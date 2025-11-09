Giriş
    Predator: Badlands gişe yolculuğuna rekorla başladı

    Bu hafta sinemaseverlerle buluşan Predator: Badlands, gişedeki yolculuğuna oldukça hızlı başladı. Yeni Predator, açılış rakamlarıyla serinin diğer tüm filmlerini geride bıraktı.

    Predator: Badlands gişe yolculuğuna rekorla başladı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın merakla beklenen filmlerinden olan Predator: Badlands (Predator: Vahşi Topraklar), bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden genel olarak olumlu yorumlar alan film, bu olumlu havayı gişeye de yansıtmayı başardı.

    Predator: Badlands, Bugüne Kadar En İyİ Açılışı Yapan Predator Filmi Oldu

    Predator: Badlands, gişedeki ilk hafta sonunda 80 milyon dolar hasılat yaptı. Bu da Badlands'i bugüne kadar ilk haftasında en çok hasılat yapan Predator filmi yapıyor. Bu rekor bugüne kadar 2018 yapımı Predator'daydı. O günden sonra ivme kaybeden seri, Prey ile yeniden canlanmıştı. Badlands'in gişede yakaladığı başarı da Prey sonrası seriye ilginin arttığını açıkça ortaya koyuyor.

    Elbette filmin sonraki haftalarda sergileyeceği performans belirleyici olacak. Ancak iyi yorumlara bir de bu açılış rakamlarını ekleyince, Badlands'in oldukça iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

    Predator: Badlands, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Prey'de seriye farklı bir dokunuş getiren Trachtenberg, Badlands'te de ilginç bir fikirden yola çıkıyor. Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

