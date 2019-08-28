ASUS ROG Strix XG27UQ monitör ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Asus'un 4K çözünülür, 144Hz tazeleme hızı, HDR ve Freesync 2 ile birlikte dolu dolu gelen yeni oyuncu monitörü ROG Strix XG27UQ'ya, Gamescom 2019'da yakından bakıyoruz.
Asus'un 4K çözünülür, 144Hz tazeleme hızı, HDR ve Freesync 2 ile birlikte dolu dolu gelen yeni oyuncu monitörü ROG Strix XG27UQ'ya, Gamescom 2019'da yakından bakıyoruz.
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4k (3840 x 2160)
144hz
IPS
27 inch
Özellikte monitörlere baktığınız zaman fiyatlar dudak uçurtur cinsinde. Asgari ücretin 2 katı fiyatlar var ülkemizde.
Artık bu monitörün fiyatını düşünün kaç olur.
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ASUS PA329Q 32 Zoll UHD 4K Monitor (5 ms Reaktionszeit) Almanya mediamarkt fiyatı
1.195 Euro
Aynı modelin Türkiye mediamarkt fiyatı (ASUS 32.0 Asus Pa329Q 5Ms 3840X2160 4Hmdı Dp Mınıdp Usb Monıtor)
11,899 TL
hdmi 2.1 ve displayport 2 gelsin artık.