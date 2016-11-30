AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD yeni nesil Zen işlemcileriyle iddialı geliyor. Oyun ve performans tutkunlarının merakla beklediği işlemcilerin teknik altyapısı ve mimari detaylarını, Teksas'daki merkez ofislerinde AMD'ye sorduk!
AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi için artık son dönemece girmek üzereyiz. Aralık ayı içerisinde özel bir ön tanıtım yayını yapacak olan AMD'ye, bizzat Teksas'daki merkez ofislerine giderek Zen kod adını taşıyan yeni işlemcilerin mimari detaylarını sorduk, bakalım nasıl yanıtlar almışız.
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Evet hatta doların 4 liraya oturuşunu izlemeden almamak lazım , gerçekten bu saatden sonra mevcut fiyatların altına bir şeyler satın alabileceğimize hiç zannetmiyorum, valla kardeşim parası olan her zaman alır olmayanda o gelicek bu gidecek ama her geçen gün hayat pahalılaşıyor bu ülkede.