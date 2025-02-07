Acer, RTX 5070 Ti ekran kartlı yeni oyuncu laptoplarını tanıttı

- Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI özellikleri neler?
- Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI laptop fiyatları
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Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI özellikleri neler?
Predator Neo 16 AI, 240 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi sağlayan OLED WQXGA ekrana sahip. Helios Neo 18 AI modeli, 250 Hz yenileme hızı, 3 ms tepki süresi sunan Mini LED WQXGA panelle geliyor. Neo 16, taşınabilir oyuncu bilgisayarı olarak tanıtılırken, Neo 18 masaüstü PC’nin yerini alacak bir laptop olarak pazarlanıyor.
Acer Predator Helios Neo 16 AI & 18 AI laptop fiyatları
Acer Predator Helios Neo 16 AI, Nisan ayında 1900 dolar başlangıç fiyatıyla satışa çıkacak. Predator Helios Neo 18 AI, Mayıs ayında 2.200 dolardan başlayan fiyatla satılacak.Kaynakça https://www.acer.com/tr-tr/predator/laptops/helios/helios-neo-18-ai https://www.acer.com/tr-tr/predator/laptops/helios/helios-neo-16-ai https://www.engadget.com/gaming/pc/acer-just-announced-two-new-gaming-laptops-with-great-specs-and-sleek-designs-090051373.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.