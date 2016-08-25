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AMD Zen hakkında her şey: Yeni nesil işlemci mimarisi

2 yıl
60,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD eski günlerine geri dönebilecek mi ? Yüzlerce mühendisin yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığı Zen mimarisi için geri sayım başladı. Peki yeni mimari neler sunacak, işlemciler ne zaman çıkacak ?
AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci mimarisi Zen hakkında her şey bu videomuzda. Tasarım seviyesindeki mimari yeniliklerden performansa kadar AMD neler vaad ediyor, 5 yıllık bekleyiş meyvelerini veriyor mu gibi soruların yanıtları da yine bu videomuzda, iyi seyirler. 

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WHITE_Wolf 2 yıl en beğenilen
Erdi abi verdiği şu bilgileri Türkiye'de bu kadar rahat anlatacak teknoloji sitesi editörü yoktur Helal olsun donanım haberi donanım haber yapan editörlerden birisin abi
Allah'tan senin gibi gerçekten donanımı bu kadar seven insanlar olduğunu görmek beni umutlandırıyor takipteyiz.
Erdi abi verdiği şu bilgileri Türkiye'de bu kadar rahat anlatacak teknoloji sitesi editörü yoktur Helal olsun donanım haberi donanım haber yapan editörlerden bi...
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hidrojennn 2 yıl
amd'nin artık sahalara iyi bir rakabetçi olarak dönmesi lazım. amd rekabete girince intel işlemcilerde hız artışı fiyat düşüşü olur, biz kazanırız. intel ve nvidia tekelinden kurtulmak lazım.
amd'nin artık sahalara iyi bir rakabetçi olarak dönmesi lazım. amd rekabete girince intel işlemcilerde hız artışı fiyat düşüşü olur, biz kazanırız. intel ve nvi...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Kheldar 2 yıl
Bu adamın kıymetini bilip pamuklara falan sarıp öyle yaşatmak lazım.. Bir tane daha yok koca ülkede bu bilgi seviyesinde editör.. Teşekkürler bu harika video için.
Bu adamın kıymetini bilip pamuklara falan sarıp öyle yaşatmak lazım.. Bir tane daha yok koca ülkede bu bilgi seviyesinde editör.. Teşekkürler bu harika video iç...
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jitemci 2 yıl
türkiye fiyatıyla 1500tl olursa 6700k varken kimse gidip zen almaz , o yüzden fiyatlandırma önemli
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hakandmr 2 yıl
intel de istese fiyatları uygun tutar
5 sene önce fx 8150 kullandım şu an olsaydı hala kullanırdım i3 kullanıyorm haswell.fiyata değil performansa bakılcak.
aynen aile babaları gibi konuşuyorlar az yaksın arabam cok gitsin .güç varsa tüketimde olcak.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
bu konu hakkında tomshardware'de yıllardır süren bir forum başlığı var. oradan aldığım bilgilere göre kısaca AMD zen 3ghz üstüne zor çıkacak gibi duruyor. üretim teknolojisi bakımından kullanılan 14nm finFET 2,5ghz için optimize edilmiş. 3ghz ve üstünde işlemci ısısı ve güç tüketimi fırlıyor. ayrıca intel şu an işlemcilerinde çok daha yüksek hızlar kullanıyor. i7 6600k 4ghz, amd için ise en iyimser tahminle 3ghz hız olacak, turbo ile 3,25 belki. bu da intelin i7'si ile karşılaştırıldığında %30 daha yavaş demek. Ayrıca intel AVX eklentisi ile uyumlu olan yazılımlarda çok daha fazla hız sunuyor.
kısacası AMD Zen intel 2. nesil i serisi performansı sunacak. belki 3. nesil ama son çıkan ix-6xxx ve ix-7xxxx ile hız olarak rekabet edebilmesi mümkün değil. zaten Zen için yapılan sinebench ne yazıkki bir çok değişkenden etkilenen bir test, ayrıca burada intel i7 3gz hızına düşürülmüş. AMD'nin glofo ile yaptığı anlaşma nedeni ile başka bir üretim tesisi veya üretim teknolojisi de kullanması mümkün değil. Zen iyi bir işlemci olacak ama intel'in en iyisi ile kıyaslanması mümkün değil.
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Sertan-57 2 yıl
Videoyu izledim Erdi bey her zaman ki on numara anlatiyor buyuk keyifle izledim hele Zen islemcinin ismini duyunca nasil heycanlandim nasil heycanlandim merakla izledim :)
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eko44 2 yıl
Yemin ediyorum bu adam anlatırken hipnoz oluyorum. 10 numara
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-Oxy.gen- 2 yıl
Hadi artık çıkarın da görelim. Bende yeni sistem için beklemedeyim
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar konuyu takip eden biri olarak herkesin anlayabileceği seviyede kısa az ve öz yazmaya çalışacağım.
Parayı armut gibi ağaçtan toplayanlar,kovayla kuyudan çekenler durmayın koşun gidin intel ve nvidia alın (detay okumak isteyen 1* okusun)
çoğu insan gibi parayı çalışarak kazananlar ellerindeki bütçeyle en iyi performansı almak isteyenler amd alsın (detay okumak isteyen 2* okusun
1*-mutlu zengin azınlığın içinde olmanın hava basmanın elin yapıp fahiş fiyata sattığğı donanımla film izleyip oyun oynayın internette uçun uçun uçar ken de sanki kendiniz yapmış gibi türkiyede asgari ücretle çalışan adamın 3-4 maaşı fiyatına aldığınız donanımın üstünlüklerini anlatın, çünkü o donanımı alabiliyorsanız siz de üstün elitsiniz çoğunluk olan fakirleri ezmek dalga geçmek hakkınız
2*-insanların araba aldığı parayı 2sene sonra eskiyecek bilgisayara vermeyecek kadar akıllı olduğunuz için kendinizi tebrik edebilirsiniz. Malum 2 firmanın AMD nin önünü kesmek için tekelleşme adına herşeyi yaptığını rüşvetler verdiğini kanıtlayan AMD nin kazanmış olduğu davalar var aha link "goo.gl/zEVa75" AMD tüm teknolojilerinde şeffaf açık paylaşımcı olduğu halde Malum firma'nın sırf AMD'yi benchlerde daha rahat geçmek pazar payını korumak için basit efekt kod patentlerini bile paylaşmadığı "http://goo.gl/1VFm4I" tüm bunlara rağmen " bizim marga çoh eyi amd ezique ehu ehu" diyen fanboylarına yaptığı gpu'nun %70ini kırpıp utanmadan 8gb ram bile vermeyi çok görüp buna rağmen askari ücrete yakın fiyattan sattığı da da hepinizin malumu.Unutmayın geleceğin nasıl olacağı zar zor çalışıp kazandığınız parayı verdiğiniz firmalar tarafından belirleniyor. Benim şu an 300 adet FX8350 veya 150 adet RX480 alabilecek kadar nakit param var ama malum firmalara verecek param yok. Bu durumun fanboyluk ve markalarla hiçbir ilgisi yok firma politikaları ve müşteriye bakışlarıyla ilgili.
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Sertan-57 2 yıl
Ben her zaman soyluyorum Zen islemcinin i7'yi gecmesini beklemiyorum i7'le ayni performansi bekliyorum bu hepimize yeter zaten FP islemcisi olacagi icin tadindan yenmez.
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WinteR 2 yıl
AMD Polaris Gpu'sunda kullandığı yeni FinFet teknolojisyle aynı performansı %45 civarı daha düşük güçde elde edebiliyor. Bunu işlemcide de uyguluyacak ve ciddi bir güç kazanımı elde edicek. Diğer tarafta yeni mikroişlemci mimarisi, L2-L3 caclerin yeniden yapılanması ve hızlanması da var. Sonuçda ciddi bir performans ve teknoloji atlayışı olacak AMD için fakat bence tek sorun cpu satışı ve üretimi.
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ramazanedis 2 yıl
Merhaba ben çizim programları kullanıyorum catia solidworks tek çekirdek performans daha önemli i7 6700 mü alim zen mi bekliyim
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Sertan-57 2 yıl
Millet simdi bak umutsuzluga kapilmayin :) Zen islemcinin intel'i illa gecmesi sart degil ama ayni seviyede olsun yeterli AMD'den bunu bekliyoruz hepimiz bunu bekliyoruz durum boyle olsun ki intel fiyatlari dusurup intel'in fanboylari bundan yararlansin onlarinda hesapli islemci almaya haklari var :) Bu yuzden AMD acele etmeli ki intel'i yakalamali intel'in Zen islemci icin elinde buyuk kozlar oldugu kesin ama intel gizli kapilar ardinda bunu gizliyor yakinda kokusu ortaya cikar Zen islemcinin performansi duzgun olursa intel'in hamlesi yakinda ortaya cikar.
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