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    Acer, RTX 5070 Ti ekran kartlı yeni oyuncu laptoplarını tanıttı

    Acer, Intel Extreme Masters e-spor etkinliğinde iki yeni Predator oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı: Nvidia'nın en yeni RTX 5070 Ti ekran kartı, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve fazlasını sunuyor.
    Acer Predator Helios 16 & 18 AI gaming laptop Tam Boyutta Gör
    Acer, Polonya'da düzenlenen Counter-Strike turnuvası olan IEM Katowice'de iki yeni oyuncu laptopu tanıttı. Acer Predator Helios Neo 16 AI ve 18 AI, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartıyla yapılandırılabiliyor.

    Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI özellikleri neler?

    Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI oyuncu laptop özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu bilgisayarların her ikisi de kapakta RGB logo ve dinamik 4 bölgeli RGB klavyeleriyle şık, minimalist tasarımlara sahip. 64 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar dahili depolama alanıyla geliyorlar. Dizüstü bilgisayarlar ayrıca Intel Killer Ethernet, Wi-Fi 6E bağlantısını destekliyor. Bu da onları rekabetçi online oyunlar için en iyi seçeneklerden biri yapıyor. Her iki model de NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus ve MUX Switch'i destekliyor.

    Predator Neo 16 AI, 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi sağlayan OLED WQXGA ekrana sahip. Helios Neo 18 AI modeli, 250 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi sunan Mini LED WQXGA panelle geliyor. Neo 16, taşınabilir oyuncu bilgisayarı olarak tanıtılırken, Neo 18 masaüstü PC’nin yerini alacak bir laptop olarak pazarlanıyor.

    Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI laptop fiyatları

    Acer Predator Helios Neo 16 AI, Nisan ayında 1900 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Predator Helios Neo 18 AI, Mayıs ayında 2.200 dolardan başlayan fiyatla satılacak.

    Kaynakça https://www.acer.com/tr-tr/predator/laptops/helios/helios-neo-18-ai https://www.acer.com/tr-tr/predator/laptops/helios/helios-neo-16-ai https://www.engadget.com/gaming/pc/acer-just-announced-two-new-gaming-laptops-with-great-specs-and-sleek-designs-090051373.html
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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 16 saat önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 22 saat önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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    bonzai kandan kaç günde çıkar yokuşta araba geri kaçıyor oda içi tv anten tavsiye tıp okumak zor mu yanak içinde oynayan beze

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