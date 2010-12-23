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A4 Tech X7 XG-760 Kablosuz Fare video inceleme

8 yıl
141b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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A4Tech'in özellikle fiyat / performans oranıyla övgü alan X7 ailesinin yeni kablosuz üyesi XG-760'ı test ediyoruz.


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DH Misafiri 6 yıl
XG -760 sahibiyim 1 yıl oldu hiç bir sıkıntısı yok oscar yazılımı da gayet düzgün çalışıyor 7 adet tuş var 7 sinede farklı görev verebiliyorum counter strike de mesela tek tuş ile bütün ekipmanı alabiliyor yada klavyeden istediğin bi tuşu mause de kullan ve tuş kombinasyonlarını grublar halinde kaydet M tuşuna basarak aralarında geçiş yap =) süper bence şuana kadar kalitesinde bi düşme görmedim ..
deyinmeden geçemicem incelemede 3 kere ateş etmesi yetersiz denilmiş ama oscar yazılımı ile kaç xfire olacağını ayarlayabiliyorsun o default 3 =) gerçi inceleme 2010 da yapılmış ...
1 Yanıt Yanıtla
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Protechnology 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
XG -760 sahibiyim 1 yıl oldu hiç bir sıkıntısı yok oscar yazılımı da gayet düzgün çalışıyor 7 adet tuş var 7 sinede farklı görev verebiliyorum counter strike de mesela tek tuş ile bütün ekipmanı alabiliyor yada klavyeden istediğin bi tuşu mause de kullan ve tuş kombinasyonlarını grublar halinde kaydet M tuşuna basarak aralarında geçiş yap =) süper bence şuana kadar kalitesinde bi düşme görmedim ..
deyinmeden geçemicem incelemede 3 kere ateş etmesi yetersiz denilmiş ama oscar yazılımı ile kaç xfire olacağını ayarlayabiliyorsun o default 3 =) gerçi inceleme 2010 da yapılmış ...

3ü arttırabiliyor muyuz yani ?
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DH Misafiri 7 yıl
ben a4 tech x7 XL-747H kullanıyorum yaklaşık 1.5 senedir.üzeri falan soyulmadı maus ilk aldığım günkü gibi hala.taş gibi maus taş.
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fmetin94 7 yıl
Avantajlari
Icerisinde ekstra bir program geliyor ve frekans ayarlama, pil durumu, dpi degistirme gibi seyleri yapabiliyorsunuz.

Dezavantajlari

Çok pil tüketiyor(en düşük degerlerde çalışsa bile)
Ortadaki yuvarlama tuşu kisa surede deforme oldu ve gereken işlemi layığıyla yerine getiremiyor.

Sonuç
Ben beğenmedim ve a4 aldığıma pişmanım.Keşke Logitech alsaydım.

Saygilar
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MarjinaL_Kedi 7 yıl
alalı 3 ay falan oldu gayet memnunum ama pil sıkıntı var duracell pil ile 1.5ay giyior daha uzun süre gitmesi için 2700mah pil alsam 4 5ay gidermi diğer bi sorunda ortadakı kaydırma butonu çok çok hasas olduğu bazan ileri yerine geri gidiyor oscar yazılımı süper bence çok güzel makrolar yapılıyo ve 6 7saat kullansanda pil yine 1.5ay gidiyor dış malzemesi çok kaliteli bazı yerleri sadece toz tutuyor onuda üfledimi giyior başkada bi sorun yok zaten makro olayı işi götürüyor oscar yazılımı kötü diyenler bence oynadıkları oyunlar sorun var yada makro kullanmasını bilmiyor cs kinght benzeri oyunda süper iş görüyor
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DH Misafiri 7 yıl
ürünü 2 gün önce aldım gayet memnumun süper bişe gerçekdende
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DH Misafiri 7 yıl
ben yaklasık 2 yıldır x7 kullanıyorum hiç bir sorunum yok ustundekı şekilde gayet saglam duruyo ilk aldıgım gibi calısıyor. X7 XG-760 benım mouse
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DH Misafiri 7 yıl
X7 XG-760 ürünü kullanan ve sinir krizleri geçiren birisi olarak kimseye tavsiye etmem.Özellikle bu ürünün kaydırma tekerleği sorunu var ve çok can sıkıcı.Kesinlikle uzak durun derim.
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semih.demir 7 yıl
yazılım bende var arkadaslar calışiyor kullandım tuşlara gorevlendırebılıyorsunuz
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DH Misafiri 7 yıl
benim pc ye bi virüs girdi x7 mouse um var. virüs mouse u sistemden çıkarıoyor tekrar sisteme alıyor. bu virüsten kurtulmam lazımmm
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can7082 7 yıl
selam benim geçen gün mouse'umun sol tuşu bozuldu, bazen basıyo bazen basmıo, gittim bir tane küçük aldım, bu ikiside kablosuz ve microsoft markalı, eskisi büyüktü bu yenisi küçük fakt bu yenisinde bir sorunla karşılaştım crysis 2 oynarken mouse takıla takıla dönüyor ve hareket ediyor eskisinde böyle bir sorun yoktu, tabi bu sadece crysis için değil diğerlerinde de böyle bir durum var, yardım edebilecek olan biri varmı yani sadece oyunlara özel bir mouse mu almam gerekiyor??
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seasoul 8 yıl
mouse yazılımı çalışıyor, dpi değer iyi, optik olması çok büyük artı..
ürünün asıl kötü yönü hangi modu seçtiğini anlayabileceği ışık falan bir işaretin olmaması, bu nedenle kısa sürede ürünü aldığına pişman oluyosun.
Örneğin crysis oynarken ona mahsus ayarları düzenlediğim modu seçmeye çalıştığında rus ruleti oynar gibi bir türlü bulamıyosun
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Easx 8 yıl
Arkadaslar bu mause'u almak ıstıyorum fakat soracagım sey cok basıt kullanan arkadaslar yorum yaparsa sevınırım.

Kablolu X7 modellerı ıle arasında gecikme farkı var mı? Aynı duzeyde tepkı suresı var mı? Bu soruya cevabınıza gore alıcam .

Kullanan arkadaslar yorum yaparsa sevınırım
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