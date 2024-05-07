Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı: iPad 10. Nesil indirime girdi!

2024 iPad Pro 11 inç ve 13 inç fiyatı
Apple etkinliğinin yıldızı olan OLED ekranlı ve M4 çipli yeni iPad Pro’nın 11 inç versiyonu 45.999 TL’den, 13 inç versiyonu ise 59.999 TL’den başlıyor. Yeni iPad Pro’yu yansıma yapmayan nano-texture ekranla satın almak isterseniz 4 bin TL ek ödeme yapmanız gerekiyor.
- 2024 iPad Pro 11 inç 256 GB Wi-Fi: 45.999 TL
- 2024 iPad Pro 11 inç 512 GB Wi-Fi: 53.999 TL
- 2024 iPad Pro 11 inç 1 TB Wi-Fi: 71.499 TL
- 2024 iPad Pro 11 inç 2 TB Wi-Fi: 88.999 TL
- 2024 iPad Pro 13 inç 256 GB Wi-Fi: 59.999 TL
- 2024 iPad Pro 13 inç 512 GB Wi-Fi: 67.999 TL
- 2024 iPad Pro 13 inç 1 TB Wi-Fi: 85.499 TL
- 2024 iPad Pro 13 inç 2 TB Wi-Fi: 102.999 TL
2024 iPad Air fiyatı
Yeni iPad Air’in 11 inç versiyonu 25.999 TL’den başlarken, yeni 13 inç iPad Air ise 34.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
- 11 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 25.999 TL
- 11 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 29.999 TL
- 11 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 37.999 TL
- 11 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 45.999 TL
- 13 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 34.999 TL
- 13 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 38.999 TL
- 13 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 46.999 TL
- 13 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 54.999 TL
10. Nesil iPad'in fiyatı düştü
Apple, 9. Nesil iPad’i satıştan kaldırdı ve 10. Nesil iPad’in fiyatını indirdi. 10. Nesil iPad 64 GB fiyatı 19.439 TL’den 15.999 TL’ye indi. 10. Nesil iPad 256 GB fiyatı ise 25.379 TL’den 22.499 TL’ye düştü.
- 10. Nesil iPad 64 GB: 15.999 TL
- 10. Nesil iPad 256 GB: 22.499 TL
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.