Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Assassin's Creed Shadows ön siparişe açıldı: İşte çıkış tarihi ve fiyatı

    Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunu için ilk "sinematik" fragmanı yayınladı. Assassin's Creed Shadows'da tanışacağımız yeni karakterlerden oyunun çıkış tarihine kadar her şey ortaya çıktı.

    Ubisoft, Çarşamba günü yayınlanan Assassin's Creed Shadows'un ilk fragmanıyla Assassin's Creed hayranlarına uzun süredir devam eden serinin bir sonraki bölümüne ilk gerçek bakışı sundu. Daha önce Assassin’s Creed: Codename Red olarak bilinen Shadows, oyuncuları Feodal Japonya’ya götürecek. Oyuncular, ölümcül bir şinobi suikastçısı ve güçlü efsanevi bir samuray yerine geçecek.

    İki yeni karakter geliyor

    Assassin’s Creed Shadows karakterleri Tam Boyutta Gör
    Assassin’s Creed Shadows, 16. yüzyıl Japonya'sındageçiyor ve oyuncular, Iga Eyaletinden bir şinobi suikastçısı olan Naoe ile güçlü bir samuray olan Yasuke olarak oynayacak. Her karakter farklı oyun tarzı, ilerleme yolu, beceri, silah seçenekleri ve istatistikler sunuyor. Naoe gizlilik becerilerine odaklanırken Yasuke dövüşte üstün.

    Oyun direktörü Charles Benoit, “İki karakterimiz var; Samuray ve şinobi. Oyuncuların her ikisini de deneyimlemesini istiyoruz. İki karakteri tek bir karaktere sığdıramayız çünkü samuraylar ve şinobiler farklı sosyal sınıflardan gelir, farklı hayatları vardır. Bu yüzden onları birbirine karıştırmadık.” diyor. Fragmanda da zaten iki karakterin çok farklı oynanış stilleri olduğunu görüyoruz.

    Oyunun keşfedilecek geniş bir açık dünya olacak. Ubisoft, oyuncuların hava ve mevsimin değiştiği çeşitli ortamlarla karşılaşabileceğini söylüyor. Önceki Assassin's Creed oyunlarında olduğu gibi, özelleştirilebilir saklanma yeri ve toplanabilen eşyalar içeren oyunda oyuncuların hedefleri avlaması ve casus ağları kurması gerekecek.

    Fragman karakterler hakkında fikir sahibi verse de gerçek oynanışı yansıtmıyor. Muhtemelen Haziran ayındaki Ubisoft Forward etkinliğine kadar beklememiz gerekecek. Bu arada Shadows, Jonathan Dumont'un yaratıcı yönetmenliğinde, 2018'de çıkan Assassin's Creed Odyssey'in arkasındaki stüdyo olan Ubisoft Quebec tarafından geliştiriliyor. Assassin's Creed Mirage'ın devamı olan Feodal Japonya’da geçiyor.

    Assassin’s Creed Shadows ne zaman çıkacak?

    Assassin’s Creed Shadows çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Assassin’s Creed Shadows, 15 Kasım'da Windows PC, Apple silicon işlemcili Mac bilgisayarlar, Xbox Series X/S ve PlayStation 5’e çıkış yapacak.

    Assassin’s Creed Shadows ön siparişe açıldı

    Assassin’s Creed Shadows fiyatı ne kadar Tam Boyutta Gör
    Oyun, şu anda Ubisoft sitesinde ve Epic Games Store’da ön siparişte. Oyunun fiyatı 1.749 TL. Bu, standart sürüm için belirlenen fiyat. Ana oyun, sezon kartı ve üç gün önce oynama fırsatı sunan Altın sürüm 2.749 TL, Eksiksiz sürüm ise 3.249 TL olarak fiyatlandırılmış.

    Assassin’s Creed Shadows sistem gereksinimleri

    Assassin’s Creed Shadows PC’de oynamak için gerekli donanımlar neler merak edenler için sistem gereksinimleri Epic Games Store’da listelendi.

    Minimum

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel i7-4790 / AMD Ryzen5 1600
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 100 GB
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB / AMD RX 570 4GB

    Önerilen

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel i7-8700k / AMD Ryzen5 3600
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 100 GB
    • Ekran kartı: Nvidia GTX 2070 8GB / AMD RX 5700XT 8GB
    Kaynakça https://www.ubisoft.com/en-us/game/assassins-creed/shadows https://store.epicgames.com/tr/p/assassins-creed-shadows
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    turbosuz dizel araçlar aseton lekesi nasıl çıkar ankara en iyi peugeot servisi the system has posted in safe mode bir telefon alana ikincisi bedava

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız