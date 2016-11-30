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AMD'ye sorduk: Zen işlemciler ve mimari detayları!

2 yıl
34,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil Zen işlemcileriyle iddialı geliyor. Oyun ve performans tutkunlarının merakla beklediği işlemcilerin teknik altyapısı ve mimari detaylarını, Teksas'daki merkez ofislerinde AMD'ye sorduk!
AMD'nin merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesi için artık son dönemece girmek üzereyiz. Aralık ayı içerisinde özel bir ön tanıtım yayını yapacak olan AMD'ye, bizzat Teksas'daki merkez ofislerine giderek Zen kod adını taşıyan yeni işlemcilerin mimari detaylarını sorduk, bakalım nasıl yanıtlar almışız. 

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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
video'nun özeti "intelin performansına yetiştik bu sefer galiba"
Yanıtla +13
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GreyParrot 2 yıl Firaristt
Orijinalden alıntı: Firaristt
Güzel güzel. 2017 2. yarısın beklemek lazım. Hatta 3. çeyreğin ortasına kadar belki. Piyasalar şenlenir ve fiyatlar oturmaya başlar o zaman.

Evet hatta doların 4 liraya oturuşunu izlemeden almamak lazım
, gerçekten bu saatden sonra mevcut fiyatların altına bir şeyler satın alabileceğimize hiç zannetmiyorum, valla kardeşim parası olan her zaman alır olmayanda o gelicek bu gidecek ama her geçen gün hayat pahalılaşıyor bu ülkede.
Orijinalden alıntı: FiraristtGüzel güzel. 2017 2. yarısın beklemek lazım. Hatta 3. çeyreğin ortasına kadar belki. Piyasalar şenlenir ve fiyatlar oturmay...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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miki026 2 yıl
Gerçekten inanıyorum AMD nin bu kez iyi bir iş çıkaracağına. Amd başarısız değildi hiç bir zaman ama tam da değildi. Az kaldı ekran kartı ve işlemci f/p leriyle iyi işler başaracak
Gerçekten inanıyorum AMD nin bu kez iyi bir iş çıkaracağına. Amd başarısız değildi hiç bir zaman ama tam da değildi. Az kaldı ekran kartı ve işlemci f/p leriyle...
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1 Avatar
5EVEN 2 yıl
ERDİ BAŞKAN MÜZİĞİN ADI NE ALLAH İÇİN!!
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redoracle 2 yıl
Aslında sorulması gereken en önemli şeylerden biri sorulmamış,Amd zen işlemcileri için windows 10(tam hakkıyla heralde) şartı getiriliyor(intelin yeni serilerindede) bu konuda eski işletim sistemlerinden vazgeçmek istemeyen kullanıcılar ne yapabilir,zen işlemcilerin win 10 öncesi sürümleri akıbeti ne olur,win10'da ne gibi ekstra özellikler sunacak?
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AC_Hawker 2 yıl
Benchmark ve oyun testlerine
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bunu bize AMD öğretti
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Xanax70 2 yıl
Emeğinize teşekkürler fakat videoda niye donanım haber diye reklam yapıyorsunuz? Adamın altyazısını göremiyoruz ki geçişlerde ?!
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redoracle 2 yıl
Lisa Su ile de bir röportaj bekleriz artık

Ne de olsa en çok ona sorulması gerek,saksı muamelesi yapmamak lazım.
Lisa su olmadı Jim keller oldu oda olumlu.
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MogoLKhan 2 yıl
hayatında i3 Pentium dışında işlemci kullanmamış gençler yine bilgsizce yorumlarını buraya yazmışlar.
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kadirirdem 2 yıl
erdi abi işini en iyi yapanlar dansın :)
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homebird 2 yıl
Erdi hocam şirkette ortam ayarlayıp, diğer arkadaşlara "editör nasıl olunur" dersleri vermeyi düşünüyor musunuz?
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Doppio 2 yıl
Umarım iyi bir iş çıkarırlar ortaya, aksi halde yine intelin her sene zırt pırt soket değişimleri ve fahiş fiyatları ile baş başa kalacağız.
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selmand 2 yıl
daha ne yapacaklarını bile tam oturtamamışlar. Bakın bu ilk versiyon phenomlar gibi olacak çünkü cpu ne yapacağına kendisi karar verecek diyor. işlemcinin tam olarak neler yapabileceği konusunda tam bilgileri yok veya bu adam konuya tam hakim değil.
yeni bir fiyasko kapıda demedi demeyin.
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nightsniffer 2 yıl selmand
Adam pek bir şey biliyormuş gibi gelmedi bana. Papağan gibi tekrarlıyor duyduklarını. Daha önceki videodaki reyiz her şeyden emindi, tıkır tıkır sayıyordu. Vice President olan galiba.
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