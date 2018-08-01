A101'de satılacak Honor 9 Lite'ı inceledik!

Bu videoda 2 Ağustos 2018 tarihinde A101'de indirimle satılacak olan Honor 9 Lite'ın tasarımını ele alıyor, özelliklerini ve bileşenlerini irdeliyor, sentetik ve pratik testlerle her şeyini sınıyoruz.

Huawei’nin F/P’sı daha yüksek, gençlere daha çok hitap eden alt markası olarak düşünebileceğimiz Honor ülkemizdeki potansiyelin farkında, 7X’i incelemiştik, şimdi sıra 9 Lite’da.



Mavi renkli sade kutusundan telefonun kendisi, 5V 2A hızlı şarj adaptörü, hafif silikonlu Micro USB kablosu, kulaklık ve ekstra olarak sert plastik bir kılıf çıkıyor. 2 yıl garantili, garantinin arkasında Huawei var.



Ülkemizde siyah ve elimizdeki mavi rengi seçeneği var. 15.1cm boyunda, 7.1cm eninde ve 7.6mm kalınlığındaki telefon 149 gram ağırlığında. Fiyatı segmentinde rakibi Samsung J7 Prime, LG Q6, Xiaomi Mi A1, General Mobile GM8, Nokia 6 ve bunun gibi birçok rakibinden genel olarak ince ve hafif bir telefon. Ekran kasa oranı %75.8, rakiplerinin genelinden iyi, ekrana hakim olması nispeten kolay.

Çerçeveleri için alüminyum denmiş ama öyle soğuk metal hissi yok, daha çok tok hissiyatlı plastik bir malzeme gibi. Arkası cam, ayna misali bir yansıma oluşturuyor. Temizken harika ama parmak izi ister istemez düşmanı olmuş. Telefon biraz kaygan, dikkatli olun veya kılıfını kullanın derim.



Üst barda yakınlık sensörü, ahize, çift kamera ve çok renkli bildirim LED’i var, alta ise ufak bir honor yazısı işlenmiş. Sanal butonların yerleşimi ayarlanabiliyor, bildirim çubuğunu çeken bir buton da ekleyebiliyorsunuz.



Çok hafif kavisli 2.5D camdan çerçeveye inince sağda güç ve ses ayarı butonları, solda hat ve Micro SD kart girişi var. Ulaşmaları zor değil, geri dönütleri iyi, tok bir sesleri var, belki biraz daha aşağıda olabilirlerdi.



Üstünde bir detay yok, altında mono hoparlör, Micro USB girişi, mikrofon ve 3.5mm jack var. Fiyat/Performans odağıyla 3.5mm jack üste konumlandırılabiliyor bazı rakiplerinde, kulaklık kablosunu kırmamak için altta olmasını şahsen daha yerinde buluyorum.



Arkada, sol üstte kamera paketimiz var, çok az çıkıntılı, masada gram yalpalamıyor, LED bir flaş eşlik etmiş. Parmak izi okuyucusu yerli yerinde ve hızlı, pek isabet alamadığınız zamanlarda bile ikinci defa denettirmiyor.



5.65 inç 5.65 inç 18:9 formatlı 2160x1080 FHD+ IPS LCD ekranda 428PPI piksel yoğunluğu yakalanmış, her şey gayet net. Renkler canlı, keyifli, beyazlar beyaz, siyahlar o kadar derin değil. Video içerik tüketmesi zevkli, 18:9 olduğu için 16:9 videoları yaklaştırıyor veya yakınlaştırıyorsunuz ekrana yaymak için.



Maksimum ekran ışığı orta-iyi arası, güneş ışığı altında ekranı görmekte zorlanmıyorsunuz. Bakış açıları çok iyi, renk sapması sıfır diyebileceğim az.



HiSilicon Kirin 659. 16nm mimarili, 4’ü 2.36GHz’e, 4’ü 1.7GHz’e kadar çıkabilen tasarruf odaklı Cortex-A53 çekirdeklerinden oluşan bir yonga. Ülkemizde satılan satılmayan, Huawei telefonlar da dahil 32 telefonda bu yonga var. GPU tarafında Mali T830’un 2 çekirdekli versiyonu kullanılmış. CAT 6 modemi 300Mbit indirme, 50Mbit yükleme hızıyla ülkemizdeki potansiyel 4.5G hızı için orta-iyi arası bir yerde.



Real Racing 3’te takılmıyor, kare atlamıyor, oynanabilir düzeyde buldum. Modern Combat 5’te de fena değil, nişan alması zorlamıyor. PUBG ağır bir oyun, düşük grafik ayarlarında hareket etmesi, Real Racing 3’te takılmıyor, kare atlamıyor, oynanabilir düzeyde buldum. Modern Combat 5’te de fena değil, nişan alması zorlamıyor. PUBG ağır bir oyun, düşük grafik ayarlarında hareket etmesi, 18:9 geniş ekranda oynaması daha kolay ama hologram dürbün açınca, özellikle 4x, 8x dürbün açınca kare/saniye hayli düşüyor. PUBG oynanır ama potansiyelinizi kısıtlar kare/saniye değeri. Telefon ısınıyor, ekrana da oldukça yansıyor, uzun maratonlarda rahatsız edebilir.



