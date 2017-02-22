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AMD geri döndü: Ryzen işlemciler hakkında her şey!

2 yıl
68,5b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve bekleyiş sona erdi, AMD yeni nesil işlemci ailesi Ryzen'ı tanıttı. Amerika'da Ryzen işlemci ailesi etkinliğine katıldık, Ryzen'lı sistemleri kullandık ve testler yaptık. Tüm detaylar bu videoda.
Beklenen an nihayet geldi! AMD'nin yeni nesil Ryzen işlemcileri piyasaya çıkmak üzere. San Francisco'da katıldığımız gizli etkinlikte Ryzen'la ilgili en çok merak edilen detayları, AMD CEO'su Lisa Su ve işlemciyi geliştiren ekipten dinleme şansı yakaladım. O zaman hadi gelin şimdi hep birlikte Ryzen'ın detaylarına bakalım.
 

Ryzen işlemci ailesine Zen mimarisi güç veriyor. Kapsamlı bir analizini daha önce video olarak yayınladığım Zen ile birlikte AMD'nin hedefi, Excavator kodlu mevcut en güncel işlemci mimarisine kıyasla %40 daha fazla IPC yani döngü başına komut performansı verebilmekti. Ancak sıfırdan dizayn edilen yani mühendislerin masaya boş kağıt koyarak başladığı Zen mimarisi öyle iyi gitti, o kadar yüksek verimlilik sundu ki bitmiş ürünlerinde ortaya çıkan IPC kazanımı %40 değil, %52 olarak gerçekleşti.

AMD'nin yüzlerce kişilik mühendislik ekibi ile 2 milyon saat harcayarak 4 yılda geliştirdiği Zen mimarisi, x86 işlemci dünyası için iki jenerasyon arasında son yıllarda gördüğümüz en radikal sıçramaya denk geliyor. İkinci nesil 14nm FinFET geometrisiyle rafine edilen Ryzen işlemci ailesinin zar yapısı o kadar verimli ki, tampon bellek hiyerarşisinde daha yüksek donanımsal kaynağı, Intel'e kıyasla daha küçük zar alanı içerisinde paketleyen bir tasarımla çıkıyor karşımıza.

Sözü daha fazla uzatmayalım ve AMD'nin açıkladığı model, performans ve fiyat bilgilerine geçelim isterseniz. Ryzen işlemci ailesinin en yüksek performanslı modelleri, R7 serisinde toplanıyor. Yıldız model R7 1800X olacak. AMD'ye göre dünyanın en performanslı 8 çekirdkeli masaüstü işlemcisi olan R7 1800X, 8 çekirdekli olup SMT olarak adlandırılan eşzamanlı çoklu izlek desteği ile her çekirdek için çift iş yükü sırtlayabiliyor. Standart hızı 3.6GHz olan ve Turbo ile 4GHz'e otomatik olarak çıkan işlemcinin TDP değeri ise 95 Watt.
Ryzen zar görüntüsü 
Performansına gelecek olursam, işlemci karşılaştırmalarındaki en önemli testlerden Cinebech'in güncel R15 sürümünde Intel'in 8 çekirdekli en güçlü işlemcisi olan ve 1000 dolara satılan Core i7-6900K'dan çok çekirdekte %9 daha hızlı, tek çekirdekte ise aynı performansı vermeyi başarıyor. Kısacası karşımızda çok güçlü bir işlemci duruyor arkadaşlar. Peki o zaman fiyatı nasıl derseniz, işlemci pazarının %99'unun 500 dolar altı modellerden oluştuğunu söyleyen AMD, en hızlı işlemcisi Ryzen R7 1800X'i 499 dolara, yani Intel'in yarı fiyatına satışa sunacağını söylüyor. Ülkemiz fiyatı muhtemelen bir miktar daha yüksek olur ama gerçekten heyecan verici.

Gelelim ikinci en hızlı modele yani Ryzen R7 1700X'e. Yine 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunan bu işlemci, standart olarak 3.4GHz'de çalışıyor ve Turbo ile 3.8GHz'e çıkıyor. TDP'si 95 Watt olan bu işlemci, AMD tarafından Intel'in 400 dolar fiyatlı Core i7-6800K modeline karşı konumlandırılıyor. Sonuç mu, Cinebench'in çok çekirdek testinde tam %39 evet yanlış duymadınız tam %39 daha hızlı. Hatta üst model olan 1000 dolarlık Core i7-6900K'dan da %4 daha hızlı, AMD'nin açıkladığı sonuçlara göre. Fiyatı ise 399 dolar olacak.

