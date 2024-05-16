Assassin's Creed Shadows ön siparişe açıldı: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

- İki yeni karakter geliyor
- Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?
- Assassin’s Creed Shadows ön siparişe açıldı
- Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri
- Minimum
- Önerilen
- Yorumlar
Ubisoft, Çarşamba günü yayınlanan Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanıyla Assassin's Creed hayranlarına uzun süredir devam eden serinin bir sonraki bölümüne ilk gerçek bakışı sundu. Daha önce Assassin’s Creed: Codename Red olarak bilinen Shadows, oyuncuları Feodal Japonya’ya götürecek. Oyuncular, ölümcül bir şinobi suikastçısı ve güçlü efsanevi bir samuray yerine geçecek.
İki yeni karakter geliyor
Oyun direktörü Charles Benoit, “İki karakterimiz var; Samuray ve şinobi. Oyuncuların her ikisini de deneyimlemesini istiyoruz. İki karakteri tek bir karaktere sığdıramayız çünkü samuraylar ve şinobiler farklı sosyal sınıflardan gelir, farklı hayatları vardır. Bu yüzden onları birbirine karıştırmadık.” diyor. Fragmanda da zaten iki karakterin çok farklı oynanış stilleri olduğunu görüyoruz.
Oyunun keşfedilecek geniş bir açık dünya olacak. Ubisoft, oyuncuların hava ve mevsimin değiştiği çeşitli ortamlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Önceki Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi, özelleştirilebilir saklanma yeri ve toplanabilen eşyalar içeren oyunda oyuncuların hedefleri avlaması ve casus ağları kurması gerekecek.
Fragman karakterler hakkında fikir sahibi verse de gerçek oynanışı yansıtmıyor. Muhtemelen Haziran ayındaki Ubisoft Forward etkinliğine kadar beklememiz gerekecek. Bu arada Shadows, Jonathan Dumont'un yaratıcı yönetmenliğinde, 2018'de çıkan Assassin's Creed Odyssey'in arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Quebec tarafından geliştiriliyor. Assassin's Creed Mirage'ın devamı olan Feodal Japonya’da geçiyor.
Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?
Assassin’s Creed Shadows ön siparişe açıldı
Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri
Assassin’s Creed Shadows PC’de oynamak için gerekli donanımlar neler merak edenler için sistem gereksinimleri Epic Games Store’da listelendi.
Minimum
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 100 GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB
Önerilen
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 100 GB
- Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.