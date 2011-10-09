AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi video inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi tüm detaylarıyla bu videoda. Türkiye'nin ilk dünyanın ise sayılı incelemelerinden biri olan bu videoda, FX-8150 işlemcisini hem Phenom II X6 1100T hem de Core i7-2600K ile karşılaştırıyor aynı zamanda Turbo başarımına ve hız aşırtma yeteneklerine bakıyoruz.
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"yorum"
1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.
Kaynak: Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük.
EKLEME:
Videoyu izledim. Fikrim şu:
Bulldozer ne kadar biraz hayal kırıklığı olsa da oyun ve winrar testlerinde başarılı olmuş.
Soru şu: Bir işlemcinin neyde hızlı olmasını bekleriz ?
Office'te mi ?
Yazı yazarken mi ?
Internet'te çok hızlı olsa ne farkeder ?
Bana göre işlemci winrar ve oyunda iyi ise benim için iyidir. Kalan şeylerde hızlı olup olmadığını hissedemeyiz bile. Yani Word kullanırker işlemci çok hızlı olsa ne yazar.
Veya Internet'te çok hızlı olsa ne ki ? Zaten Chrome ve ie9 gibi tüm tarayıcılarda GPU hızlandırma var. Eğer ben Core i7 2600K yerine 115 lira daha ucuza bu işlemciyi alıp o 115 lirayı da ekran kartına yatırıp oyunlarda ve Internet'te daha iyi performans alıyorsam bana göre daha iyi...
Oyun için ise fiyatına göre iyi olmuş. Masaüstünde ise dosya sıkıştırma hariç bir fark yaratmayacağı için Bulldozer iyi satacaktır diye düşünüyorum.
Çünkü oyunda iyi ve fiyatı epey rekabetçi..
Yalnız render gibi iş amaçlı kullanımı saymıyorum. Onlarda Bulldozer kullanımı hayalkırıklığı olmuş.