AMD'nin Ryzen işlemci ailesinde en çok konuşulacak modellerden biri de R7 1700 olacak. Core i7-7700K'ya karşı konumlandırılan bu işlemci de, diğer iki model gibi 8 çekirdek ve 16 izlek desteği sunuyor. Standart olarak 3GHz'de çalışan ve Turbo ile 3.7GHz'e çıkabilen bu işlemcinin bir güzel yanı da 65 Watt TDP'ye sahip olması ki kıyaslama yapmak gerekirse Core i7-7700K'da bu değer 91 Watt. Peki performans tarafında işler nasıl derseniz, ifade ettiğim gibi bu işlemci Core i7-7700K'ya rakip geliştirildi ve saat hızı standart frekansta 1.2GHz, Turbo frekansında ise 800MHz daha düşük 7700K'dan, avantajı ise 8 çekirdekli olması. Bu değerler çerçevesinde R7 1700, AMD'nin paylaştığı sonuçlaragöre Cinebench çok çekirdek testinde rakibinden %46 daha hızlı olmayı başarıyor.

Pek çoğunuz oyun performansını da merak ediyorsunuz diye düşünüyorum, canlı bir demo yapan AMD, Sniper Elite 4 oyununda Ryzen R7 1700 ve Core i7-7700K'yı karşılaştırırken, gerçek zamanlı FPS değerleri benzer sonuca işareti ediyordu. Peki ya diğer uygulamalarda durum nedir derseniz, örneğin video düzenlemeye bakalım çünkü artık hayatımız video, pek çok kişinin Youtube kanalı var ve çektiği videoları yüklemeden önce güzelce düzenlemek istiyor. AMD, video dönüştürme üzerine Handbrake testi gerçekleştirdi ve Ryzen R7 1700, Core i7-7700K'dan 10 saniye önce testi bitirmeyi başardı. Fiyatı ise 329 dolar olacak, yani Core i7-7700K'nın şu anki fiyatından 10 ila 20 dolar arası daha ucuz.

Gelin bazı başka testlere de göz atalım isterseniz. Örneğin birden fazla uygulamanın çalıştığı durumda nasıl bir tablo çıkıyor ona bakalım. Arka tarafta Blender ile üç boyutlu modelleme, HandBrake ile video işleme ve üst tarafta ise Google Octane ile Java Script testi yapılan karmaşık bir kullanım senaryosunda Ryzen R7 1700X, Intel tarafındaki karşılığından veya Microsoft Excel üzerinde yapılan karmaşık bir hesaplamada, Ryzen R7 1700, Core i7-7700K'dan daha hızlı olmayı başarıyor.

Henüz kendi testlerimizi gerçekleştirememiş olsak ta AMD'nin hazırladığı test makinalarıyla yaptığımız ölçümlere göre Ryzen ailesi müthiş güçlü bir şekilde geliyor.  Yeni nesil ışıklı soğutucu tasarımına sahip olan işlemcilerle birlikte Asus, Gigabyte ve MSI gibi firmaların üst seviye anakart modellerini de piyasada görebileceğiz. Ryzen, AMD tarihinin eş zamanlı olarak hemen her yerde piyasaya çıkacak, üst seviye bilgisayar üreten firmaların kendi makinalarını lansmanda satışa sunacağı bu derece destek gören belki de ilk ürün olacak. Bu gelişme bile ekosistemin Ryzen'a inandığını gösteren bir tablo olarak yorumlanabilir.

Ryzen işlemci ailesi 2 Mart'ta piyasaya çıkacak. Ve kesin olan bir şey vars o da AMD için oyunun yeni başladığı çünkü Ryzen'dan hemen sonra Zen tabanlı üst seviye sunucu işlemcilerini, Vega serisi yeni nesil ekran kartlarını, Zen tabanlı APU ve mobil işlemcileri göreceğiz. AMD CEO'su Lisa Su, diğer işlemci modellerinde de her şeyin istedikleri gibi gittiğini ve hazırlıkların tam gaz devam ettiğini söyledi. Ryzen için AMD'nin güçlü bir yol haritası var. Şirket hali hazırda 10nm ve 7 nm üretim geometrisi için de çalışmalarını sürdürüyor. Ve laf aramızda bir bilgi vereyim, kulağıma fısıldananlar doğruysa Intel'den farklı olarak ,Zen 2 ve devamında gelecek Zen 3'de IPC seviyesinde yine ciddi sıçramalar görebiliriz.

