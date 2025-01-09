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    Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarj ile 60 km menzil

    Acer, üç yeni taşınabilir e-scooter modeli duyurdu: Predator ES Storm eScooter, ES Series 4 Select ve ES Series 5 Select eScooter. Modeller, tek şarjla 60 km’ye kadar menzil sunuyor.

    Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarjla 60 km menzil Tam Boyutta Gör

    Acer, elektrikli mobilite alanındaki yenilikçi hamlelerine bir yenisini ekledi. Şirket, son olarak üç yeni e-scooter modelini tanıtarak, sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle ilgili portföyünü genişletmeye devam ediyor: Predator ES Storm eScooter, ES Series 4 Select ve ES Series 5 Select eScooter.

    Performans isteyenlere Predator ES Storm

    Acer’ın amiral gemisi modeli olan Predator ES Storm, adeta bir hız canavarı! Oyun dünyasından ilham alınarak tasarlanan bu katlanabilir e-scooter, etkileyici hızları, güvenilir frenleme gücü ve darbe emici süspansiyon sistemiyle öne çıkıyor. Ayrıca Acer eMobility uygulaması ile entegre parlak bir ekranla birlikte kullanıma sunuluyor. Uygulama, kullanıcıların hız kontrolü, sabit hız ayarı (cruise control), vites değiştirme, yan aydınlatma ve far ayarlarını yönetmelerine olanak tanıyor.

    Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarjla 60 km menzil Tam Boyutta Gör
    Predator ES Storm, 500W’lık bir göbek motoruyla donatıldı ve 900W’ın üzerinde maksimum değere ulaşabilen motor sayesinde yokuşları ve düz yolları kolayca aşabiliyor. Bunun yanı sıra, Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi (KERS), frenleme enerjisini kullanılabilir güce dönüştürerek scooter’ın batarya ömrünü uzatıyor.

    Güçlü 42V/16 Ah Li-Ion bataryasıyla tek bir şarjla 60 km’ye kadar menzil sunan scooter, 10 inçlik tubeless ve darbe emici ön çatal süspansiyonu sayesinde daha konforlu bir deneyim vadediyor. Predator ES Storm scooter’lar, gidonda bulunan sinyal ışıkları, ön disk freni ve arka E-ABS elektrikli fren sistemi ile daha yüksek güvenlik sunuyor ve sadece 20,45 kg ağırlığıyla dikkat çekiyor

    Acer ES Serisi 5 Select eScooter

    Yeni Acer Series 5 Select eScooter, sürücüleri için; güçlü 500W motoru, yüksek kapasiteli pili, katlanabilir tasarımı ve darbe emici sistemiyle hız sabitleme sistemine sahip dört gaz modu sunuyor. Motor, 29 Nm tork gücü üreterek akıcı bir hızlanma sağlıyor ve saatte 25 km hıza ulaşabiliyor.

    Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarjla 60 km menzil Tam Boyutta Gör
    Daha fazla heyecan arayanlar için Spor Modu, maksimum güç ve duyarlılık sunarak 23 dereceye kadar tırmanma kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 16Ah batarya, tek bir şarjla 60 km menzile kadar uzun mesafeli sürüşler sağlarken, hassas yanıt veren arka E-ABS ve ön disk fren sistemi, senkronize hareketleri mümkün kılıyor.

    Acer eMobility uygulamasıyla daha fazlasına erişilirken Series 5 Select, sadece 20,46 kg ağırlığında olup 120 kg’a kadar yükleri taşıyabiliyor. Hafif ve katlanabilir tasarımı sayesinde kolay saklama veya taşıma için uygun olan modelde 10 inçlik tubeless lastikler bulunuyor.

    Acer ES Series 4 Select eScooter

    Acer, yeni e-scooter modellerini duyurdu: Tek şarjla 60 km menzil Tam Boyutta Gör
    Son olarak Acer ES Serisi 4 Select, esnek, şık ve hızlı şarj edilebilen bir scooter arayan kullanıcıları hedefine alıyor. 400W arka motor tarafından desteklenen ve çoklu hız ayarlarına sahip olane-scooter, 800W’ın üzerinde maksimum güce ulaşabiliyor. Sürücüler, 6 km/s, yolculuk için sabit 10 km/s veya daha hızlı olmak için 20 ya da 25 km/s hız seçeneklerinden birini tercih edebiliyor. Sport Mode Booster, daha dik yokuşlarla başa çıkmak için ekstra güç sunarken, Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi (KERS), fren yaparken veya süzülme sırasında enerjiyi geri kazanarak kullanılabilir güce dönüştürüyor.

    20 kg’ın altında ağırlığa sahip olan ES Series 4 Select, 120 kg yük taşıma kapasitesine sahip. Sadece 5 saat içinde şarj olabiliyor ve tek şarjla 45 km’ye kadar menzil sunabiliyor.

    Yeni Acer eScooter fiyatları

    Acer Predator ES Storm, ilk çeyrek itibariyle 629 euro, Acer ES Series 5 Select, ilk çeyrek itibariyle 599 euro ve Acer ES Series 4 Select, ilk çeyrek itibariyle 499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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