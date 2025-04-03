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    Acer’dan rekabetçi oyunculara özel 600Hz monitör

    Acer, yeni oyuncu monitörü Nitro XV240 F6 ile hız tutkunlarını hedef alıyor. 600Hz’e kadar çıkabilen yenileme hızıyla dikkat çeken model e-spor ve refleks odaklı oyunlarda üst düzey performans sunuyor

    Acer’dan rekabetçi oyunculara özel 600Hz monitör Tam Boyutta Gör

    Acer, rekabetçi oyun deneyimini uç noktalara taşıyan yeni monitörü Nitro XV240 F6 ile hız tutkunlarını hedef alıyor. 24.1 inç büyüklüğündeki bu model, DisplayPort üzerinden 600Hz'e kadar ulaşabilen yenileme hızıyla dikkat çekiyor. HDMI bağlantısıyla ise 240Hz seviyesinde çalışıyor. Özellikle e-spor oyuncuları ve refleks odaklı oyunlarda fark yaratmak isteyenler için geliştirilen monitör, yalnızca 0.1 milisaniyelik tepki süresiyle piyasadaki en hızlı ekranlar arasında yer alıyor.

    Ekran çözünürlüğü Full HD (1920x1080 piksel) olan XV240 F6, TN panel yapısına rağmen yüzde 95 DCI-P3 renk gamı desteği sunarak renk doğruluğu konusunda da iddialı. 170 derece görüş açısı, 1000:1 kontrast oranı ve HDR400 sertifikası sayesinde hem görüntü kalitesi hem de parlaklık açısından beklentilerin üzerine çıkıyor. Maksimum 350 nit parlaklık seviyesine ulaşabilen ekran, oyunlarda görsel derinliği artırıyor.

    AMD FreeSync Premium teknolojisi sayesinde ekran yırtılmaları ve takılmalar minimize ediliyor. Dahili olarak gelen 2W gücünde çift hoparlör, temel ses ihtiyacına pratik bir çözüm sunuyor. Bağlantı tarafında iki HDMI 2.0, bir DisplayPort 1.4 ve bir de 3.5 mm ses çıkışı yer alıyor. Monitörün ergonomik standı yükseklik ayarı, eğim, döndürme ve pivot özelliklerini desteklerken; isteyenler için 100x100mm VESA uyumluluğu da bulunuyor.

    Kırmızı detaylarla süslenmiş agresif tasarımı, ince çerçeveleri ve uzun oyun seanslarında serin kalmasını sağlayan termal yapısıyla da oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurulmuş. Ayrıca düşük mavi ışık modu, titreşimsiz arka aydınlatma ve yansımayı azaltan mat ekran kaplaması gibi göz sağlığını koruyan özellikler de ihmal edilmemiş.

    Şu anda yaklaşık 830 dolarlık bir fiyatla satışa sunulan Nitro XV240 F6, hız ve rekabeti önceliklendiren oyuncular için oldukça güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

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