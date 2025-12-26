175 Hz, 0.03ms, OLED Canlılığı — AOC AGON PRO AG346UCD!

Bu videoda QD OLED'in tüm avantajlarını bizlere sunan AOC AGON PRO AG346UCD hakkında konuşuyoruz. Canlı renkler, gerçek siyahlar ve tazeleme hızıyla dikkat çeken bir oyun monitörü ile karşınızdayız.

Son dönemlerde oyun monitörü seçimlerinde oyuncular kendi sınırlarını zorlayıp OLED monitörlere geçmeye çalışıyor. Özellikle fiyat olarak daha erişilebilir hale gelmeleri ve yüksek performans bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi.

İnceleme konuğumuz olan AOC AGON PRO AG346UCD modeli canlı renkler, gerçek siyahlar ve yüksek tazeleme hızıyla gerçek anlamda beklenenleri karşılayabilen bir monitör. Ürünü kullandığım vakit boyunca keyifli bir kullanım yaptığımı söyleyebilirim. Sizler bu ürünü nasıl buldunuz? İyi seyirler!

SPONSORLU İÇERİK

