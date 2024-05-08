Ultra dayanıklı Huawei Watch 4 Pro Space Edition Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

- Huawei Watch 4 Pro Space Edition fiyatı
- Huawei Watch 4 Pro Space Edition neler sunuyor?
- Huawei Watch 4 Pro Space Edition özellikleri
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Huawei Watch 4 Pro Space Edition fiyatı
Huawei Watch 4 Pro Space Edition neler sunuyor?
Watch 4 Pro Space Edition, nanokristalin seramikten yapılmış kırmızı-siyah bir çerçeveye sahip. Normal modelle aynı 1.5 inç AMOLED LTPO ekran ve 466 x 466 piksel çözünürlüğe sahip. 21 güne kadar pil ömrü, 50 metre suya dayanıklılık ve NFC desteği sunuyor. Akıllı saatte ayrıca aramaları yanıtlamak için yerleşik bir hoparlör ve mikrofon bulunuyor. eSIM hücresel arama özelliğiyle telefona ihtiyaç duymadan aramaları yanıtlayabiliyorsunuz.
Huawei Watch 4 Pro Titanyum Space Edition, TrueSeen 5.5+ aracılığıyla daha hassas kalp atış hızı takibi sağlıyor. Günün 24 saati SpO2 takibi, cilt sıcaklığı ölçümü, EKG analizi ve uykuda nefes takibi yapıyor. Bu saatle 30 metreye kadar serbest dalış yapabiliyorsunuz.
Huawei Watch 4 Pro Space Edition özellikleri
- Ekran: 1.5 inç, 466 x 466, 310 ppi, LTPO AMOLED
- Tuş: Döner taç ve yan düğme
- Sensör: İvmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı, ortam ışığı, barometre, sıcaklık, EKG, derinlik
- Malzeme: Küresel safir cam, havacılık sınıfı DLC titanyum, seramik arka kasa
- Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
- Suya dayanıklılık: 50 metre, dalış (30 metreye kadar)
- Bağlantı: NFC, Bluetooth 5.2, WiFi 2.4GHz
- Ses: Hoparlör ve mikrofon
- Boyut ve ağırlık: 49.1 × 49.1 × 12.9 mm, 68 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.