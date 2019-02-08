AMD Radeon 7 ile Ultra Detay Division 2 deneyimi

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AMD'nin en güçlü ekran kartı Radeon 7 ile Division 2 oynuyor, hem oyuna hem de ekran kartının performansına bakıyoruz. 16 Çekirdek 32 izlek işlemcili AMD Ryzen Threadripper işlemci ve Radeon 7
AMD ile işbirliğinde geliştirilen Ubisoft'un Division serisinin devam oyunu Division 2'i AMD Threadripper işlemci ve Radeon 7 ile oluşturduğumuz sistemde deniyoruz.
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i7 2600k ve Gtx1060 ile ultra ful ayarlarda 40fps aldım okadarda ağır bir oyn değil, ayrıca grafikler tatmin edici değildi