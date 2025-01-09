Acer, 11 inçlik dev ekranlı taşınabilir oyun konsolunu tanıttı

Acer Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11 özellikleri
Yeni mobil konsollar, sırasıyla 8,8 inç ve 11 inç ekranlarıyla tablet büyüklüğündeler. Her iki cihaz da 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde IPS ekrana sahip, fakat yenileme hızları farklı. Nitro Blaze 8 144 Hz, Nitro Blaze 11 120 Hz yenileme hızı sunuyor.
Konsollar, Radeon 780M entegre GPU'ya sahip olan Ryzen 7 8840HS işlemcisinden güç alıyor. Dolayısıyla yüksek çözünürlüklü ekranlarda AAA oyunları oynamak isteyen kullanıcılar için grafik gücü yetersiz kalabilir.
Her iki cihaz da Ryzen 7 8840HS yongalarının yanı sıra 16 GB RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanıyla geliyor. Cihazların pil kapasitesi ise 55 Wh. Dokunmatik ekranlara sahip konsollar 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
Acer, Nitro Blaze 8 ve Blaze 11'in yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürüleceğini söylüyor. 8 inçlik model 899 dolardan, 11 inçlik model ise 1.099 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: