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AMD'nin 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi video inceleme

7 yıl
615,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer mimarisini temel alan 8 çekirdekli FX-8150 işlemcisi tüm detaylarıyla bu videoda. Türkiye'nin ilk dünyanın ise sayılı incelemelerinden biri olan bu videoda, FX-8150 işlemcisini hem Phenom II X6 1100T hem de Core i7-2600K ile karşılaştırıyor aynı zamanda Turbo başarımına ve hız aşırtma yeteneklerine bakıyoruz.
 

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G&H 7 yıl en beğenilen
dozerin tekeri patlamiş
1 Yanıt Yanıtla +75
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OverClocK1ng 7 yıl
Ben de sana ilk eksiyi basan kişiyim...

"yorum"

1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir.
2. Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, değerlendirme.

Kaynak: Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük.

EKLEME:

Videoyu izledim. Fikrim şu:
Bulldozer ne kadar biraz hayal kırıklığı olsa da oyun ve winrar testlerinde başarılı olmuş.

Soru şu: Bir işlemcinin neyde hızlı olmasını bekleriz ?

Office'te mi ?
Yazı yazarken mi ?
Internet'te çok hızlı olsa ne farkeder ?

Bana göre işlemci winrar ve oyunda iyi ise benim için iyidir. Kalan şeylerde hızlı olup olmadığını hissedemeyiz bile. Yani Word kullanırker işlemci çok hızlı olsa ne yazar.
Veya Internet'te çok hızlı olsa ne ki ? Zaten Chrome ve ie9 gibi tüm tarayıcılarda GPU hızlandırma var. Eğer ben Core i7 2600K yerine 115 lira daha ucuza bu işlemciyi alıp o 115 lirayı da ekran kartına yatırıp oyunlarda ve Internet'te daha iyi performans alıyorsam bana göre daha iyi...

Oyun için ise fiyatına göre iyi olmuş. Masaüstünde ise dosya sıkıştırma hariç bir fark yaratmayacağı için Bulldozer iyi satacaktır diye düşünüyorum.
Çünkü oyunda iyi ve fiyatı epey rekabetçi..

Yalnız render gibi iş amaçlı kullanımı saymıyorum. Onlarda Bulldozer kullanımı hayalkırıklığı olmuş.
Ben de sana ilk eksiyi basan kişiyim..."yorum"1. Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma...
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3 Yanıt Yanıtla +63
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veleciraptor 7 yıl
Karşılaştırma grafikleri öyle bir hazırlanmış ki, %10'luk fark bile sanki işlemciler arasında 2-3 kat performans farkı var gibi görünüyor.
2 Yanıt Yanıtla +50
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2 Avatar Avatar
bbsaa 6 yıl
fx8150 denemedim.kendim x4 965 kullanıyorum.şunu acık olarak ifade edeyim marka bir bilgisayarda 2600k yı denedim.965 den daha düşük oldugunu iddia ederim kullanıcı olarak hic test zamazingosuna girmeden.testin yazılımı neye baglı ne buna karar veriyor bilmem.sade bir kullanıcıyım.diger sade kullanıcılarında bunu farkedecegi belli.amd fan ve ya anti intel le alakam yok)
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DH Misafiri 6 yıl
diksiyon çok kötü ne dendiğini anlayabilmek için bütün dikkatimi ekrana verip sesi sonuna kadar açtım
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huseynnnnn 6 yıl
winrar testi fx 8150 işlemcinin gerçek performansını veriyo
çünki tets programı deyil işlemcinin gücü neyse onu yansıtıyo bu işlemciyi almak mantıklı fiyat performans bakımından
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba
fx 8150 işlemcim var işlemciye 1.449 v dan fazla voltaj veremiyorum. yardımlarınızı bekliyorum. teşekkürler..
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murat425 6 yıl
arkadaş fx 8150 ve 2500k yı karşılaştırıyorsunuzda arada 3 fps oynuyor ancak 2500k oyunlarda sadece 3 fps önde fiyata gelinde 140 lira gibi ciddi bir rakam fazla olan işlemciyi övüyorsunuz birde anlamış değilim. veyahut fx 8150 nin 2 katı fiyata sahip olan i7 2600k ile oyunlarda gene 3 fps intel önde. sadece para tuzagı başka hiçbirşey değil
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prosecutor 7 yıl
Değerli arkadasım o boş testlere kanmayın diyorum. Yaa ne test meraklisiymissiniz.
Ben amd 6100 kullanıyorum ve o senin testler palavra diyorum sen illada test diye tutturuyorsun. Yazık ama.
280 tl ye 6 cekirdekli canavar işlemci aldım ekran kartımda iyi (6870) tüm oyunları full detay oynuyorum diyorum. Sen test diyorsun.
Gelen amd işlemci partisi ertesi güne kalmıyor diyorum. Sen test diyorsun. Reel dururken sanal ....ayıp olmuyormu ?;)
3 Yanıt Yanıtla +1
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gacvokem 7 yıl prosecutor
prosecutor

