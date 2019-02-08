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AMD Radeon 7 ile Ultra Detay Division 2 deneyimi

3 ay
11,7b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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AMD'nin en güçlü ekran kartı Radeon 7 ile Division 2 oynuyor, hem oyuna hem de ekran kartının performansına bakıyoruz. 16 Çekirdek 32 izlek işlemcili AMD Ryzen Threadripper işlemci ve Radeon 7
AMD ile işbirliğinde geliştirilen Ubisoft'un Division serisinin devam oyunu Division 2'i AMD Threadripper işlemci ve Radeon 7 ile oluşturduğumuz sistemde deniyoruz. 

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DH Misafiri 3 ay
Hocam kart patlak, alelacele cikardilar ve patladilar.
youtu.be/...
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DH Misafiri 3 ay
Hakkatten, atıyorum 90 Fps iken nasıl oluyo da 20 gibi hissediliyor tuhaf. The evil within 2 de de benzer durum vardı.
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DH Misafiri 3 ay
shotgun değil o ACR MASADA. 5.56 mühimmat atar :)
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DH Misafiri 3 ay
2K oyunanan oyun 1080p kaydedilmis, 4k oynandiginda cok farkli oldugunu nasil anladin be arkadasim.
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sonersec 3 ay
Güzel videolar çekiyorsunuz ama forumunuz berbat yönetiliyor. Tam 2 hafta login olamadım. Başka bilgisayar başka tarayıcı denedim yok. Sonra birden girmeye başladı ama bu sefer de telefon onayını kaldırmışlar. Desteğe yazdım yeni yetme adminler saçma sapan cevaplar yazıyorlar. Yurtdışında yaşadığım için onay kodu gönderemiyorsunuz. Yazık sizlere.
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Barbaroscakir 3 ay
Saclar ne durumda abi? Konu ile alaksiz ama arka ve yanlarda baya artis var.
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WmGMD 3 ay
o nasıl vram kullanımı yav
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FerdosParadise 3 ay
Mesut Çevik : bacı çok sert vurdun :)
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soneday 3 ay
betaya katıldm
i7 2600k ve Gtx1060 ile ultra ful ayarlarda 40fps aldım okadarda ağır bir oyn değil, ayrıca grafikler tatmin edici değildi
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ozzzy222 3 ay
mesut abi yüzünden bende saç ektirecem ha :D kaymak gibim oldu , kaç para verdin acaba mesut bey abicim ?
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