Ultra dayanıklı Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei, havacılık sınıfı DLC titanyum tasarımlı akıllı saati Watch 4 Pro Space Edition’ı Türkiye’de satışa sundu. Huawei Watch 4 Pro Titanyum Space Edition, süpersonik roket motorlarındaki de Laval nozülünden esinlenerek tasarlanmış.

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Huawei Watch 4 Pro Space Edition fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei Watch 4 Pro Space Edition, saate estetik katan özel Laval saat yüzüyle (nozülün ateşlenmesini gösteren harika bir animasyon) geliyor. Huawei Watch 4 Pro Space Edition, 27.999 TL fiyatetiketiyle Türkiye’de satışta. Saatin yalnızca uzay grisi rengi bulunuyor. Huawei Türkiye, saati alanlara FreeBuds 5i kulaklık, GT serisi 46mm kayış, 1 yıl ek garanti hediye ediyor.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei, Watch 4 Pro Space Edition, standart Watch 4 Pro modeline kıyasla daha sağlam yapıda. Havacılık sınıfı DLC titanyum ve elmas benzeri karbon kaplamayla süslenmiş. Kaplama, saatin normal modele göre aşınmaya karşı daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

Watch 4 Pro Space Edition, nanokristalin seramikten yapılmış kırmızı-siyah bir çerçeveye sahip. Normal modelle aynı 1.5 inç AMOLED LTPO ekran ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. 21 güne kadar pil ömrü, 50 metre suya dayanıklılık ve NFC desteği sunuyor. Akıllı saatte ayrıca aramaları yanıtlamak için yerleşik bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. eSIM hücresel arama özelliğiyle telefona ihtiyaç duymadan aramaları yanıtlayabiliyorsunuz.

Huawei Watch 4 Pro Titanyum Space Edition, TrueSeen 5.5+ aracılığıyla daha hassas kalp atış hızı takibi sağlıyor. Günün 24 saati SpO2 takibi, cilt sıcaklığı ölçümü, EKG analizi ve uykuda nefes takibi yapıyor. Bu saatle 30 metreye kadar serbest dalış yapabiliyorsunuz.

Huawei Watch 4 Pro Space Edition özellikleri

Ekran : 1.5 inç, 466 x 466, 310 ppi, LTPO AMOLED

: 1.5 inç, 466 x 466, 310 ppi, LTPO AMOLED Tuş : Döner taç ve yan düğme

: Döner taç ve yan düğme Sensör : İvmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre, sıcaklık, EKG, derinlik

: İvmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre, sıcaklık, EKG, derinlik Malzeme : Küresel safir cam, havacılık sınıfı DLC titanyum, seramik arka kasa

: Küresel safir cam, havacılık sınıfı DLC titanyum, seramik arka kasa Uyumluluk : Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri

: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri Suya dayanıklılık : 50 metre, dalış (30 metreye kadar)

: 50 metre, dalış (30 metreye kadar) Bağlantı : NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4GHz

: NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4GHz Ses : Hoparlör ve mikrofon

: Hoparlör ve mikrofon Boyut ve ağırlık: 49.1 × 49.1 × 12.9 mm, 68 g

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Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye'de satışta: İşte fiyatı