Değerli arkadasım o boş testlere kanmayın diyorum. Yaa ne test meraklisiymissiniz.
Ben amd 6100 kullanıyorum ve o senin testler palavra diyorum sen illada test diye tutturuyorsun. Yazık ama.
280 tl ye 6 cekirdekli canavar işlemci aldım ekran kartımda iyi (6870) tüm oyunları full detay oynuyorum diyorum. Sen test diyorsun.
Gelen amd işlemci partisi ertesi güne kalmıyor diyorum. Sen test diyorsun. Reel dururken sanal ....ayıp olmuyormu ?;)


prosecutor

Değerli arkadasım o boş testlere kanmayın diyorum. Yaa ne test meraklisiymissiniz.
Ben amd 6100 kullanıyorum ve o senin testler palavra diyorum sen illada test diye tutturuyorsun. Yazık ama.
280 tl ye 6 cekirdekli canavar işlemci aldım ekran kartımda iyi (6870) tüm oyunları full detay oynuyorum diyorum. Sen test diyorsun.
Gelen amd işlemci partisi ertesi güne kalmıyor diyorum. Sen test diyorsun. Reel dururken sanal ....ayıp olmuyormu ?;)

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dostum kenidni yorma ya sen kullan , keyfini çıkar win8 herşey ortaya çıkacak
win7 zaten bu hızdaysa gerisini düşün artık:) süper işlemciler
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AC_Hawker 7 yıl prosecutor
prosecutor
Değerli arkadasım o boş testlere kanmayın diyorum. Yaa ne test meraklisiymissiniz.
Ben amd 6100 kullanıyorum ve o senin testler palavra diyorum sen illada test diye tutturuyorsun. Yazık ama.
280 tl ye 6 cekirdekli canavar işlemci aldım ekran kartımda iyi (6870) tüm oyunları full detay oynuyorum diyorum. Sen test diyorsun.
Gelen amd işlemci partisi ertesi güne kalmıyor diyorum. Sen test diyorsun. Reel dururken sanal ....ayıp olmuyormu ?;)


Birincisi o testler uzaydami yapiliyor? Ikincisi oyun testleride mevcut. Son olarakta oyunlari full detay kasmadan oynamak performans gostergesi degil, bir yeterlilik gostergesidir. Performans denince devreye fps degerleri girer.
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kral-18 6 yıl prosecutor
prosecutor

Değerli arkadasım o boş testlere kanmayın diyorum. Yaa ne test meraklisiymissiniz.
Ben amd 6100 kullanıyorum ve o senin testler palavra diyorum sen illada test diye tutturuyorsun. Yazık ama.
280 tl ye 6 cekirdekli canavar işlemci aldım ekran kartımda iyi (6870) tüm oyunları full detay oynuyorum diyorum. Sen test diyorsun.
Gelen amd işlemci partisi ertesi güne kalmıyor diyorum. Sen test diyorsun. Reel dururken sanal ....ayıp olmuyormu ?;)




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HIIZLI 7 yıl
sanıye farklı grafıkten sozde bahsedıyor analatırken grafıge baktıgınızda daglar varmıs gıbı renkle ayrılmıs yıne intelın bır oyunu baska vıdeolardada ıntel rezıl gorunuyor ben bunların hıcbırıne ınanmıyorum.
herzaman yenı nesıl yenı nesıldır..
israıl uşagı olmayın....
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prosecutor 7 yıl
O da işletim sisteminin Intel optimizasyonu sebebiyle. W8 i bekleyin diyor. Gercekten bu isten anlayanlar.
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TiRaNTx 7 yıl
5 yıl boyunca adamlar bunumu yapmış açıkçası tam bir hayal kırıklığı bana göre. Artık şunu merak etmeye başladım amd artık cpu alanından yavaş yavaş elini çekip gpu ya mı yöneliyor ben bu işlemciden bunu çıkartıyorum. ortada olan tablo 5 yılın boşa harcandığını göstermiş tamamen haayal kırıklığı olmuş.
her zamanki gibi hız aşırtma olayı mevcut oda nereye kadar? her işlemcinin hız aşırtması aynı olacak diye birşey yok fakat aldığımız işlemcileri normal olarak kullanmak var bide illa geçecem deyip hız aşırtarak kullanmak var
eskiden şöyle idi durum işlemci alırdın 1-2 yıl kullanırdın artık yavaşlar gibi oldugundada hız aşırtırdın 1 sene daha götürürdü hatta belki daha fazla..
sonuç olarak bir amd taraftarı olarak hiç hoşuma gitmedi bu sonuçlar.
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KURSAD. 7 yıl
AMD isterdim lakin 2500 K F/P olmasıyla sandy bridge aldım. 2-3 ay evvel.
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prosecutor 7 yıl
Hala yaşıyor ve amd fiyatı ile ilerliyor. Ben vatandan indirimle 990 ve fx 6100 ü 500 e aldım. Ekran kartım sapphire 6870.
Masaüstü uygulamalarında tıklamam açılması için yeterli. Corsair GT sata3 120 gb ssd kullanıyorum.
Oyun oyun diyorsunuzda oyunlar ekran kartının sorunu değilmi?
Amd fx 6100+ gigabyte 990 ud3 + 6870 ekran kartı İntelin işlemci ve anakartına denk geliyor.
Ben aynı zamanda is yerimdeki bu amd yi eve getirip evdeki i7930 U dairedeki bilgisayara taktım.
Bu testler bence pazarlama taktiği.
3 Yanıt Yanıtla +1
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Rocky Balboa® 7 yıl prosecutor
prosecutor

