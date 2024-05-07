Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı: iPad 10. Nesil indirime girdi!

Tam Boyutta Gör Apple, bugünkü Let Loose etkinliğinde tanıttığı yeni iPad modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. 9. Nesil iPad modeli satıştan kalktı ve 10. Nesil iPad modeline indirim geldi!

2024 iPad Pro 11 inç ve 13 inç fiyatı

Apple etkinliğinin yıldızı olan OLED ekranlı ve M4 çipli yeni iPad Pro’nın 11 inç versiyonu 45.999 TL’den, 13 inç versiyonu ise 59.999 TL’den başlıyor. Yeni iPad Pro’yu yansıma yapmayan nano-texture ekranla satın almak isterseniz 4 bin TL ek ödeme yapmanız gerekiyor.

2024 iPad Pro 11 inç 256 GB Wi-Fi: 45.999 TL

2024 iPad Pro 11 inç 512 GB Wi-Fi: 53.999 TL

2024 iPad Pro 11 inç 1 TB Wi-Fi: 71.499 TL

2024 iPad Pro 11 inç 2 TB Wi-Fi: 88.999 TL

2024 iPad Pro 13 inç 256 GB Wi-Fi: 59.999 TL

2024 iPad Pro 13 inç 512 GB Wi-Fi: 67.999 TL

2024 iPad Pro 13 inç 1 TB Wi-Fi: 85.499 TL

2024 iPad Pro 13 inç 2 TB Wi-Fi: 102.999 TL

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2024 iPad Air fiyatı

Yeni iPad Air’in 11 inç versiyonu 25.999 TL’den başlarken, yeni 13 inç iPad Air ise 34.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

11 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 25.999 TL

11 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 29.999 TL

11 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 37.999 TL

11 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 45.999 TL

13 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 34.999 TL

13 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 38.999 TL

13 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 46.999 TL

13 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 54.999 TL

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10. Nesil iPad'in fiyatı düştü

Apple, 9. Nesil iPad’i satıştan kaldırdı ve 10. Nesil iPad’in fiyatını indirdi. 10. Nesil iPad 64 GB fiyatı 19.439 TL’den 15.999 TL’ye indi. 10. Nesil iPad 256 GB fiyatı ise 25.379 TL’den 22.499 TL’ye düştü.

10. Nesil iPad 64 GB: 15.999 TL

10. Nesil iPad 256 GB: 22.499 TL

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