Kim Nerede? 169 Türkiye’ye KAAN için 10 adet F-110 motoru teslim edildi 84 Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 26-27 Aralık 52 10.000 mAh batarya, 185Hz ekranlı Honor Win serisi tanıtıldı
    175 Hz, 0.03ms, OLED Canlılığı — AOC AGON PRO AG346UCD!

    Bu videoda QD OLED'in tüm avantajlarını bizlere sunan AOC AGON PRO AG346UCD hakkında konuşuyoruz. Canlı renkler, gerçek siyahlar ve tazeleme hızıyla dikkat çeken bir oyun monitörü ile karşınızdayız. 

    Son dönemlerde oyun monitörü seçimlerinde oyuncular kendi sınırlarını zorlayıp OLED monitörlere geçmeye çalışıyor. Özellikle fiyat olarak daha erişilebilir hale gelmeleri ve yüksek performans bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi.

    İnceleme konuğumuz olan AOC AGON PRO AG346UCD modeli canlı renkler, gerçek siyahlar ve yüksek tazeleme hızıyla gerçek anlamda beklenenleri karşılayabilen bir monitör. Ürünü kullandığım vakit boyunca keyifli bir kullanım yaptığımı söyleyebilirim. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz? İyi seyirler!

    ÜRÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ!

    SPONSORLU İÇERİK

