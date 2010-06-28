Acer Predator, GeForce GTX 470 3-Way SLI güncellemesi aldı

Acer, oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı Aspire Predator'de DirectX 11 güncellemesi yaptı. AG7750-U2222 koduna sahip olan yeni versiyon, bir önceki modelde olduğu gibi Transformers tarzı kasa tasarımını devam ettirirken, bir takım donanım güncellemeleriyle geliyor ve DirectX 11 güncellemesi içeriyor.

Intel'in 2.8GHz'de çalışan Core i7 930 işlemcisinden güç alan sistem, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 4 x 2TB 1.5TB depolama kapasitesi ile alınabiliyor. Çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylarla donatılan ve işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile birlikte sunulan güncellenmiş Aspire Predator'deki en ciddi yenilik ise ekran kartında. Yapılan açıklamaya göre, yeni sistem Nvidia GeForce GTX 470 ile gelirken, dileyen kullanıcılar GeForce GTX 470'in üç tanesi ile SLI da yapabilecekler.

Soğutucu olarak sıvı soğutma sistemine yer verilen yeni sistemde, Acer'ın 24-inç boyutundaki 3D destekli monitörü GD245HQ/GD235HZ ile Nvidia'nın 3DVision teknolojisinden yararlanılabileceği de belirtiliyor. Özellikle agresif kasa tasarımı ile öne çıkan yeni Predator, yurt dışında 1999$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.