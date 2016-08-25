AMD Zen hakkında her şey: Yeni nesil işlemci mimarisi

AMD eski günlerine geri dönebilecek mi ? Yüzlerce mühendisin yaklaşık 5 yıldır üzerinde çalıştığı Zen mimarisi için geri sayım başladı. Peki yeni mimari neler sunacak, işlemciler ne zaman çıkacak ?

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci mimarisi Zen hakkında her şey bu videomuzda. Tasarım seviyesindeki mimari yeniliklerden performansa kadar AMD neler vaad ediyor, 5 yıllık bekleyiş meyvelerini veriyor mu gibi soruların yanıtları da yine bu videomuzda, iyi seyirler.