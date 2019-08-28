Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Oto. Başlat (?)
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme

    4 hf.
    2,4b
    1
    Monitör
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Asus'un 4K çözünülür, 144Hz tazeleme hızı, HDR ve Freesync 2 ile birlikte dolu dolu gelen yeni oyuncu monitörü ROG Strix XG27UQ'ya, Gamescom 2019'da yakından bakıyoruz.
    Asus'un 4K çözünülür, 144Hz tazeleme hızı, HDR ve Freesync 2 ile birlikte dolu dolu gelen yeni oyuncu monitörü ROG Strix XG27UQ'ya, Gamescom 2019'da yakından bakıyoruz. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    arda505 3 hf.
    Asus pg27uqx ve Acer x27p modellerinin fiyatı eskilerinin üzerine ne kadar artış gösterecek hala belli değil
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Symbianist 3 hf.
    IPS gibi LCD çakması adi bir teknolojiye para verilmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    rezes 3 hf.
    Dünyadan alım gücü olarak artık çok çok çok uzaklaştık be ya!! Anca videodan izliyoruz, kendimiz test yapamıyor deneyimleyemez olduk. Elimizdeki monitörden olmasak bari
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Tolgá 4 hf.
    piyasada monitör yok alalım stoklar bomboş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozzzy222 4 hf.
    2000 tl olsa alırdım
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    YOURMOVE 4 hf. ozzzy222
    :) keşke olsa ama 3500 liradan aşağıya satılmaz belki daha fazla bilmiyorum.
    4k (3840 x 2160)
    144hz
    IPS
    27 inch
    Özellikte monitörlere baktığınız zaman fiyatlar dudak uçurtur cinsinde. Asgari ücretin 2 katı fiyatlar var ülkemizde.
    Artık bu monitörün fiyatını düşünün kaç olur.
    ===================================================
    ASUS PA329Q 32 Zoll UHD 4K Monitor (5 ms Reaktionszeit) Almanya mediamarkt fiyatı
    1.195 Euro
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Aynı modelin Türkiye mediamarkt fiyatı (ASUS 32.0 Asus Pa329Q 5Ms 3840X2160 4Hmdı Dp Mınıdp Usb Monıtor)
    11,899 TL
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sosisvesalam 4 hf.
    acaba sıkıştırma yaparken kalitede bir kayıp oluyor mu?
    hdmi 2.1 ve displayport 2 gelsin artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    xdeliruzgar 4 hf.
    Monitör tamam. Tamamda, 2 gün öncede AMD nin cf desteğini sonlandirdigi haberi vardı. AMD nin bu çözünürlükte o yenileme hızını verebilecek kartı varmı? Hadi inat ettik çoklu kart kurulumu yaptık bunu destekleyecek driveri varmı? Hepsini yok kabul edersek, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu o zaman.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    34:08
    2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz
    9,9b izlenme · 5 ay
    15:39
    Samsung, Note 10 reklamlarını sildi | Mobilite
    11,3b izlenme · 3 hf.
    07:31
    Bu da oldu | Oyuncuya Özel Bavul ASUS ROG Ranger Suitcase
    6,9b izlenme · 1 ay
    10:14
    32" 4K HDR Viewsonic VX3211-4K-mhd monitör inceleme
    14,7b izlenme · 8 ay
    08:17
    ASUS ROG Strix Fusion 500 Oyuncu Kulaklığı İnceleme
    6,6b izlenme · 1 yıl
    17:29
    2si1 Gamescom | Gittik, Gördük, Oynadık
    5b izlenme · 1 ay
    29:21
    2si1 | Xbox Türkiye ekibi şaşırttı
    4,2b izlenme · 1 gün
    14:29
    Yeni kral olmak için geldi | Efsane özellikleriyle Xiaomi Mi Mix Alpha
    14,7b izlenme · 2 gün
    07:47
    Böyle fareye böyle mousepad | Corsair IRONCLAW ve MM350 XL inceleme
    4,9b izlenme · 2 ay
    08:41
    Her Platforma Uygun Corsair HS35 Stereo Kulaklık İncelemesi
    962 izlenme · 1 gün
    07:43
    IFA 2019'da XPG yüksek performans standını geziyoruz
    2,1b izlenme · 2 hf.
    04:13
    ASUS ROG Strix XG43UQ monitör ön inceleme | 4K, 144Hz, HDR, Freesync 2
    3,7b izlenme · 1 ay
    16:49
    2si1 | PlayStation'dan rekor ve 4K 60FPS oyun duyurusu
    8,2b izlenme · 3 hf.
    10:15
    AMD Ryzen 7 1700 ve RX 580'li dizüstü | ASUS ROG Strix GL702ZC inceleme
    11,8b izlenme · 2 yıl
    05:39
    Note 10 ön inceleme | Tek elle kullanıma uygun yeni Note
    10,7b izlenme · 1 ay
    12:33
    Fiyatının ederi mi? "Honor 8S incelemesi"
    374 izlenme · 2 sa. yeni video
    04:43
    ASUS ROG Chakram, farklı bir fare ön inceleme
    6,3b izlenme · 1 ay
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim