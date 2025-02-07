Acer, RTX 5070 Ti ekran kartlı yeni oyuncu laptoplarını tanıttı

Acer, Intel Extreme Masters e-spor etkinliğinde iki yeni Predator oyun dizüstü bilgisayarını tanıttı: Nvidia'nın en yeni RTX 5070 Ti ekran kartı, Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ve fazlasını sunuyor.