Acer, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü gösterdi

Gartner'ın araştırmasına göre dünyanın en büyük dizüstü bilgisayar üreticisi olan Acer, netbook pazarı için yeni bir modelini daha kullanıma sunmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde "HD Netbook" konspeti çerçevesinde AMD tabanlı yeni modelini tanıtan firma, DDR3 bellekli yeni netbook modeli Aspire One 533'ü duyurmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre, tercihe bağlı olarak Atom N455 (1.6 GHz) veya N475 (1.83 GHz) işlemcisiyle konfigüre edilebilecek yeni netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç LED backlit ekrana sahip.

1GB DDR3 bellek kapasitesine ve 250GB kapasiteli sabit diske sahip olan Aspire One 533, tasarım özellikleri açısından serinin geleneksel çizgilerini korumakta. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'si ile gelen netbook, 10/100 LAN, 802.11 b/g/n WiFi ve tercihe bağlı seçenek olarak Bluetooth 3.0 gibi özellikleri bünyesinde barındırmakta. Windows 7 işletim sistemiyle sunulacak Aspire One 533'ün 6 hücreli pil ile 10 saate kadar kullanım süresi sağladığı belirtilirken, Haziran ayı içerisinde satışa sunulacağı ifade ediliyor.