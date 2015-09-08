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ASUS Z170 Deluxe Anakart ve Intel Skylake i7 6700K - i5 6600K video inceleme

3 yıl
43,1b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un yeni nesil anakartı Z170 Deluxe anakartı üzerinde DDR4 belleklerle gücüne güç katan Intel'in yeni Skylake tabanlı işlemcileri Core i7 6700K ve Core i7 6600K'ı inceliyoruz.

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imOKAY 3 yıl en beğenilen
perikentli
i7 2600k artık değiştirmelimiyim nedersiniz..Değermi??

daha değil bence..
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DH Misafiri 2 yıl
Muhteşem inceleme..Elinize sağlık süper bayıldımmm...
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Dovahkiin 3 yıl
Güzel inceleme elinize sağlık.

Sandy kullanıcısıyım, oyun amaçlı kullanıyorum sistemi. Beni Skylake'e itecek hiçbir sebep yok.
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crazy585858 3 yıl
i7 980x adamlar nasıl işlemci yaptılarsa halen üst sıralarda.. birde 32nm bu işlemci düşünün :)
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Guest-BB4F8AD25 3 yıl
Intel İ5 6600K
İntel HD Graphic 530
Msi Z170A PC MATE
DDR4 8GB 2400 Mhz
Zalman Z3 Plus 600W Sistemi 2100 TL ye aldım gayet memnunum
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kırmızıbey 3 yıl
Bu kadar kısa süre ile işlemci mimarisi değşir mi ya daha her yerde 4. nesil işlemciler var
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Pandemic 3 yıl
Upgrade için bir sebep yok.
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nobu 3 yıl
fiyatlarda baya bir deluxdur artık
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Das Boot 3 yıl
İncelemenin sonunda Haswell ve Broadwell 1 jenerasyon daha beklenebilir denmiş fakat bu şekilde bile çok lüks bir harcama olur. Halen 2500K'lar çok yaygın bi şekilde kullanılıyor ve bekleneni baya veriyor. Eğer işlemci o neslin performansı yüksek olan modellerinden biri ise en az 4 yıl kullanılmalı.
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haciyusu 3 yıl
valla bir oyuncu için hiç getirisinin olduğunu düşünmüyorum günümüz ekran kartlarının en kralının üstdüzey ayarlarda 2kda sıçıyor hal böyleyken 1920 1080 ayarlarda elinizde 2600k varsa bu işlemci bile elinizde 980 ti olduğunu var sayarsak hiç bir oyunda işlemci bazlı darboğaz yaşamazsınız v9 ile 4k codekidede her ne zımbırtırysa olmeyiversin canım
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peske 3 yıl
erdi reyis ve süs eşyaları:)
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