahmin edebileceğiniz üzere Corolla ve C-HR modellerinin de kullandığı TNGA-C platformu üzerine inşa edilmiş. Boyut olarak ise C-HR ve RAV4 arasına konumlandığını söylemek mümkün. Yeni Toyota Corolla Cross’un uzunluğu 4460 mm, genişliği 1825 mm, yüksekliği 1620 mm, aks mesafesi ise 2640 mm olarak ölçülüyor.

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    Tayland’da satılan yeni Toyota Corolla Cross’un giriş seviyesinde 140 beygir güç ve 175 Nm tork üreten 1.8 litre benzinli ünite bulunuyor. Söz konusu ünitenin ürettiği tork ön tekerleklere CVT vasıtasıyla aktarılıyor. Tabii ki Toyota denince hibrit seçenekten bahsetmemek olmaz. Yeni Toyota Corolla Cross’un hibrit versiyonu 100 beygir güç ve 142 Nm tork üreten 1.8 litre benzinli motorla 72 beygir güç ve 163 Nm tork üreten bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Yeni Corolla Cross’un bu versiyonunda da e-CVT kullanılmış.

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    Önde MacPherson, arkada ise torsiyon çubuğu düzenine sahip süspansiyon kullanan yeni Toyota Corolla Cross’un dört tekerleğinde de disk frenler bulunuyor. 17 ve 18 inç olarak tercih edilebilen jantlar da sırasıyla 215/60 ve 225/50 lastiklerle çevrelenmiş. yeni Toyota Corolla Cross'un sunduğu bagaj hacmi ise 487 litre.

    Yeni Toyota Corolla Cross bu aydan itibaren Tayland’da satışa sunulacak. Aracın çok beklemeden diğer pazarlara da geleceğini düşünüyoruz. Fiyat bilgisi ise henüz belli değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    SKYBRAVE (Ziya Gökalp KIZIL) 1 sa. en beğenilen
    Türkiye'de vergilerin durumu ortadayken 1.8 litre yazısından sonra okumaya bile gerek yok maalesef. Corolla Hibrid'in yıllık mtv'si yaklaşık 3.600 TL. Aracın sigortası, kaskosu (çoğu araç sahibi yaptıramıyor bile) ve mtv'si kabaca 5000 TL'den fazla tutar tutuyor. Yani arabaya hiç binmeden aylık 400 TL'den fazla masrafı var. Böyle düşününce değil 1.8 litrelik aracı herhangi bir aracı almak bile mantıksız hale geliyor. Bize bu durumları layık görenlere yazıklar olsun..
    Türkiye'de vergilerin durumu ortadayken 1.8 litre yazısından sonra okumaya bile gerek yok maalesef. Corolla Hibrid'in yıllık mtv'si yaklaşık 3.600 TL. Aracın si...
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    Yanıtla +10
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    smyrna 4 sa. BOLDVIPER
    Japon araçlar alçak olur.



    Toyota’ya bir suv araç lazımdı ama hybridlerin ötv epey yüksek. Elektriğe yavaş yavaş geçildiği şu zamanlarda devletin hybrid araçların ötvsini desteklemesi gerekiyor.
    Japon araçlar alçak olur. Toyota’ya bir suv araç lazımdı ama hybridlerin ötv epey yüksek. Elektriğe yavaş yavaş geçildiği şu zamanlarda devletin ...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    SKYBRAVE (Ziya Gökalp KIZIL) 1 sa. en beğenilen
    Türkiye'de vergilerin durumu ortadayken 1.8 litre yazısından sonra okumaya bile gerek yok maalesef. Corolla Hibrid'in yıllık mtv'si yaklaşık 3.600 TL. Aracın sigortası, kaskosu (çoğu araç sahibi yaptıramıyor bile) ve mtv'si kabaca 5000 TL'den fazla tutar tutuyor. Yani arabaya hiç binmeden aylık 400 TL'den fazla masrafı var. Böyle düşününce değil 1.8 litrelik aracı herhangi bir aracı almak bile mantıksız hale geliyor. Bize bu durumları layık görenlere yazıklar olsun..
    Yanıtla +10
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa. (düzenlendi)
    Corollanın etinden sütünden yününden... Fena değil Hyundai Kia havası sezdim biraz.
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    Jeremy Klakson 4 sa.
    başıma bir iş gelmeyecekse chr'den daha çok beğendim.
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    imperial crusader 5 sa.
    200bin olsa tüp takılsa alırım, tabi güvenlik donanımı onemli
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    imperial crusader 5 sa.
    tayland fiyatı 225bin tl, biz bunu alamayız
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    BOLDVIPER 4 sa.
    çok alçak olmuş 1600 nedir bari 1700 felan olsun yukseklıgı suv diye araba üretiyolar alçak üretiyolar onuda ne yapm bunu ama toyota sevmeyen ben bıle ılgımı cektı
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    smyrna 4 sa. BOLDVIPER
    Japon araçlar alçak olur.



    Toyota’ya bir suv araç lazımdı ama hybridlerin ötv epey yüksek. Elektriğe yavaş yavaş geçildiği şu zamanlarda devletin hybrid araçların ötvsini desteklemesi gerekiyor.
    Yanıtla +5
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    MaDMaxiBo 5 sa. (düzenlendi)
    Bagaj Tucson ile aynı gibi, 1 litre eksik sadece. Ön Panjur çerçevesi de Tucson gibi yapılı göstermiş. Çok güzel olmuş araç. Fiyatı 300 binden başlar gibi, Hayırlısı.ilk çıktığında 3008-c5 ac gibi uygun fiyatlardan başlayıp birkaç ay sonra siparişler yetişmeyince 50-100 bin arası zamlanır gibi. şu an piyasa öyle çünkü.Herkes deli gibi SUV alırken de çok satar, Toyota gibi bir marka. CHR çok küçük kalıyordu ve rav4 çok pahalıydı, ona rağmen iyi sattı ilk başta CHR.+fazladan yılda 1500 lira mtv olması 1.8 hibrit satışlarını baltalıyor. az km yapan adam almıyor.
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    K.MARAŞLI TURAN (turan koz) 3 sa.
    Tüp tankı neresine takılacak
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    venom.X (Muzaffer ALPI) 2 sa.
    Chr kadar güzel olmasada buda güzel.
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    ona97 1 sa.
    289 binden başlayan lansman fiyatlarıyla.... (Çok iyimserim 😊)
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