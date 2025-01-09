Acer, 11 inçlik dev ekranlı taşınabilir oyun konsolunu tanıttı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz sene ilk taşınabilir oyun konsolu Nitro Blaze 7'yi tanıtan Acer, işleri bir adım öteye taşıyarak, bugüne kadarki en büyük ekranlı el konsollarından ikisini duyurdu: Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11.

Acer Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11 özellikleri

Yeni mobil konsollar, sırasıyla 8,8 inç ve 11 inç ekranlarıyla tablet büyüklüğündeler. Her iki cihaz da 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip, fakat yenileme hızları farklı. Nitro Blaze 8 144 Hz, Nitro Blaze 11 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Konsollar, Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olan Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü ekranlarda AAA oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için grafik gücü yetersiz kalabilir.

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Her iki cihaz da Ryzen 7 8840HS yongalarının yanı sıra 16 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Cihazların pil kapasitesi ise 55 Wh. Dokunmatik ekranlara sahip konsollar 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Nitro Blaze 8 yekpare yapıya sahipken, Nitro Blaze 11'in kontrolcüleri Nintendo Switch gibi çıkarılabilir yapıda. Cihazların ağırlığıysa sırasıyla 0.72 kg ve 1.05 kg olarak belirtiliyor.

Acer, Nitro Blaze 8 ve Blaze 11'in yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylüyor. 8 inçlik model 899 dolardan, 11 inçlik model ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

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