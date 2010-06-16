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ASRock, USB 3.0 destekli yeni nettop'larını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock, USB 3.0 destekli yeni nettop'larını satışa sunuyor
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Computex 2010 fuarında, önümüzdeki yıl için hazırladığı Intel P67 çipsetli yeni anakartını gösteren ASRock, çoklu ortam odaklı masaüstü uygulamaları için hazırladığı yeni nettop modelleri Core 100HT-BD ve Core 100HT'yi duyurdu. HTPC olarak kullanılmak üzere hazırlanan yeni nettop'ların her ikisi de Intel'in Calpella mobil platformunu baz alıyorlar.

Her ikisi de 195 x 70 x 186 mm boyutlarında olan ve Core i3, Core i5 ya da Core i7 mobil işlemcileriyle konfigüre edilebilen nettop'larda, ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre HD Graphics IGP'sinin kullanıldığını görüyoruz. İki adet DIMM slotu ile 8GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunan sistemler, 2.5-inç boyutundaki HDD ve SSD'lerle kullanılabiliyorlar.

USB 3.0 desteğine sahip olan sistemlerde, THX TruStudio Pro destekli 7.1 kanal ses, Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi ve HDMI çıkışı gibi detaylara da yer veriliyor. Bu arada açıklanan bilgilere göre iki sistem arasında belirleyici olan yegane fark olarak , 100HT modelinin DVD yazıcı, 100HT-BD modelinin ise Blu-ray destekli kombo sürücü ile geliyor olması gösterilmekte.

ASRock tarafından yaygın satışına yakında başlanması beklenen yeni nettop'lar için henüz resmi fiyat bilgileri açıklanmadı.

ASRock, USB 3.0 destekli yeni nettop'larını satışa sunuyor
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DH Misafiri 8 yıl
türkiyede satısta mı acaba??
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BluePage 8 yıl
mac mini gibi birşey heralde?
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almila1299 9 yıl
ekran kartınada bir çözüm getirseler çok güzel makina.
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