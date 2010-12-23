A4 Tech X7 XG-760 Kablosuz Fare video inceleme

A4Tech'in özellikle fiyat / performans oranıyla övgü alan X7 ailesinin yeni kablosuz üyesi XG-760'ı test ediyoruz.
DH Misafiri XG -760 sahibiyim 1 yıl oldu hiç bir sıkıntısı yok oscar yazılımı da gayet düzgün çalışıyor 7 adet tuş var 7 sinede farklı görev verebiliyorum counter strike de mesela tek tuş ile bütün ekipmanı alabiliyor yada klavyeden istediğin bi tuşu mause de kullan ve tuş kombinasyonlarını grublar halinde kaydet M tuşuna basarak aralarında geçiş yap =) süper bence şuana kadar kalitesinde bi düşme görmedim ..deyinmeden geçemicem incelemede 3 kere ateş etmesi yetersiz denilmiş ama oscar yazılımı ile kaç xfire olacağını ayarlayabiliyorsun o default 3 =) gerçi inceleme 2010 da yapılmış ...
deyinmeden geçemicem incelemede 3 kere ateş etmesi yetersiz denilmiş ama oscar yazılımı ile kaç xfire olacağını ayarlayabiliyorsun o default 3 =) gerçi inceleme 2010 da yapılmış ...
3ü arttırabiliyor muyuz yani ?
Icerisinde ekstra bir program geliyor ve frekans ayarlama, pil durumu, dpi degistirme gibi seyleri yapabiliyorsunuz.
Dezavantajlari
Çok pil tüketiyor(en düşük degerlerde çalışsa bile)
Ortadaki yuvarlama tuşu kisa surede deforme oldu ve gereken işlemi layığıyla yerine getiremiyor.
Sonuç
Ben beğenmedim ve a4 aldığıma pişmanım.Keşke Logitech alsaydım.
Saygilar
ürünün asıl kötü yönü hangi modu seçtiğini anlayabileceği ışık falan bir işaretin olmaması, bu nedenle kısa sürede ürünü aldığına pişman oluyosun.
Örneğin crysis oynarken ona mahsus ayarları düzenlediğim modu seçmeye çalıştığında rus ruleti oynar gibi bir türlü bulamıyosun
Kablolu X7 modellerı ıle arasında gecikme farkı var mı? Aynı duzeyde tepkı suresı var mı? Bu soruya cevabınıza gore alıcam .
Kullanan arkadaslar yorum yaparsa sevınırım