Hala yaşıyor ve amd fiyatı ile ilerliyor. Ben vatandan indirimle 990 ve fx 6100 ü 500 e aldım. Ekran kartım sapphire 6870.
Masaüstü uygulamalarında tıklamam açılması için yeterli. Corsair GT sata3 120 gb ssd kullanıyorum.
Oyun oyun diyorsunuzda oyunlar ekran kartının sorunu değilmi?
Amd fx 6100+ gigabyte 990 ud3 + 6870 ekran kartı İntelin işlemci ve anakartına denk geliyor.
Ben aynı zamanda is yerimdeki bu amd yi eve getirip evdeki i7930 U dairedeki bilgisayara taktım.
Bu testler bence pazarlama taktiği.

Çok haklısın. Bende testlere güvenerek 2500k aldım fakat 1920x1080 çözünürlükte fx 6100 ve 2600k arasında bile en fazla 5-6 fps fark oluyor
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AC_Hawker 7 yıl prosecutor
prosecutor

Hala yaşıyor ve amd fiyatı ile ilerliyor. Ben vatandan indirimle 990 ve fx 6100 ü 500 e aldım. Ekran kartım sapphire 6870.
Masaüstü uygulamalarında tıklamam açılması için yeterli. Corsair GT sata3 120 gb ssd kullanıyorum.
Oyun oyun diyorsunuzda oyunlar ekran kartının sorunu değilmi?
Amd fx 6100+ gigabyte 990 ud3 + 6870 ekran kartı İntelin işlemci ve anakartına denk geliyor.
Ben aynı zamanda is yerimdeki bu amd yi eve getirip evdeki i7930 U dairedeki bilgisayara taktım.
Bu testler bence pazarlama taktiği.

Pazarlama taktiği falan değil arkadaşım. Bu siteden dilediğin işlemci, ekran kartı, hard diski, test edebilirsin.
anandtech.com/...
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gacvokem 7 yıl prosecutor
prosecutor

Hala yaşıyor ve amd fiyatı ile ilerliyor. Ben vatandan indirimle 990 ve fx 6100 ü 500 e aldım. Ekran kartım sapphire 6870.
Masaüstü uygulamalarında tıklamam açılması için yeterli. Corsair GT sata3 120 gb ssd kullanıyorum.
Oyun oyun diyorsunuzda oyunlar ekran kartının sorunu değilmi?
Amd fx 6100+ gigabyte 990 ud3 + 6870 ekran kartı İntelin işlemci ve anakartına denk geliyor.
Ben aynı zamanda is yerimdeki bu amd yi eve getirip evdeki i7930 U dairedeki bilgisayara taktım.
Bu testler bence pazarlama taktiği.

prosecutor

Hala yaşıyor ve amd fiyatı ile ilerliyor. Ben vatandan indirimle 990 ve fx 6100 ü 500 e aldım. Ekran kartım sapphire 6870.
Masaüstü uygulamalarında tıklamam açılması için yeterli. Corsair GT sata3 120 gb ssd kullanıyorum.
Oyun oyun diyorsunuzda oyunlar ekran kartının sorunu değilmi?
Amd fx 6100+ gigabyte 990 ud3 + 6870 ekran kartı İntelin işlemci ve anakartına denk geliyor.
Ben aynı zamanda is yerimdeki bu amd yi eve getirip evdeki i7930 U dairedeki bilgisayara taktım.
Bu testler bence pazarlama taktiği.




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AC_Hawker 7 yıl
Bu konu hala yasiyor mu yahu? Izlek teklonojisinin iyi bir fikir olmadigini AMD, tepe yoneticisini isten cikartarak zaten kabul etti. 5 ay olmus konu :D gereksiz.
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