Huawei Watch Fit 3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni akıllı saati Watch Fit 3’ü küresel pazarda satışa sundu. Ultra ince tasarım, 1.82 inç AMOLED ekran, kapsamlı zindelik yönetimi, 10 güne varan pil ömrüyle öne çıkan Huawei Watch Fit 3 akıllı saat, Türkiye’de ön siparişe açıldı.

Resmi: Huawei Pura 70 serisi Türkiye’ye geliyor 6 gün önce eklendi

Huawei Watch Fit 3 fiyatı

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Fit 3, yeşil, gri naylon, siyah, beyaz deri, pembe ve beyaz renk seçenekleriyle geliyor. Huawei Watch Fit 3 şu anda 4.499 TL’den başlayan fiyatla Türkiye’de ön siparişte. Ön siparişe özel WATCH Fit 3 kayış hediye ediliyor ve sepette 300 TL indirim uygulanıyor. Akıllı saat, kauçuk kayış, naylon kumaş kayış ve deri kayış seçeneğiyle geliyor ancak şu anda yalnızca kauçuk kayış modeli satışta. Seçilen kordona göre fiyatlandırma şu şekilde:

Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 4.499 TL

Huawei Watch Fit 3 (Naylon Kumaş Kayış): 4.999 TL

Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 5.499 TL

300 TL indirim ve kayış hediyesiyle ön sipariş vermek için tıklayın:

Huawei Watch Fit 3

Huawei Watch Fit 3 akıllı saat neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Watch Fit 3, kare formunda birinci sınıf alüminyum alaşımlı gövde ve dört tarafı da kavisli gelen bir tasarıma sahip. 1.82 inçlik bir ekrana (AMOLED) bakıyoruz. Ekran, 1500 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve %77,4 ekran/gövde oranına sahip. Saat, 9.9 mm incelikte, 26 gr. ağırlığında.

Watch Fit 3, tercih edilen verileri gösterecek veya kişisel stil tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilen saat yüzleriyle geliyor. Saat, aynı zamanda sık kullanılan uygulamalara ve özelliklere hızlı erişim için kullanılabilen döner kurma kolu ve işlev düğmesi sayesinde kolay gezinme ve işlevsellik sağlıyor.

Bu akıllı saat kapsamlı sağlık yönetimiyle öne çıkıyor. Performansı ve kararlılığı artıran yeni TruSeen 5.5 sistemiyle desteklenen, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen oranını ölçmeye yönelik sensörlere sahip. Saat ayrıca, uykunun farklı aşamalarını ve her gece alınan dinlenme kalitesini izleyen Huawei TruSleep teknolojisi ile uyku takibi özelliği de sunuyor. Ek olarak, solunum sağlığına ilişkin bilgiler sağlıyor ve kullanıcılara üst düzey değerlendirmeler ve uyku düzenlerine göre kişiselleştirilmiş uyku hijyeni ipuçları veriyor.

Fitness meraklıları için Watch Fit 3, koşu rotalarını ve tur mesafelerini doğru bir şekilde takip etmek için saatin GPS’ini kullanan yeni Track Run modu da dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor. Bunlardan altısı otomatik olarak algılanıyor. Ek olarak saat, uzaktan deklanşör özelliğiyle telefonun kamerasının kontrol edilmesini sağlanıyor. Bağımsız müzik çalma özelliği mevcut. Saat, Bluetooth aramaları yapabiliyor ve alabiliyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği ve yeni Kalori Sayacı uygulamasını da unutmamak gerek.

Watch Fit 3 akıllı saat, 50 metre suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Huawei, saatin sıcaklık ve nem direnci testleri de dahil olmak üzere sıkı dayanıklılık testlerinden geçtiğini söylüyor.

Pil ömrü açısından, saat maksimum 10 güne kadar dayanabiliyor. Haftada 30 dakika Bluetooth görüşmesi, haftada 30 dakika müzik çalma, kalp atış hızı izleme, her zaman açık, HUAWEI TruSleep gece açık, haftada ortalama 90 dakika egzersiz (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (günde 50 mesaj, 6 arama ve 3 alarm) ve günde 200 kez ekran açılışıyla elde edeceğiniz pil ömrü 10 gün. Saatin stres algılama ve otomatik SpO2 ölçümünü açar ve ekran günde toplam 30 dakika açık kalırsa bu süre 7 güne düşüyor. Her zamana açık ekran özelliği açıldığında pil ömrü 4 güne kadar düşüyor.

Huawei Watch Fit 3 özellikleri

Ekran : 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED

: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED Malzeme : Alüminyum alaşım

: Alüminyum alaşım Sensörler : 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı

: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı Tuş : Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi

: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi Şarj bağlantı noktası : Manyetik şarj pimi

: Manyetik şarj pimi Uyumluluk : Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri

: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri Suya dayanıklılık : 50 metre

: 50 metre Bağlantı : WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2

: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2 Pil ömrü : 10 güne kadar

: 10 güne kadar Boyut ve ağırlık : 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g

: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g Renk : Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah

: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah Kayış: Naylon, kauçuk, deri

300 TL indirim ve kayış hediyesiyle ön sipariş vermek için tıklayın:

Huawei Watch Fit 3

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Huawei Watch Fit 3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri