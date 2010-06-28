Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Acer Predator, GeForce GTX 470 3-Way SLI güncellemesi aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
6
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Acer Predator, GeForce GTX 470 3-Way SLI güncellemesi aldı
Tam Boyutta Gör

Acer, oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı masaüstü bilgisayarı Aspire Predator'de DirectX 11 güncellemesi yaptı. AG7750-U2222 koduna sahip olan yeni versiyon, bir önceki modelde olduğu gibi Transformers tarzı kasa tasarımını devam ettirirken, bir takım donanım güncellemeleriyle geliyor ve DirectX 11 güncellemesi içeriyor.

Intel'in 2.8GHz'de çalışan Core i7 930 işlemcisinden güç alan sistem, 12GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 4 x 2TB 1.5TB depolama kapasitesi ile alınabiliyor. Çok formatlı kart okuyucusu gibi detaylarla donatılan ve işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium ile birlikte sunulan güncellenmiş Aspire Predator'deki en ciddi yenilik ise ekran kartında. Yapılan açıklamaya göre, yeni sistem Nvidia GeForce GTX 470 ile gelirken, dileyen kullanıcılar GeForce GTX 470'in üç tanesi ile SLI da yapabilecekler.

Soğutucu olarak sıvı soğutma sistemine yer verilen yeni sistemde, Acer'ın 24-inç boyutundaki 3D destekli monitörü GD245HQ/GD235HZ ile Nvidia'nın 3DVision teknolojisinden yararlanılabileceği de belirtiliyor. Özellikle agresif kasa tasarımı ile öne çıkan yeni Predator, yurt dışında 1999$ seviyesindeki başlangıç fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Acer Predator, GeForce GTX 470 3-Way SLI güncellemesi aldı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
bana hiç hoş gelmedi görüntüsü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunescan 9 yıl
Yav gerçekten böle kasa lazım :)) Adam gelcek odana bide kafanı döndürcen 360 derece bunu görcek bide bayılcak seni uzaylı sanıp :D:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 9 yıl
uzaydan gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengaver_s89 9 yıl
kasadan tırstım :) birazdan deseptikon'a dönüşüp bizi öldürebilir. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
yha cana var bu kasa gibime geliyor cok kullaıslı almak lazım azlında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yukselhusem 9 yıl
bence süper bir kasa canavar bence dıs görünü ile içide o kdar kullanıslı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: Zyxel NSA-220 Plus video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim