Assassin's Creed Shadows ön siparişe açıldı: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

Ubisoft, Çarşamba günü yayınlanan Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanıyla Assassin's Creed hayranlarına uzun süredir devam eden serinin bir sonraki bölümüne ilk gerçek bakışı sundu. Daha önce Assassin’s Creed: Codename Red olarak bilinen Shadows, oyuncuları Feodal Japonya’ya götürecek. Oyuncular, ölümcül bir şinobi suikastçısı ve güçlü efsanevi bir samuray yerine geçecek.

İki yeni karakter geliyor

Tam Boyutta Gör Assassin’s Creed Shadows, 16. yüzyıl Japonya'sındageçiyor ve oyuncular, Iga Eyaletinden bir şinobi suikastçısı olan Naoe ile güçlü bir samuray olan Yasuke olarak oynayacak. Her karakter farklı oyun tarzı, ilerleme yolu, beceri, silah seçenekleri ve istatistikler sunuyor. Naoe gizlilik becerilerine odaklanırken Yasuke dövüşte üstün.

Oyun direktörü Charles Benoit, “İki karakterimiz var; Samuray ve şinobi. Oyuncuların her ikisini de deneyimlemesini istiyoruz. İki karakteri tek bir karaktere sığdıramayız çünkü samuraylar ve şinobiler farklı sosyal sınıflardan gelir, farklı hayatları vardır. Bu yüzden onları birbirine karıştırmadık.” diyor. Fragmanda da zaten iki karakterin çok farklı oynanış stilleri olduğunu görüyoruz.

Oyunun keşfedilecek geniş bir açık dünya olacak. Ubisoft, oyuncuların hava ve mevsimin değiştiği çeşitli ortamlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Önceki Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi, özelleştirilebilir saklanma yeri ve toplanabilen eşyalar içeren oyunda oyuncuların hedefleri avlaması ve casus ağları kurması gerekecek.

Fragman karakterler hakkında fikir sahibi verse de gerçek oynanışı yansıtmıyor. Muhtemelen Haziran ayındaki Ubisoft Forward etkinliğine kadar beklememiz gerekecek. Bu arada Shadows, Jonathan Dumont'un yaratıcı yönetmenliğinde, 2018'de çıkan Assassin's Creed Odyssey'in arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Quebec tarafından geliştiriliyor. Assassin's Creed Mirage'ın devamı olan Feodal Japonya’da geçiyor.

Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?

Tam Boyutta Gör Assassin’s Creed Shadows, 15 Kasım'da Windows PC, Apple silicon işlemcili Mac bilgisayarlar, Xbox Series X/S ve PlayStation 5’e çıkış yapacak.

Assassin’s Creed Shadows ön siparişe açıldı

Tam Boyutta Gör Oyun, şu anda Ubisoft sitesinde ve Epic Games Store’da ön siparişte. Oyunun fiyatı 1.749 TL. Bu, standart sürüm için belirlenen fiyat. Ana oyun, sezon kartı ve üç gün önce oynama fırsatı sunan Altın sürüm 2.749 TL, Eksiksiz sürüm ise 3.249 TL olarak fiyatlandırılmış.

Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri

Assassin’s Creed Shadows PC’de oynamak için gerekli donanımlar neler merak edenler için sistem gereksinimleri Epic Games Store’da listelendi.

Minimum

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600

: Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 100 GB

: 100 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

Önerilen

İşletim sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600

: Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 100 GB

: 100 GB Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB

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Assassin's Creed Shadows ön siparişte: İşte çıkış tarihi & fiyatı