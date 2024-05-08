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    Ultra dayanıklı Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

    Huawei'nin Apple Watch Ultra rakibi akıllı saati Türkiye'de satışta. Huawei Watch 4 Pro Space Edition, ultra dayanıklı tasarımının yanında gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.
    HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition Tam Boyutta Gör
    Huawei, havacılık sınıfı DLC titanyum tasarımlı akıllı saati Watch 4 Pro Space Edition’ı Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch 4 Pro Titanyum Space Edition, süpersonik roket motorlarındaki de Laval nozülünden esinlenerek tasarlanmış.

    Huawei Watch 4 Pro Space Edition fiyatı

    huawei watch 4 pro titanyum space edition türkiye fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch 4 Pro Space Edition, saate estetik katan özel Laval saat yüzüyle (nozülün ateşlenmesini gösteren harika bir animasyon) geliyor. Huawei Watch 4 Pro Space Edition, 27.999 TL fiyatetiketiyle Türkiye’de satışta. Saatin yalnızca uzay grisi rengi bulunuyor. Huawei Türkiye, saati alanlara FreeBuds 5i kulaklık, GT serisi 46mm kayış, 1 yıl ek garanti hediye ediyor.

    Huawei Watch 4 Pro Space Edition neler sunuyor?

    huawei watch 4 pro space edition özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Huawei, Watch 4 Pro Space Edition, standart Watch 4 Pro modeline kıyasla daha sağlam yapıda. Havacılık sınıfı DLC titanyum ve elmas benzeri karbon kaplamayla süslenmiş. Kaplama, saatin normal modele göre aşınmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

    Watch 4 Pro Space Edition, nanokristalin seramikten yapılmış kırmızı-siyah bir çerçeveye sahip. Normal modelle aynı 1.5 inç AMOLED LTPO ekran ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. 21 güne kadar pil ömrü, 50 metre suya dayanıklılık ve NFC desteği sunuyor. Akıllı saatte ayrıca aramaları yanıtlamak için yerleşik bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. eSIM hücresel arama özelliğiyle telefona ihtiyaç duymadan aramaları yanıtlayabiliyorsunuz.

    Huawei Watch 4 Pro Titanyum Space Edition, TrueSeen 5.5+ aracılığıyla daha hassas kalp atış hızı takibi sağlıyor. Günün 24 saati SpO2 takibi, cilt sıcaklığı ölçümü, EKG analizi ve uykuda nefes takibi yapıyor. Bu saatle 30 metreye kadar serbest dalış yapabiliyorsunuz.

    Huawei Watch 4 Pro Space Edition özellikleri

    • Ekran: 1.5 inç, 466 x 466, 310 ppi, LTPO AMOLED
    • Tuş: Döner taç ve yan düğme
    • Sensör: İvmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre, sıcaklık, EKG, derinlik
    • Malzeme: Küresel safir cam, havacılık sınıfı DLC titanyum, seramik arka kasa
    • Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
    • Suya dayanıklılık: 50 metre, dalış (30 metreye kadar)
    • Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4GHz
    • Ses: Hoparlör ve mikrofon
    • Boyut ve ağırlık: 49.1 × 49.1 × 12.9 mm, 68 g
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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