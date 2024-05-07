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    Anlık Bildirim

    Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı: iPad 10. Nesil indirime girdi!

    Apple yeni iPad Pro 7. nesil ve yeni iPad Air 6. nesil fiyatlarını açıkladı. Ayrıca iPad 10. Nesil'in fiyatı indirildi. İşte yeni iPad fiyatları!                   
    Yeni 2024 iPad Pro ve 2024 iPad Air’ın fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Apple, bugünkü Let Loose etkinliğinde tanıttığı yeni iPad modellerinin Türkiye fiyatlarını açıkladı. 9. Nesil iPad modeli satıştan kalktı ve 10. Nesil iPad modeline indirim geldi!

    2024 iPad Pro 11 inç ve 13 inç fiyatı

    Apple etkinliğinin yıldızı olan OLED ekranlı ve M4 çipli yeni iPad Pro’nın 11 inç versiyonu 45.999 TL’den, 13 inç versiyonu ise 59.999 TL’den başlıyor. Yeni iPad Pro’yu yansıma yapmayan nano-texture ekranla satın almak isterseniz 4 bin TL ek ödeme yapmanız gerekiyor.

    • 2024 iPad Pro 11 inç 256 GB Wi-Fi: 45.999 TL
    • 2024 iPad Pro 11 inç 512 GB Wi-Fi: 53.999 TL
    • 2024 iPad Pro 11 inç 1 TB Wi-Fi: 71.499 TL
    • 2024 iPad Pro 11 inç 2 TB Wi-Fi: 88.999 TL
    • 2024 iPad Pro 13 inç 256 GB Wi-Fi: 59.999 TL
    • 2024 iPad Pro 13 inç 512 GB Wi-Fi: 67.999 TL
    • 2024 iPad Pro 13 inç 1 TB Wi-Fi: 85.499 TL
    • 2024 iPad Pro 13 inç 2 TB Wi-Fi: 102.999 TL

    2024 iPad Air fiyatı

    Yeni iPad Air’in 11 inç versiyonu 25.999 TL’den başlarken, yeni 13 inç iPad Air ise 34.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

    • 11 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 25.999 TL
    • 11 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 29.999 TL
    • 11 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 37.999 TL
    • 11 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 45.999 TL
    • 13 inç iPad Air 128 GB Wi-Fi: 34.999 TL
    • 13 inç iPad Air 256 GB Wi-Fi: 38.999 TL
    • 13 inç iPad Air 512 GB Wi-Fi: 46.999 TL
    • 13 inç iPad Air 1 TB Wi-Fi: 54.999 TL

    10. Nesil iPad'in fiyatı düştü

    Apple, 9. Nesil iPad’i satıştan kaldırdı ve 10. Nesil iPad’in fiyatını indirdi. 10. Nesil iPad 64 GB fiyatı 19.439 TL’den 15.999 TL’ye indi. 10. Nesil iPad 256 GB fiyatı ise 25.379 TL’den 22.499 TL’ye düştü.

    • 10. Nesil iPad 64 GB: 15.999 TL
    • 10. Nesil iPad 256 GB: 22.499 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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