Bir sene önce AMD hisseleri 2 dolara düştüğünde, şirketi yakından takip eden birisi olarak daha fazla düşemez, ama yol haritasına uyabilirlerse yükseliş olur ve kısa sürede 10 doları görebilirler diye sosyal medya paylaşımları yapmıştım. Bugün AMD hissesi 14 dolar civarında ve yükseliş sürecek gibi görünüyor. Sanırım içinde olduğumuz günler AMD yatırımcısı olanlar için uzun bir aradan sonra en keyifli dönem olsa gerek.

Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videoda kapalı kapılar ardında gizli bir şekilde düzenlenen AMD Ryzen Teknoloji Günü'nden seslendim ve AMD'nin açıkladığı detayları sizlerle paylaştım. Önümüzdeki günlerde Ryzen işlemci incelemesi de sitemizde olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum, şimdilik hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.

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Patren 2 yıl en beğenilen
Amd intel temsili
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veleciraptor 2 yıl
Ryzen'in bu performansı Intel'i ürün fiyatlarını indirmeye zorlayacak. Eğer dedikleri gibiyse AMD bu sefer düş kırıklığına uğratmak yerine beklentileri bile aşan bir işlemci geliştirmiş. Rekabet bize yarayacak. Bir sonraki CORE i7 serisi 8 ya da en az 6 çekirdekli olmazsa işi çok zor.
1800x kendinden iki kat pahalı Intel i7-6900K işlemciden hem daha hızlı hem daha az güç tüketiyor. Daha ne olsun!
Hoş geldin rekabet :)
Ryzen'in bu performansı Intel'i ürün fiyatlarını indirmeye zorlayacak. Eğer dedikleri gibiyse AMD bu sefer düş kırıklığına uğratmak yerine beklentileri bile aşa...
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redoracle 2 yıl
%52 artış bayrakları asma zamanı gelmiş

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axaxa 2 yıl
Ne ryzenmiş be
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DH Misafiri 2 yıl
Sonunda bi rekabet görücez gerçek manada...
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Huzur_02 2 yıl
AMD'nin fiyatları düşük tutması (İntel'e nazaran) acaba yine hüsran mı olacak diye düşündürüyor malum epey zamandır AMD her çıkardığı işlemcide piyasaya sürmeden evvel benchmark sonuçlarına göre şöyle olacak böyle olacak diyor sonra kullanıcı testleri damlamaya başlayınca hüsran oluyor umarım yanılırım
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eskibirkurt 2 yıl
AMD ryzen'ın oc siz koşullarda desteklediği ddr4 türüde te ortaya çıktı. Amazon com da önsiparişe gelen bordlarda oc siz en yüksek ram ddr4-2666. İnternette bazı bilgiler düz olarak ddr4-3600 desteği olacak diyordu (o ramlerde pahalı). DDR4-2666 da kalsın aman....
Hepsiburadada önsipariş gösteren bordlara baktım. En ucuzu B350'ler 450 tl falan... A320'ler pek çok kişiye yeter ama şu an yok. Ucuz bord yok ucuz işlemcide yok. Tamam intel karşılıklarından ucuzlar ama mevcut amd bileşenleri toplamda en azından 5-6 bin liralık makineler demek.
İntel'in fiyat hegemonyası daha yıkılmadı. Nezaman ryzen r3 ler ve A serisi ryzen apular A320 anakartlar gelecek ozaman.
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ozguradam1 2 yıl eskibirkurt
eskibirkurt
AMD ryzen'ın oc siz koşullarda desteklediği ddr4 türüde te ortaya çıktı. Amazon com da önsiparişe gelen bordlarda oc siz en yüksek ram ddr4-2666. İnternette bazı bilgiler düz olarak ddr4-3600 desteği olacak diyordu (o ramlerde pahalı). DDR4-2666 da kalsın aman....
Hepsiburadada önsipariş gösteren bordlara baktım. En ucuzu B350'ler 450 tl falan... A320'ler pek çok kişiye yeter ama şu an yok. Ucuz bord yok ucuz işlemcide yok. Tamam intel karşılıklarından ucuzlar ama mevcut amd bileşenleri toplamda en azından 5-6 bin liralık makineler demek.
İntel'in fiyat hegemonyası daha yıkılmadı. Nezaman ryzen r3 ler ve A serisi ryzen apular A320 anakartlar gelecek ozaman.

bu ram konusunu ben de merak ediyorum.şimdi ben yeni sistem için zamanında Corsair 2x16 32GB 3000MHz DDR4 aldım.bunu tam kapasiteyle kullanabilir miyim.yani bazı anakartlar oc ile 3000-3200-3600 seviyelerine çıkıyor.bir de anakartların default olarak destekledikleri değerler var(2400-2600-3000-3200 gibi) şu an piyasadaki anakarlarda default olarak 3000 mhz destekleyen varmı.bu işin tam oalrak teknik boyutu nedir?
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Zaris 2 yıl
beni en çok merak ettiren durum mmorpg peformansları.
çünkü işlemcinin gücü ancak bu oyunlarda ortaya çıkıyor. yüzlerce insanla aynı anda savaşırken kitleniyor amd işlemciler bunu hepimiz biliyoruz.
intel mmorpg oyunlarda olmazsa olmaz halini aldı.
şimdi ryzen ne durumda olacak en çok onu bekliyorum duruma göre sistemimi ryzen'a geçirebilirim.
amdyi oldum olası severim fiyat performansından ötürü fakat fx serisi beni mmorpglerde büyük hüsrana uğrattı. yine idare ediyor ama idare ediyor işte... (ne kadar ekmek o kadar köfte misali)
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redoracle 2 yıl Zaris

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CombatGT 2 yıl
videocardz.com/...
Erdi Bey ve Mesut Bey'i bu yabancı kaynaklarda da görmeye başladık
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BYGURSEL58 2 yıl
İnşallah guzel bır rekabet olur INTEL ıle. Her turlu bıze yarar. Butcemıze gore daha guzel ıslemcıler alabılırız. Bu defa AMD sağlam gelıyor gıbı gorunuyor. :)
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keskin53 2 yıl
raziye'nin etkileri görülmeye başladı.intel indirime gitmiş . hemide öyle 5 10 dolar degil
Intel Core i7-6950X ($1599) – $300 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6900K ($999) – $200 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6850K ($549) – $150 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6800K ($359) – $140 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-5820K ($319) – $100 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-7700K ($299) – $80 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6700K ($259) – $140 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-4790K ($279) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-7700 ($289) – $50 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6700 (259) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-7600K ($199) – $70 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-6600K ($179) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-4690K ($189) – $70 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-7500 ($189) – $30 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-6500 ($179) – $50 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-4590 ($159) – $60 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-7350K ($159) – $20 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-7100 ($114) – $15 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-6100 ($109) – $20 Fiyat İndirimi
Intel G4400 ($49.99) – $20 Fiyat İndirimi
Intel G3258 ($49.99) – $27 Fiyat İndirimi
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aesca 2 yıl keskin53
Orijinalden alıntı: keskin53
raziye'nin etkileri görülmeye başladı.intel indirime gitmiş . hemide öyle 5 10 dolar degil
Intel Core i7-6950X ($1599) – $300 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6900K ($999) – $200 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6850K ($549) – $150 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6800K ($359) – $140 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-5820K ($319) – $100 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-7700K ($299) – $80 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6700K ($259) – $140 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-4790K ($279) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-7700 ($289) – $50 Fiyat İndirimi
Intel Core i7-6700 (259) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-7600K ($199) – $70 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-6600K ($179) – $90 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-4690K ($189) – $70 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-7500 ($189) – $30 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-6500 ($179) – $50 Fiyat İndirimi
Intel Core i5-4590 ($159) – $60 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-7350K ($159) – $20 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-7100 ($114) – $15 Fiyat İndirimi
Intel Core i3-6100 ($109) – $20 Fiyat İndirimi
Intel G4400 ($49.99) – $20 Fiyat İndirimi
Intel G3258 ($49.99) – $27 Fiyat İndirimi

Micro Center zaten uygun fiyatlı işlemci satan bir yer.
Onun dışındaki satıcılara bakmak lazım.
İntelin de henüz resmi fiyat indirimi yaptığı falan yok.
Yani....heyecana mahal yok....
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Agababangida 2 yıl
Ryzen hakikaten müthiş CPU olmuş.
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