ASUS Z170 Deluxe Anakart ve Intel Skylake i7 6700K - i5 6600K video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Muhteşem inceleme..Elinize sağlık süper bayıldımmm...
| Güzel inceleme elinize sağlık.
Sandy kullanıcısıyım, oyun amaçlı kullanıyorum sistemi. Beni Skylake'e itecek hiçbir sebep yok.
|i7 980x adamlar nasıl işlemci yaptılarsa halen üst sıralarda.. birde 32nm bu işlemci düşünün :)
| Intel İ5 6600K
İntel HD Graphic 530
Msi Z170A PC MATE
DDR4 8GB 2400 Mhz
Zalman Z3 Plus 600W Sistemi 2100 TL ye aldım gayet memnunum
|Bu kadar kısa süre ile işlemci mimarisi değşir mi ya daha her yerde 4. nesil işlemciler var
|Upgrade için bir sebep yok.
|fiyatlarda baya bir deluxdur artık
|İncelemenin sonunda Haswell ve Broadwell 1 jenerasyon daha beklenebilir denmiş fakat bu şekilde bile çok lüks bir harcama olur. Halen 2500K'lar çok yaygın bi şekilde kullanılıyor ve bekleneni baya veriyor. Eğer işlemci o neslin performansı yüksek olan modellerinden biri ise en az 4 yıl kullanılmalı.
|valla bir oyuncu için hiç getirisinin olduğunu düşünmüyorum günümüz ekran kartlarının en kralının üstdüzey ayarlarda 2kda sıçıyor hal böyleyken 1920 1080 ayarlarda elinizde 2600k varsa bu işlemci bile elinizde 980 ti olduğunu var sayarsak hiç bir oyunda işlemci bazlı darboğaz yaşamazsınız v9 ile 4k codekidede her ne zımbırtırysa olmeyiversin canım
|erdi reyis ve süs eşyaları:)
daha değil bence..