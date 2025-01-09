Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarj ile 60 km menzil

- Performans isteyenlere Predator ES Storm
- Acer ES Serisi 5 Select eScooter
- Acer ES Series 4 Select eScooter
- Yeni Acer eScooter fiyatları
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Acer, elektrikli mobilite alanındaki yenilikçi hamlelerine bir yenisini ekledi. Şirket, son olarak üç yeni e-scooter modelini tanıtarak, sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle ilgili portföyünü genişletmeye devam ediyor: Predator ES Storm eScooter, ES Series 4 Select ve ES Series 5 Select eScooter.
Performans isteyenlere Predator ES Storm
Acer’ın amiral gemisi modeli olan Predator ES Storm, adeta bir hız canavarı! Oyun dünyasından ilham alınarak tasarlanan bu katlanabilir e-scooter, etkileyici hızları, güvenilir frenleme gücü ve darbe emici süspansiyon sistemiyle öne çıkıyor. Ayrıca Acer eMobility uygulaması ile entegre parlak bir ekranla birlikte kullanıma sunuluyor. Uygulama, kullanıcıların hız kontrolü, sabit hız ayarı (cruise control), vites değiştirme, yan aydınlatma ve far ayarlarını yönetmelerine olanak tanıyor.
Güçlü 42V/16 Ah Li-Ion bataryasıyla tek bir şarjla 60 km’ye kadar menzil sunan scooter, 10 inçlik tubeless ve darbe emici ön çatal süspansiyonu sayesinde daha konforlu bir deneyim vadediyor. Predator ES Storm scooter’lar, gidonda bulunan sinyal ışıkları, ön disk freni ve arka E-ABS elektrikli fren sistemi ile daha yüksek güvenlik sunuyor ve sadece 20,45 kg ağırlığıyla dikkat çekiyor
Acer ES Serisi 5 Select eScooter
Yeni Acer Series 5 Select eScooter, sürücüleri için; güçlü 500W motoru, yüksek kapasiteli pili, katlanabilir tasarımı ve darbe emici sistemiyle hız sabitleme sistemine sahip dört gaz modu sunuyor. Motor, 29 Nm tork gücü üreterek akıcı bir hızlanma sağlıyor ve saatte 25 km hıza ulaşabiliyor.
Acer eMobility uygulamasıyla daha fazlasına erişilirken Series 5 Select, sadece 20,46 kg ağırlığında olup 120 kg’a kadar yükleri taşıyabiliyor. Hafif ve katlanabilir tasarımı sayesinde kolay saklama veya taşıma için uygun olan modelde 10 inçlik tubeless lastikler bulunuyor.
Acer ES Series 4 Select eScooter
20 kg’ın altında ağırlığa sahip olan ES Series 4 Select, 120 kg yük taşıma kapasitesine sahip. Sadece 5 saat içinde şarj olabiliyor ve tek şarjla 45 km’ye kadar menzil sunabiliyor.
Yeni Acer eScooter fiyatları
Acer Predator ES Storm, ilk çeyrek itibariyle 629 euro, Acer ES Series 5 Select, ilk çeyrek itibariyle 599 euro ve Acer ES Series 4 Select, ilk çeyrek itibariyle 499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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