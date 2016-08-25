AMD Zen hakkında her şey: Yeni nesil işlemci mimarisi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD eski günlerine geri dönebilecek mi ? Yüzlerce mühendisin yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığı Zen mimarisi için geri sayım başladı. Peki yeni mimari neler sunacak, işlemciler ne zaman çıkacak ?
AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci mimarisi Zen hakkında her şey bu videomuzda. Tasarım seviyesindeki mimari yeniliklerden performansa kadar AMD neler vaad ediyor, 5 yıllık bekleyiş meyvelerini veriyor mu gibi soruların yanıtları da yine bu videomuzda, iyi seyirler.
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Allah'tan senin gibi gerçekten donanımı bu kadar seven insanlar olduğunu görmek beni umutlandırıyor takipteyiz.