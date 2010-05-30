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Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi
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Gartner'ın araştırmasına göre dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olan Acer, netbook pazarı için yeni bir modelini daha kullanıma sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde "HD Netbook" konspeti çerçevesinde AMD tabanlı yeni modelini tanıtan firma, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, tercihe bağlı olarak Atom N455 (1.6 GHz) veya N475 (1.83 GHz) işlemcisiyle konfigüre edilebilecek yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç LED backlit ekrana sahip.

1GB DDR3 bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan Aspire One 533, tasarım özellikleri açısından serinin geleneksel çizgilerini korumakta. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si ile gelen netbook, 10/100 LAN, 802.11 b/g/n WiFi ve tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Aspire One 533'ün 6 hücreli pil ile 10 saate kadar kullanım süresi sağladığı belirtilirken, Haziran ayı içerisinde satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi
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Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi
Tam Boyutta Gör

Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi
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koxp94 9 yıl
arkadaki aspire one yazısı da nedir ya Vaio yazsa neyse
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Schneeflocke 9 yıl

koxp94

arkadaki aspire one yazısı da nedir ya Vaio yazsa neyse

,
vaio sony nin niye yazsınlar ?
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1963bursa 9 yıl
Sahafiec'e aynen katılıyorum, AMD ve özellikle VIA netbookları her zaman tercih ederim, VIA netbooklar mükemmel imtihanlar verdi, yeni çıkan e serisi işlemcilerde 64 bit Windows7 lerin çalışması haberleri de insanın iştahını kabartıyor, açıkça notebook'u da çıksa kullanmak isterdim.
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Batuist 9 yıl

akcelik
30.05.2010 Saat: 20:18
önce müşteri memnuniyeti ve servis anlayışını ciddi bir revizyondan geçitmesi gerekiyor türkiyede acer in ne olduğunu herkes biliyor artık

anlaşılan Türkiye'de acerdan uzak durmak gerekiyor.. ama asus gibi bir markanın servisi olsada çok çok pahalı olduğunuda unutmamak lazım.. Asus 400 dolarlık bir netbookun bozuk ekranı için 450 dolar tamir bedeli istedi.. şaka gibi...
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EPICA 9 yıl
Çok güzel bir tasarımı var.Acer'in, ülkemizde kendisine yapılan haksızlıkları, bir şekilde yıkması lazım.
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Highminded 9 yıl
Netbookda bir fark yaratmak için Bluetooth 3'ün yanında minimum 2GB RAM ve HDMI çıkışı da bulunmalı.
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akcelik 9 yıl
önce müşteri memnuniyeti ve servis anlayışını ciddi bir revizyondan geçitmesi gerekiyor türkiyede acer in ne olduğunu herkes biliyor artık
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MrPerFormance 9 yıl
Kullandığı tuş takımı güzel. Kullanışlı.
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ZOBAN 9 yıl
Netbooklar kendi modellerine göre sürekli evrim değiştiriyor ve inanılmaz bir yatırım var netbooklara...Bende kullanıyorum netbook 2.bilgisayar olarak inanılmaz avantajlı ve kullanışlı
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