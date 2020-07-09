Corolla, SUV dünyasıyla buluştu: İşte karşınızda yeni Toyota Corolla Cross

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Geçtiğimiz aylarda Yaris’le aynı platform üzerine yükselen Yaris Cross’u görücüye çıkaran Japon marka, bu kez de yeni Toyota Corolla Cross ile karşımızda.

Yeni Toyota Corolla Cross ilk etapta Tayland’da, ilerleyen süreçte de kademeli olarak diğer pazarlarda satışa sunulacak. Yeni Corolla Cross, tahmin edebileceğiniz üzere Corolla ve C-HR modellerinin de kullandığı TNGA-C platformu üzerine inşa edilmiş. Boyut olarak ise C-HR ve RAV4 arasına konumlandığını söylemek mümkün. Yeni Toyota Corolla Cross’un uzunluğu 4460 mm, genişliği 1825 mm, yüksekliği 1620 mm, aks mesafesi ise 2640 mm olarak ölçülüyor.

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Tayland’da satılan yeni Toyota Corolla Cross’un giriş seviyesinde 140 beygir güç ve 175 Nm tork üreten 1.8 litre benzinli ünite bulunuyor. Söz konusu ünitenin ürettiği tork ön tekerleklere CVT vasıtasıyla aktarılıyor. Tabii ki Toyota denince hibrit seçenekten bahsetmemek olmaz. Yeni Toyota Corolla Cross’un hibrit versiyonu 100 beygir güç ve 142 Nm tork üreten 1.8 litre benzinli motorla 72 beygir güç ve 163 Nm tork üreten bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. Yeni Corolla Cross’un bu versiyonunda da e-CVT kullanılmış.

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Önde MacPherson, arkada ise torsiyon çubuğu düzenine sahip süspansiyon kullanan yeni Toyota Corolla Cross’un dört tekerleğinde de disk frenler bulunuyor. 17 ve 18 inç olarak tercih edilebilen jantlar da sırasıyla 215/60 ve 225/50 lastiklerle çevrelenmiş. yeni Toyota Corolla Cross'un sunduğu bagaj hacmi ise 487 litre.

Yeni Toyota Corolla Cross bu aydan itibaren Tayland’da satışa sunulacak. Aracın çok beklemeden diğer pazarlara da geleceğini düşünüyoruz. Fiyat bilgisi ise henüz belli değil.

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