3GB LPDDR3 RAM ve 32GB dahili depolamalı telefona 256GB’a kadar Micro SD kart takabiliyorsunuz. Depolama neredeyse tamamen dolu halde yaptım hız testlerini, okuma hızı, yazma hızı, segmenti için normal.



Arkada 13MP f/2.2 ana kamera, 2MP de derinlik ölçen ikinci kameramız var, önde 13MP f/2.0, yine aynı şekilde derinlik ölçen 2MP ikinci kameramız var, yani telefonda toplam 4 kamera var, iki kamera paketi de 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Ses kısma butonuyla 1 saniyede açılıyor kamera. Geniş açıklık, portre modu, hareketli fotoğraf gibi ana ekranda ve mod ekranında farklı modlar var, ekstra modlar da eklenebiliyor.



Odaklama inatçı değil, şipşak da değil ama yeterince hızlı, çekim hızı da öyle. Net fotoğraflar alıyorsunuz, ışık dengesi iyi lakin renk dengesi hafiften sıcak renklere kaçabiliyor. Dinamik aralığı iş görür, ışığın azaldığı sahnelerde ise belirgin bir noise var, fotoğrafı çektikten sonra da arka planda fazlaca kontrastla oynanıyor ama karanlığa gömülmüyor. Pro mod var, ISO, enstantane kontrolüyle daha temiz fotoğraflar mümkün.

Işık resmi modunu deneyeyim dedim, tamam amacına uygun çalışıyor ama yine bir tripod veya tripod kadar stabil bir el lazım. Bokeh efekti segmenti için bol ışık altında harika çalışıyor, sosyal medyada keyifle paylaşılabilecek şeyler çıkıyor ortaya, Huawei tarafı yazılımda desteğini göstermiş.



13MP çok iddialı ama o raddede net değil, 5-8MP bir kamera kadar net çektiği fotoğraflar, ışık dengesi sorunsuz, renk dengesi biraz sıcak tarafta. Bokeh efekti gayet iyi çalışıyor, obje ayrımı gayet başarılı, çok daha pahalı amiral gemileri kadar iyi diyebilirim, tekrarlıyorum, Huawei yazılımsal tarafta büyük bir güç olmuş.

Video performansı segmenti için gayet iyi, FHD videodan beklediğim netlikte, segmentinde her cihaz FHD’nin hakkını veremiyor. Dinamik aralığı iyi, ışık dengesi iyi, renk dengesi yine biraz sıcak renklere kaçık.



Android 8.0 üzerine EMUI, renkli, özelleştirilmiş bir arayüz giydirilmiş. Uygulama çekmeceli veya çekmecesiz kullanabiliyorsunuz. Ana ekranda yukarıdan çekince rehber, uygulamalar ve ayarlarda arama yapan bir ekran çıkıyor. Bildirim çubuğuna özel bir sanal buton var, kolayca aşağı çekiyor. Gezinti düğmesi, ekran kaydı, göz konforu gibi kullanışlı eklentiler var. Özelleştirmeler var, üç parmakla ekran görüntüsü alma ve çift dokunuşla telefonu uyandırma gibi. Özetle arayüz özelleştirilmiş, renkli bir arayüz ama ağır değil, takılmadan, durmadan çalışıyor.



Mono hoparlörünün sesi az-orta diyebileceğim bir düzeyde, sesteki detaylar birbirine karışıyor, tok tınılar geliyor ama genellikle üzerinden geçiyor. 3.5mm jack Xiaomi Mi Pro HD kulaklıklarımı maksimum ses anlamında iyi besledi ama dinamik aralığı, detay gücü yeterli düzeyinde kaldı.



7.6mm’de 3000mAh batarya. Aslında segmentinde bu kapasitede bataryalı birçok rakibi var ama 9 Lite çoğundan ince, vurgulamak lazım. Otomatik ekran ışığı ve hücresel veriyle oyun harici günlük kullanımla 5-5.30 ekran süresi alabildim, şarjı biter mi demeden günü çıkarabiliyorsunuz.



802.11n modemiyle 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor, stabilitesi, menzili sorunsuz. Bluetooth 4.2 ile geldiğini, GPS’inin de sorunsuz olduğunu ekleyeyim. Sevenleri için, FM Radyo destekli.



Honor 9 Lite. Malzemesi, tasarımı, elimdeki mavi renkli versiyonu gerçekten hoş, kaba bir tabir belki ama masaya koymalık telefon, net. Açıkçası tasarımı, ekranı, kamera paketi, batarya performansı, Android 8.0 ile gelmesi fiyat segmenti için gerçekten iyi. Hoparlör, GPU bunlar gibi rakiplerinden geri kalabileceği konulardan da bahsettik ama geneli göz önüne alınca olumlu yanları çok daha fazla. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1199TL, dolar ve TL’nin değeri dalgalı, güncel fiyata bu videoyu izlediğiniz tarihte mutlaka kendiniz bakın arkadaşlar. Nihayetinde, tavsiye edebileceğim, F/P’sı yüksek bir telefon olmuş Honor 9 Lite.