AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları!

AMD yeni nesil Zen işlemcileriyle iddialı geliyor. Oyun ve performans tutkunlarının merakla beklediği işlemcilerin teknik altyapısı ve mimari detaylarını, Teksas'daki merkez ofislerinde AMD'ye sorduk!

AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi için artık son dönemece girmek üzereyiz. Aralık ayı içerisinde özel bir ön tanıtım yayını yapacak olan AMD'ye, bizzat Teksas'daki merkez ofislerine giderek Zen kod adını taşıyan yeni işlemcilerin mimari detaylarını sorduk, bakalım nasıl yanıtlar almışız.