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    Acer, 11 inçlik dev ekranlı taşınabilir oyun konsolunu tanıttı

    Acer, CES 2025'te dev ekrana sahip iki taşınabilir oyun konsolunu tanıttı. Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11 isimli modellerin özellikleri neler?                 
    Acer, 11 inçlik dev ekranlı taşınabilir oyun konsolunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz sene ilk taşınabilir oyun konsolu Nitro Blaze 7'yi tanıtan Acer, işleri bir adım öteye taşıyarak, bugüne kadarki en büyük ekranlı el konsollarından ikisini duyurdu: Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11

    Acer Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11 özellikleri

    Yeni mobil konsollar, sırasıyla 8,8 inç ve 11 inç ekranlarıyla tablet büyüklüğündeler. Her iki cihaz da 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip, fakat yenileme hızları farklı. Nitro Blaze 8 144 Hz, Nitro Blaze 11 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

    Konsollar, Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olan Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü ekranlarda AAA oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için grafik gücü yetersiz kalabilir.

    Her iki cihaz da Ryzen 7 8840HS yongalarının yanı sıra 16 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Cihazların pil kapasitesi ise 55 Wh. Dokunmatik ekranlara sahip konsollar 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Acer, 11 inçlik dev ekranlı taşınabilir oyun konsolunu tanıttı Tam Boyutta Gör
    Nitro Blaze 8 yekpare yapıya sahipken, Nitro Blaze 11'in kontrolcüleri Nintendo Switch gibi çıkarılabilir yapıda. Cihazların ağırlığıysa sırasıyla 0.72 kg ve 1.05 kg olarak belirtiliyor.

    Acer, Nitro Blaze 8 ve Blaze 11'in yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylüyor. 8 inçlik model 899 dolardan, 11 inçlik model ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

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