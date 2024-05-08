Huawei Watch Fit 3 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

- Huawei Watch Fit 3 fiyatı
- Huawei Watch Fit 3 akıllı saat neler sunuyor?
- Huawei Watch Fit 3 özellikleri
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Huawei Watch Fit 3 fiyatı
- Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 4.499 TL
- Huawei Watch Fit 3 (Naylon Kumaş Kayış): 4.999 TL
- Huawei Watch Fit 3 (Kauçuk Kayış): 5.499 TL
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Huawei Watch Fit 3 akıllı saat neler sunuyor?
Watch Fit 3, tercih edilen verileri gösterecek veya kişisel stil tercihlerine uyacak şekilde özelleştirilebilen saat yüzleriyle geliyor. Saat, aynı zamanda sık kullanılan uygulamalara ve özelliklere hızlı erişim için kullanılabilen döner kurma kolu ve işlev düğmesi sayesinde kolay gezinme ve işlevsellik sağlıyor.
Bu akıllı saat kapsamlı sağlık yönetimiyle öne çıkıyor. Performansı ve kararlılığı artıran yeni TruSeen 5.5 sistemiyle desteklenen, kalp atış hızı takibi ve kandaki oksijen oranını ölçmeye yönelik sensörlere sahip. Saat ayrıca, uykunun farklı aşamalarını ve her gece alınan dinlenme kalitesini izleyen Huawei TruSleep teknolojisi ile uyku takibi özelliği de sunuyor. Ek olarak, solunum sağlığına ilişkin bilgiler sağlıyor ve kullanıcılara üst düzey değerlendirmeler ve uyku düzenlerine göre kişiselleştirilmiş uyku hijyeni ipuçları veriyor.
Fitness meraklıları için Watch Fit 3, koşu rotalarını ve tur mesafelerini doğru bir şekilde takip etmek için saatin GPS’ini kullanan yeni Track Run modu da dahil olmak üzere 100’den fazla egzersiz modunu destekliyor. Bunlardan altısı otomatik olarak algılanıyor. Ek olarak saat, uzaktan deklanşör özelliğiyle telefonun kamerasının kontrol edilmesini sağlanıyor. Bağımsız müzik çalma özelliği mevcut. Saat, Bluetooth aramaları yapabiliyor ve alabiliyor. Her Zaman Açık Ekran (AOD) özelliği ve yeni Kalori Sayacı uygulamasını da unutmamak gerek.
Watch Fit 3 akıllı saat, 50 metre suya dayanıklılık sertifikasına sahip. Huawei, saatin sıcaklık ve nem direnci testleri de dahil olmak üzere sıkı dayanıklılık testlerinden geçtiğini söylüyor.
Pil ömrü açısından, saat maksimum 10 güne kadar dayanabiliyor. Haftada 30 dakika Bluetooth görüşmesi, haftada 30 dakika müzik çalma, kalp atış hızı izleme, her zaman açık, HUAWEI TruSleep gece açık, haftada ortalama 90 dakika egzersiz (GPS etkin), mesaj bildirimleri etkin (günde 50 mesaj, 6 arama ve 3 alarm) ve günde 200 kez ekran açılışıyla elde edeceğiniz pil ömrü 10 gün. Saatin stres algılama ve otomatik SpO2 ölçümünü açar ve ekran günde toplam 30 dakika açık kalırsa bu süre 7 güne düşüyor. Her zamana açık ekran özelliği açıldığında pil ömrü 4 güne kadar düşüyor.
Huawei Watch Fit 3 özellikleri
- Ekran: 1.82 inç, 480 x 480, 347 ppi, AMOLED
- Malzeme: Alüminyum alaşım
- Sensörler: 9 eksenli IMU, optik nabız, ortam ışığı
- Tuş: Döner kurma kolu, fonksiyon düğmesi
- Şarj bağlantı noktası: Manyetik şarj pimi
- Uyumluluk: Android 8.0 veya üzeri, iOS 13.0 veya üzeri
- Suya dayanıklılık: 50 metre
- Bağlantı: WiFi 2.4GHz, Bluetooth 5.2
- Pil ömrü: 10 güne kadar
- Boyut ve ağırlık: 43.2 x 36.3 x 9.9 mm, 26 g
- Renk: Beyaz, gri, yeşil, pembe, siyah
- Kayış: Naylon, kauçuk, deri
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.