AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi video inceleme

AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi tüm detaylarıyla bu videoda. Türkiye'nin ilk dünyanın ise sayılı incelemelerinden biri olan bu videoda, FX-8150 işlemcisini hem Phenom II X6 1100T hem de Core i7-2600K ile karşılaştırıyor aynı zamanda Turbo başarımına ve hız aşırtma yeteneklerine bakıyoruz.

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