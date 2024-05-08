Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei Watch Fit 3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    Huawei, şık tasarım, canlı AMOLED ekran ve bir dizi gelişmiş sağlık ve fitness takip özelliğine sahip en yeni akıllı saatini Türkiye'de satışa sundu. İşte Huawei Watch Fit 3 fiyatı ve özellikleri:
    Huawei Watch Fit 3 akıllı saat Türkiye'de satışta Tam Boyutta Gör
    Huawei, yeni akıllı saati Watch Fit 3’ü küresel pazarda satışa sundu. Ultra ince tasarım, 1.82 inç AMOLED ekran, kapsamlı zindelik yönetimi, 10 güne varan pil ömrüyle öne çıkan Huawei Watch Fit 3 akıllı saat, Türkiye’de ön siparişe açıldı.

    Huawei Watch Fit 3 fiyatı

    huawei watch fit 3 akıllı saat fiyatı Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Fit 3, yeşil, gri naylon, siyah, beyaz deri, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Huawei Watch Fit 3 şu anda 4.499 TL’den başlayan fiyatla Türkiye’de ön siparişte. Ön siparişe özel WATCH Fit 3 kayış hediye ediliyor ve sepette 300 TL indirim uygulanıyor. Akıllı saat, kauçuk kayış, naylon kumaş kayış ve deri kayış seçeneğiyle geliyor ancak şu anda yalnızca kauçuk kayış modeli satışta. Seçilen kordona göre fiyatlandırma şu şekilde:
    • Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 4.499 TL
    • Huawei Watch Fit 3 (Naylon Kumaş Kayış): 4.999 TL
    • Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 5.499 TL

    300 TL indirim ve kayış hediyesiyle ön sipariş vermek için tıklayın:

    Huawei Watch Fit 3

    Huawei Watch Fit 3 akıllı saat neler sunuyor?

    huawei watch fit 3 özellikleri neler Tam Boyutta Gör
    Huawei Watch Fit 3, kare formunda birinci sınıf alüminyum alaşımlı gövde ve dört tarafı da kavisli gelen bir tasarıma sahip. 1.82 inçlik bir ekrana (AMOLED) bakıyoruz. Ekran, 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve %77,4 ekran/gövde oranına sahip. Saat, 9.9 mm incelikte, 26 gr. ağırlığında.

    Watch Fit 3, tercih edilen verileri gösterecek veya kişisel stil tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilen saat yüzleriyle geliyor. Saat, aynı zamanda sık kullanılan uygulamalara ve özelliklere hızlı erişim için kullanılabilen döner kurma kolu ve işlev düğmesi sayesinde kolay gezinme ve işlevsellik sağlıyor.

    Bu akıllı saat kapsamlı sağlık yönetimiyle öne çıkıyor. Performansı ve kararlılığı artıran yeni TruSeen 5.5 sistemiyle desteklenen, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen oranını ölçmeye yönelik sensörlere sahip. Saat ayrıca, uykunun farklı aşamalarını ve her gece alınan dinlenme kalitesini izleyen Huawei TruSleep teknolojisi ile uyku takibi özelliği de sunuyor. Ek olarak, solunum sağlığına ilişkin bilgiler sağlıyor ve kullanıcılara üst düzey değerlendirmeler ve uyku düzenlerine göre kişiselleştirilmiş uyku hijyeni ipuçları veriyor.

    Fitness meraklıları için Watch Fit 3, koşu rotalarını ve tur mesafelerini doğru bir şekilde takip etmek için saatin GPS’ini kullanan yeni Track Run modu da dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor. Bunlardan altısı otomatik olarak algılanıyor. Ek olarak saat, uzaktan deklanşör özelliğiyle telefonun kamerasının kontrol edilmesini sağlanıyor. Bağımsız müzik çalma özelliği mevcut. Saat, Bluetooth aramaları yapabiliyor ve alabiliyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği ve yeni Kalori Sayacı uygulamasını da unutmamak gerek.

    Watch Fit 3 akıllı saat, 50 metre suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Huawei, saatin sıcaklık ve nem direnci testleri de dahil olmak üzere sıkı dayanıklılık testlerinden geçtiğini söylüyor.

    Pil ömrü açısından, saat maksimum 10 güne kadar dayanabiliyor. Haftada 30 dakika Bluetooth görüşmesi, haftada 30 dakika müzik çalma, kalp atış hızı izleme, her zaman açık, HUAWEI TruSleep gece açık, haftada ortalama 90 dakika egzersiz (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (günde 50 mesaj, 6 arama ve 3 alarm) ve günde 200 kez ekran açılışıyla elde edeceğiniz pil ömrü 10 gün. Saatin stres algılama ve otomatik SpO2 ölçümünü açar ve ekran günde toplam 30 dakika açık kalırsa bu süre 7 güne düşüyor. Her zamana açık ekran özelliği açıldığında pil ömrü 4 güne kadar düşüyor.

    Huawei Watch Fit 3 özellikleri

    • Ekran: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED
    • Malzeme: Alüminyum alaşım
    • Sensörler: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı
    • Tuş: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi
    • Şarj bağlantı noktası: Manyetik şarj pimi
    • Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
    • Suya dayanıklılık: 50 metre
    • Bağlantı: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2
    • Pil ömrü: 10 güne kadar
    • Boyut ve ağırlık: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g
    • Renk: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah
    • Kayış: Naylon, kauçuk, deri

    300 TL indirim ve kayış hediyesiyle ön sipariş vermek için tıklayın:

    Huawei Watch Fit 3

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    500 m2 arsa ölçüleri input lag test kargolar dağıtıma ne zaman çıkar bmw x5 kronik sorunlar milano"ya yakın şehirler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A14
    Samsung Galaxy A14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
    ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-NJ097
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız